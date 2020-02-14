 Депутат Київської міськради зі своїм братом привласнив 6 ділянок землі в Голосіївському районі загальною вартістю понад 2,5 млн грн, - САП

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби САП у Facebook.



Колегія суддів ВАКС розглянула та відмовила в задоволенні клопотання захисту про відвід колегії. Після чого судді оголосили перерву в засіданні до 14:00 год. 2 квітня 2020 року.



У відомстві нагадали, що в ході досудового розслідування було встановлено, що протягом 2008-2014 років підозрюваний, перебуваючи на посаді секретаря комісії Київради з питань земельних відносин, незаконно заволодів 6 ділянками у Голосіївському районі міста Києва загальною вартістю понад 2,5 млн гривень, що перебували в комунальній власності громади столиці.



Відповідно до злочинної схеми, депутат на підставі підроблених заяв ініціював виділення вищевказаних ділянок особам, копії документів яких вдавалось отримати його брату (односельцям). У подальшому він виготовляв протоколи розгляду цих питань на засіданні земельної комісії, відповідні проекти рішень Київради та особисто голосував за ухвалення цих рішень.

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Також встановлено, що підроблено всі документи за підписом набувачів земельних ділянок, які складено під час виготовлення технічної документації щодо приватизації землі.



Вже після цього брат підозрюваного переконував набувачів видати на його ім’я довіреності щодо представництва їхніх інтересів, за якими в порядку передоручення видав довіреності на ім’я помічниці депутата.



На підставі цих довіреностей помічницею підозрюваного замовлялася реєстрація права власності на землю за набувачами та здійснювалось розпорядження земельними ділянками.



При цьому жоден з формальних власників не лише не користувався отриманою землею, а навіть не знав, що став її власником.



Депутату Київської міської ради інкриміновано вчинення злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.ч.3, 4 ст.358 Кримінального кодексу України. Його спільнику - ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 КК України.



У САП нагадали, що відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.