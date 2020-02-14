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 Політика України
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Все про:громадянство (612) паспорт (452) Міжнародний_кримінальний_суд (21) Офіс генерального прокурора (91)

 Офіс генпрокурора збирає для передачі в Міжнародний кримінальний суд докази примусової "паспортизації" населення на тимчасово окупованих РФ територіях Донбасу

Офіс Генерального прокурора збирає та документує докази насильницької політики окупаційних адміністрацій РФ щодо отримання громадянами України - мешканцями тимчасово окупованих території Луганської та Донецької областей "паспортів" псевдореспублік для направлення інформаційного повідомлення до Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду.

Слідством встановлено, що наявність такого паспорта для осіб, які працевлаштовані в структурах окупаційних адміністрацій, є обов’язковою умовою, адже його відсутність вважається підставою для звільнення, йдеться в повідомленні пресслужби ОГП, передає Цензор.НЕТ.

"Такі умисні примусові дії незаконних адміністрацій, контрольованих РФ, є грубим порушенням норм міжнародного права, зокрема Женевської конвенції 1949 року про захист цивільного населення під час війни та ст. 75 Додаткового протоколу 1977 року. За попередніми даними, на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей ймовірно отримано понад 500 тис псевдопаспортів – 300 тис. і 200 тис. відповідно", - додали в ОГП.

На національному рівні за процесуального керівництва обласних прокуратур слідчими СБУ в Донецькій та Луганській областях здійснюється досудове розслідування у кримінальних провадженнях за порушення законів та звичаїв війни (ч.1 ст.438 КК України).

Також читайте: ГПУ відправила до Міжнародного кримінального суду матеріали щодо вчинення РФ позасудових страт 9 бійців ЗСУ під Іловайськом та Дебальцевим

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175735
 
   
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Не смішіть людей, а шукайте докази державної зради зєбуїнів.
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І продовжать збирати докази, нікуди не передаючи, до завершення каденції брехливого віслюка!
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Нихрена вы не понимаете. Наличие пачпарта федераста есть признание сотрудничества с террористами и удостоверение коллаборанта.
ПС. Подлежат утилизации еси не успеють сбижать. Офис генпрокурора собирает для передачи в Международный уголовный суд доказательства принудительной "паспортизации" населения на временно оккупированных РФ территориях Донбасса - Цензор.НЕТ 599 Офис генпрокурора собирает для передачи в Международный уголовный суд доказательства принудительной "паспортизации" населения на временно оккупированных РФ территориях Донбасса - Цензор.НЕТ 599 Офис генпрокурора собирает для передачи в Международный уголовный суд доказательства принудительной "паспортизации" населения на временно оккупированных РФ территориях Донбасса - Цензор.НЕТ 599
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Хоть какая-то реакция, и то хорошо, а то все просто ушами хлопают и руками разводят.
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