 Зламаний Тимошенко мікрофон спікера коштує 11,5 тис. грн

Про це повідомили в Інформаційному управлінні Апарату Ради на запит "Укрінформу", передає Цензор.НЕТ.

"...у сесійній залі було виведено з ладу мікрофонний пульт AKG, в якому зламано, не підлягає ремонту та не придатний до подальшої експлуатації капсуль до мікрофона на гнучкій ніжці AKG СК-47. Вартість одного капсуля до мікрофона на гнучкій ніжці AKG СК-47 згідно з прайс-листами постачальників становить 11 550,00 гривень", - йдеться у відповіді на запит.

На запитання, чи були відшкодовані кошти на новий мікрофон партією ВО "Батьківщина", в Інформуправлінні уточнили, що Апарат ВР не є розпорядником такої інформації.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що глава фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко під час блокування президії проти ухвалення закону про ринок землі відірвала дроти в головного мікрофона на місці спікера Дмитра Разумкова.

Пізніше глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що "Батьківщина" має компенсувати вартість зламаного Тимошенко мікрофона в десятикратному розмірі.

Читайте також: Закон про землю хочуть ухвалити наступного сесійного тижня, - Тимошенко