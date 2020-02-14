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 Політика України, Здоров'я
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 Проведено навчання в 10 регіонах, поповнені запаси інфекційних лікарень, - ЦГЗ про підготовку України до боротьби з коронавірусом

У регіонах України проходять навчання з протидії коронавірусу з китайської провінції Хубей.

Як країна готується до загрози, розповів виконувач обов'язків генерального директора Центру громадського здоров'я при Міністерстві охорони здоров'я України Ігор Кузін передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Обозреватель".

"У нас на рівні 10 регіонів країни були проведені симуляційні навчання – вправи, які симулюють такий випадок", – розповів Кузін.

"У нас також були поповнені запаси, які знадобляться для інфекційних лікарень. Зараз всі опорні лікарні, які працюватимуть із такими хворими, вже мають засоби індивідуального захисту", – додав він.

Представник МОЗ також повідомив, що відомство відстежувало ситуацію з прибуттям у порт Одеси корабля з Китаю. Він зазначив, що підозра на коронавірус у членів екіпажу не підтвердилася.

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"За кожним таким судном ведеться спостереження з того часу, як воно виходить із першого порту. Цей корабель виходив із порту КНР 16 січня, потім заходив до Єгипту 1 лютого, також до Лівану 3 лютого, Туреччина була 8 лютого. Останнім портом перед Україною була Румунія 10 лютого. Інформація щодо кожного пункту заходу судна передавалася в український санітарно-карантинний відділ і в санітарно-карантинні пункти Одеської обласної лабораторного центру", – розповів Кузін.

"Ми отримали інформацію, що 24 січня, через деякий час після виходу судна з території Китаю, було зафіксовано симптоми гострої респіраторної інфекції у двох членів екіпажу. Вони були за рекомендацією наземної служби ізольовані від інших осіб і також за ними було встановлено медичний нагляд. Щодня, двічі на день, вранці і ввечері у них були заміри температури та опитування, щоб переконатися, що їхні симптоми не наростають", – зазначив представник МОЗ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175764
 
 
 Топ коментарі
 
Не дай бог добереться вірус до нас, і накриється вся ота готовність великою булькою. А вожді зєбуїнів полетять лікуватися в Німеччину.
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Армия США уже дополнительно лагеря, суммарно на 10000 чел. обустраивает. А тут максимум койка в коридоре, не дай бог что случится.
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И в общих очередях уже предусмотрены льготные места...
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К коронавирусу они готовы, а к наступлению Путина готовы? Не сегодня завтра будет от ***** большая свинья.
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Иммунитет не вырабатывается, а повторное заболевание может стать смертельным. Новость от китайских медиков.
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Не дай бог добереться вірус до нас, і накриється вся ота готовність великою булькою. А вожді зєбуїнів полетять лікуватися в Німеччину.
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Армия США уже дополнительно лагеря, суммарно на 10000 чел. обустраивает. А тут максимум койка в коридоре, не дай бог что случится.
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Больше на сказки похоже. Если в Борисполе самоли с китая не проверяют на наличие хотябы уже больных с температурой, а в Одессе корабли, которые заходят в порт...
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Коронвирус - это вирус ВИЧ, встроенный в вирус гриппа, и передающийся воздушно - капельным путем. (Передача половым путем - это вчерашний день). . Что наша медицина будет лечить : грипп или Вич ?)
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Как дела на фронте "борьбы" дядя-дилер марлевых повязок? Ты, отписываешься только в новостях о "борьбе". Проведено навчання в 10 регіонах, поповнені запаси інфекційних лікарень, - ЦГЗ про підготовку України до боротьби з коронавірусом - Цензор.НЕТ 7938 На твой вопрос ответствую: твои презервативы для дыхания, то есть- марлевые повязки, разберут, по идее, ты не волнуйся. Шо потом? Химкондомы какие-нибудь? Поделись планами "борьбы. Проведено навчання в 10 регіонах, поповнені запаси інфекційних лікарень, - ЦГЗ про підготовку України до боротьби з коронавірусом - Цензор.НЕТ 7938
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