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 Події, Суспільство
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Все про:Одеса (2359) Нацполіція (8994) вбивство (2067) хірург (7) Сотник Андрій (1)

 Поліція затримала в аеропорту Одеси іноземця за підозрою у вбивстві пластичного хірурга в Києві

Співробітники Національної поліції спільно з прикордонниками 14 лютого затримали в аеропорту Одеси громадянина іноземної держави, який підозрюється у вбивстві столичного пластичного хірурга, якого застрелили в центрі Києва ввечері 2 лютого.

Про це повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" начальник столичного главку поліції Андрій Крищенко, передає Цензор.НЕТ.

"Поліцейські Києва спільно з прикордонниками затримали в аеропорту Одеси підозрюваного у вбивстві пластичного хірурга, вчиненого в столиці 2 лютого. Він - громадянин іноземної держави, після скоєння вбивства переховувався і намагався залишити територію України", - розповів Крищенко.

Наразі, поінформував начальник ГУ Нацполіції України в Києві, із затриманим проводяться слідчі дії.

Хірурга Андрія Сотника вбили в Києві 2 лютого. 43-річного лікаря застрелили неподалік орендованої ним квартири на вулиці Саксаганського.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Убивство пластичного хірурга Андрія Сотника в центрі Києва: поліція розглядає кілька версій. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175755
 
   
 Топ коментарі
 
Ну, дык напишите - чеченский киллер, гражданин Мордора, нанят бандитскими группировками из даунбасса в результате разборок.
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интересно другое - из какой иностраны иностранец Полиция задержала в аэропорту Одессы иностранца по подозрению в убийстве пластического хирурга в Киеве - Цензор.НЕТ 4372
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Ты шо?! Это ж нарушит тайну следствия. А если это пигмей из экваториальных лесов Африки, то это может значительно ухудшить отношения между континентами! Полиция задержала в аэропорту Одессы иностранца по подозрению в убийстве пластического хирурга в Киеве - Цензор.НЕТ 5442
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Интересно, под судами также будет собираться группа поддержки с требованиями предоставить 100% доказательства или отпустить, или этот иностранец не входит в категорию "неприкасаемых"?
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интересно другое - из какой иностраны иностранец Полиция задержала в аэропорту Одессы иностранца по подозрению в убийстве пластического хирурга в Киеве - Цензор.НЕТ 4372
 показати весь коментар
 
 
Ну, дык напишите - чеченский киллер, гражданин Мордора, нанят бандитскими группировками из даунбасса в результате разборок.
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Ты шо?! Это ж нарушит тайну следствия. А если это пигмей из экваториальных лесов Африки, то это может значительно ухудшить отношения между континентами! Полиция задержала в аэропорту Одессы иностранца по подозрению в убийстве пластического хирурга в Киеве - Цензор.НЕТ 5442
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М-да...Скоро профессия - "пластический хирург" будет опасней, чем "сапёр"... Слишком часто за изменение внешности с ними начали расплачиваться ножом или пулей... А что делать? Ведь пластику делают, чтобы изменить внешность... А изменяют внешность, не только, чтобы "красивше" выглядеть, но и чтобы спрятаться... А как же спрячешься, если хирург знает, каким стало, после операции, твоё лицо? Приходиться "страховаться"...
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Он такой хирург, как ты балерина.
Эта семейка занималась приватизацией зданий медучреждений под благовидным предлогом.
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Ну так пишут же, "хирург", вот я и выдвинул версию, которая "имеет место быть"... А то что данные факты - не одиноки, пишет мировая пресса... В прошлом году, например, по этой причине, погибли хирурги в США, Аргентине и Италии...Убийц не нашли...
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Пысы.
Один мой подчинённый еврейчик через свою тётушку устроился в свое время к Бродскому в банк денди.
По его словам, работалось неплохо, напрягало только то, что шеф, вместо заниматься своей работой, норовил показывать каждой уборщице, как правильно держать швабру.
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Так я и не возражаю... Мои наставники учили - "Никогда не пользуйтесь одним источником информации, потому что, чаще всего, это - субъективное мнение одного человека... Берите несколько источников и сопоставляйте их, вычленяя истину...".
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.Моня Бродский и правда?... Поліція затримала в аеропорту Одеси іноземця за підозрою у вбивстві пластичного хірурга в Києві - Цензор.НЕТ 2144 Поліція затримала в аеропорту Одеси іноземця за підозрою у вбивстві пластичного хірурга в Києві - Цензор.НЕТ 2144 Поліція затримала в аеропорту Одеси іноземця за підозрою у вбивстві пластичного хірурга в Києві - Цензор.НЕТ 2144..ну ты и пошутил...
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Я ж писал, что он себе на уме и часто искажает информацию в своих шкурных интересах
Однако, 90% информации там таки ближе к истине, а на цензоре этот процент гораздо ниже.
Многое умалчивается, многое подаётся в интересах заказчика
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Отчасти да, но Моня напрямую влияет на редакционную политику. Всё зависит от того как у мони получается без мыла в зад ввернуться власти так и информация отображается в его ресурсе. Независимостью и объективностью там не пахнет увы.
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...и кто заказчик то этот?...шо т не вижу я здесь "джинсы" никакой..а то, что темы иногда не появляются, мне например интересные, бывает иногда... так я их на раша ресурсах почитать могу, их много, межд. события в основном, кацапи их по своему ком-ют, но понять можна....иногда что то и здесь появляется, но что касается Украины-все почти здесь есть и еще +, не банят, как как раньше за фигню всякую...я часто попадал туда ни что.. ...а Моня-лжец патологический и коньюнктурщик такой же .. ..
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Да он по пьяне данбаской бабе сиськи сделал на спине. Вот ее ***** и отомстил, хотя должен быть доволен: даже у Ахметовской бабы нет столько сисек
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Иностранное государство! А бывают ещё и не иностранные государства?
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Кажуть замовив у нього один чувак пеніс 25 см, а він через тиждень відвалився. Було за що вбивати.
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Он отвалился, потому что херург пирипутал: 25 см в диаметре сделал. Шкура веса и не выдержала...
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Не повезло ,,подозреваемому ,, то есть как у нас нужно для галочки сделают убийцей грузина армянина айзера
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Награда нашла даУнецкого хЕрурга...
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Кілєра затримали при посадці на рейс Одеса - Тбілісі ?
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Такі цікаві виверти " .. он гражданін іностранного государства " . Де автор навчався і чому ?
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