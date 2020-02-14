 РФ натякає на приєднання Білорусі в обмін на єдині ціни на енергоносії, - Лукашенко

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "БЕЛТА", про це Лукашенко заявив на зустрічі з колективом Свєтлогорського ЦКК.

"У керівництві Росії натякають на приєднання Білорусі в обмін на єдині ціни на енергоносії", - йдеться в повідомленні.

При цьому, переконаний президент Білорусі, ні білоруський, ні російський народи ніколи не захочуть піти цим шляхом.

Він додав, що Москва і Мінськ не обговорюють створення наднаціональних органів у межах інтеграції Союзної держави, але робота щодо дорожніх карт триватиме.

"Ми і надалі працюватимемо щодо інтеграції. У цьому немає нічого поганого", - сказав Лукашенко. За його словами, створення наднаціональних органів та інших об'єднань, що було передбачено 31-ю дорожньою картою, сторони домовилися не обговорювати.

"Суто економічні питання щодо інтеграції", - пояснив Лукашенко.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "І все-таки вона крутиться": Влада Білорусі "підправила" герб, повернувши зображення планети від Росії до Європи. ФОТО