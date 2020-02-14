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 Катастрофа МАУ в Ірані: глави МЗС п'яти країн 15 лютого зустрінуться в Мюнхені

Глави МЗС країн Міжнародної групи з координації допомоги жертвам катастрофи українського літака в Ірані зберуться на полях Мюнхенської конференції з питань безпеки.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, за даними організаторів, зустріч планується в суботу - 15 лютого.

"Міжнародна група з координації допомоги жертвам катастрофи літака МАУ PS752 збереться на полях Мюнхенської конференції з питань безпеки", - йдеться в повідомленні.

Зустріч відбудеться на рівні глав МЗС України, Канади, Швеції, Великої Британії та Афганістану. Після цього очікується заява для преси.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Влада Ірану запросила секретаря РНБО Данілова для розслідування катастрофи літака МАУ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175745
 
   
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Сенат вчера утвердил резолюцию о военных полномочиях, запрещающую президенту Трампу вступать в военные действия с Ираном без одобрения Конгресса. Эта мера пользуется двухпартийной поддержкой, но ее недостаточно, чтобы отменить практически все виды вето со стороны Белого дома,да и, скорее всего, на нее наложит вето ещё и президент.
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Если встреча с Патрушевым нашей Бубочки подтвердиться, то тогда точно надо искать умышленное сбитие самолёт МАУ в Иране
Случайных совпадений в мире не бывает
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Це його манера. Залякування. Це він підірвав жилі будинки в мордорі
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Що значить "подтвердиться"?
СамольЙот патрушева -раз, фотки з готелю біля посольства рф -два, "брехня від букавєля да кієфа через аБман"- цього ще мало щоб зробити висновок що забагато "савПадєній? Катастрофа МАУ в Ірані: глави МЗС п'яти країн 15 лютого зустрінуться в Мюнхені - Цензор.НЕТ 3525
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Пристайко поедет обвинять США в изготовлении взрывоопасных двигателей ?
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Вирішили накивати ******** пальчиком ,чи знову будуть колективне "співчуття з аЗабочєностю" виражати?
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Странно. А Ирана, как виновника в уничтожении самолета, в списке нет. Значит всеми правдами и неправдами блокирует расследование.
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