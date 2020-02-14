 Катастрофа МАУ в Ірані: глави МЗС п'яти країн 15 лютого зустрінуться в Мюнхені

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, за даними організаторів, зустріч планується в суботу - 15 лютого.
"Міжнародна група з координації допомоги жертвам катастрофи літака МАУ PS752 збереться на полях Мюнхенської конференції з питань безпеки", - йдеться в повідомленні.
Зустріч відбудеться на рівні глав МЗС України, Канади, Швеції, Великої Британії та Афганістану. Після цього очікується заява для преси.
Случайных совпадений в мире не бывает
СамольЙот патрушева -раз, фотки з готелю біля посольства рф -два, "брехня від букавєля да кієфа через аБман"- цього ще мало щоб зробити висновок що забагато "савПадєній?