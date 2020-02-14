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Все про:Білорусь (937) Лукашенко (551) Росія (26452)

 РФ натякає на приєднання Білорусі в обмін на єдині ціни на енергоносії, - Лукашенко

Президент Білорусі Олександр Лукашенко наголосив, що жоден народ не захоче піти таким шляхом.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "БЕЛТА", про це Лукашенко заявив на зустрічі з колективом Свєтлогорського ЦКК.

"У керівництві Росії натякають на приєднання Білорусі в обмін на єдині ціни на енергоносії", - йдеться в повідомленні.

При цьому, переконаний президент Білорусі, ні білоруський, ні російський народи ніколи не захочуть піти цим шляхом.

Він додав, що Москва і Мінськ не обговорюють створення наднаціональних органів у межах інтеграції Союзної держави, але робота щодо дорожніх карт триватиме.

"Ми і надалі працюватимемо щодо інтеграції. У цьому немає нічого поганого", - сказав Лукашенко. За його словами, створення наднаціональних органів та інших об'єднань, що було передбачено 31-ю дорожньою картою, сторони домовилися не обговорювати.

"Суто економічні питання щодо інтеграції", - пояснив Лукашенко.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175737
 
 
 Топ коментарі
 
да канэшно . патриет РФ намекает на присоединение Беларуси в обмен на единые цены на энергоносители, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 9140 все эти ля-ля-ля про союзное государство были ему мнтересны до тех пор пока надеялся сам стать во главе него . а когда увидел что его туда хер возьму сразу охладел к идее . лучше Беларусь синица в руках чем журавль в небе . и с тех пор весь треп про объединение ведется с единственной целью . выкачать из Московии всякий вкусняшек в виде нефти и газа по демпинговым ценам
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"Той, хто між свободою і хлібом, вибирає хліб, не матиме ні свободи, ні хліба...".
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Лукашенко оказался патриотом а не диктатором
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да канэшно . патриет РФ намекает на присоединение Беларуси в обмен на единые цены на энергоносители, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 9140 все эти ля-ля-ля про союзное государство были ему мнтересны до тех пор пока надеялся сам стать во главе него . а когда увидел что его туда хер возьму сразу охладел к идее . лучше Беларусь синица в руках чем журавль в небе . и с тех пор весь треп про объединение ведется с единственной целью . выкачать из Московии всякий вкусняшек в виде нефти и газа по демпинговым ценам
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Лукашенко просто хоче залишитись диктатором, а не губернатором.
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И это всё что надо о нём знать.Не для того столько крал,чтобы делиться с лаптями.
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а крал? Майкл, расскажи, бо не знаю, без патьопок...
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ВСЁ семьёй прибито,а семья большая.Кто мимо вздумает пронести и от рук отбивается-сразу в торбу.(прим.-Его любимец Юра Чиж вчера арбузы с ним собирал,на завтра вагонетку толкал).Мелочёвка конечно не интересна,работы больше,чем выпул. Думаете ему Беларусь жалко? Просто место царя на губера поменять-это идиотизм.Всё просто.И сегодня у нас с ним интересы сошлись,поэтому и такого приходится поддерживать.Лапти -это мразь страшнее сотни лукашенко. Главное,чтобы не труханул.
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т.е. вирус снг-овенного царька его не минул... знакомо... у нас тут свой царек из гомункула развивается... интересно наблюдать за процессом... пардон, из гомунского...
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Веришь,сегодня по нему вопросы даже не ставятся.На кону БЕЛАРУСЬ.Кацапы нас не отпустят.Только дети не понимают,что в противостоянии важна всегда ОРГАНИЗАЦИЯ.А на это способен только Он сегодня.Иначе как с Крымом,когда никто ничего не знал что делать от безвластия,а страна-подлюка под шумок ножа в спину. Вот в Украине так и случилось-Абы не Порошенко.
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Никогда не думай о ЛУЧШЕМ-придёт,сам увидишь....ВСЕГДА думай,чтобы не случилось ХУЖЕ....
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ти серйозно про крав?ти ще пересічних українських прокурорів чи суддів не бачив РФ натякає на приєднання Білорусі в обмін на єдині ціни на енергоносії, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 1318
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навіть приватного майданчику для гвинтокрилів не побудував чи хонки як шльопер за 3 роки.білоруси такі смішні РФ натякає на приєднання Білорусі в обмін на єдині ціни на енергоносії, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 5627
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А навіщо, коли йому належить майже вся власність кортопляної держави, доки він президент
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Господи, та все його. Бацька може зайти в хату до любого сябра, розкатати на ліжку його дружину, а той буде стояти, тримати свічку. Тому що необмежена, абсолютна влада. Пам`ятаєте закони про "плескання в долоні" на вулиці?
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у нас будь який мажор може збити ворованою тачкою людину і йому за це нічого не буде а Лукашенко ніби й може але не хоче чомусь там немає такої ситуації що на 1 працюючого припадає 2 непрацюючих як у нас.
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В нас теж до того йде. А на рахунок працюючих в мене кум прцює в Литві на дальнобої, так сябрів там по кількості майже стільки ж як і з України. При тому що населення в 10 раз менше)
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У сталіна послє смєрті абнаружилі тока два рубля на сбєркніжкє і дирявиє сапагі
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"ни белорусский, ни российский народы никогда не захотят" - Президент Білорусії говорить від імені російського народу...мабуть він щось знає...
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хоч сміши хоч ні але Лукашенко не януковоч кучма дрющенко та інше хохло-лайно яке хтось називає українцями.
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Лукашенко был, есть и будет диктатором, боящимся до конца своей жизни потерять власть и понести ответственность за свое "правление".
Если рекетиры на стрелке делят, скажем сферы влияния на какой-то рынок, это вовсе не означает, что они являются патриотами этого самого рынка.
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ви пам'ятаєте такого диктатора як хуссейн або каддафі? і на що зараз перетворилися ірак та лівія якби замість луки був президентом хтось на кшалт кучми в білорусівиризали на металобрухт усю промисловість та с/г, жило б не 10 а 7 млн осіб країна посилено вимирала
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Патріоту калхозенфюреру дали зрозуміти що більше не буде заробляти на різниці у ціні на енергоносіях, якщо хоче бавити і надалі у президента і державу дістане ринкові ціни на все і збувати свій непотріб не у расєї...
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Значит скоро бесчинства беларуских фашиствующих молодчиков и защита рузгеязычных
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Московиты вырезали треть населения Белорашки ващет.
Адыннорот, да. Даже Пацька на дыбы уже встал. Колхозник не значит "тупой".
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Хитрый батька,боюсь рассия грохнет его ,поставит своего Януковича и присоединит бульбашей.
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Долго же до Лукашенко доходило, опыта независимого государства. живущего по соседству с РФ(СССР) маловато. У стран Балтии опыта побольше , вот и рванули в НАТО и ЕС , до Украины дошло чуть попозже , до Беларуси только теперь
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"Той, хто між свободою і хлібом, вибирає хліб, не матиме ні свободи, ні хліба...".
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А лучше всего ,и хлеб (со шкваркой) и свобода.
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Їдь барана купляй, чекай рузьке в гості.
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Побачимо, які ти "шкварки" жертимеш, коли у Луки "коса на камінь найде...", у стосунках з Москвою... Свободу ви вже віддали, коли вас нафтою і газом, "поманили"... А тим часом, "поки ви "плямкали халявкою", вам вуздечку натягли...
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Мой тезис ты не отвергаешь, и это хорошо. А что будет дальше, черт его знает. Говорят, мы все от короновируса умрем.
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Им разрешат бесплатно собирать валежник...
🤣
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Якщо ху@ло "по сценарію" полізе на Бєлорусь, йому повний кирдик!
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Развёл Батька Фуйла как лоха: газ потрачен впустую, союзного государства нет...
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Не показатель у кого на одну котлету морковную больше.Весь бизнес убит на корню.Единственное, кому ещё не стоит обижаться у нас на него-это пенсионеры.Запросы у них не большие,ЖКХ копейки (долларов 30 )...а пенсии примерно равны заработкам на заводах...250-300 баксов.
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Да плюс свой огородик и лекарства бесплатно.
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Лукашенко не вічний і він зробив все щоб добити білоруську ідентичність, прикрутив всю свою економіку до рашки тому Білорусь приречена на розчинення в РФ, рано чи пізно це обов'язково станеться якщо не при Лукашенко, то при наступному керманичу Білорусі бо в нього вже не буде іншого вибору. До речі, переважна більшість населення Білорусі є ватани і вони мріють про "новий СССР" як і кремлюки.
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Батька объяснил окурку, шо может покупать нефть по мировым ценам, так же как и экспортировать свою продукцию на сколеновстан.
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Яныка по таможне они точно так же нагибали чтобы он был более сговорчивый.
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Литвин прибрав дачу і помив дружину? Незабаром даги в гості прийдуть.
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Что то судя по новостям их у вас больше.
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Батька уже давно согласился на этот вариант,правда выторговует себе цены поменьше.
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)))))))
https://ic.pics.livejournal.com/vadim_i_z/4399805/524128/524128_original.jpg
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Кто-то вооще понял, что наговорил хитрый бацка? не создаем , но продолжаем обсуждать интеграцию, не пожелает ни один народ, но работа по дорожнім картам ведется... *****, как искусно лавирует...
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"Москва и Минск не обсуждают создание наднациональных органов в рамках интеграции Союзного государства, но работа по дорожным картам продолжится. "Мы будем и дальше работать по интеграции. В этом нет ничего плохого", - сказал Лукашенко. Источник: https://censor.net.ua/n3175737
убежден президент Беларуси, ни белорусский, ни российский народы никогда не захотят пойти по этому пути. Источник: https://censor.net.ua/n3175737
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До адика ано не доросло - путирастия, заболевания мосха мардвы. Мосх разжижаецца и выходить через ашко. РФ натякає на приєднання Білорусі в обмін на єдині ціни на енергоносії, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 1471 РФ натякає на приєднання Білорусі в обмін на єдині ціни на енергоносії, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 1471 РФ натякає на приєднання Білорусі в обмін на єдині ціни на енергоносії, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 1471
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вот как надо ху%м по губам водить товарищу пукину)))))
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Умовна (поки що) незалежність Білорусі ,залежить від міцності здоров'я Лукашенка.
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Сыновья уже взрослые,но это совсем не то.Хотя старший Виктор уже крепко на ногах.
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А не этого ли Лукашенко добивался все эти годы?
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Лукашэнка хочет и рыбку съесть и ................. а кацапня сама в гофне живет и других к себе тянуть пытается
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бацька напоминает того чувака шо взял кредит у бандюкл, пил-гулял, а когда пришли за долгом закатил истерику)
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сторгуются ... куда ж они денутся с подводной лодки ..
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В руководстве России намекают на присоединение Беларуси в обмен на единые цены на энергоносители в течении одного месяца после присоединения",Источник: https://censor.net.ua/n3175737
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Сегодня Беларусь,а завтра Турция ,Германия и др. РФ натякає на приєднання Білорусі в обмін на єдині ціни на енергоносії, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 5232
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Вот вам и "Белорусское колхозное чудо")))
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щаслива людина цей бацька, тішиться собі і кайфує від самого себе. рівно на стільки, скільки відміряно в кремлі. проте, дуже скоро все може кардинально змінитися, верховний керманич вже обновляє гардероб, час великих перемін наближається.
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а можит нє бєлая русь а бєглая русь?...8 президентов и премьеров Израиля были родом из Беларуси....Вікі про Лукашенка - Релігія Російська православна церква
Атеїзм
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Опять представляю, как сторонники Лукашенко ржут с бесплодных попытак укусить их кумира, хоть за хвост, а конкретно - ничего, одно жалкое пустозвонство.
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Кто из наших "свысока" тупо смеется из ситуации в Беларуси, мне напоминают тех, кто смеется над соседом у которого хата горит. Это притом, что и у самого рядом тоже горит хата. Обе хаты поджег еще один сосед.
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