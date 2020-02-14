Про це повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" начальник столичного главку поліції Андрій Крищенко, передає Цензор.НЕТ.
"Поліцейські Києва спільно з прикордонниками затримали в аеропорту Одеси підозрюваного у вбивстві пластичного хірурга, вчиненого в столиці 2 лютого. Він - громадянин іноземної держави, після скоєння вбивства переховувався і намагався залишити територію України", - розповів Крищенко.
Наразі, поінформував начальник ГУ Нацполіції України в Києві, із затриманим проводяться слідчі дії.
Хірурга Андрія Сотника вбили в Києві 2 лютого. 43-річного лікаря застрелили неподалік орендованої ним квартири на вулиці Саксаганського.
Эта семейка занималась приватизацией зданий медучреждений под благовидным предлогом.
Один мой подчинённый еврейчик через свою тётушку устроился в свое время к Бродскому в банк денди.
По его словам, работалось неплохо, напрягало только то, что шеф, вместо заниматься своей работой, норовил показывать каждой уборщице, как правильно держать швабру.
Однако, 90% информации там таки ближе к истине, а на цензоре этот процент гораздо ниже.
Многое умалчивается, многое подаётся в интересах заказчика