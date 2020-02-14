 Зеленський поговорив телефоном з Путіним про звільнення утримуваних осіб та підготовку до зустрічі в "нормандському форматі", - ОП

Сторони обговорили виконання домовленостей, досягнутих під час Нормандського саміту 9 грудня 2019 року в Парижі, а також підготовку до наступної зустрічі лідерів "Нормандської четвірки", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП..
"Окремо Володимир Зеленський і Володимир Путін акцентували увагу на процесі звільнення утримуваних українських громадян, які перебувають на тимчасово окупованих територіях Донбасу і Криму, а також у Російській Федерації", - зазначили в Офісі президента.
"Сторони погодилися з необхідністю активізувати роботу на рівні Тристоронньої контактної групи в Мінську для реалізації досягнутих домовленостей", - додали в ОП.
Нагадаємо, перший раз телефонна розмова між Зеленським і Путіним відбулася 11 липня 2019 року. Потім 7 серпня Зеленський розмовляв з президентом РФ Володимиром Путіним, щоб обговорити смерть 4 українських воїнів на Донбасі внаслідок обстрілу з боку найманців РФ. 7 вересня Зеленський знову говорив із Путіним телефоном. 25 листопада Зеленський також провів телефонну розмову з Путіним - розмова стосувалася повернення Росією українських кораблів і газових переговорів у тристоронньому форматі. 31 грудня Зеленський і Путін телефоном обмінялися привітаннями і домовилися про узгодження нових списків на обмін.
9
З приводу Путіна, я ніколи у своєму житті не розмовляв з Путіним. А мені відомо, скільки разів ви розмовляли з паном Путіним телефоном, через Медведчука, чи напряму, починаючи від 2014 року, більше десяти.
Ишак уже побил пятилетний рекорд!
К участию в разработке документа, как утверждается, привлекали также отдельных украинских экспертов, но формированием предложения не занимались украинские организации - в отличие от российского РСМД.
Документ избегает упоминаний о нападении России на Украину и утверждает, что "конфликт в и вокруг Украины" стал следствием "катастрофических просчетов", и в качестве реакции на него предлагают шаги для "завершения конфликта на Донбассе и создания перспектив для конструктивного диалога, в том числе по Крыму ". Правда, основной идеей плана является возобновление сотрудничества с Россией без восстановления Украиной суверенитета над Крымом.
Обнародованное предложение содержит несколько гуманитарных шагов, которые поддерживаются всеми сторонами, однако в нем отсутствуют какие-либо ключевые требования, звучавшие до сих пор от Украины.
Организаторы предлагают следующие 12 шагов:........
https://censor.net.ua/blogs/3175746
- Привет, Вован
- У нас твердят, что я баклан
- И про меня твердят, Вован
- П...ец, Вован
- П...ец, Вован..
А может согласовывали что врать про Оманскую "стрелку"?
10.02.20, когда турки сбили первый сирийский ватолет, то в тот же день из Рашки вылетел в Сирию санитарный борт ил-76.. среди пассажиров первой сбитой вертушки был сирийский бригадный генерал(погиб), а кто из кацапов с ним летел, пока неизвестно..
Странно...
14.02.2020, 13:12 • 879 • 1
Игры несоответствия.
Читайте также: Небезпечна ілюзія прохача Зеленського спонукає Путіна посилювати тиск - Портников
Интересно, Зеленский до сих пор видит в глазах Путина стремление к миру?
Думаю, в ближайшее время он ощутит все "прелести" российского шантажа.
Тактика украинской власти "сохранить Путину лицо" в расчёте на какие-то уступки в лучшем случае (о компромиссе изначально речь вообще не идёт) - ошибочна.
Читайте также: В Україні - епоха жириновських: Портников назвав єдиний шанс на порятунок
И Зеленский, судя по всему, прочувствует это. Если, конечно, он уже не втянулся/уже втянут (сознательно или несознательно) в российский сценарий.
Підписуйся на сторінки UAINFO у Facebook, Twitter і YouTube
Олеся ЯХНО
Так это зрада или перемога?
Ото тут було би сотні палаючих коментів зебанатів. А так все норм. Тихо, спокійно і все для них добре.
73% сами выбрали.
Теперь вот потерпевший от украинцев Бубочка, сидит на кукане у *****.
Вот не забывай. Пригодится еще.
Андрій Смирнов заступник голови ОП(Богдан, Єрмак) - адвокат, серед його клієнтів екс голова партії регіонів Єфремов, та екс міністер юстиції Олена Лукаш.
*****-знаю...
https://www.segodnya.ua/politics/poroshenko-peregovoril-s-putinymi-1148707.html
А бубочка - відступає добровільно; і здає Україну - також договорняком...
tZE inform
@tZEinform
·6 мин
Зеленский доложился Путину. По телефону.
tZE inform
@tZEinform
·4 мин
Вова еще и идиот. Во время такого скандала звонить Путину...
Нужно пинать ***** постоянно.
Зебіли, у вас що - зовсім туго з ІQ?
Чи нові методички з забористим вмістом вам надійшли? І у вас передоз?
о выполнении задач поставленных Патрушевым
в Омане
tZE inform
@tZEinform
·9 мин
Вовочка, Ермак всего два дня работает, а ты по уши в дерьме К тебе американцы едут, сиди дома