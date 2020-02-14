 Зламаний Тимошенко мікрофон спікера коштує 11,5 тис. грн

Про це повідомили в Інформаційному управлінні Апарату Ради на запит "Укрінформу", передає Цензор.НЕТ.
"...у сесійній залі було виведено з ладу мікрофонний пульт AKG, в якому зламано, не підлягає ремонту та не придатний до подальшої експлуатації капсуль до мікрофона на гнучкій ніжці AKG СК-47. Вартість одного капсуля до мікрофона на гнучкій ніжці AKG СК-47 згідно з прайс-листами постачальників становить 11 550,00 гривень", - йдеться у відповіді на запит.
На запитання, чи були відшкодовані кошти на новий мікрофон партією ВО "Батьківщина", в Інформуправлінні уточнили, що Апарат ВР не є розпорядником такої інформації.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що глава фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко під час блокування президії проти ухвалення закону про ринок землі відірвала дроти в головного мікрофона на місці спікера Дмитра Разумкова.
Пізніше глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що "Батьківщина" має компенсувати вартість зламаного Тимошенко мікрофона в десятикратному розмірі.
А стиль меседжу у вас ну точно Скабєєва
А тут прям аншлаг)
Он навинчен на шею мою.
Нас всегда заменяют другими,
Чтобы мы не мешали вранью.
Сраний копійчаний мікрохфон тулять за $470 !
-Зелено! Зелено!
-Що?
-Зелено-призелено!
народная мудрость.
PS: Браконьеров с бычками по 140 гр./кг. уже поймали, когда в магазинах по 4 гривны они стоили! =)))
галімий капсюль мікрофону "коментаторського класу". Тобто найдешевшого, типу як водій оголошує зупинки. Чи там стоїть капсюль для фронтмена-вокаліста всесвітньо відмого рок-гурту?