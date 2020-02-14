 ДБР оголосило про підозру харківському патрульному, який під час переслідування поранив чоловіка

Про це повідомляє пресслужба ДБР, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що поліцейському оголосили підозру за перевищення влади або службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу України).
У разі доведення вини поліцейському загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.
Нагадаємо, 13 лютого патрульного поліцейського затримали в Харкові після того, як під час переслідування він підстрелив пасажира автомобіля, який переслідував через водіння в нетверезому стані.
т.е. он просто так за ним гонялся чтобы умышленно пристрелить....
а то что коп выполнял свои прямые обязанности? а то что пянь за рулем? а то что оружие служебное и он имеет право его применять.... это не считается????
из-за вождения в нетрезвом состоянии.Источник:
А питання до висера цензора: доведено що водій був нетверезий? Існує відео де водій дає інтерв'ю після проходження медогляду. Навіщо брехати? Деградовані аваківськи недоноски у вигляді патрульної полюції внаслідок своїх непрофесійних дій покалічили людину і намагаються як завжди прикрити злочин якоюсь брехнею. Спочатку виступає якась хвойда з патрульної поліції і бреше, потім прокуратура арештовує? В цьому випадку прокуратура і ДБР своєчасно взяли відео з патрульного авто де чітко видно як одоробки стріляють. Ніхто не захіщає наркоманів і алкашей за кермом. але в цьому випадку дії поліції були такі що не відповідають обстановці. Хотіли зробити 130 а отримали підозру.