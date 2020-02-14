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Все про:порт (202) Херсон (301) Мінінфраструктури (363) Криклій (75)

 Суд зняв заборону на передачу порту "Херсон" у концесію, - Криклій

Міністерство інфраструктури домоглося скасування судової заборони на здійснення передачі морського порту "Херсон" в управління приватній компанії "Рісоіл Херсон", яка виграла відповідний конкурс.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив міністр Владислав Криклій.

"Як ми і обіцяли, Міністерство інфраструктури ініціювало перегляд рішення Шостого апеляційного суду м. Києва щодо зупинення дії наказу про затвердження результатів концесійного конкурсу та затвердження переможця концесійного конкурсу в порту "Херсон"", - йдеться в повідомленні.

"Клопотання Міністерства суд задовольнив та скасував заходи забезпечення позову. Тож концесію ніхто і ніщо не зупинить", - додав він.

Нагадаємо, 12 вересня 2019 року Міністерство інфраструктури оголосило про проведення концесійних конкурсів з передачі в концесію майна ДП "Херсонський морський торговельний порт".

21 січня 2020 року в уряді повідомили, що в концесійному конкурсі перемогла компанія, що запропонувала найкращі умови, - ТОВ "Рісоіл-Херсон". У Кабміні повідомили про 300 млн інвестиційних зобов'язань цієї компанії щодо порту. Також прем'єр-міністр Олексій Гончарук повідомив, що компанія-інвестор вкладе понад 18 млн гривень у місцеву інфраструктуру.

3 лютого Шостий апеляційний суд Києва задовольнив позов щодо звернення ТОВ "Спеціальна компанія морський порт "Херсон", зупинивши дію наказу Міністерства інфраструктури про затвердження результатів концесійного конкурсу та визначення переможця в порту "Херсон".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд призупинив передачу Херсонського морпорту в концесію компанії "Рісоіл-Херсон"

Суд зняв заборону на передачу порту Херсон у концесію, - Криклій 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175752
 
 
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Если торт нельзя продать целиком, то его можно разрезать на пирожные Кабмин снял запрет на передачу порта Херсона в концессию, - Криклий - Цензор.НЕТ 9101
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И чудом он окажется у москалей... так же как и "Мотор Сич" москалем через китайские прокладки.
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Возвращение Козака в качестве куратора украинского направления в политике РФ, кроме всего прочего означает усиление позиций беглого Курченко, старого партнера Козака. Ну то что схемы Курченко опять будут прокручиваться на территориях ДНР\ЛНР, которым Курченко и так задолжал за уголь миллиардные суммы, это не так интересно. Интересно какие объекты в Украине выдавит Козак для коммерции Курченко у Ермака. Г-н Ермак решил подарить Козаку-Курченко Одесский НПЗ ?
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мародёры Коломойского желают украинскую землю, воду, заводы продать а с концессионеров стричь бабло-чтобы самим хозяйством не заморачиваться. И с наваренной во время войны Украины с РФ зеленью слиться на историческую родину и прочее забугорье.
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