 "Ми звертаємося до суду": ОП вимагає спростування інформації про те, що Зеленський нібито міг зустрічатися в Омані з Патрушевим

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.
"Президент України ніколи в житті не зустрічався (особисто чи в рамках міжнародних заходів), не розмовляв і не спілкувався в інший спосіб з Миколою Патрушевим. Оприлюднення висновків, які ґрунтуються не на фактах чи свідченнях, а на домислах і відомостях з якихось таємних "джерел", яке має місце у випуску програми "Схеми", Офіс Президента України розцінює як відверту маніпуляцію громадською думкою", - йдеться в повідомленні.
"Офіс Президента України чекає від програми "Схеми" спростування відомостей, що не відповідають дійсності, та припущень, зроблених на їхній основі. Ми звертаємося до суду з позовом, у якому вимагатимемо спростувань і вибачень. Також вважаємо своїм обов’язком звернути увагу суспільного мовника – телеканалу "UA: Перший" на розповсюдження в його ефірі інформації, що не відповідає дійсності та є відвертою маніпуляцією громадською свідомістю", - додали в пресслужбі президента.
У четвер, 13 лютого програма "Схеми" повідомила, що секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев прибув в Оман того ж дня, коли звідти вилетів президент України Володимир Зеленський. За даними журналістів "Схем", Зеленський скористався для повернення в Україну тим самим літаком, на якому Патрушев прибув до Оману з Москви.
Глава Офісу Президента Андрій Єрмак назвав розслідування "Схем" "неправдою від початку і до кінця". "Завтра будь-хто може випустити такий сюжет про будь-кого, в якому єдиним свідченням буде "як стверджують наші джерела" і абсолютно маніпулятивні фрази під драматичну музику", - припустив він.
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Нагадаємо, в Оман президент Володимир Зеленський разом із родиною полетів 5 січня. Як повідомили в ОП, візит є офіційним, однак президент скористався послугами рейсового літака, витративши власні кошти.
1 год ·
ОП подає до суду на журналістів да розслідування по Оману та цілком ймовірній зустрічі з фсбшником Патрушевим.
Також в немилість попав і суспільний мовний UA:Перший, який за словами представників Офісу Зеленського не має права розспосюджувати брехливу інформацію.
А тим часом з'являються інсайди, що інформацію Радіо Свобода отримала від американців.
Це при тому, що Держсекретар США Помпео дзвонив Зеленському в Оман і питав що він там робить.
Заміс виходить на міжнародний рівень.
Брехня і цинізм не призведе ні до чого доброго. Краще просто зараз вийти і сказати правду, бо далі буде пізно. Правда така річ, рано чи пізно дуже боляче вдарить.
6 хв ·
Вони так нічого не зрозуміли. Брехня продовжується.
Замість адекватної прес-конференції чи брифінгу, пояснень суспільству де був президент та з ким зустрічався - погрози подати до суду.
«Це все - неправда від початку і до кінця, і немає жодного об'єктивного твердження, яке могло б стати реальним, грунтовним предметом для обговорення". - зазначив Єрмак про розслідування «Схем».
Неправда що?
Те що Зеленський летів на літаку який прилетів ФСБшник? Те що це не був офіційний візит? Чи те що президент не задекларував свій відпочинок?
Ми кажемо, що у них є час щось пояснити. Проте, жодних реальних пояснень від них не буде. Адже все що ми чуємо ці 9 місяців влади - цинічна брехня, маніпуляції та зневага до громадян країни.
Чітке враження, що Сечобородько та його камарілья вважають усю країну стадом баранів.
Бараноподібна частина суспільства вірить усьому, аплодує і вимагає задушити кожну не баранячу думку, заглушити кожен не овечий голос.
Але ж не можна весь час дурити усіх!
Якщо не вжити радикальних заходів, вона швидко почне завойовувати нові території.
А если нет, то получается, что все, сказанное "Радио Свобода" - правда.
Давайте, "бубочка" подавайте на "Радио Свобода" в суд.
В Печерский районный (или окружной), короче тот, где судья Вовк.
Ведь Вы же, "бубочка" - не лох?
Ведь вам же , "бубочка" - не слабо?
Однак є два питання:
- що таке "ОП" в системі координат влади в нашій державі;
- питання власне до гаранта про його ймовірну таємну (сепаратну) зустріч із представником спецслужб ворожої держави.
Чи в цьому ОП так ********** груповуху та масовки, що розписуються за всі дії та/або бездіяльність президента миру, вибачаюсь - світу
Однак є два питання:
- що таке "ОП" в системі координат влади в нашій державі;
- питання власне до гаранта про його ймовірну таємну (сепаратну) зустріч із представником спецслужб ворожої держави.
Чи в цьому ОП так ********** груповуху та масовки, що розписуються за всі дії та/або бездіяльність президента миру, вибачаюсь - світу
Обвинения серьёзные - пусть журналюли подтвердят всё доказательно.
Процитируйте ОБВИНЕНИЯ от "Схем".
ну тогда всё нормально, можно слить их в унитаз.
у меня предположения, что патрушев полетел, из омана на сейшелы, где на яхте с петей
договаривался про то, как Украину предать.
только предположения.
А Офис преЗедента уже судом грозит за предположения.
Нервные, истеричные. Жуть.
пусть нервные-истеричные-жуть журналисты ответят, докажут.
Думаете ему каждый месяц отваливают по 500 000 только за наблюдение раз в квартал за вагонами?
Нет!
Ему платят за отмывание несмываемой грязи с Зекоманды и окучивание послов разных стран, дорожки в посольства которых намыленный с головы до ног соросенок Сирожа протоптал уже давно.
І порівняйте з, я певен, дуже стриманою реакцією цих самих людей на справжній, непідробний скандал, котрий, при розслідуванні, може виявитися реальною державною зрадою.
І тільки зробивши це порівняння ви зрозумієте (я сподіваюся), як невиправно зомбували українське суспільство.
З однією метою - повернути країну в імперське стійло.
Зеленський зустрічався з Николаєм Патрушевим - фактично тіньовим куратором Путіна від ФСБ.
Патрушев очолив ФСБ, коли в Москві підірвали будинки разом з людьми. Списали на терористів, а Путін став президентом.
Патрушев - це багаторічний ворог України і демократії в Росії, який постійно тримається в тіні.
Думаю в Омані була вербовка. Цікаво, що він може мати на українського президента? (с)
1. Оба покинули свой пост неожиданно, не назначив зама, не согласовав повестку визита и не обнародовав её, МИД оказался не удел. Всё с нарушением конституции и протокола.
2. Оба улетели, один в Ростов, другой в Оман.
3. Оба пользовались транспортными услугами врага.
4. Оба имели непосредственный контакт с врагом, без свидетелей.
5. Оба не отчитались о "проделанной работе".
6. Профи ещё накопают. Это наблюдения дилетанта.
Итог. Янык - преступник с реальным сроком. А Янелох????
В Украине ещё есть хоть какие-то государственные органы правопорядка? Типа - СБУ, МВД, ГПУ, Суды. А РАДА? Ну, в СН собрали всех бомжей по помойкам. А остальные пэтриоты? Типа "Родина", "Голос", ЕС, Жопаблок. Шо!? Вылизываете жопу путинскую? Все вместе?
Странно то, что до сих пор никто не бегает под домом зеленского, ермака и прочих, не палят шины, не требуют отчета по переговорам с путиным и поездки в Оман и много-много другого.
Ау, супер-патриоты где вы? Или без денег расиянских никуда? *****, продажные.