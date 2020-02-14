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 Політика України
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Все про:Зеленський (4503) Патрушев (19) Оман (40) Офіс Президента (251)

 "Ми звертаємося до суду": ОП вимагає спростування інформації про те, що Зеленський нібито міг зустрічатися в Омані з Патрушевим

Офіс Президента України заявляє, що інформація, викладена в сюжеті програми "Схеми" про зустріч Президента України з чиновником Російської Федерації, що нібито мала місце в Омані, цілком і повністю не відповідає дійсності.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

"Президент України ніколи в житті не зустрічався (особисто чи в рамках міжнародних заходів), не розмовляв і не спілкувався в інший спосіб з Миколою Патрушевим. Оприлюднення висновків, які ґрунтуються не на фактах чи свідченнях, а на домислах і відомостях з якихось таємних "джерел", яке має місце у випуску програми "Схеми", Офіс Президента України розцінює як відверту маніпуляцію громадською думкою", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: У Кремлі назвали брехнею інформацію про зустріч Зеленського з Патрушевим в Омані

"Офіс Президента України чекає від програми "Схеми" спростування відомостей, що не відповідають дійсності, та припущень, зроблених на їхній основі. Ми звертаємося до суду з позовом, у якому вимагатимемо спростувань і вибачень. Також вважаємо своїм обов’язком звернути увагу суспільного мовника – телеканалу "UA: Перший" на розповсюдження в його ефірі інформації, що не відповідає дійсності та є відвертою маніпуляцією громадською свідомістю", - додали в пресслужбі президента.

У четвер, 13 лютого програма "Схеми" повідомила, що секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев прибув в Оман того ж дня, коли звідти вилетів президент України Володимир Зеленський. За даними журналістів "Схем", Зеленський скористався для повернення в Україну тим самим літаком, на якому Патрушев прибув до Оману з Москви.

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак назвав розслідування "Схем" "неправдою від початку і до кінця". "Завтра будь-хто може випустити такий сюжет про будь-кого, в якому єдиним свідченням буде "як стверджують наші джерела" і абсолютно маніпулятивні фрази під драматичну музику", - припустив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Візит Зеленського в Оман був приватним, - відповідь Офісу Президента депутату від "ЄС" Ар'єву. ДОКУМЕНТ

Нагадаємо, в Оман президент Володимир Зеленський разом із родиною полетів 5 січня. Як повідомили в ОП, візит є офіційним, однак президент скористався послугами рейсового літака, витративши власні кошти.

Детальніше читайте в статті Юрія Бутусова "Ще ніхто не виправляв провал у комунікації новою брехнею".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175721
 
   
 Топ коментарі
 
Сначала вы врали, что Зеленский в Буковеле, а он оказался в Омане.
Потом вы врали, что он там с официальным визитом.
Потом вы врали, что он с минуту на минуту вернется домой.
Вы врали врали и врали, утопая в своем вранье.
А теперь вы говорите, что журналисты ее предоставили доказательств. «Какие ваши доказательства»...

Нет, ребята. Вы не поняли. Вы слишком много врали на слишком важную тему, чтобы теперь идти к аргументу «не пойман не вор». У вас уже презумпция вины. У общества уже на порядок больше причин подозревать вас чем у вас было поводов подозревать Антоненко и Кузьменко в убийстве Шеремета. Но их вы бросили в тюрьму вообще без единого доказательства, а сами сейчас обвиняете журналистов. Визит Патрушева и его самолет - это гораздо больше чем выключенные на ночь телефоны. В разы.

В чем, кстати, обвиняете? Журналистов. Что они не выложили запись разговора с Патрушевым? Да, плохо поработали, команда 1+1 справилась бы лучше.

У вас, ребята, презумпция вины в деле Омана. И вы должны предоставить алиби. Слишком много лжи и совпадений в одном месте. Это вы должны теперь обьяснить, что же делал президент в Омане. И дать доказательства каждой минуты там.

А иначе? Да, Антонине, которая хочет детей от Дубинского, все равно. Но активная часть общества, наши западные партнеры, будут уверены в том, что вы виновны. Что вы тайно встречались там с Патрушевым. Что вам понравилось заглядывать в бездонные глаза кгбшников. Затянуло. И будут строить свои догадки, что вы там обнаружили. И будьте уверены, там можно найти много чего. Пустота ваших ответов породит множества версий. И там будут и миллиарды долларов, и российские артисты и даже ваша поддержка путинской церкви.

Там будет все, и может быть там будет много неправды. Но это только потому, что правду скрываете вы.

Вы уже виновны. Пока не доказано обратного. И да, это не соответствует презумпции невиновности. Но вы политики. И вы врали. А значит виновны. Просто врать не надо. В следующий раз.

Джерело: блог Сергія Фурси
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То хай сам і спростує! Хоч раз скаже що насправді відбувається!
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Ты посмотри, какие мы нежные. Как про Порошенко рассказывать, что он обогатился в миллион раз, брата убил и съел всю тушенку из солдатских пайков, так никаких опровержений. А как правда всплыла о встрече бубочки с кацапами, так сразу опровергайте. Думал бубочка, что только он может всех в своем квартале поливать лайном, а оказалось, что и к нему может прилететь. Неготовым к правде оказался наш кварталовский правдоруб.
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Андрій Смолій
1 год ·

ОП подає до суду на журналістів да розслідування по Оману та цілком ймовірній зустрічі з фсбшником Патрушевим.
Також в немилість попав і суспільний мовний UA:Перший, який за словами представників Офісу Зеленського не має права розспосюджувати брехливу інформацію.

А тим часом з'являються інсайди, що інформацію Радіо Свобода отримала від американців.
Це при тому, що Держсекретар США Помпео дзвонив Зеленському в Оман і питав що він там робить.



Заміс виходить на міжнародний рівень.
Брехня і цинізм не призведе ні до чого доброго. Краще просто зараз вийти і сказати правду, бо далі буде пізно. Правда така річ, рано чи пізно дуже боляче вдарить.
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Олег Гриценюк
6 хв ·

Вони так нічого не зрозуміли. Брехня продовжується.
Замість адекватної прес-конференції чи брифінгу, пояснень суспільству де був президент та з ким зустрічався - погрози подати до суду.

«Це все - неправда від початку і до кінця, і немає жодного об'єктивного твердження, яке могло б стати реальним, грунтовним предметом для обговорення". - зазначив Єрмак про розслідування «Схем».

Неправда що?
Те що Зеленський летів на літаку який прилетів ФСБшник? Те що це не був офіційний візит? Чи те що президент не задекларував свій відпочинок?

Ми кажемо, що у них є час щось пояснити. Проте, жодних реальних пояснень від них не буде. Адже все що ми чуємо ці 9 місяців влади - цинічна брехня, маніпуляції та зневага до громадян країни.
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Чітке враження, що Сечобородько та його камарілья вважають усю країну стадом баранів.
Бараноподібна частина суспільства вірить усьому, аплодує і вимагає задушити кожну не баранячу думку, заглушити кожен не овечий голос.
Але ж не можна весь час дурити усіх!
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Как можно подавать в суд за предположение а не за утверждение. Схемы лишь сказали что такая встреча могла быть теоретически а за предположение трудно привлечь к ответственности как за клевету.
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инересно, бубочке экзоскелет с тройным памперсом уже подогнали?
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Стало актуальним "Як впливає зелена цвіль на людину, чим небезпечна для здоров'я"
Якщо не вжити радикальних заходів, вона швидко почне завойовувати нові території.
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Со "Схемами" "бубочка" судиться решил, а с "Радио Свобода" - рискнет? "Ми звертаємося до суду": ОП вимагає спростування інформації про те, що Зеленський нібито міг зустрічатися в Омані з Патрушевим - Цензор.НЕТ 4794

А если нет, то получается, что все, сказанное "Радио Свобода" - правда.
Давайте, "бубочка" подавайте на "Радио Свобода" в суд.
В Печерский районный (или окружной), короче тот, где судья Вовк.
Ведь Вы же, "бубочка" - не лох?
Ведь вам же , "бубочка" - не слабо?
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Зелену цвіль рекомендують випалювати паяльною лампою поки не пізно. А то потім прийдется порохом ...
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Ця новина чудова вже сама по собі "Ми звертаємося до суду": ОП вимагає спростування інформації про те, що Зеленський нібито міг зустрічатися в Омані з Патрушевим - Цензор.НЕТ 3306
Однак є два питання:
- що таке "ОП" в системі координат влади в нашій державі;
- питання власне до гаранта про його ймовірну таємну (сепаратну) зустріч із представником спецслужб ворожої держави.
Чи в цьому ОП так ********** груповуху та масовки, що розписуються за всі дії та/або бездіяльність президента миру, вибачаюсь - світу
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Ця новина чудова вже сама по собі "Ми звертаємося до суду": ОП вимагає спростування інформації про те, що Зеленський нібито міг зустрічатися в Омані з Патрушевим - Цензор.НЕТ 8531
Однак є два питання:
- що таке "ОП" в системі координат влади в нашій державі;
- питання власне до гаранта про його ймовірну таємну (сепаратну) зустріч із представником спецслужб ворожої держави.
Чи в цьому ОП так ********** груповуху та масовки, що розписуються за всі дії та/або бездіяльність президента миру, вибачаюсь - світу
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Правильно, никаких доказательств посещения патрушевым омана нет, кроме "по информации наших источников"
Обвинения серьёзные - пусть журналюли подтвердят всё доказательно.
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Может предположения, а не обвинения?
Процитируйте ОБВИНЕНИЯ от "Схем".
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а, предположения.
ну тогда всё нормально, можно слить их в унитаз.
у меня предположения, что патрушев полетел, из омана на сейшелы, где на яхте с петей
договаривался про то, как Украину предать.
только предположения.
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Нормально.
А Офис преЗедента уже судом грозит за предположения.
Нервные, истеричные. Жуть.
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правильно делают, что судом грозят.
пусть нервные-истеричные-жуть журналисты ответят, докажут.
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Бородатая проститутка Сережа Лещенко из семьи проституток-рашалюбов уже вовсю отмазывает преЗедента.

Думаете ему каждый месяц отваливают по 500 000 только за наблюдение раз в квартал за вагонами?
Нет!
Ему платят за отмывание несмываемой грязи с Зекоманды и окучивание послов разных стран, дорожки в посольства которых намыленный с головы до ног соросенок Сирожа протоптал уже давно.
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Это он в Печерский суд собрался подавать? )))
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Для того, щоб зрозуміти, наскільки майстерно була проведена операція проти майданівської влади, порівняйте «розслідування» Бігуса (насправді - банальний злив інформації з реального кримінального розслідування), де найвищою дієвою особою був аж син(!) аж заступника аж секретаря РНБО, котрий постачав оборонним заводам контрабандні деталі - і нинішній сюжет Схем, який підтвердив непублічні контакти Зеленського з другим за впливовістю силовиком Росії. Згадайте, скільки уваги приділили фальшивій сенсації тоді рейтингові медіа, які рішучі і непримиренні акції влаштовували фальшиві поцреоти проти «свинарчуків», як старанно намагалися прив'язати це до Порошенка.
І порівняйте з, я певен, дуже стриманою реакцією цих самих людей на справжній, непідробний скандал, котрий, при розслідуванні, може виявитися реальною державною зрадою.
І тільки зробивши це порівняння ви зрозумієте (я сподіваюся), як невиправно зомбували українське суспільство.
З однією метою - повернути країну в імперське стійло.
Зеленський зустрічався з Николаєм Патрушевим - фактично тіньовим куратором Путіна від ФСБ.
Патрушев очолив ФСБ, коли в Москві підірвали будинки разом з людьми. Списали на терористів, а Путін став президентом.
Патрушев - це багаторічний ворог України і демократії в Росії, який постійно тримається в тіні.
Думаю в Омані була вербовка. Цікаво, що він може мати на українського президента? (с)
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Янелох - Янукович, что общего.
1. Оба покинули свой пост неожиданно, не назначив зама, не согласовав повестку визита и не обнародовав её, МИД оказался не удел. Всё с нарушением конституции и протокола.
2. Оба улетели, один в Ростов, другой в Оман.
3. Оба пользовались транспортными услугами врага.
4. Оба имели непосредственный контакт с врагом, без свидетелей.
5. Оба не отчитались о "проделанной работе".
6. Профи ещё накопают. Это наблюдения дилетанта.
Итог. Янык - преступник с реальным сроком. А Янелох????
В Украине ещё есть хоть какие-то государственные органы правопорядка? Типа - СБУ, МВД, ГПУ, Суды. А РАДА? Ну, в СН собрали всех бомжей по помойкам. А остальные пэтриоты? Типа "Родина", "Голос", ЕС, Жопаблок. Шо!? Вылизываете жопу путинскую? Все вместе?
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Как бы вам разбегаться не пришлось.....
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А пройшло тільки пів року. Під кінець каденції буде судитись з усім українським народом.
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До кінця каденції не дочекається - буде судитися з народом раніше.
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Та уся в тому справа по Звіробій та Федині, що немає заяви від Вовки, то не повинно бути й справи... А заява Дєвочки пришльопкуватої у пресу - то ж не привід для відкриття справи.
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Після того оманського візиту десь проходила інформація, якій ЗМІ не надали значення. А в ній йшлося про те, що делегація від путіна схиляла зеленського до входження України у союзну державу рф та Блорусі, і що він не погодився, вірніше побоявся щось там підписувати. І тоді, розлючені мордорці показали йому, що може бути, а саме на ранок іранці російською ракетою збили український літак.
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Одного сивого кнура сьогодні вночі трахнуло шість афроамериканців і два коня. Це не держзрада, а інформація від джерела якому можна вірити. Сподіваюся еспресо і нусс про це напишуть.
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Я думаю, что журналисты знали, что так будет и у них припрятан козырь в рукаве.
Странно то, что до сих пор никто не бегает под домом зеленского, ермака и прочих, не палят шины, не требуют отчета по переговорам с путиным и поездки в Оман и много-много другого.
Ау, супер-патриоты где вы? Или без денег расиянских никуда? *****, продажные.
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Ми пам'таємо , як діє пліснява, коли рило в пуху , Про поліграфи та конверти з грошима, та справу проти тієї вигнаної з фракції Слуг депутатки... Глухо!!! Чи не так? от будемо спостерігпти зараз...
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За "якобы имевшей место в Омане" нікому нічого небуде, тому що це оціночне судження, гадання, здогадування (предположение). Даремно вони Богдана вигнали, тепер усі суди будуть про№обувати про по дитячому = навіть не по суті а "за відсутності підстав", "інший спосіб захисту прав", "інша юрисдикція" і т.д. й т.п.
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сіль собі на головку посип,ублюдок зелений
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