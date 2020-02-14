 Зеленський не обіцяв повернути Крим і побороти всіх олігархів, - "слуга народу" Василевська-Смаглюк. ВIДЕО

Таку заяву "слуга народу" зробила в ефірі телеканалу ATR, передає Цензор.НЕТ.

"Ця влада не казала, не обіцяла вам того, що вона припинить відносини, припинить мирні переговори. Не обіцяла повернути Крим. Президент не обіцяв повернути Крим, наскільки мені відомо. Так само, як він не обіцяв побороти всіх олігархів, а йому приписують ці обіцянки", - заявила Василевська-Смаглюк.

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Водночас, наголосила вона, президент хоче миру і сподівається на те, що всі окуповані території будуть звільнені.

"Але він не казав, що він це може зробити завтра. Він хоче миру за будь-яку ціну, хоче повернути території за будь-яку ціну, але, на жаль, він не знає і в нього немає стратегії, я думаю так, про яку він може розповісти. Стратегія з'являється в процесі гри", - додала "слуга народу".