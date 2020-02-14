 РФ натякає на приєднання Білорусі в обмін на єдині ціни на енергоносії, - Лукашенко

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "БЕЛТА", про це Лукашенко заявив на зустрічі з колективом Свєтлогорського ЦКК.
"У керівництві Росії натякають на приєднання Білорусі в обмін на єдині ціни на енергоносії", - йдеться в повідомленні.
При цьому, переконаний президент Білорусі, ні білоруський, ні російський народи ніколи не захочуть піти цим шляхом.
Він додав, що Москва і Мінськ не обговорюють створення наднаціональних органів у межах інтеграції Союзної держави, але робота щодо дорожніх карт триватиме.
"Ми і надалі працюватимемо щодо інтеграції. У цьому немає нічого поганого", - сказав Лукашенко. За його словами, створення наднаціональних органів та інших об'єднань, що було передбачено 31-ю дорожньою картою, сторони домовилися не обговорювати.
"Суто економічні питання щодо інтеграції", - пояснив Лукашенко.
Беларусьсиница в руках чем журавль в небе . и с тех пор весь треп про объединение ведется с единственной целью . выкачать из Московии всякий вкусняшек в виде нефти и газа по демпинговым ценам
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Никогда не думай о ЛУЧШЕМ-придёт,сам увидишь....ВСЕГДА думай,чтобы не случилось ХУЖЕ....
Если рекетиры на стрелке делят, скажем сферы влияния на какой-то рынок, это вовсе не означает, что они являются патриотами этого самого рынка.
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Батькины нацисты Белорусские правые ... - Lenta.ru
2018/04/03 › belonazi
Адыннорот, да. Даже Пацька на дыбы уже встал. Колхозник не значит "тупой".
Так і є...
🤣
https://ic.pics.livejournal.com/vadim_i_z/4399805/524128/524128_original.jpg
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"Москва и Минск не обсуждают создание наднациональных органов в рамках интеграции Союзного государства, но работа по дорожным картам продолжится. "Мы будем и дальше работать по интеграции. В этом нет ничего плохого", - сказал Лукашенко. Источник: https://censor.net.ua/n3175737
убежден президент Беларуси, ни белорусский, ни российский народы никогда не захотят пойти по этому пути. Источник: https://censor.net.ua/n3175737
Атеїзм