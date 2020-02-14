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 Від початку доби ворог тричі обстрілював позиції українських воїнів на Донбасі, втрат немає, - Міноборони

Російсько-окупаційні війська тричі порушували режим припинення вогню, використовуючи гранатомети, міномети та кулемети.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Близько 6 години ранку окупанти знову відкрили вогонь по опорних пунктах підрозділів Об'єднаних сил поблизу Новолуганського, цього разу з міномета калібру 82 мм, станкових і ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

На донецькому напрямку з 6:20 ворог майже годину з мінометів 120-го калібру, станкових протитанкових гранатометів і кулеметів великого калібру обстрілював військовослужбовців Збройних сил України, які виконують бойові завдання неподалік Красногорівки.

Після 10-ї години ранку 4 міни калібру 82 мм розірвалися на позиціях наших військ, обладнаних біля Лебединського.

На половину із сьогоднішніх ворожих обстрілів підрозділи Об'єднаних сил були змушені адекватно відповісти. За наявною інформацією, за поточну добу втрат з нашого боку немає.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175732
 
 
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це і є те "вікно можливостей", про яке патякали на мюнхенській конференції?
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Фігасе, годину обстрілювали зі 120-х??? сподіваюсь, що рогаті отримали те, чим наших воїнів крили!!!! смерть масковським окупантам!!!!
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ВСУ якби не можна...а мені ж ніхто не забороня "отвєтку" давать? тихенько...
Від початку доби ворог тричі обстрілював позиції українських воїнів на Донбасі, втрат немає, - Міноборони - Цензор.НЕТ 5739
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