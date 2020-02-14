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 Політика України
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Все про:Кабмін (3683) призначення (498) ДФС (2394) Гончарук_Олексій (678)

 Державну фіскальну службу очолив Сергій Солодченко

Кабінет міністрів призначив тимчасовим виконувачем обов'язків голови Державної фіскальної служби України Сергія Солодченка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в розпорядженнях Кабміну.

"Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 липня 2019 р. № 556 "Про тимчасове покладення виконання обов’язків Голови Державної фіскальної служби України на Гутенка Д. В.", - йдеться в розпорядженні Кабміну №107-р від 12 лютого.

"Покласти тимчасово виконання обов’язків Голови Державної фіскальної служби України на начальника Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України Солодченка Сергія Вікторовича", - зазначено в розпорядженні Кабміну №108-р також від 12 лютого.

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За даними ДФС, полковник податкової міліції Солодченко - начальник Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України.

Солодченко народився 1975 року в Луганській області. Після закінчення в 1998 році Луганського інституту внутрішніх справ МВС України, до 2002 року проходив службу в органах внутрішніх справ. У податковій міліції працює з 2002 року. З квітня 2018 року - начальник Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України.

Нагадаємо, Гутенко Денис Вікторович виконував обов'язки глави ДФС із 23 липня 2019 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175753
 
 
 Топ коментарі
 
Родився в Луганську, навчався в Луганську, а от де працював не пишуть. Невже на Даунбасі?
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Когда там уже присоединение Украины к ОРДЛО ? 😎
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Родився в Луганську, навчався в Луганську, а от де працював не пишуть. Невже на Даунбасі?
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А домик купил на ул. Закарпатской ! 😁
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Теж на Луганщині.Значить, з портновського клану.
Бігус рився:
«Он несколько месяцев возглавлял следственное управление финансовых расследований Миндоходов Луганской области, а в июле прошлого года стал первым заместителем начальника главного следственного управления ГФС Украины и оперативно начал строить дом после переезда в столицу. В июне 2014, как раз до назначения в Киев, Солодченко получил в подарок два земельных участка общей площадью 16 соток и дом на 386 кв. м. В декларации за прошлый год эта недвижимость указана, как и еще два земельных участка и садовый дом. Общий доход Солодченко за 2014 год составил 1,7 млн грн, из которых 1,49 млн - подарки, призы и выигрыши», - сообщают корреспонденты.

Original: https://golospravdy.eu/nalogoviki-zhivut-pod-kievom-v-shikarnyx-osobnyakax/
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Когда там уже присоединение Украины к ОРДЛО ? 😎
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Все йде до цього. Якщо народ плани трішки Зєйла не змінить.
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С 2018-го. Этот хер ещё при мародёре начал плодотворно над этим работать.
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У податковій міліції працює з 2002 року. "Крепкий хозяйственник"? Опять "Донбасс рулит?"
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Фискальная служба, я так понимаю, находится в стадии ликвидации, т.к. сейчас у нас Налоговая служба!
Короче, назначили метна заметать следы.....
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Налоговая полиция плавно переходит в налоговую инспекцию... Или наоборот ? 😁
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Чувак неплохо движется по лестнице, и вообще похоже что это будет наш премьерминистр... Делаем ставки ! 😜
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Пипец !!!!! Налоговый полицейский возглавил всю налоговую ! Ребята совсем рехнулись ? У нас налоговая полиция существовала только для того чтоб кошмарить бизнес и самим организовывать ямы и прочие схемы ! И теперь им повышение ? !
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Податкова - це нова структура, а фіскальна - стара, де залишились тільки податкові міліціонери, і скоро буде реструктурована в службу фінрозслідувань..
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Вона ніколи не буде "реструктурована " бо, думаю що у службу фінансових розслідувань будуть набирати по конкурсу з участю громадскості..., і думаю що досвід роботи у колишній податковій міліції не буде там вітатися , а навпаки
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Ну если мусор в налоговой,жди слепой траст...
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1. Податкова міліція завжди була організованим угрупуванням системних хабарників, основною метою яких завжди було перешкоджання діяльності реального сектору з метою вимагання хабарів...на сьогодні це ще і незаконний орган.

2. Ніякої державної фіскальної служби у нас немає...ще у грудні 2018 р. її реорганізували ліквідували ще при Гройсмане та створили замість неї дві окремі служби Державну ПОДАТКОВУ та та Державну митну службу
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Мы придем к тому, что все опять будет бамбас? Мало? Опять бандюки, теперь с клоунами будут?
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Опять везде поналезли, ждем возвращения Витюши.
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