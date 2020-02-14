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Все про:Міноборони (3138) розвідка (1530) спецпризначенці (126) ГРУ (22)

 Росія перекинула на окупований Донбас спецпризначенців ГРУ, їхня "робота" призводить до зростання втрат серед найманців РФ, - розвідка

ГУР Міноборони України повідомляє про посилення російсько-окупаційним командуванням передових підрозділів з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК за рахунок особового складу військ спеціального призначення ГРУ ГШ ЗС РФ, що протягом лютого прибув з території Росії через неконтрольовані Україною ділянки кордону.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Як повідомляють в українській розвідці, зазначені військовослужбовці залучаються до виконання завдань у складі снайперських пар, переодягнувшись у військову форму т. зв. "республіканської гвардії ДНР".

"Водночас відсутність взаємодії між прибулими російськими спецпризначенцями та найманцями з передових підрозділів окупаційних військ призвела до зростання втрат серед останніх.

Так, унаслідок ведення російськими снайперами "дружнього вогню" зросла кількість випадків поранень особового складу в 1 АК ЗС РФ", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В окупантів на Донбасі зриваються навчання через відтік до Росії громадян призовного віку, - розвідка

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175741
 
 
 Топ коментарі
 
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лишь бы не наших потерь...
а как там уже кацапня сама себя ухайдокивает? - та хоть карандаш в ухо - дела нет...
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То хлопці, не відволікайтесь.
Мочіть кацапських зайд.
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лишь бы не наших потерь...
а как там уже кацапня сама себя ухайдокивает? - та хоть карандаш в ухо - дела нет...
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спыцназ гру это вам не в тапки пысок сыпать,кароче -хана сепарам, развидка доложила точно Росія перекинула на окупований Донбас спецпризначенців ГРУ, їхня "робота" призводить до зростання втрат серед найманців РФ, - розвідка - Цензор.НЕТ 8835
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зачищают потенциальных свидетелей для Нюрнбергского трибунала.
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В глазах Путина я увидел желание закончить войну, - агент ФСБ Моника.
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Эта типе ахент лалита саапчил. Росія перекинула на окупований Донбас спецпризначенців ГРУ, їхня "робота" призводить до зростання втрат серед найманців РФ, - розвідка - Цензор.НЕТ 9429 Росія перекинула на окупований Донбас спецпризначенців ГРУ, їхня "робота" призводить до зростання втрат серед найманців РФ, - розвідка - Цензор.НЕТ 9429 Росія перекинула на окупований Донбас спецпризначенців ГРУ, їхня "робота" призводить до зростання втрат серед найманців РФ, - розвідка - Цензор.НЕТ 9429
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Ну это известно. Но мало кому известно, что они находятся в зоне разведения.
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ГУР пять лет сообщал, что в рядах сепаров растет пьянство и ширится дезертирство. Теперь ещё "возросло количество случаев ранений"Источник: https://censor.net.ua/n3175741 Короче, по секретным разведданным ГУР, Донбасс практически наш. Уже можно не стрелять?
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Таки лугандони пропускають в Україну кацапню.
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Увидел надпись на украинском и рядом латынь , взоржал..))
Напомнило батьку Ангела с его - "экскремент хочу сделать".😁
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