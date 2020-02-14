 Державну фіскальну службу очолив Сергій Солодченко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в розпорядженнях Кабміну.

"Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 липня 2019 р. № 556 "Про тимчасове покладення виконання обов’язків Голови Державної фіскальної служби України на Гутенка Д. В.", - йдеться в розпорядженні Кабміну №107-р від 12 лютого.

"Покласти тимчасово виконання обов’язків Голови Державної фіскальної служби України на начальника Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України Солодченка Сергія Вікторовича", - зазначено в розпорядженні Кабміну №108-р також від 12 лютого.

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За даними ДФС, полковник податкової міліції Солодченко - начальник Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України.

Солодченко народився 1975 року в Луганській області. Після закінчення в 1998 році Луганського інституту внутрішніх справ МВС України, до 2002 року проходив службу в органах внутрішніх справ. У податковій міліції працює з 2002 року. З квітня 2018 року - начальник Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України.

Нагадаємо, Гутенко Денис Вікторович виконував обов'язки глави ДФС із 23 липня 2019 року.