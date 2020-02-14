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 Політика України
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Все про:Гладковський (121) електронне декларування (642) НАЗК (696)

 Гладковський через суд хоче скасувати рішення НАЗК про результати перевірки його е-декларацій

Ексзаступник секретаря РНБО Олег Гладковський подав до Окружного адміністративного суду Києва позов до Національного агентства з питань запобігання корупції.

Про це повідомляє пресслужба суду, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що позивач просить суд визнати протиправними та скасувати рішення НАЗК про результати повної перевірки його декларацій за 2015 (виправленої) і 2016 рік.

"Серед інших вимог позову – скасувати рішення НАЗК, яким було затверджено обґрунтований висновок щодо виявлення ознак правопорушення, пов’язаного із корупцією, та направлено рішення про результати перевірки декларації Олега Гладковського за 2015 рік до Національного антикорупційного бюро України.", - йдеться в повідомленні пресслужби.

Зазначається, що питання про відкриття провадження в адміністративній справі вирішується.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд дозволив зняти електронний браслет з ексзаступника секретаря РНБО Гладковського

Нагадаємо, 25 лютого - 11 березня 2019 року проєкт "Наші гроші" оприлюднив у рамках чотирисерійного проєкту інформацію про корупційну схему закупівель у 2015-2017 роках бронетанкововими підприємствами держконцерну "Укроборонпром" у рамках програми імпортозаміщення контрабандних комплектуючих із РФ через фіктивні фірми-"прокладки", включно з ТОВ "Оптимумспецдеталь". Автори розслідування стверджують, що до корупційних операцій причетні перший заступник секретаря РНБО України Гладковський, екскерівник "Укрспецекспорту" та голова держконцерну "Укроборонпром" Павло Букін, а також директори підприємств та інші посадові особи держконцерну.

Гладковського звільнили з посади першого заступника секретаря РНБО згідно з указом президента 4 березня з метою забезпечення об'єктивного розслідування інформації проєкту "Наші гроші" Bihus.info, що набула широкого суспільного та політичного резонансу.

17 жовтня Гладковського затримали співробітники НАБУ після спроби виїхати з країни. Як повідомили в НАБУ, його затримано за підозрою в зловживанні службовим становищем.

18 жовтня Гладковському оголосили підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) і ст. 366-1 (декларування недостовірної інформації) Кримінального кодексу України.

19 жовтня Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про взяття під варту на 60 днів Олега Гладковського з можливістю внесення застави в розмірі 10,6 млн гривень.

.21 жовтня за заарештованого колишнього заступника РНБО України Олега Гладковського внесли заставу в розмірі 10,6 млн гривень.

Того ж дня він покинув Лук'янівське СІЗО Києва, де утримувався під вартою за рішенням суду.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175742
 
 
 Топ коментарі
 
А свинарчуки проти!!! ПЕСики, підтримайте подільника!
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ЗЄсучка, іди підтримай свого нєлоха омансьго, в нього "зальот" на імпічмент тягне.
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Запомните ЗЕфунтики...
Это пры бюкровавом БАРЫГЕ они были Свинарчуками...
А сейчас они Гладковские...уважаемые ЗЕней люди!))))
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дивовижним чином свинарчуків з нафталіну дістали...совпадєніє????
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Оманський візит не було задекларовано Зеленьким, виходить Зе - свинарчук.
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А свинарчуки проти!!! ПЕСики, підтримайте подільника!
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*******, іди підтримай свого нєлоха омансьго, в нього "зальот" на імпічмент тягне.
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Він ваш. Це ж ваші суди його виправдали. Ваш коломойський сказав, що їх не судити потрібно, а надати звання Героя. 100% ваш прокурор, не подавав апеляцію на рішення вашого суду. Гладковский через суд хочет отменить решение НАПК о результатах проверки его е-деклараций - Цензор.НЕТ 1237
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А у них речь отобрало...своего ж , петюниного подельника чмырят...
Должен в тюряге сидеть, а ***** его пригласил работать к себе .и ни одна жаба не квакнула...
Вот это по патриотски, по чоколатерийному ... Гладковський через суд хоче скасувати рішення НАЗК про результати перевірки його е-декларацій - Цензор.НЕТ 3237
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Малоросс, укажи - каким легальным путём и по какой цене можно поставить в Украину те же запчасти, тогда ты сможешь назвать - Сколько Гладковский украл или ты способен без этого назвать - Сколько Гладковский украл?
.
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вырастет из сына свын, коль батько свыненок
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Запомните ЗЕфунтики...
Это пры бюкровавом БАРЫГЕ они были Свинарчуками...
А сейчас они Гладковские...уважаемые ЗЕней люди!))))
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А зебобіки по інерції обзиваються свинарчуками, не не ідіоти?
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Не лсьти им...
Даже у дебилов и идиотов есть мозг...
А у нас 73% просто ТУЛОВИЩА!))))
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Зеленський і 73% презедентів - у цій схемі хтось лохонувся, а оскільки Зеленький -Нелох, то хто тоді лох? Гладковский через суд хочет отменить решение НАПК о результатах проверки его е-деклараций - Цензор.НЕТ 403
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Кстати, тут знакомые работники оч. уважаемых органов, выдали информацию про Гладковского. Короче, люди втихаря покупали у раши запчасти на наши вертолеты и еще кое-что, купить их нельзя больше нигде, только заказать спец изготовление, т.к. оружие частично еще советское. Сказали, что максимум что они заработали на этом- тысяч 20-30 долларов. Так что кремлевский вой- а другого воя на эту тему нет, все упоротые зеленодрочеры- есть конченные мордорские рабы, это просто вой шакалов на Пороха. И зеленогнойная власть это очень хорошо знает.Поэтому людей и отпустили, предъявить особо нечего, а если еще выплывут кое какие моменты, то ссыкливому ослу вабще трындец будет-собакян Схемам выдал гос тайну, которая задевает обороноспособность и нац. интересы в угоду монике и его приходу к власти. А теперь наши хитровые... товарищи эти детальки втридорого покупают по спец заказу за бугром. Выздобулы. Я только представить себе могу, какое офигенное коликчество дерьма всплывет после ухода всей этой кгб-шной клики из власти. Захлебнемся. Оман будет просто приятной прогулкой.
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Многоходовочка паРаши, через Бигуса, позволила прикрыть и контрабанду запчастей и, через "националистов", Порошенко...
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Зачем вообще нужны антикорр. органы, выводы которых может отменить любой проплаченный решала из суда?
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Ко..ко..ко...ВЕСНА ПРИДЕ!))))
пачиму Барыги ни сидят? Ко...ко..ко
)))))
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пусть свинарчуки не переживают, порешается всё
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Дурында)) Читай сверху - "Гладковский", "Гладковский", "Гладковский"... Что тебе не понятно?
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Свинарчукгейт сделал из пианиста президента. Как ни старался Рябошапка , но доказать что свинарчукгейт что то иное чем большой пук он не смог. А народ надеялся: Рябошапка с дипломом университета Соломона олигархов колоть будет как гнилые орехи, а судьи двухтуровым назначенные будут неподкупными. Народ ошибся.Слуги вора Коломойского честными быть не могут
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Пока такие вот свино-воровские рожи на свободе, ни о какой военной помощи Украине не может быть и речи
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В тех странах, что военную помощь предоставляют, смотрят на обьективные доказательства вины, а не на моксельские агитки и ботвинную истерику на форумах, дурилко Гладковський через суд хоче скасувати рішення НАЗК про результати перевірки його е-декларацій - Цензор.НЕТ 3086
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нехай все встановлюють в публічному суді, а ми оцінимо, правильно, чи ні, суд вирішить справу.
Інша проблема - те, що що сьогодні наш суд, навіть на прикладі "справи Шеремета" - виносить замовні ухвали та рішення, яким ми не довіряємо. Але: факти встановлюються, і висновки - робимо!
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Прекратил голодовку и взялся защищать кровное))))
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Свинарчук рышыл даказать шо ано не свинараст. Гладковський через суд хоче скасувати рішення НАЗК про результати перевірки його е-декларацій - Цензор.НЕТ 4198 Гладковський через суд хоче скасувати рішення НАЗК про результати перевірки його е-декларацій - Цензор.НЕТ 4198 Гладковський через суд хоче скасувати рішення НАЗК про результати перевірки його е-декларацій - Цензор.НЕТ 4198
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Не дали чуваку исчё адин траулер спалить. Гладковський через суд хоче скасувати рішення НАЗК про результати перевірки його е-декларацій - Цензор.НЕТ 2650 Гладковський через суд хоче скасувати рішення НАЗК про результати перевірки його е-декларацій - Цензор.НЕТ 2650 Гладковський через суд хоче скасувати рішення НАЗК про результати перевірки його е-декларацій - Цензор.НЕТ 2650
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