 Убивство Шеремета: апеляційний суд залишив чинним нічний домашній арешт підозрюваній Дугарь

Про це повідомляє пресслужба суду, передає Цензор.НЕТ.

Відповідне рішення було ухвалено вранці 14 лютого. Так, колегія суддів залишила без змін рішення Печерського районного суду Києва, а апеляційні скарги сторони захисту - без задоволення.

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

4 лютого 2020 року Печерський суд продовжив арешт Кузьменко на 2 місяці. 5 лютого Печерський суд продовжив арешт Антоненку на 2 місяці. Цього ж дня суд ухвалив рішення залишити Дугарь під нічним домашнім арештом за місцем служби.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Слідчі, не маючи доказів вини Дугарь, намагаються поставити під сумнів докази захисту про її невинуватість, - адвокати Дугарь. ВІДЕО+ФОТОрепортаж