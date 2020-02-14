 Проведено навчання в 10 регіонах, поповнені запаси інфекційних лікарень, - ЦГЗ про підготовку України до боротьби з коронавірусом

Як країна готується до загрози, розповів виконувач обов'язків генерального директора Центру громадського здоров'я при Міністерстві охорони здоров'я України Ігор Кузін передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Обозреватель".

"У нас на рівні 10 регіонів країни були проведені симуляційні навчання – вправи, які симулюють такий випадок", – розповів Кузін.

"У нас також були поповнені запаси, які знадобляться для інфекційних лікарень. Зараз всі опорні лікарні, які працюватимуть із такими хворими, вже мають засоби індивідуального захисту", – додав він.

Представник МОЗ також повідомив, що відомство відстежувало ситуацію з прибуттям у порт Одеси корабля з Китаю. Він зазначив, що підозра на коронавірус у членів екіпажу не підтвердилася.

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"За кожним таким судном ведеться спостереження з того часу, як воно виходить із першого порту. Цей корабель виходив із порту КНР 16 січня, потім заходив до Єгипту 1 лютого, також до Лівану 3 лютого, Туреччина була 8 лютого. Останнім портом перед Україною була Румунія 10 лютого. Інформація щодо кожного пункту заходу судна передавалася в український санітарно-карантинний відділ і в санітарно-карантинні пункти Одеської обласної лабораторного центру", – розповів Кузін.

"Ми отримали інформацію, що 24 січня, через деякий час після виходу судна з території Китаю, було зафіксовано симптоми гострої респіраторної інфекції у двох членів екіпажу. Вони були за рекомендацією наземної служби ізольовані від інших осіб і також за ними було встановлено медичний нагляд. Щодня, двічі на день, вранці і ввечері у них були заміри температури та опитування, щоб переконатися, що їхні симптоми не наростають", – зазначив представник МОЗ.