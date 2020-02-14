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 Політика України
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Все про:ЖКГ (189) Шустер (205) комунальні послуги (155) Гончарук_Олексій (678)

 Прем'єрні платіжки: на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять комунальні послуги в Україні

У п'ятницю, 14 лютого, о 21:00 в прямому ефірі токшоу "Свобода слова Савіка Шустера" гості студії обговорять вартість комунальних послуг в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

У студії розгорнеться гостра дискусія з прем'єром і урядом у пошуках відповідей на актуальні запитання щодо комунальних тарифів.

Гостями випуску стануть: Олексій Гончарук, прем'єр-міністр України, Олег Ляшко, лідер партії "Радикальна партія", Олексій Оржель, міністр енергетики та захисту довкілля України, Геннадій Зубко, віцепрем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (2014 - вересень 2019), Валерій Тарасюк, голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), Олексій Кучеренко, народний депутат, ВО "Батьківщина", заступник голови Комітету ВРУ з питань енергетики та ЖКГ; Юлія Ковалів, заступниця голови Офісу Президента України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175739
 
 
 Топ коментарі
 
цена та же, просто 4 платежки, за горячую, за холодную, за транспортировку горячей, за транспортировку холодной. с газом схавали и это схавают, а дальше можно на воздух возле зеленых зон вводить. возле незеленых правда тоже, но там немного дешевле будет и субсидии курильщикам.
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Обсудите еще и предложение Мушака, который предложил отменить пенсии, чтобы дети содержали родителей, за свой счет, а деньги направить в экономику. Здесь уже не обсуждать надо,а решать и решать быстро.
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развод для лохов- те кто при власти- тарифы правильные,кто рвется к корыту- неправильные, они придут и сделают правильными, только выбери меня
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есть понятие рыночная цена, а есть зебилы для которых халява есть религия.
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Рынка нет, а рыночная цена есть - вот парадокс.
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Охренеть Вы сначала его к власти приводите , а потом тут репетуєте , как потерпевшие
Лучше бы перед тем как голосовать мозги включали а не эмоции
P S вы задаёте здесь вопрос , что власть сделала для Украины , а лучше бы задали вопрос , что вы сами для нашей неньки сделали
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1.майже вся мафія від бойок-мудаевих до поросьонків-каломойських об'едналася в ненависті до президента і мочать його на кишенькових каналах,ахметов не виняток за петі ціна на електроенергію та тепло значно зросла,якщо з теплом можна було щось пояснити то підвищення ціни не електроенергію було цілком необгрунтованим в липні 2020 охметов планцвав знову підвищити ціну на електроенергію але не вийшло звідти й такі замовні передачки.
2.згоден з вами треба було після першого строку привселюдно забити камінням кучму,литвина,деркача та інших бандитів які почали перетворювати Україну на руїну.
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А що з водою ?
Кажуть, дуже подорожчає.
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цена та же, просто 4 платежки, за горячую, за холодную, за транспортировку горячей, за транспортировку холодной. с газом схавали и это схавают, а дальше можно на воздух возле зеленых зон вводить. возле незеленых правда тоже, но там немного дешевле будет и субсидии курильщикам.
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жду когда начнут брать за доставку хлеба или молока, - там золотое дно
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За смех. Он как бы жизнь продлевает. Поржал с бубочки плати!
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Субсідіанти посплачували додаткові платіжки, бо заберуть субсидію, але якщо газ значно подешевшав на європейському хабі, то по законам ринку мав подешевшати і для населення... Що вони там зібралися говорити, ціна в рахунку має слово, а не у Шустера базікання. Беремо дві платіжки сумуємо і отримуємо нічого собі тариф, зовсім подуріли.
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Обсудите еще и предложение Мушака, который предложил отменить пенсии, чтобы дети содержали родителей, за свой счет, а деньги направить в экономику. Здесь уже не обсуждать надо,а решать и решать быстро.
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Ну если там будет Олежка - шоу удалось...
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ЗеДятлы, ну и другие, им подобные, имеющие интерес и не имеющие мозги, смотрящие это лайно от жида (да простит меня модератор за использование литературного слова "жид" , из классики "Тарас Бульба"), урожденному в СССР Шевелю Михайловичу Шустеру, ответьте мне на один вопрос, - вы действительно настолько тупые, что реально смотрите то говнище, что вам предлагают олигархи использую этого, высокооплачиваемого жида, для того, что бы постоянно иметь не только ваши куриные мозги, но и ваши карманы, ваши кошельки и вас самих с вашими детьми и внуками? И если вы ответите "ДА", то имею к вам просьбу, 0- не плодите себе подобных. Пользуйтесь средствами контрацепции. и своих детей научите ми пользоваться.
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Требуем обсуждения ОМАНА + выкладывайте все доказательства. Зе в студию, Гончаренко и т.д.
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Чергова балаканина, чергове шоу без наслідків, чергові заяви, обіцянки і т.д. і т.п. Як каже мій дворічний внучок "задовбала ця каша".
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