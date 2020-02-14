 Кабмін розпорядився виділити 4,5 млн грн на евакуацію українців з Уханя

Як інформує Цензор.НЕТ, про це сказано в розпорядженні Кабміну №99 від 5 лютого.
"Виділити Міністерству інфраструктури 4500 тис. гривень для здійснення евакуації громадян України та членів їхніх сімей із зони розповсюдження коронавірусу 2019 nCoV на території Китайської Народної Республіки (м. Ухань)", - сказано в розпорядженні.
Зазначається, що гроші будуть виділені з резервного фонду державного бюджету.
Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я анонсував, що евакуацію громадян України з Уханя почнуть 18 лютого. Евакуацію здійснить українська авіакомпанія SkyUp.
Евакуація українців мала відбутися 11 лютого, але її відклали. 50 осіб, які попередньо погодилися на евакуацію в Україну, мають підписати інформовану згоду на карантин.
А чем эти хуже девочки? Учитывая смертность в 20% - это, считайте, спасение сразу нескольких жизней, а не одной.
Это преступление? Они тем самым стали недолюдьми? Кто вам сказал, что они заплатили налогов в Украине меньше, чем ваша девочка с района?
"Они когда ехали туда деньги зарабатывать им государство нах не было нужно"
Не забывайте, что если бы не поступление валюты от таких вот заробитчан, у нас долллар бы уже давно был бы по 60 гривен.
Кроме того - не надо всех под одну гребенку грести. Я работал в Китае, Японии и тд, но работал на украинскую компанию при этом, которая платит налоги в Украине - а китайцы, японцы платили не непосредственно мне, а платили по контракту именно украинской компании. Валютой платили, естественно.
"Давайте консула, адвоката, вытягивайте нас."
Это как бы работа МИД, одна из его основных функций - помощь гражданам Украины за границей. Для вас это удивительно?
Почему не стоит? Государство должно оказывать поддержку своим гражданам и за границей в том числе, это одна из функций государства. И одна из двух основных функций МИД.
Любое нормальное государство должно оказывать поддержку своим гражданам за границей и большинство цивилизованных государств своих градан уже эвакуировали из Китая.
"А вот родители ее пахали на таких, как эти."
Почему это родители пахали на таких как эти? Эти сами вроде пашут, а не олигархами являются. Я вам пример свой привел - я работал в Китае и Японии, но контракт имел с украинской компанией, которая платит деньги в бюджет Украины - в том числе и с моей зарплаты и командировочных платила - и это обычное явление.
И то, что нужно КТ закупать не значит, что нужно отказываться от своих граждан, временно выехавших за границу.
Хотя в этом и есть свой резон,погибшие от корона вируса все были предпенсионного и пенсионного возраста,вот таким образом команда ЗЕ и хочет избавиться от уже отработанного материала в стране.А для этого им и нужен вирус.
Кроме того - они могут там не жить, а временно работать по контракту. Не забывайте, что валютный баланс Украины в значительной степени держится именно на поступлениях валюты от заробитчан.
А сами они вернуться просто не могут - рейсовые самолеты оттуда не летают уже к нам.
Вирус поражает мозг а не туловище!)))
P.S.Якщо вакцинація людей від «корони»почнеться через 18 міс.-значить,науковці пішли у «va-bank".