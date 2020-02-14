 Поліція затримала в аеропорту Одеси іноземця за підозрою у вбивстві пластичного хірурга в Києві

Про це повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" начальник столичного главку поліції Андрій Крищенко, передає Цензор.НЕТ.

"Поліцейські Києва спільно з прикордонниками затримали в аеропорту Одеси підозрюваного у вбивстві пластичного хірурга, вчиненого в столиці 2 лютого. Він - громадянин іноземної держави, після скоєння вбивства переховувався і намагався залишити територію України", - розповів Крищенко.

Наразі, поінформував начальник ГУ Нацполіції України в Києві, із затриманим проводяться слідчі дії.

Хірурга Андрія Сотника вбили в Києві 2 лютого. 43-річного лікаря застрелили неподалік орендованої ним квартири на вулиці Саксаганського.

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