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Все про:Харків (1647) патрульна поліція (980) ДБР (872)

 ДБР оголосило про підозру харківському патрульному, який під час переслідування поранив чоловіка

Державне бюро розслідувань оголосило підозру патрульному поліцейському, який стріляв у Харкові по автомобілю, унаслідок чого постраждала людина.

Про це повідомляє пресслужба ДБР, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що поліцейському оголосили підозру за перевищення влади або службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу України).

У разі доведення вини поліцейському загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Нагадаємо, 13 лютого патрульного поліцейського затримали в Харкові після того, як під час переслідування він підстрелив пасажира автомобіля, який переслідував через водіння в нетверезому стані.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Патрульного, який під час переслідування поранив чоловіка, затримали в Харкові, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175761
 
 
 Топ коментарі
 
Сесть за то, что выполняешь свою работу. Сейчас вся патрульная полиция разбежится. Не страна, а нечто.
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А чего он вообще не остановился по требованию полиции? Типа субару а не нищебродский ланос? То можно на всех забить?
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нормально????
т.е. он просто так за ним гонялся чтобы умышленно пристрелить....
а то что коп выполнял свои прямые обязанности? а то что пянь за рулем? а то что оружие служебное и он имеет право его применять.... это не считается????
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так он вольный стрелок, а тут вдруг охотничий инстинкт сработал
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Сесть за то, что выполняешь свою работу. Сейчас вся патрульная полиция разбежится. Не страна, а нечто.
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Водитель трезвый был, катал друзей по полю, а тут две пули в спину. Это версия пострадавших. А где написано, что за нарушение ПДД открывается огонь на поражение? Вроде штрафы увеличили но расстрел не ввели. Пусть всю информацию раскроют, а так что обсуждать?
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Вряд ли катают друзей в поле, да еще убегая от погони. Сомнительно.
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А нас існує патрульна поліції? Я баче деградованих недоносків у вигляді патрульної полюції. Всей непотріб (90 %) зосереджено в патрульній полюції..Наркомани, садисти, вбивці, хабарники, шахраї це є особивий склад цієї деградованої установи.
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Я сталкивался с вполне вменяемыми хлопцами. На садистов и психов похожи не были. Совсем. И взяток не требовали. Хорошие или плохие, но они сталкиваются с улицей. И если еще разрушить и это, будет не очень здорово именно "пересечным".
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нормально????
т.е. он просто так за ним гонялся чтобы умышленно пристрелить....
а то что коп выполнял свои прямые обязанности? а то что пянь за рулем? а то что оружие служебное и он имеет право его применять.... это не считается????
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Ты видел экспертизу, или веришь на слово? Водитель который привёз раненного в больницу был трезв, и рассказал совсем другую историю.
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Напомним, 13 февраля патрульного полицейского задержали в Харькове после того, как в погоне он подстрелил пассажира автомобиля, который преследовал из-за вождения в нетрезвом состоянии.Источник:

А питання до висера цензора: доведено що водій був нетверезий? Існує відео де водій дає інтерв'ю після проходження медогляду. Навіщо брехати? Деградовані аваківськи недоноски у вигляді патрульної полюції внаслідок своїх непрофесійних дій покалічили людину і намагаються як завжди прикрити злочин якоюсь брехнею. Спочатку виступає якась хвойда з патрульної поліції і бреше, потім прокуратура арештовує? В цьому випадку прокуратура і ДБР своєчасно взяли відео з патрульного авто де чітко видно як одоробки стріляють. Ніхто не захіщає наркоманів і алкашей за кермом. але в цьому випадку дії поліції були такі що не відповідають обстановці. Хотіли зробити 130 а отримали підозру.
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А чего он вообще не остановился по требованию полиции? Типа субару а не нищебродский ланос? То можно на всех забить?
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Это сложно, судя по комментам, у Авакова своя ботоферма...
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Рехформа по Аваковски , останутся скоро одни проедатели чужих песенку.
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Правильно патрульный сделал. Ребята увольняйтесь и уезжайте с этой страны олигархов.
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Что за х-ня? Копы либо копы и применяют пушки когда надо, и даже если надо должны валить. Но у нас же не штаты, нашим копам пушки раздали, а полномочия так и остались никакими, при том что дерьмовые копы легко его применяют и отмазываются от вины.
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Полицейские теперь сами себя боятся. Нашелся коп редкого ныне вида, который пытался честно выполнить свою работу, так его - в СИЗО.
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