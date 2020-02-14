 Встановлено особи українців, які загинули в ДТП під Псковом, - ОДА

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Закарпатської обласної державної адміністрації.
"Мікроавтобус української реєстрації, в якому їхали закарпатці, зіштовхнувся із вантажівкою. У аварії загинули семеро пасажирів та водій мікроавтобусу – усі громадяни України. Один із пасажирів, мешканець м. Рахів, вижив і перебуває наразі в лікарні", - йдеться в повідомленні.
За інформацією Генерального консульства України в Санкт-Петербурзі, в аварії загинули:
- чоловік 1963 року народження із с. С.Водяне Рахівського району;
- двоє чоловіків 1964 року народження із с. Діброва Тячівського району та с. В.Водяне Рахівського району;
- жінка 1972 року народження із с. Великий Бичків Рахівського району;
- двоє чоловіків 1981 року народження із с. Тересва Тячівського району та с. Вільховатий Рахівського району;
- двоє чоловіків із с. Ясіня Рахівського району –1987-го та 1998 років народження.
Слідчим відділом міськвідділу МВС РФ порушено кримінальну справу за фактом ДТП.
"Закарпатська обласна державна адміністрація висловлює глибокі співчуття рідним і близьким загиблих у ДТП, яка сталася в Псковській області 13 лютого", - йдеться в повідомленні.
там могут быть только лица с украинскими паспортами....
Уж лучше в гей-бордель пойти на работу
там по крайней мере все честно
Може загально-національний траур об'явимо?
жаль что теперь тела надо за наш счет везти сюда.
поднимали экономику Орды(хотя "орда" неприменимо к Рашке, ибо это как Эйнштейна с Песковым сравнить, либо Путина с Путиным, ибо все они тупые)
Работали б в Европе и проблем бы не было, просто в Европе не очень ********* алкашню с Украины, вот алкашня и чешет к кацапам, где бухнуть спросоня за положняк.Короче туда им и дорога.
Горбатиться на кацапов, в то время когда их же закарпатские пацаны гибнут на фронте..
Мрази одним словом... Земля им бетоном.
Феерические идиоты!
Правильно - тільки ті що бухають ще більше!
Я кожен день бачу таких "працівників" на київському вокзалі. Пробухани, смердючі, с трясучимися руками, яким навіть таулет прибирати довірити не можна.
Лузер.