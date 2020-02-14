EN|RU|UK
Теми дня: Ринок землі Записи Гончарука Коронавірус із Китаю Убивство Шеремета Обмін полоненими Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Обирай свідомо
 Політика України, Суспільство, Здоров'я
  1330  46
Матеріали за темою:
Все про:вірус (250) Китай (417) евакуація (176) COVID-19 (17)

 Кабмін розпорядився виділити 4,5 млн грн на евакуацію українців з Уханя

Кабінет Міністрів виділив Міністерству інфраструктури 4,5 млн гривень на евакуацію громадян України та членів їхніх сімей з Уханя.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це сказано в розпорядженні Кабміну №99 від 5 лютого.

"Виділити Міністерству інфраструктури 4500 тис. гривень для здійснення евакуації громадян України та членів їхніх сімей із зони розповсюдження коронавірусу 2019 nCoV на території Китайської Народної Республіки (м. Ухань)", - сказано в розпорядженні.

Зазначається, що гроші будуть виділені з резервного фонду державного бюджету.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Понад 1,7 тис. медиків у Китаї заразилися коронавірусом, шість із них померли

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я анонсував, що евакуацію громадян України з Уханя почнуть 18 лютого. Евакуацію здійснить українська авіакомпанія SkyUp.

Евакуація українців мала відбутися 11 лютого, але її відклали. 50 осіб, які попередньо погодилися на евакуацію в Україну, мають підписати інформовану згоду на карантин.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175725
 
 
 Топ коментарі
 
а можно наших от туда, а Зебобиков, с их Оманским Мародером, туда?
 показати весь коментар
 
Встречай страна своих героев (моделей, фитнес инструкторов, танцовщиц с ночных клубов, репетиторов английского и хз кого еще). Что-то дорого вы нам обходитесь. После карантина куда свалите еще?
 показати весь коментар
 
Навіщо¿ Щоб покласти усю Україну. Там їм нададуть кваліфіковану допомогу, а в Україні ізолюють (у кращому випадку) і залишать вмирати, а скоріше за все відпустять додому і інфікують усю Україну...
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Не прошло и месяца...остальные страны уже эвакуировали давно, а наши только разродились выделить средства...
 показати весь коментар
 
 
Да сколько можно их эвакуировать? Сто пудов, после эвакуации на месяц в карантин! Кабмин распорядился выделить 4,5 млн грн на эвакуацию украинцев из Ухани - Цензор.НЕТ 7432
 показати весь коментар
 
уже и карантин прошел, а наши все меморандумы составляют. Поучились бы у Шкиряка и Зеновия.
 показати весь коментар
 
А чё так много? 4,5 млн? Это что ли один чартерный рейс так стоит? Или дополнительно что -то?
 показати весь коментар
 
 
Навскидку: чартерный рейс + средства защиты и дезинфекции + организация проживания в карантине в течение 2-х недель.
 показати весь коментар
 
А как же Сивоха без пиццы будет? Последний кусочек изо рта выдирают.
 показати весь коментар
 
неужли? а может еще недельку-другую подождать?
 показати весь коментар
 
 
а можно наших от туда, а Зебобиков, с их Оманским Мародером, туда?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
обыдно, шо украина не помнит своих профессионалов, которые имеют реальные навыки спасения людей, если вовремя свистнуть, то братья зорян и шкиряк катмандийские всегда придут на помощь
 показати весь коментар
 
 
пусть те китайские курортники едут на велосипедах...
 показати весь коментар
 
 
а,так вот почему их не везли до сих пор...оказывается денех не было
 показати весь коментар
 
 
шастают где попало уставшие от больших денег,пусть там и сидят.
 показати весь коментар
 
 
Встречай страна своих героев (моделей, фитнес инструкторов, танцовщиц с ночных клубов, репетиторов английского и хз кого еще). Что-то дорого вы нам обходитесь. После карантина куда свалите еще?
 показати весь коментар
 
 
4,5 млн. на транспортировку и еще в 3 раза больше, что бы потом лечить тех кого они заразят.
 показати весь коментар
 
Навіщо¿ Щоб покласти усю Україну. Там їм нададуть кваліфіковану допомогу, а в Україні ізолюють (у кращому випадку) і залишать вмирати, а скоріше за все відпустять додому і інфікують усю Україну...
 показати весь коментар
 
 
Там квалификовану допомогу вряд ли окажут. Там уже ничего не хватает. Сильно много заболевших.
 показати весь коментар
 
 
Мы здесь на детей больных по фейсбуках и вайберах собираем, а на этих 4,5 ляма за перелет + карантин им оплачиваю. Плачу налоги с 2007 года и никогда, ничего от государства не получал.
 показати весь коментар
 
 
и не получишь пока политика управления бюджетом будет в руках дебилов.
 показати весь коментар
 
Да я и не прошу, сам заработаю.Но обидно блин, у нас девочка на районе заболела онкологией. Нужно 150 тысч у.е. на пересадку костного мозга и родители нормальные всю жизнь пахают на это государство и денег нет для таких. А на этих нашлись. Качков после карантина предлагаю сразу этапировать в военкомат, хоть какой то толк.
 показати весь коментар
 
 
"А на этих нашлись"
А чем эти хуже девочки? Учитывая смертность в 20% - это, считайте, спасение сразу нескольких жизней, а не одной.
 показати весь коментар
 
Да всем. Они когда ехали туда деньги зарабатывать им государство нах не было нужно. Налоги с них никто в бюджет Украины не платил. Как стало там хреново, вспомнили, что они граждани Украины, спасайте нас. Эти недограждани мне напоминают наших моряков, которые плаваю на всякие конторки зарегистрированные на Сейшелах и Белизах. Когда подписываю контракт, все ок государство не нужно. Когда их в тюрьмы бросают за перевозки нелегалов или пираты захватывают, вспоминают про неньку. Давайте консула, адвоката, вытягивайте нас. Достали уже хитрожопые.
 показати весь коментар
 
 
"Да всем. Они когда ехали туда "
Это преступление? Они тем самым стали недолюдьми? Кто вам сказал, что они заплатили налогов в Украине меньше, чем ваша девочка с района?

"Они когда ехали туда деньги зарабатывать им государство нах не было нужно"

Не забывайте, что если бы не поступление валюты от таких вот заробитчан, у нас долллар бы уже давно был бы по 60 гривен.
Кроме того - не надо всех под одну гребенку грести. Я работал в Китае, Японии и тд, но работал на украинскую компанию при этом, которая платит налоги в Украине - а китайцы, японцы платили не непосредственно мне, а платили по контракту именно украинской компании. Валютой платили, естественно.

"Давайте консула, адвоката, вытягивайте нас."
Это как бы работа МИД, одна из его основных функций - помощь гражданам Украины за границей. Для вас это удивительно?
 показати весь коментар
 
Это не преступление. Я понимаю, что они не от хорошей жизни туда поехали. Пусть куда хотят туда и едут, мы ж не Северная Корея. Но от государства Украины тоже ждать ничего не стоит, они все поехали в частном порядке. Деньги потраченные на перелет, это деньги не Гончарука, а налогоплательщиков Украины и они сейчас ой как нужны (нужно как минимум КТ в больницы закупать, судя по тому что происходит в Ухане).
 показати весь коментар
 
" Но от государства Украины тоже ждать ничего не стоит"

Почему не стоит? Государство должно оказывать поддержку своим гражданам и за границей в том числе, это одна из функций государства. И одна из двух основных функций МИД.
Любое нормальное государство должно оказывать поддержку своим гражданам за границей и большинство цивилизованных государств своих градан уже эвакуировали из Китая.

"А вот родители ее пахали на таких, как эти."
Почему это родители пахали на таких как эти? Эти сами вроде пашут, а не олигархами являются. Я вам пример свой привел - я работал в Китае и Японии, но контракт имел с украинской компанией, которая платит деньги в бюджет Украины - в том числе и с моей зарплаты и командировочных платила - и это обычное явление.
И то, что нужно КТ закупать не значит, что нужно отказываться от своих граждан, временно выехавших за границу.
 показати весь коментар
 
А девочка кстати ничего действительно не заплатила, ей три года всего. А вот родители ее пахали на таких, как эти.
 показати весь коментар
 
Да лучше бы эти ублюдки выделили эти деньги для комфортного проживания наших соотечественников в Китае до конца эпидемии.Все страны мира защищаются от вируса всеми доступными средствами и только кацапия и Украина озабочены как вернуть своих сограждан с вирусом в свои страны.
Хотя в этом и есть свой резон,погибшие от корона вируса все были предпенсионного и пенсионного возраста,вот таким образом команда ЗЕ и хочет избавиться от уже отработанного материала в стране.А для этого им и нужен вирус.
 показати весь коментар
 
 
Уже и дети от вируса умирали и врач 34 года. Не только как видим пенсионеры и люди с хроническими заболеваниями умерли.
 показати весь коментар
 
 
А как ты хотел. Пенсионный фонд надо спасать. Любыми доступным методами.
 показати весь коментар
 
 
Так давайте спасать, будем спасать Вы да я.Только как Вы это себе представляете?
 показати весь коментар
 
Жить так в Ухань, а помирать-на родину?
 показати весь коментар
 
 
А почему помирать?
Кроме того - они могут там не жить, а временно работать по контракту. Не забывайте, что валютный баланс Украины в значительной степени держится именно на поступлениях валюты от заробитчан.
 показати весь коментар
 
Нет не помирать а занести заразу своим семьям,родным и близким не говоря уже об чужих им людям.Где-то уже это было,если смертельно заражен я то почему остальные должны быть здоровы.
 показати весь коментар
 
Вернули крымских татар в Крым - потеряли Крым. Настало время значит возвращать украинцев в Украину...
 показати весь коментар
 
Туда,наверняка, поехали сами, а назад, так родина должна.
 показати весь коментар
 
Как бы да, должна - в этом заключается забота государства о своих гражданах.
А сами они вернуться просто не могут - рейсовые самолеты оттуда не летают уже к нам.
 показати весь коментар
 
Адептов ЗЕ смело можна оставлять...
Вирус поражает мозг а не туловище!)))
 показати весь коментар
 
а возьмите с собой сивохо, пусть он там всю пиццу для эвакуированных сожрет, а они его за это заплюют! Кабмін розпорядився виділити 4,5 млн грн на евакуацію українців з Уханя - Цензор.НЕТ 2782
 показати весь коментар
 
 
Опа! Опа! Давайте им просто денег перечислим! Типа улететь или денег на карту. Как думаете, сколько полетят?
 показати весь коментар
 
В стране нет, и в ближайшие годы не будет условий, необходимых для нужного карантина. Дез-растворы, применяемые Китаем стоят огромных денег, а меры по изоляции предусматривают сжигание воздуха после вентиляции помещений. Спец маски, котсюмы уровня скафандра у нас даже никто не видел! ИДИОТЫ, АСТАНАВИТЕСЬ!!! Привезёте вирус в страну, будет всем 3,14_зда......
 показати весь коментар
 
 
Кошторис предьявите. Верить чужим слугам на слово нельзя.
 показати весь коментар
 
Тут кілька днів тому,в телепрограмі присвяченій здоров'ю,якийсь професор розказував,як розробляються вакцини.Так як болячка заразна і смертність від неї висока,то населення питається у науковців,»як так,ви там ніфіга не робите,а ми тут ризикуєм не знати чим інфікуватися і,ще не знати чим це лікувати.Як так,що обіцяна вакцина буде аж за 18 місяців!»І ось вийшов якийсь професор-науковець,щоб пояснити,що таке поняття зробити вакцину.Виявляється,щоб зробити вакцину з нуля,потрібно 20 років:ясно,що спочатку її треба синтезувати.Після цього,перейти на дослідженні дії цієї нової вакцини на мишах.Вакцинована миша має не тільки вижити і набути імунітет.А що головне,вона має дати потомство,яке буде повністю відповідати характеристиці свого виду,тобто вона має народити на всі 100% тільки мишей.Спостереження за розвитком нового покоління,має виявити,чи не набули мишенята від вакцинованої мами-миші,якоїсь поведінки,яка не характерна мишам.Мишенята підросли,дали потомство,якщо з ним все добре-тестування переходить на якусь більшу тварину,де,знову,вакцинація-імунітет-потомство-потомство потомства.Все добре-тестування проводять на приматах.Вакцинація-імунітет-потомство.Остання по черзі-людина.Якщо і тут все добре,вакцина іде у масове виробництво.
P.S.Якщо вакцинація людей від «корони»почнеться через 18 міс.-значить,науковці пішли у «va-bank".
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору