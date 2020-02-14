 Зеленський поговорив телефоном з Путіним про звільнення утримуваних осіб та підготовку до зустрічі в "нормандському форматі", - ОП

Сторони обговорили виконання домовленостей, досягнутих під час Нормандського саміту 9 грудня 2019 року в Парижі, а також підготовку до наступної зустрічі лідерів "Нормандської четвірки", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП..

"Окремо Володимир Зеленський і Володимир Путін акцентували увагу на процесі звільнення утримуваних українських громадян, які перебувають на тимчасово окупованих територіях Донбасу і Криму, а також у Російській Федерації", - зазначили в Офісі президента.

"Сторони погодилися з необхідністю активізувати роботу на рівні Тристоронньої контактної групи в Мінську для реалізації досягнутих домовленостей", - додали в ОП.

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Нагадаємо, перший раз телефонна розмова між Зеленським і Путіним відбулася 11 липня 2019 року. Потім 7 серпня Зеленський розмовляв з президентом РФ Володимиром Путіним, щоб обговорити смерть 4 українських воїнів на Донбасі внаслідок обстрілу з боку найманців РФ. 7 вересня Зеленський знову говорив із Путіним телефоном. 25 листопада Зеленський також провів телефонну розмову з Путіним - розмова стосувалася повернення Росією українських кораблів і газових переговорів у тристоронньому форматі. 31 грудня Зеленський і Путін телефоном обмінялися привітаннями і домовилися про узгодження нових списків на обмін.