 Катастрофа МАУ в Ірані: глави МЗС п'яти країн 15 лютого зустрінуться в Мюнхені

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, за даними організаторів, зустріч планується в суботу - 15 лютого.

"Міжнародна група з координації допомоги жертвам катастрофи літака МАУ PS752 збереться на полях Мюнхенської конференції з питань безпеки", - йдеться в повідомленні.

Зустріч відбудеться на рівні глав МЗС України, Канади, Швеції, Великої Британії та Афганістану. Після цього очікується заява для преси.

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