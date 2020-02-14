 Державну фіскальну службу очолив Сергій Солодченко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в розпорядженнях Кабміну.
"Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 липня 2019 р. № 556 "Про тимчасове покладення виконання обов’язків Голови Державної фіскальної служби України на Гутенка Д. В.", - йдеться в розпорядженні Кабміну №107-р від 12 лютого.
"Покласти тимчасово виконання обов’язків Голови Державної фіскальної служби України на начальника Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України Солодченка Сергія Вікторовича", - зазначено в розпорядженні Кабміну №108-р також від 12 лютого.
За даними ДФС, полковник податкової міліції Солодченко - начальник Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України.
Солодченко народився 1975 року в Луганській області. Після закінчення в 1998 році Луганського інституту внутрішніх справ МВС України, до 2002 року проходив службу в органах внутрішніх справ. У податковій міліції працює з 2002 року. З квітня 2018 року - начальник Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України.
Нагадаємо, Гутенко Денис Вікторович виконував обов'язки глави ДФС із 23 липня 2019 року.
Бігус рився:
«Он несколько месяцев возглавлял следственное управление финансовых расследований Миндоходов Луганской области, а в июле прошлого года стал первым заместителем начальника главного следственного управления ГФС Украины и оперативно начал строить дом после переезда в столицу. В июне 2014, как раз до назначения в Киев, Солодченко получил в подарок два земельных участка общей площадью 16 соток и дом на 386 кв. м. В декларации за прошлый год эта недвижимость указана, как и еще два земельных участка и садовый дом. Общий доход Солодченко за 2014 год составил 1,7 млн грн, из которых 1,49 млн - подарки, призы и выигрыши», - сообщают корреспонденты.
Original: https://golospravdy.eu/nalogoviki-zhivut-pod-kievom-v-shikarnyx-osobnyakax/
Короче, назначили метна заметать следы.....
2. Ніякої державної фіскальної служби у нас немає...ще у грудні 2018 р. її реорганізували ліквідували ще при Гройсмане та створили замість неї дві окремі служби Державну ПОДАТКОВУ та та Державну митну службу