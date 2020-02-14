 Росія перекинула на окупований Донбас спецпризначенців ГРУ, їхня "робота" призводить до зростання втрат серед найманців РФ, - розвідка

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Як повідомляють в українській розвідці, зазначені військовослужбовці залучаються до виконання завдань у складі снайперських пар, переодягнувшись у військову форму т. зв. "республіканської гвардії ДНР".

"Водночас відсутність взаємодії між прибулими російськими спецпризначенцями та найманцями з передових підрозділів окупаційних військ призвела до зростання втрат серед останніх.

Так, унаслідок ведення російськими снайперами "дружнього вогню" зросла кількість випадків поранень особового складу в 1 АК ЗС РФ", - йдеться в повідомленні.

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