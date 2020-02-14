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Все про:озброєння (1189) Міноборони (3138) техніка (265) Шостак (1)

 Минулоріч ЗСУ отримали понад 7,4 тис. нових і модернізованих зразків озброєння і військової техніки, - Міноборони

Минулого року в Збройні сили України надійшло понад 7,4 тис. нових і модернізованих зразків ОВТ (озброєння і військової техніки).

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив представник Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння і військової техніки Міністерства оборони України полковник Владислав Шостак.

Як розповів на брифінгу в інформаційному агентстві Міноборони України "АрміяInform" Шостак, для потреб Збройних сил України поставили понад 2 тис. одиниць приладів нічного бачення, більш як 1,2 млн шт. боєприпасів різного призначення і майже 11,3 тис. шт. піротехнічних засобів для літаків.

Також до армії було поставлено: 6 літаків, 16 вертольотів, 64 безпілотні авіаційні комплекси, 45 одиниць бронетанкового озброєння і техніки, 810 одиниць автомобільної техніки, 3409 одиниць ракетно-артилерійського озброєння, 23 одиниці засобів РЕБ, 635 засобів зв'язку, 868 засобів захисту інформації, 77 засобів інженерного озброєння, 600 засобів хімічного захисту, 600 реактивних піхотних вогнеметів РПО-16.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175733
 
   
 Топ коментарі
 
И всю эту технику произвел Ослик Оманский. Да, ЗЕбыдло?
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это вам на день рождения и на новый год! вазелиновая власть про#бала бюджет, а остатки бабла перевели на траты СНБО, сепаров сивоху с ермаком кормить.
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в прошлом году? нууу... это еще по накатанной...от папередника ))))
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это вам на день рождения и на новый год! вазелиновая власть про#бала бюджет, а остатки бабла перевели на траты СНБО, сепаров сивоху с ермаком кормить.
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И всю эту технику произвел Ослик Оманский. Да, ЗЕбыдло?
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не.лично петя мальдивский купил на доход от вырученных канфеток
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СРЕДА, 6 НОЯБРЯ 2019 Владимир Зеленский во время визита в Харьков раскритиковал руководство оборонных государственных предприятий, и попросил Гончарука собрать правительство. "Были на авиационном заводе, на легендарном заводе им. Малышева. Я в шоке. С 2009 года мы с вами построили один танк для ВСУ. А статистика такова, что с советских времен было 900 танков в год. Что происходит с нашими предприятиями?", - спросил Зеленский.

Минулоріч ЗСУ отримали понад 7,4 тис. нових і модернізованих зразків озброєння і військової техніки, - Міноборони - Цензор.НЕТ 2160
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все предприятия отдали на разграбление хохло-совкам,даже чингис хан гуманнее относился к покоренным народам.
смешная комедия,смотрел?
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нет, этого полупокера первый раз в жизни увидел, обратил внимание, когда оно закукарекало на выборах, с удивлением узнал про какие то шоу и сериалы.
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сейчас вся мафия обьединилась против Зеленского от мудаевых-боек до порошенок-бабломойских,Гончарук не дает воровать.
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Зєбуїне, залізь на пальму. По всій УКраїні тисячами відсторонюються директори державних підприємств, призначаються смотрящі, які вишукують все цінне для розкрадання. А як вони керують підприємствами!!!!
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мне нравится слово "поставлено", не произведено, не отреставрировано, не восстановлено, не модернизировано, а именно поставлено. Инфа для 73%, чтобы додумывали сами и гордились!

На самом деле, кроме снарядов, ПНВ, гранатометов, почти все остальное скорее всего или восстановлено или модернизировано. И причем начато при Порохе. Это вообщем-то не плохо, потому что один новый танк новой модификации стоит как 10 модернизированных, но хотелось бы нам знать об успехах ЗЕшоблы в новейших разработках?
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в прошлом году? нууу... это еще по накатанной...от папередника ))))
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як була одна хмельницька ракетна бригада на точках 6 років тому, так і залишилась.
перевербовані владні ******** українцям продовжують втюхувати мантру безальтернативності мінської писульки підписаною двума ліквідованими кацапами захарченком,плотницьким і секретаркою з обсє.
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Модератор, у вас ошибочка в заголовке. Вот вы пишите, в прошлом году …. 7,4 тысячи...А надо писать, - в прошлом году ВСУ получило 7400 единиц техники и вооружения произведенного по программе клятого мародёра и барыги Петручо шоколадного, в сговоре с кровавым пастором. При чём этот сговор был заключён на спиной вЯликага и непревзойдённого писюанста, как раз в то время, когда он, писюанист, скрывался от призыва в ВСУ по турциям и странам Прибалтики и исполнял творения Вивальди имитируя игру х..м на рояле и ныкая бабло в кипрском офшоре не платя налогов на преступную программу оснащения ВСУ техникой и вооружением, начатую вышеозначенным пастором и Петручо, и направленную на укрепление обороноспособности Украины в обстановке ведения гибридной войны с РФ, страны, с секретарём Радбеза и бывшим главой ФСБ Патрушевым, он, писианист, встречался тайно, в Омане, куда навострил лыжи аж из Буковеля.
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І що ж там за новітні літаки, вертольоти та бронетанкова техніка була передана ВСУ - сотні БТР-4 (чи хоча б БТР-3), десятки ******** танків "Оплот"?
Чи рапортуючи про чергові нищівні миздобутки зенаступніки просто продовжують славні традиції папєрєдніків, які невпинно перетворювали і без того найбоєздатнішу армію на ще більш боєздатну? Минулоріч ЗСУ отримали понад 7,4 тис. нових і модернізованих зразків озброєння і військової техніки, - Міноборони - Цензор.НЕТ 8862
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