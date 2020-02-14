EN|RU|UK
Теми дня: Рынок земли Записи Гончарука Коронавирус из Китая Убийство Шеремета Обмен пленными Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Обирай свідомо
 Політика України
  1510  30
Все про:Пташник (8) Фріз (154) Європейська Солідарність (253)

 Екснардепка Пташник балотуватиметься від "ЄС" до Ради у 179 окрузі на Харківщині

Вікторія Пташник балотується від партії "Європейська Солідарність" до Верховної Ради в 179 окрузі Харківської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Fаcebook повідомила нардепка Ірина Фріз.

Після подання документів у ЦВК Вікторія Пташник заявила, що команда "Європейської Солідарності" систематично відстоює національні інтереси України і саме тому вона обрала цю команду.

"Я не можу спокійно спостерігати, як крок за кроком здають інтереси держави, як руйнуються державні інституції, як Україна послаблює свої позиції на міжнародній арені. Впевнена, що зараз парламенту, як ніколи, потрібна справжня проукраїнська опозиція, здатна конструктивно контролювати владу, захистити державність України та боротися з несправедливістю! Тому я йду на довибори до ВРУ в 179 виборчому окрузі (Харківська область) разом з командою "Європейська Солідарність", які відбудуться 15 березня", - заявила Вікторія Пташник.

Також Ірина Фріз додала, що команда "Європейської Солідарності" підтримує кандидата як людину, яка завжди відстоювала державну позицію.

"Вікторія Пташник висувається від "Європейської Солідарності" в 179 окрузі. Для нашої команди це дуже важливо, адже саме такі політики, як Вікторія, щиро завжди відстоювали ідеали та цінності верховенства права, свободи громадян, європейський та євроатлантичний вектор розвитку України", - зазначила нардепка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ДБР має розслідувати інформацію про зустріч Зеленського і Патрушева в Омані - ці факти тягнуть на державну зраду, - "ЄС"

.Екснардепка Пташник балотуватиметься від ЄС до Ради у 179 окрузі на Харківщині 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175765
 
 
 Топ коментарі
 
Толи дело фотограф/тамада/квнщик от слуги народа
 показати весь коментар
 
Оторванная от корыта самонемощка 9 месяцев страдала и решила наконец-то спасать страну в рядах ПЕС
Ржака))))
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Писали, там Светличная идет. Теперь Пташник, а поэтому победит какая то зеленая мразь. Обычно так у патриотов. Будут слезы лить и ныть, что нужно было выдвигать единого кандидата.
 показати весь коментар
 
Свєтлічная може проскочити, за неї в Харкові досить добре відгукувались... Хоча особисто мені Пташник біль симпатична.
 показати весь коментар
 
та не совсем так..... п#ды там краснопузым периодически вваливают.......
 показати весь коментар
 
это исключения.

а основная масса - эталонные жлобы
 показати весь коментар
 
 
Это не город,это южная часть Харьковской области(вотчина Рыгов- Гиршфельда.)Однако если Пташник -Порошенко,то ей последнее место гарантировано.А победит СН.Без обиняков.
 показати весь коментар
 
Как ни странно---но так. Если не хуже.При упоминании например про Бойко, совки восторженно блеют и верят истово. Основная трагедия в городе на сегодня, что в этом сезоне и в апреле паски развозить Газелями не будут хлеб-комбинатовские. Поставщик пасок не проскочил в этот раз в депутаты---ментик Денисенко! Два созыва пенсы с восторгом получали на каждого, случалось что лишние были---кому досталось, на седьмое небо улетали. И на тебе! Кстати единственная радость что кто то там из СН прошёл по округу мента! Такие вот реалии.
 показати весь коментар
 
 
100%. Победа Слуг урода практически по всем округам в Харькове это плохо, с одной стороны, с другой стороны эту суки из жопоблока все пролетели- это гуд. Если бы еще их повесить на Сумской, как это делали освободители немцы в 41-м..
 показати весь коментар
 
Город нежлобов Киев проголосовал повально за зеленую мразь. Так нехер *******.
 показати весь коментар
 
 
Гыыыы, юрист из самонемощи теперь патриот от песа)))
 показати весь коментар
 
 
Толи дело фотограф/тамада/квнщик от слуги народа
 показати весь коментар
 
 
Шо не так?
Тебя же кондитер не смущал в кресле президента
 показати весь коментар
 
 
Лишнехромосомное, у Порошенко большой опыт в управлении, а его дела на посту президента только с засцанными глазами не видели.
 показати весь коментар
 
 
балотується, "аби було". Бо зебіли мочу клована ще не спльовують, глотають. Терпіли... Да, а глотати від овощних там, на Слобожанщині - їм ще звичніше.
Ну, нехай Віка спробує... Якщо є бабло в неї, чи в папіка.
 показати весь коментар
 
 
Ну можно же конкретно указать где именно 179 округ? Ну дешево и не профессионально всё! Ведь принципиально в целом это.
 показати весь коментар
 
Юг Харьковской области.(Лозовая,Зачепиловка,Красноград ,Сахновщина с районами.) Победит СН. У меня там полрайона родаков.
 показати весь коментар
 
 
Оторванная от корыта самонемощка 9 месяцев страдала и решила наконец-то спасать страну в рядах ПЕС
Ржака))))
 показати весь коментар
 
 
Принципиальной разницы между птичницей и свадебным папараццци не усматриваю
 показати весь коментар
 
 
Удачи. Главное по-меньше зажопья и Зелёного говнища.
 показати весь коментар
 
 
Неплохо бы всем подождать до 16/03. А вот тогда и поговорим . -)))))
 показати весь коментар
 
Я удивляюсь, что еще у группировки Порошенко (Вальцмана) есть преданные еврейки Фриз,Пташник,Климпуш и пр. Так что пусть пока радуется пахан.
 показати весь коментар
 
 
Одной меньше, одной больше... там их до е...й матери.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору