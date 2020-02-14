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 Події, Київські новини
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Все про:Київ (7297) Нацполіція (8994) стрілянина (1125)

 Заважав тренуватися: відвідувач одного зі спортклубів Києва відкрив стрілянину по опоненту, а потім зник

Між відвідувачами одного зі спортзалів у Солом'янському районі Києва виник конфлікт, у ході якого один з них кілька разів вистрілив в опонента з травматичної зброї. Розпочато кримінальне провадження, зусилля правоохоронців спрямовані на розшук зловмисника. Слідчі встановлюють обставини інциденту в спортзалі в Солом'янському районі столиці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба відділу комунікації поліції Києва.

До чергової частини Солом’янського управління поліції надійшла інформація про стрілянину в спортзалі на вулиці Металістів. За вказаною адресою негайно виїхала слідчо-оперативна група та лікарі.

Прибувши на місце, поліцейські з’ясували, що між двома чоловіками виник конфлікт через те, що один нібито перешкоджав тренуванню іншому. У ході суперечки один із відвідувачів дістав пістолет, кілька разів вистрілив в опонента та втік.

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Потерпілому – 28-річному місцевому мешканцю, лікарі надали необхідну медичну допомогу на місці. Слідчі Солом’янського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України, яка передбачає до семи років тюремного ув’язнення.

Зусилля правоохоронців спрямовані на встановлення усіх обставин інциденту, а також на розшук та затримання правопорушника.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175743
 
 
 Топ коментарі
 
Стероиды?
Они влияють на гормональный стан отдельных шимпанзе))))
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какая страна такой и спиртклуб
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вот и я говорю, фамилия всегда красноречивей острого словца
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Я тоже говорю - почему паспорт надо показывать при регистрации? Я вообще то фон Брауншвейг по фамилии, щас сижу в своем зАмке на юге Швабии. Герцог, если что Заважав тренуватися: відвідувач одного зі спортклубів Києва відкрив стрілянину по опоненту, а потім зник - Цензор.НЕТ 5717
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"Борис Бритва, или Борис-Хрен-Попадешь, резкий, как удар серпом по яйцам, и жесткий, как удар молотом. Живой советский герб. Говорят, эту сволочь вообще невозможно убить." Заважав тренуватися: відвідувач одного зі спортклубів Києва відкрив стрілянину по опоненту, а потім зник - Цензор.НЕТ 9496
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какая страна такой и спиртклуб
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Тот кто стрелял с гор недавно наверное спустился?
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Надо всем раздать пистолеты и тогда сразу станет как в Швейцарии.
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100 пудов
главное огнестрел всем раздать и опа - парядок, тишь да гладь
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чтобы стало как в Швейцарии надо иметь нормальный человеческий менталитет,а не быть обезьяной коими и являються большинтсво граждан в Украине
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Гимнасты не пришли к соглашению, кому первым прыгать через козла?)
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Якби зброя була дозволеною, персонал знешкодив би зловмисника-невротика.
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Стероиды?
Они влияють на гормональный стан отдельных шимпанзе))))
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не спортзал, а проходной двор какой-то. заходи хто хош, пуляй в кого хош.
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а откуда он достал...пистолет? он с ним в качалке был ? или все же выскочил в раздевалку? или это все было уже после качалки? а качалки не регистрирует своих клиентов? т.е адрес-телефон же известен?
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См. через строку ниже... в трениках, в переднем кармашке
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а ведь могли батл устроить, например кто дальше бросит баночку вазелина...
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Представляете??? Утверждал, что 25см, а это было всего лишь устройство для отстрела спец патронов....
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«Господь Бог создал людей, президент Линкольн дал им свободу, а полковник Кольт сделал их равными»©

Таки качайся не качайся- до дупи!
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Кстати, как эти качки смешно пыхтят и кряхтят, когда тягают штангу. Меня всегда смех разбирал от этих обезьяньих звуков. Приходилось выходить из зала из-за приступов смеха. А вдруг кто-нибудь бы обиделся и запустил в меня гантелей. Заважав тренуватися: відвідувач одного зі спортклубів Києва відкрив стрілянину по опоненту, а потім зник - Цензор.НЕТ 7832
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