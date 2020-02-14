EN|RU|UK
Теми дня: Рынок земли Записи Гончарука Коронавирус из Китая Убийство Шеремета Обмен пленными Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Обирай свідомо
 Події
  1392  17
Матеріали за темою:
Все про:міськрада (270) Антикорупційна прокуратура (1077) Антикорупційний суд (553)

 Депутат Київської міськради зі своїм братом привласнив 6 ділянок землі в Голосіївському районі загальною вартістю понад 2,5 млн грн, - САП

У Вищому антикорупційному суді відбулося підготовче судове засідання у справі про обвинувачення депутата Київської міської ради - колишнього секретаря земельної комісії та його спільника у незаконному заволодінні 6 ділянками в Голосіївському районі міста Києва загальною вартістю понад 2,5 млн гривень, що перебували в комунальній власності громади столиці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби САП у Facebook.


Колегія суддів ВАКС розглянула та відмовила в задоволенні клопотання захисту про відвід колегії. Після чого судді оголосили перерву в засіданні до 14:00 год. 2 квітня 2020 року.

У відомстві нагадали, що в ході досудового розслідування було встановлено, що протягом 2008-2014 років підозрюваний, перебуваючи на посаді секретаря комісії Київради з питань земельних відносин, незаконно заволодів 6 ділянками у Голосіївському районі міста Києва загальною вартістю понад 2,5 млн гривень, що перебували в комунальній власності громади столиці.

Відповідно до злочинної схеми, депутат на підставі підроблених заяв ініціював виділення вищевказаних ділянок особам, копії документів яких вдавалось отримати його брату (односельцям). У подальшому він виготовляв протоколи розгляду цих питань на засіданні земельної комісії, відповідні проекти рішень Київради та особисто голосував за ухвалення цих рішень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Апеляційна палата ВАКС залишила під вартою фігуранта справи про $5 млн хабаря голові ФДМ

Також встановлено, що підроблено всі документи за підписом набувачів земельних ділянок, які складено під час виготовлення технічної документації щодо приватизації землі.

Вже після цього брат підозрюваного переконував набувачів видати на його ім’я довіреності щодо представництва їхніх інтересів, за якими в порядку передоручення видав довіреності на ім’я помічниці депутата.

На підставі цих довіреностей помічницею підозрюваного замовлялася реєстрація права власності на землю за набувачами та здійснювалось розпорядження земельними ділянками.

При цьому жоден з формальних власників не лише не користувався отриманою землею, а навіть не знав, що став її власником.

Депутату Київської міської ради інкриміновано вчинення злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.ч.3, 4 ст.358 Кримінального кодексу України. Його спільнику - ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 КК України.

У САП нагадали, що відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Депутат Київської міськради зі своїм братом привласнив 6 ділянок землі в Голосіївському районі загальною вартістю понад 2,5 млн грн, - САП 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175756
 
   
 Топ коментарі
 
Депутаты-это люди, которые за наши с вами деньги воруют наши с вами деньги…
 показати весь коментар
 
І знов без прізвища... Чи це тіко волонтерів та АТОшників до вироку суду всі по прізвищах знають, а депутан - ні-ні! Якісь подвійні стандарти в українського "правосуддя"... Зовсім подвійні
 показати весь коментар
 
классика жанра отжимают сворованное - Земля ведь не "вырастет" еще раз..., или кто то думает , что ее получит на безо платной основе- согласно Конституции, какой то простой "смертный" ... Депутат Київської міськради зі своїм братом привласнив 6 ділянок землі в Голосіївському районі загальною вартістю понад 2,5 млн грн, - САП - Цензор.НЕТ 1919
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Растянули крысы подлые всю Украину.
 показати весь коментар
 
 
Ну да, для таких воров готовят рынок - продадут
 показати весь коментар
 
Он вообще бесплатно "выделил" землю... никто ничего не покупал и не платил, кроме как за нотариуса. Потому что землю у держави или у города купить нельзя (нельзя продавать землю), но можно бесплатно "выделить" правильному человеку. Как мы видим этот "правильный человек" может даже об этом не узнать никогда что у него была земля и он её продал за от 110 000 до 160 000 гривен за сотку.
 показати весь коментар
 
 
классика жанра отжимают сворованное - Земля ведь не "вырастет" еще раз..., или кто то думает , что ее получит на безо платной основе- согласно Конституции, какой то простой "смертный" ... Депутат Київської міськради зі своїм братом привласнив 6 ділянок землі в Голосіївському районі загальною вартістю понад 2,5 млн грн, - САП - Цензор.НЕТ 1919
 показати весь коментар
 
 
І знов без прізвища... Чи це тіко волонтерів та АТОшників до вироку суду всі по прізвищах знають, а депутан - ні-ні! Якісь подвійні стандарти в українського "правосуддя"... Зовсім подвійні
 показати весь коментар
 
 
Сергій Кримчак, - холуй Черновєцького. Його вже тягають вже більш ніж півтора роки. І даю 10 до одного що буде нівчом невинуватий...
 показати весь коментар
 
по какому курсу посчитали или арахамия подсказал?
 показати весь коментар
 
Депутаты-это люди, которые за наши с вами деньги воруют наши с вами деньги…
 показати весь коментар
 
 
Обожаю краткие (но исчерпывающие) и точные определения.
 показати весь коментар
 
 
Депутан необычная профессия: он стырит у народа раньше, чем народ успеет это заметить Депутат Київської міськради зі своїм братом привласнив 6 ділянок землі в Голосіївському районі загальною вартістю понад 2,5 млн грн, - САП - Цензор.НЕТ 2944
 показати весь коментар
 
 
Рыночная экономика это когда всё продается , а когда все воруется это какая экономика? Депутат Київської міськради зі своїм братом привласнив 6 ділянок землі в Голосіївському районі загальною вартістю понад 2,5 млн грн, - САП - Цензор.НЕТ 1888
 показати весь коментар
 
 
Этот депутат уже 12 лет сидит в Киевском горсовете?
 показати весь коментар
 
 
представляю сколько он наворовал за 12 лет...
 показати весь коментар
 
Каков поп - таков приход. Любого копни из окружения Порошенко и Кличко - как ни вор, так мошенник.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору