 У вирішенні конфлікту на Донбасі відкрилося вікно можливостей, яким треба скористатися, - заява Мюнхенської конференції

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це йдеться в заяві Мюнхенської конференції з безпеки (MSC), оприлюдненій 14 лютого.
"Конфлікт в Україні та навколо неї є трагедією для всіх, хто постраждав від насильства. Це точка спалаху, катастрофічного прорахунку, і вона залишається постійною загрозою безпеці та стабільності в євроатлантичному регіоні", - йдеться у заяві.
У ній зазначається, що політичне рішення має вирішальне значення для припинення збройного конфлікту на Донбасі, покращення перспектив конструктивного діалогу між Україною та Росією, включаючи питання Криму та покращення євроатлантичної безпеки загалом.
Вирішення нагальних питань безпеки, гуманітарних, економічних та політичних проблем, переконані автори заяви, також допоможуть зменшити напругу між Росією та Заходом та сприятимуть розбудові стійкої архітектури взаємної безпеки в євроатлантичному регіоні, включаючи посилене співробітництво щодо зменшення ядерної загрози.
Останні події, йдеться у документі, відкрили шлях до прогресу. Серед в заяві згадано взаємне звільнення ув'язнених та угоду про визначення додаткових пунктів розведення сил; жовтневу домовленість щодо виборів у Донецьку та Луганську та надання спеціального статусу цим регіонам після виборів у разі підтвердження з боку ОБСЄ, що вибори пройшли справедливо та вільно; саміт у Парижі у нормандському форматі.
У 2020 році планується наступна зустріч у нормандському форматі, триватиме робота в Тристоронній контактній групі та інші дипломатичні обміни. Все це надає можливість рухатися вперед до завершення війни, яка за останні шість років забрала життя понад 13 000 людей, залишила пораненими понад 25 тисяч, а 2,5 млн людей вигнала зі своїх будинків. "Віконце можливостей, яке відкрилося, не можна втрачати", - йдеться у заяві.
"Вікном можливостей, яке відкрилося, треба скористатися", - йдеться в заяві.
Також пропонуються 12 "практичних, конкретних кроків", які допоможуть у вирішенні низки проблем у гуманітарній, економічній, політичній сферах, а також у сфері безпеки. Зокрема, ці кроки включають в себе відновлення роботи СЦКК, початок нового діалогу в нормандському форматі на рівні військових, запуск співпраці із залученням всіх причетних сторін з метою пошуку людей, зниклих без вісті в результаті війни на сході і так далі
Як повідомляв Укрінформ, 56-та Мюнхенська конференція з питань безпеки проходитиме 14-16 лютого. Вона буде присвячена темам конфліктів і роззброєння, питанням клімату та охорони здоров’я. Основним профілем конференції є, втім, кризовий менеджмент, а криз, які потребують обговорення, наразі 27.
За словами багаторічного голови конференції Вольфганга Ішингера, "Україна залишається важливим пунктом європейської безпекової політики".
Кто просчитался, можно вообще поконкретнее? Какое окно открылось ? Кто сдается?
Автора этого шедевра можно узнать?
Через несколько часов в Мюнхене официально откроется очередная конференция по безопасности. Посвящена она будет возвращению лидерских позиций западному образу всего: мышления, ценностей, политического устройства и проч.
Первое официальное заявление сегодня было посвящено Украине. Организаторы, аналитические центры, чиновники подписали «Двенадцать шагов усиления безопасности в Украине и евроатлантическом регионе». Утром этот план, назовем его «Мюнхенской инициативой», был опубликован. Источник: https://securityconference.org/news/meldung/zwoelf-schritte-zu-groesserer-sicherheit-in-der-ukraine-und-der-euro-atlantischen-region/
ШАГ 1: Восстановление СЦКК (эта инициатива необходима для более активной реализации плана по прекращению огня. Как известно, РФ покинула комиссию несколько лет назад)
ШАГ 2: Переговоры о боевых действиях на уровне N4 (предлагается расширить темы переговоров в нормандском формате и включить туда тему боевых действий и, логично, их прекращения)
ШАГ 3: Расширение свободы передвижения (предлагается увеличить количество пунктов пропуска)
ШАГ 4: Поиск пропавших без вести
ШАГ 5: Планирование и реализация инициативы по разминированию
ШАГ 6: Реконструкция Донбасса (изучение экономического потенциала, создание донорского фонда с участием ЕС, западных компаний. К фонду предложено присоединиться РФ)
ШАГ 7: Создание зоны свободной торговли (как возможность восстановления Донбасса предлагается создать там ЗСТ с, соответственно, иным налогообложением).
ШАГ 8: Поддержка дорожной карты по санкциям (весьма любопытный пункт. Если стороны соглашаются на «Мюнхенскую инициативу», то выполнение закрепленных в ней пунктов может стать основанием для пересмотра санкций против РФ)
ШАГ 9: Устранение радиационной опасности (вывоз радиоактивных, отравляющих экологию Донбасса, веществ. Сейчас на Донбассе более 1200 таких источников заражения экологии)
ШАГ 10: Новый диалог между евроатлантическими структурами о построении взаимной безопасности (как я понял, это как раз один из планов по возвращению влияния Запада - активная работа по обеспечению безопасности в регионе между МИДами)
ШАГ 11: Поддержка и определение областей взаимодействие между ЕС и Россией (РФ пытаются вернуть в семью цивилизованных стран. Предлагают ей активнее сотрудничать в гуманитарной сфере: например, наука и исследования, трансграничное и региональное сотрудничество, сотрудничество в области изменения климата и окружающей среды. Но упоминание «Минского соглашения» сохранено)
ШАГ 12: Новый национальный диалог о личности (Процитирую этот пункт полностью. «Новый инклюзивный национальный диалог по всей Украине
желателен и может быть запущен как можно скорее. Этот диалог должен включать лиц, формирующих общественное мнение, ведущих ученых и международно признанных экспертов. Следует приложить усилия для взаимодействия Украины со своими соседями, особенно Польшей, Венгрией и Россией. Этот диалог должен касаться темы истории и национальной памяти, языка, идентичности и опыта меньшинств. Это должно включать терпимость и уважение к этническим и религиозным меньшинствам - как в семье так и в более широком контексте - для достижения более широкой инклюзивности и социального единения»)
Уголовная ответственность за препятствие проезду лугандонцев по безвизу в Европу...
Идите в сраку!
Хорошо что не в результате стихийного бедствия.
Теперь хотелось бы подробнее.
Какого именно "катастрофического просчета"?
Кто именно допустил этот просчет?
Была ли это ошибка,халатное отношение или злой умысел?
От ответов на этот вопрос зависят компенсации тем кто пострадал от этого просчета,поэтому это важно на самом деле.
5 января, пресс служба президента Украины сообщила, что Владимир Зеленский, после отдыха на горнолыжном курорте, планирует пробыть в госрезиденции Синегора как минимум до 9 января : "Не исключено, что глава государства продлит отдых до 10, 11 или 12 января".
Однако, по информации издания, после консультаций в Буковеле со своим шефом, олигархом Игорем Коломойским, в эти дни Владимир Зеленский собирался инкогнито посетить оффшорную юрисдикцию Оман. В поездке его сопровождал близкий друг и помощник, теневой министр МИД, Андрей Ермак. Султанат находится в черном списке ЕС и финансовых служб США, являясь тихой гаванью для хранения капиталов топ коррупционеров всего мира.
Именно туда, на подставные счета, должны быть перечислены несколько миллиардов долларов, для принятия условий Москвы, по урегулированию кризиса в Донбассе, снятия антироссийских санкций, формального признания Крыма российским, и возобновления подачи днепровской воды уже этой весной, о чем свидетельствует начало ремонтных работ на объектах СКК в Крыму.
Так же, 8-9 января, в Турции, планировалась тайная встреча президентов России и Украины, при посредничестве Виктора Медведчука, куда Владимир Путин должен был прибыть на открытие газопровода "Турецкий поток". Для перелета Зеленского, кум президента России предоставил свой самолет.
Уже очевидно, какую то часть этих планов сорвала катастрофа украинского Боинга компании МАУ в Иране. Это не первый случай, когда капитуляцию Украины перед Путиным срывает форс-мажор.
И если темой поставок воды озаботился Патрушев, значит вопрос обсуждали на самом высоком уровне в Кремле. И это имеет принципиальное значение. Из слов Патрушева можно сделать два основных вывода. Во-первых, российские власти провалили задачу по обеспечению Крыма водой. После того как Киев перекрыл канал, республиканские «власти» и московские кураторы сделали хорошую мину при плохой игре: мол, Россия не оставит крымчан в беде, найдет выход. Казенный оптимизм быстро иссяк. В конце первого года аннексии «спикер» Владимир Константинов обвинил власти Украины в «водоморе», потребовал провести международное разбирательство и заставить Киев открыть канал.
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А чий прорахунок?
Вот тут содержится ответ.
Поэтому у меня вопрос: прежде чем вести новые диалог не нужно ли компенсировать страдания жертвам старого?
Как то не по европейски.
Смысл в том что пока они не ответили за свой старый прорахунок не имеет смысла им строить новые концепции или системы евроатлантической безопасности.
Потому что это закон природы такой.
Нет ответственности нет правильных выводов,что приводит к бесконечному повторению одних и тех же ошибок.
1. Аграничить зону распросранения мардовскава людоеда мехесрань мудянским балотам.
2. Перевести питание иго с чилавечины на мастосраных ватрушек.
3. Опамц и калякамц мардовских людоедов на мастосраном.
Пока мардовский людоед питается украинцами и сирийцами у мюнхенской конференции возражений нет,права человечины не нарушены.
не знаем такого. знаем об оккупации обосРахой украинской территории, знаем об аннексии Крыма, о подлой агрессии на Донбассе, знаем о гибридной рашистской войне и недоимперском реваншизме азиопской паРаши.
ни о каких конфликтах в Украине ничего не слыхали. короче, еврошлюхи, идите в жопу.
Они еще 30 лет назад знали что раша нападет на Украину жаждуя реванша и поэтому забрали у нее ядерное оружие.
Кабы чего не вышло.
Тобто здати Україну з вигодами для себе.Одні вже Польщу ділили.Чим закінчилось всі знають.
Это плохо.
А раздел Польши это обычное дело в результате катастрафического просчета польских политиков.
Инициатива предложена Группой лидеров по вопросам евроатлантической безопасности (Euro-Atlantic Security Leadership Group). В нее входят председатели трех крупных международных организаций и форумов, а также глава Российского совета по международным делам:
экс-министр обороны Великобритании Дес Браун (от Европейской сети лидеров, European Leadership Network - это крупнейший общеевропейский аналитический центр по вопросам безопасности);
председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер;
экс-сенатор США Сэм Нанн и бывший министр энергетики США, американский физик-ядерщик Эрнест Мониз (от Инициативы по ядерной угрозе, Nuclear Threat Initiative);
бывший глава МИД РФ Игорь Иванов (от Российского совета по международным делам)
Пока этот ******** Золотой Орды не будет развален на три-четыре десятка мелких государств, мира в Европе не будет. А вот что будет - так это возможность третьей мировой войны!
При этом РФ надо разваливать так, чтобы нефтяные скважины были в одном государстве, газовые скважины - в другом, алмазные копи - в третьем, угольные шахты - в четвертом, а Кремль - в пятом.
Прогрессивное мировое человечество очень любить проводить демократические выборы в странах, где 73% населения составляет не крепкий средний класс, а половозрелые олухи (именуемые в Украине ЗЕбобиками).
"Вы хотите демократии?" - веселились запоребриком, - "так нате вам "бубочку"". Обратите внимание, что "бубочка" создан в точности под копирку популярного "демократического" кандидата: он небольшого росточка, молодой, улыбчивый, фотогеничный, постоянно сидит в соц. сетях и обещает именно то, что лохторат хочет от него услышать.
Но если подобный песонаж в роли президента развитой сраны не нанесет особого урона, то для Украины последствия будут катастрофическими.
Заметьте, прогрессивное мировое человечество, что запоребрик поступил с вами сердобольно, ведь они могли вместо "бубочки" мышь говорящую представить, борющуюся с олигархами и посылающую на три буквы МВФ - и эти 73% лохтората мышь бы выбрали.
И что бы тогда стали делать?
Проводить "трехсторонние" встречи с мышью?
а ранее это окно было наглухо закрыто задом Пети.