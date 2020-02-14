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 Політика України
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 Зеленський не обіцяв повернути Крим і побороти всіх олігархів, - "слуга народу" Василевська-Смаглюк. ВIДЕО

Народна депутатка України від "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк заявила, що президент України Володимир Зеленський ніколи не обіцяв швидкого миру, повернення Криму, а також викорінення олігархів у країні.

Таку заяву "слуга народу" зробила в ефірі телеканалу ATR, передає Цензор.НЕТ.

"Ця влада не казала, не обіцяла вам того, що вона припинить відносини, припинить мирні переговори. Не обіцяла повернути Крим. Президент не обіцяв повернути Крим, наскільки мені відомо. Так само, як він не обіцяв побороти всіх олігархів, а йому приписують ці обіцянки", - заявила Василевська-Смаглюк.

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Водночас, наголосила вона, президент хоче миру і сподівається на те, що всі окуповані території будуть звільнені.

"Але він не казав, що він це може зробити завтра. Він хоче миру за будь-яку ціну, хоче повернути території за будь-яку ціну, але, на жаль, він не знає і в нього немає стратегії, я думаю так, про яку він може розповісти. Стратегія з'являється в процесі гри", - додала "слуга народу".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175727
 
   
 Топ коментарі
 
Респиратор одень дура...все десять которые купила....
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Справедливости ради она здесь права. Моника ничего не обещала, 73% все придумали сами)
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он вообще украинцам ничего не обещал!
только кацапне!
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родная сестра Поклонской.... Или в одной палате лежали...
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Таки да,питоркам лишь бы пожрать да пос...ать в корыто- никак не привыкнут,что в корыто-то 8%-ов попадает из того,что было раньше.Оттого и перебесились все-ещё и дерутся друг с дружкой убогие за "зраду".Какраз украинцы сами и должны решить,что с питорками да козмордыми делать.Крым-это Украина!
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эй рисковые, чё приумолкли...кто там говорил год назад- вон Рейган в Америке тоже актёром был и ничё...
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