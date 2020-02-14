 Суд зняв заборону на передачу порту "Херсон" у концесію, - Криклій

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив міністр Владислав Криклій.

"Як ми і обіцяли, Міністерство інфраструктури ініціювало перегляд рішення Шостого апеляційного суду м. Києва щодо зупинення дії наказу про затвердження результатів концесійного конкурсу та затвердження переможця концесійного конкурсу в порту "Херсон"", - йдеться в повідомленні.

"Клопотання Міністерства суд задовольнив та скасував заходи забезпечення позову. Тож концесію ніхто і ніщо не зупинить", - додав він.

Нагадаємо, 12 вересня 2019 року Міністерство інфраструктури оголосило про проведення концесійних конкурсів з передачі в концесію майна ДП "Херсонський морський торговельний порт".

21 січня 2020 року в уряді повідомили, що в концесійному конкурсі перемогла компанія, що запропонувала найкращі умови, - ТОВ "Рісоіл-Херсон". У Кабміні повідомили про 300 млн інвестиційних зобов'язань цієї компанії щодо порту. Також прем'єр-міністр Олексій Гончарук повідомив, що компанія-інвестор вкладе понад 18 млн гривень у місцеву інфраструктуру.

3 лютого Шостий апеляційний суд Києва задовольнив позов щодо звернення ТОВ "Спеціальна компанія морський порт "Херсон", зупинивши дію наказу Міністерства інфраструктури про затвердження результатів концесійного конкурсу та визначення переможця в порту "Херсон".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд призупинив передачу Херсонського морпорту в концесію компанії "Рісоіл-Херсон"