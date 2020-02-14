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Все про:суд (5917) домашній арешт (64) Дугарь Яна (50)

 Убивство Шеремета: апеляційний суд залишив чинним нічний домашній арешт підозрюваній Дугарь

Київський апеляційний суд залишив чинним запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту підозрюваній у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, військовому медику Яні Дугарь.

Про це повідомляє пресслужба суду, передає Цензор.НЕТ.

Відповідне рішення було ухвалено вранці 14 лютого. Так, колегія суддів залишила без змін рішення Печерського районного суду Києва, а апеляційні скарги сторони захисту - без задоволення.

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

4 лютого 2020 року Печерський суд продовжив арешт Кузьменко на 2 місяці. 5 лютого Печерський суд продовжив арешт Антоненку на 2 місяці. Цього ж дня суд ухвалив рішення залишити Дугарь під нічним домашнім арештом за місцем служби.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Слідчі, не маючи доказів вини Дугарь, намагаються поставити під сумнів докази захисту про її невинуватість, - адвокати Дугарь. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175734
 
 
 Топ коментарі
 
Продовжується переслідування Дугарь, проти якої нема доказів. Мабуть ми стаємо тоталітарною країною, де нема чесного і справедливого судочинства.
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Зебіли зашкварились в черговий раз.
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Ночной домашний арест - просто обязательство ночевать у себя дома. Очень мягкая мера пресечения для подозреваемой. Вопрос, когда будет суд по существу, чтобы обвинения были сняты или подтверждены...
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Суддями були якіїсь два осли, одна нікчемна шкапа і два стареньких цапа
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а ти не питав чи існує взагалі суд? відповідно до указу № 449/2017 Порошенка від 29 12 2017 року ліквідуються усі місцеві суди. Зокрема замість перчерського і голосіївського районних судів має бути утворений Центральний окружний міський суд Києва. На якій підставі взагалі печерський суд виносить рішення останні два роки? Особисто я не розумію
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Ну, какие "доказательства", такая и мера пресечения...
Судьи тоже не хотят на пустом месте забесплатно пятую точку подставлять...
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Продовжується переслідування Дугарь, проти якої нема доказів. Мабуть ми стаємо тоталітарною країною, де нема чесного і справедливого судочинства.
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Действительно. Экспертиза говорит - на видео точно Дугарь. Но доказательств нет.
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Експертиза так не говорить. Тому не заводьте форумчан в оману.
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Де татухи на руці? Рука НІЧИМ не перев'язана, татухи не замажеш кремом...
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та його і не було того судочинства.
але так явно ніколи нікого не переслідували.
певно Зе виконує замовлення кремля.
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Молодцы полиция-раскрыли такое резонансное преступление.
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Суд разберется с самовольщицей и лгуньей -патриоткой!
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Потрібно подавати зустрічні позови проти знахабнілих прокуварорів та слідчих.
Якби прокурор приніс такі ж докази американському судді, то сів би сам. І це не жарт.
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Жобаний стид. Ті 50% процентів військових які голосували за Клоуна, підготуйтесь - і на вас, і на ваших "сослуживців-порохоботів" знайдеться свій судовий експерт. Всі хто зі зброєю в руках захищав Україну є ворогами зелених малоросів.
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Таке судочинство - це страшний початок набагато страшнішого кінця для незалежної України.
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По справі Шеремета, собАкови намагаються довести вину людей доказами, приблизно такого ж рівня як і у свіжому відео від Радіо Свободи про Зебенятко в Омані, і нічого... Зеленський ще й подякував Авакову, навіть коли ще не доведено вину цих людей. А от на Радіо Свободу "Ми звертаємося до суду", бо це все якісь теорії... факти притягнуті за вуха...
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Егеж, куди там вбивство якогось журналіста до антиукраїнської дільності президента.
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Зачем она видеокамеры фотографировала возле дома Шеремета?
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А точно вона? У баришні з відео немає татух на руці... Їх нічим не приховаєш, ніяка косметика не допоможе!
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Точно она. У баришні з відео Є татухи на руці. Просто при таком разрешении камеры мелкие буквы не видно.
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Там не мілкі букви, а велика червоно-чорна тату на всю руку...
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нет, мелкие буквы, на видео их не заметно..
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