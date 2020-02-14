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 Політика України
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Все про:Зеленський (4503) Путін (16362)

 Зеленський поговорив телефоном з Путіним про звільнення утримуваних осіб та підготовку до зустрічі в "нормандському форматі", - ОП

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Російської Федерації Володимиром Путіним.

Сторони обговорили виконання домовленостей, досягнутих під час Нормандського саміту 9 грудня 2019 року в Парижі, а також підготовку до наступної зустрічі лідерів "Нормандської четвірки", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП..

"Окремо Володимир Зеленський і Володимир Путін акцентували увагу на процесі звільнення утримуваних українських громадян, які перебувають на тимчасово окупованих територіях Донбасу і Криму, а також у Російській Федерації", - зазначили в Офісі президента.

"Сторони погодилися з необхідністю активізувати роботу на рівні Тристоронньої контактної групи в Мінську для реалізації досягнутих домовленостей", - додали в ОП.

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Нагадаємо, перший раз телефонна розмова між Зеленським і Путіним відбулася 11 липня 2019 року. Потім 7 серпня Зеленський розмовляв з президентом РФ Володимиром Путіним, щоб обговорити смерть 4 українських воїнів на Донбасі внаслідок обстрілу з боку найманців РФ. 7 вересня Зеленський знову говорив із Путіним телефоном. 25 листопада Зеленський також провів телефонну розмову з Путіним - розмова стосувалася повернення Росією українських кораблів і газових переговорів у тристоронньому форматі. 31 грудня Зеленський і Путін телефоном обмінялися привітаннями і домовилися про узгодження нових списків на обмін.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175767
 
 
 Топ коментарі
 
Поздоровив з днем св.Валентина.
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Точно?
А может согласовывали что врать про Оманскую "стрелку"?
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Зеленський поговорив телефоном з Путіним про звільнення утримуваних осіб та підготовку до зустрічі в "нормандському форматі", - ОП - Цензор.НЕТ 1503

73% сами выбрали.
Теперь вот потерпевший от украинцев Бубочка, сидит на кукане у Хуйла.
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Россияне и организаторы Мюнхенской конференции составили план прекращения войны в Украине -УП ЦН спим?


9
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Зєйло погутарило з Пуйлом. Звісно що про полонених. Всі деталі контрактної служби Зєйла на Пуйла вже прописані.
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Дебаты на стадионе 19 апреля 2019.
З приводу Путіна, я ніколи у своєму житті не розмовляв з Путіним. А мені відомо, скільки разів ви розмовляли з паном Путіним телефоном, через Медведчука, чи напряму, починаючи від 2014 року, більше десяти.

Ишак уже побил пятилетний рекорд!
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Да и в сауне у него не выступал,но только потому,что тому тупые шутки не комильфо.
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Зеля, включай мозги, клоун, Путин готовит провокацию и свинью для Украины. Готовься, циркач оманский, это серьезно.
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Документ был распространен 14 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает корреспондент "Европейской правды".
К участию в разработке документа, как утверждается, привлекали также отдельных украинских экспертов, но формированием предложения не занимались украинские организации - в отличие от российского РСМД.
Документ избегает упоминаний о нападении России на Украину и утверждает, что "конфликт в и вокруг Украины" стал следствием "катастрофических просчетов", и в качестве реакции на него предлагают шаги для "завершения конфликта на Донбассе и создания перспектив для конструктивного диалога, в том числе по Крыму ". Правда, основной идеей плана является возобновление сотрудничества с Россией без восстановления Украиной суверенитета над Крымом.
Обнародованное предложение содержит несколько гуманитарных шагов, которые поддерживаются всеми сторонами, однако в нем отсутствуют какие-либо ключевые требования, звучавшие до сих пор от Украины.
Организаторы предлагают следующие 12 шагов:........
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Так уже есть статья на цензоре и ее обсуждают!
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Кацапський план ?так про нього відомо з 2015.
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- Привет, Вован
- Привет, Вован
- У нас твердят, что я баклан
- И про меня твердят, Вован
- П...ец, Вован
- П...ец, Вован..

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Договорились договориться договариваться.
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Зеля надоговаривается по телефону чувствует моя интуиция. Такого надоговаривается ,что мало не покажется. Оманская рептилия.
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Договорились как в унисон отбрехаться за Оман!
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Точно?
А может согласовывали что врать про Оманскую "стрелку"?
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чтоб патрушев молчал в тряпочку и шел в отказку !
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А реально обговорили оманський зашквар. Шеф, всё пропало!
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Сегодня как раз в Германии празднуют "День идиотов". Символично. Даже очень символично. Зеленский поговорил по телефону с Путиным об освобождении удерживаемых лиц и подготовке к встрече в "нормандском формате", - ОП - Цензор.НЕТ 4306
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Больше лжи больше интима - с Днём Святого Валентина!
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Зелю совсем заклевали с оманской темой. Пришлось звонить в службу поддержки.
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турки сбили уже второй на этой недели сирийский военный вертолет ми-17..
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странно, что еще не давят турецкие помидоры. Видимо верторлеты выкуплены Ассадом и пилоты тоже сирийцы. А чужое не жалко. Хотя пуйлу и свое/своих не жалко особо, чисто чтобы повыпендриваться...
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ну, вертолет сирийский, но похоже что пассажиры не сирийцы..
10.02.20, когда турки сбили первый сирийский ватолет, то в тот же день из Рашки вылетел в Сирию санитарный борт ил-76.. среди пассажиров первой сбитой вертушки был сирийский бригадный генерал(погиб), а кто из кацапов с ним летел, пока неизвестно..
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У них 23 февраля следующий праздник. Главное,чтобы Зе не забыл
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То с Патрушевым разговаривает, то с ******...
Странно...
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В ближайшее время Зеленский ощутит все "прелести" российского шантажа - Яхно
14.02.2020, 13:12 • 879 • 1

Зеленский поговорил по телефону с Путиным об освобождении удерживаемых лиц и подготовке к встрече в "нормандском формате", - ОП - Цензор.НЕТ 5280
Игры несоответствия.
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Интересно, Зеленский до сих пор видит в глазах Путина стремление к миру?
Думаю, в ближайшее время он ощутит все "прелести" российского шантажа.
Тактика украинской власти "сохранить Путину лицо" в расчёте на какие-то уступки в лучшем случае (о компромиссе изначально речь вообще не идёт) - ошибочна.
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И Зеленский, судя по всему, прочувствует это. Если, конечно, он уже не втянулся/уже втянут (сознательно или несознательно) в российский сценарий.
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Олеся ЯХНО
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В очах Путіна по відношенню до ЗЕ, може бути тільки презирство впевненого в собі боса до повного нікчеми.
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Это Ишак ещё долго прикрываться " удерживаемыми лицами " будет, а сам со своей Зелёной Шоблой за это время выгрызает все большую дыру в бюджете страны... Кстати, что там с борьбой против Олигархов? Или только кишки хватило на борьбу с Зверобой и Федыной?
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Сегодня-День влюбленных! Наверно поздравляли друг дружку...
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А замініть на "Порошенко провів телефонну розмову з Путіним".

Ото тут було би сотні палаючих коментів зебанатів. А так все норм. Тихо, спокійно і все для них добре.
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А Кива-с Жириком переписывается с зала Верховной Рады...Бес Палева.
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Зеленський поговорив телефоном з Путіним про звільнення утримуваних осіб та підготовку до зустрічі в "нормандському форматі", - ОП - Цензор.НЕТ 1503

73% сами выбрали.
Теперь вот потерпевший от украинцев Бубочка, сидит на кукане у *****.
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А їх попереджали цим плакатом. Вони же вбачали тут союзників...
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Нормуль. Ты хорошо запомнил тех, кто в твоем окружении голосовал за ЗЕ?
Вот не забывай. Пригодится еще.
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ой, блін... Та звизди дати - не проблема... Як мізки їм вставити?
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Скорее поговорил о том как отмазаться от палева по Оману
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Видимо выясняли ,кто так подставил Кролика Роджера с Оманскими делами ??? Зеленський поговорив телефоном з Путіним про звільнення утримуваних осіб та підготовку до зустрічі в "нормандському форматі", - ОП - Цензор.НЕТ 1903
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Вірогідно. Бо після того оманського візиту десь проходила інформація, якій ЗМІ не надали значення. А в ній йшлося про те, що делегація від путіна схиляла зеленського до входження України у союзну державу рф та Блорусі, і що він не погодився, вірніше побоявся щось там підписувати. І тоді, розлючені мордорці показали йому, що може бути, а саме на ранок іранці російською ракетою збили український літак. І якщо це правда, то саме ФСБ і зливає інформацію.
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Ось такі вони "новиє люді нє із сістєми".

Андрій Смирнов заступник голови ОП(Богдан, Єрмак) - адвокат, серед його клієнтів екс голова партії регіонів Єфремов, та екс міністер юстиції Олена Лукаш.
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От наглости Зеленского путин скоро прятаться будет и говорить, "скажите, что меня нет ))
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Зрада!!!! Вот мародёр никогда не разговаривал с пуТеным, а предпочитал сразу бомбить Воронеж!
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а кто это -,,мародер,, и ,,пуТен,, ?
*****-знаю...
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Перші два пункти домовленностей про обмін "Всіх на всіх" і припинення вогню - пропускаємо. Бо фуйло розсердиться. Починаємо з тих, які до вподоби сепарні та кацапам. "Розведення" українських військ з якимись військами і ратифікація "формули фуйла-штайнмаєра-зеленського"
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Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба главы государства.

https://www.segodnya.ua/politics/poroshenko-peregovoril-s-putinymi-1148707.html
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А с директором ФСБ тайком в Омане он тоже встречался, как ЗЕ?
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саме цікаве: попри всю брехню на Пороха - ніхто не вірив, що він може Україну зливати... Якщо і відступав на фроньі, наприклад - то лише після поразки в бою...
А бубочка - відступає добровільно; і здає Україну - також договорняком...
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ердоган насипа 155мм асадитам,хезболі,своїм друзям кацапам.вже третю добу в ідлібі.поки всрате нато, в памперсах пише у мюнхені план як товаришувати з кацапом.і добудувати пп-2.
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При Порохе часто в новостях были масштабные учения ВСУ, новинки вооружений и т.п., а сейчас, то скандалы с оманами, то звонки Шмаркли к *****. А говорит, что он не малорос. Малорос, при чем породистый.
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скоро пойдут и "новинки вооружений" - Игорь Валерьич создал оружейную "фирму" Рога и Копыта. Успеваем только бюджет платить...
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В основном были новости о массовых потерях на фронте, о открытиях новых "туалетов" с перерезанием ленточек, неуместных высказываниях "заграница нам поможет", рассказывали много,но потом выяснялись,что военные требуют вернуть им лучше старое оружие,чем "петинское" новое, что броники простреливаются после намокания и тд и тп. Вообщем, пиара много было- толку нет!Скорее во вред! А если ты про это напишешь например на ЦН то твой коммент удаляли- страницы смахивали на "крестики-нолики". Сейчас прямые оскорбления- норма.Забавно, но петю до сих пор ни..ни...только корректно можно.
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с 14 февраля поздравил? следующий звонок 23 судя по всему будет
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а может еще и слетает - корзину с тюльпанами передать )))
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все переговоры бубочки если не про "пленных" то про "инвестиции". Золотой человек
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tZE inform

@tZEinform

·6 мин
Зеленский доложился Путину. По телефону.









tZE inform

@tZEinform

·4 мин
Вова еще и идиот. Во время такого скандала звонить Путину...
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Консультувався як зашквар порішати.
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Все правильно.
Нужно пинать ***** постоянно.
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???

Зебіли, у вас що - зовсім туго з ІQ?

Чи нові методички з забористим вмістом вам надійшли? І у вас передоз?
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Пэтупень, не тужься, ты не поймёшь)))
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З велентином привітав, як "улюблена жіна"
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Орда вообще с катушек съезжает.Поляки её просто испепеляют.
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Отчитался
о выполнении задач поставленных Патрушевым
в Омане
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С днем Валентинки - то не забыл поздравить!? Путяра любит таких... миниатюрных и шустрых!
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***** пожалело недоноска? - ну типа не обижайся там на народ....и ты до ***** дорастешь...
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Янелох Оманський отримав чергові, безпосередні настанови від свого сюзерена, про подальші дії зі зливу держави.
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Я так розумію, що після викриття зустрічі з Патрушевим "колеги" вирішили домовитись, як замітати сліди?
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tZE inform

@tZEinform

·9 мин
Вовочка, Ермак всего два дня работает, а ты по уши в дерьме К тебе американцы едут, сиди дома
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Зеленский что то Путину обещает, Гончарук со своей компашкой тоже украинцам что то обещает. Потом оказывается что слуг народа Коломойского украинцы не правильно поняли : Зеленский не обещал вернуть Крым , побороть всех олигархов и т.д. Единственное что кодлан Коломойского формулирует чётко и однозначно: продажа земли и заводов состоится и украинцы с этим должны смириться./ Референдум о создании рынка земли не нужен, поскольку Зеленский на выборах получил мандат доверия на реализацию этой реформы, - Стефанчук.
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