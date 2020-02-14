 Минулоріч ЗСУ отримали понад 7,4 тис. нових і модернізованих зразків озброєння і військової техніки, - Міноборони

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив представник Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння і військової техніки Міністерства оборони України полковник Владислав Шостак.

Як розповів на брифінгу в інформаційному агентстві Міноборони України "АрміяInform" Шостак, для потреб Збройних сил України поставили понад 2 тис. одиниць приладів нічного бачення, більш як 1,2 млн шт. боєприпасів різного призначення і майже 11,3 тис. шт. піротехнічних засобів для літаків.

Також до армії було поставлено: 6 літаків, 16 вертольотів, 64 безпілотні авіаційні комплекси, 45 одиниць бронетанкового озброєння і техніки, 810 одиниць автомобільної техніки, 3409 одиниць ракетно-артилерійського озброєння, 23 одиниці засобів РЕБ, 635 засобів зв'язку, 868 засобів захисту інформації, 77 засобів інженерного озброєння, 600 засобів хімічного захисту, 600 реактивних піхотних вогнеметів РПО-16.

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