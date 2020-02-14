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 Політика України
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 У вирішенні конфлікту на Донбасі відкрилося вікно можливостей, яким треба скористатися, - заява Мюнхенської конференції

Війна в Україні не тільки виключає нормалізацію діалогу між Києвом і Москвою, але і створює загрозу безпеці на євроатлантичному просторі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це йдеться в заяві Мюнхенської конференції з безпеки (MSC), оприлюдненій 14 лютого.

"Конфлікт в Україні та навколо неї є трагедією для всіх, хто постраждав від насильства. Це точка спалаху, катастрофічного прорахунку, і вона залишається постійною загрозою безпеці та стабільності в євроатлантичному регіоні", - йдеться у заяві.

У ній зазначається, що політичне рішення має вирішальне значення для припинення збройного конфлікту на Донбасі, покращення перспектив конструктивного діалогу між Україною та Росією, включаючи питання Криму та покращення євроатлантичної безпеки загалом.

Вирішення нагальних питань безпеки, гуманітарних, економічних та політичних проблем, переконані автори заяви, також допоможуть зменшити напругу між Росією та Заходом та сприятимуть розбудові стійкої архітектури взаємної безпеки в євроатлантичному регіоні, включаючи посилене співробітництво щодо зменшення ядерної загрози.

Також читайте: Зеленський 14 лютого з дводенним візитом відвідає Німеччину, де візьме участь у Мюнхенській конференції, - ОП

Останні події, йдеться у документі, відкрили шлях до прогресу. Серед в заяві згадано взаємне звільнення ув'язнених та угоду про визначення додаткових пунктів розведення сил; жовтневу домовленість щодо виборів у Донецьку та Луганську та надання спеціального статусу цим регіонам після виборів у разі підтвердження з боку ОБСЄ, що вибори пройшли справедливо та вільно; саміт у Парижі у нормандському форматі.

У 2020 році планується наступна зустріч у нормандському форматі, триватиме робота в Тристоронній контактній групі та інші дипломатичні обміни. Все це надає можливість рухатися вперед до завершення війни, яка за останні шість років забрала життя понад 13 000 людей, залишила пораненими понад 25 тисяч, а 2,5 млн людей вигнала зі своїх будинків. "Віконце можливостей, яке відкрилося, не можна втрачати", - йдеться у заяві.

"Вікном можливостей, яке відкрилося, треба скористатися", - йдеться в заяві.

Також пропонуються 12 "практичних, конкретних кроків", які допоможуть у вирішенні низки проблем у гуманітарній, економічній, політичній сферах, а також у сфері безпеки. Зокрема, ці кроки включають в себе відновлення роботи СЦКК, початок нового діалогу в нормандському форматі на рівні військових, запуск співпраці із залученням всіх причетних сторін з метою пошуку людей, зниклих без вісті в результаті війни на сході і так далі

Також читайте: НАТО підтримує реформи в секторі оборони і безпеки України, - СБУ

Як повідомляв Укрінформ, 56-та Мюнхенська конференція з питань безпеки проходитиме 14-16 лютого. Вона буде присвячена темам конфліктів і роззброєння, питанням клімату та охорони здоров’я. Основним профілем конференції є, втім, кризовий менеджмент, а криз, які потребують обговорення, наразі 27.

За словами багаторічного голови конференції Вольфганга Ішингера, "Україна залишається важливим пунктом європейської безпекової політики".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175720
 
   
 Топ коментарі
 
Окно возможностей: Вова -- "Мы сдаемся"
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Продасть Неньку, як і писав Шевченко, Зєйло "...за шмат гнилої шаурми".
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Вот это и есть самый главный вопрос. Чтобы это не было решение за счет самого слабого, за счет "хромой утки" Моники. А то у него мозгов это понять совсем нету. И в попытке показать хоть какой-то результат в этом постоянном зашкваре он сдаст все.
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Эта горячая точка возникла вследствие катастрофического просчета ....
Кто просчитался, можно вообще поконкретнее? Какое окно открылось ? Кто сдается?

Автора этого шедевра можно узнать?
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На этой неделе, Гончарук заявил, что он серьезно рассмотривает вопрос о проведении совместной олимпиады с Беларусь (Беларусь -- союзник России, где ФСБ похищает наших граждан). На следующий день Арахамия заявил не трогайте Донбасс и мы вам Крым на тарелочке отдадим (воду пустим), что вообще говоря и было всегда планом Путина. В сегодняшних новостях, Вова встречался в Омане с главным ФСБэшником. Полная труба.
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Плюс сегодня звонил Путину.Наверное о жилье договаривался?
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у вас окно открылось для бабла, а в Украине кпп по всей линии проходи кто хочешь и делай что хочешь.
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Мюнхенское позорище
Через несколько часов в Мюнхене официально откроется очередная конференция по безопасности. Посвящена она будет возвращению лидерских позиций западному образу всего: мышления, ценностей, политического устройства и проч.
Первое официальное заявление сегодня было посвящено Украине. Организаторы, аналитические центры, чиновники подписали «Двенадцать шагов усиления безопасности в Украине и евроатлантическом регионе». Утром этот план, назовем его «Мюнхенской инициативой», был опубликован. Источник: https://securityconference.org/news/meldung/zwoelf-schritte-zu-groesserer-sicherheit-in-der-ukraine-und-der-euro-atlantischen-region/

ШАГ 1: Восстановление СЦКК (эта инициатива необходима для более активной реализации плана по прекращению огня. Как известно, РФ покинула комиссию несколько лет назад)
ШАГ 2: Переговоры о боевых действиях на уровне N4 (предлагается расширить темы переговоров в нормандском формате и включить туда тему боевых действий и, логично, их прекращения)
ШАГ 3: Расширение свободы передвижения (предлагается увеличить количество пунктов пропуска)
ШАГ 4: Поиск пропавших без вести
ШАГ 5: Планирование и реализация инициативы по разминированию

ШАГ 6: Реконструкция Донбасса (изучение экономического потенциала, создание донорского фонда с участием ЕС, западных компаний. К фонду предложено присоединиться РФ)

ШАГ 7: Создание зоны свободной торговли (как возможность восстановления Донбасса предлагается создать там ЗСТ с, соответственно, иным налогообложением).

ШАГ 8: Поддержка дорожной карты по санкциям (весьма любопытный пункт. Если стороны соглашаются на «Мюнхенскую инициативу», то выполнение закрепленных в ней пунктов может стать основанием для пересмотра санкций против РФ)

ШАГ 9: Устранение радиационной опасности (вывоз радиоактивных, отравляющих экологию Донбасса, веществ. Сейчас на Донбассе более 1200 таких источников заражения экологии)

ШАГ 10: Новый диалог между евроатлантическими структурами о построении взаимной безопасности (как я понял, это как раз один из планов по возвращению влияния Запада - активная работа по обеспечению безопасности в регионе между МИДами)

ШАГ 11: Поддержка и определение областей взаимодействие между ЕС и Россией (РФ пытаются вернуть в семью цивилизованных стран. Предлагают ей активнее сотрудничать в гуманитарной сфере: например, наука и исследования, трансграничное и региональное сотрудничество, сотрудничество в области изменения климата и окружающей среды. Но упоминание «Минского соглашения» сохранено)

ШАГ 12: Новый национальный диалог о личности (Процитирую этот пункт полностью. «Новый инклюзивный национальный диалог по всей Украине
желателен и может быть запущен как можно скорее. Этот диалог должен включать лиц, формирующих общественное мнение, ведущих ученых и международно признанных экспертов. Следует приложить усилия для взаимодействия Украины со своими соседями, особенно Польшей, Венгрией и Россией. Этот диалог должен касаться темы истории и национальной памяти, языка, идентичности и опыта меньшинств. Это должно включать терпимость и уважение к этническим и религиозным меньшинствам - как в семье так и в более широком контексте - для достижения более широкой инклюзивности и социального единения»)
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Не хватает одного пункта:

Уголовная ответственность за препятствие проезду лугандонцев по безвизу в Европу...
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Теперь особый статус лугандонии пытаются втюхать посредством ЗСТ с непосредственным участием денег и функционеров московитов? Мировое политическое мошенничество и есть квинтэссенция коррупции. Так о каких там ценностях идёт разговор?
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Окно возможностей - пустить воду в Крым, признать Крым российским, Донбассу особый статус с правом вето.
Идите в сраку!
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Ще так побреше роки 4-и-може й до Порошенка дотягнеться.
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Да оно 3а 4 месяца РЫГОАНАЛОВ ПЕРЕВАЛИЛО ,- 3еленоеЧМО
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Сою жре,напевно.
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"Конфликт в Украине и вокруг нее - это трагедия для всех, кто пострадал от насилия. Эта горячая точка возникла вследствие катастрофического просчета и остается постоянной угрозой безопасности и стабильности в евроатлантическом регионе", - говорится в заявлении.Источник: https://censor.net.ua/n3175720

Хорошо что не в результате стихийного бедствия.
Теперь хотелось бы подробнее.
Какого именно "катастрофического просчета"?
Кто именно допустил этот просчет?
Была ли это ошибка,халатное отношение или злой умысел?
От ответов на этот вопрос зависят компенсации тем кто пострадал от этого просчета,поэтому это важно на самом деле.
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не конфликт в Украине В разрешении конфликта на Донбассе открылось окно возможностей, которым надо воспользоваться, - заявление Мюнхенской конференции - Цензор.НЕТ 8664 а военная агресия Рф с последующей аннексией Крыма и чясти донецкой и луганскою областей! только так!
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И что это за ,, окно ,, ? То , в которое Беня Бубочку запустил вместо двери ? И теперь проблему будут решать за счет лохов , а чтобы не сомневались - преподнесут это как огромную победу .
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а что подписал твой бубочка, думаю, мы вскоре узнаем )
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Ты про ***** , что ли ? Так оно , что подпишет , тем и жо... у вытрет , как и вся ********* во все времена .
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"Коммерсантъ", Москва, 09.01.20.
5 января, пресс служба президента Украины сообщила, что Владимир Зеленский, после отдыха на горнолыжном курорте, планирует пробыть в госрезиденции Синегора как минимум до 9 января : "Не исключено, что глава государства продлит отдых до 10, 11 или 12 января".

Однако, по информации издания, после консультаций в Буковеле со своим шефом, олигархом Игорем Коломойским, в эти дни Владимир Зеленский собирался инкогнито посетить оффшорную юрисдикцию Оман. В поездке его сопровождал близкий друг и помощник, теневой министр МИД, Андрей Ермак. Султанат находится в черном списке ЕС и финансовых служб США, являясь тихой гаванью для хранения капиталов топ коррупционеров всего мира.

Именно туда, на подставные счета, должны быть перечислены несколько миллиардов долларов, для принятия условий Москвы, по урегулированию кризиса в Донбассе, снятия антироссийских санкций, формального признания Крыма российским, и возобновления подачи днепровской воды уже этой весной, о чем свидетельствует начало ремонтных работ на объектах СКК в Крыму.

Так же, 8-9 января, в Турции, планировалась тайная встреча президентов России и Украины, при посредничестве Виктора Медведчука, куда Владимир Путин должен был прибыть на открытие газопровода "Турецкий поток". Для перелета Зеленского, кум президента России предоставил свой самолет.

Уже очевидно, какую то часть этих планов сорвала катастрофа украинского Боинга компании МАУ в Иране. Это не первый случай, когда капитуляцию Украины перед Путиным срывает форс-мажор.
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29 июня 2017 У России нет возможности обеспечить Крым водой без участия Украины. Сельское хозяйство и промышленность полуострова страдают от обезвоживания, а степь может превратиться в безжизненную пустыню. Признать собственную несостоятельность Кремль не может. Москва готовит информационную почву для будущего ультиматума Украине: или Киев разблокирует Северо-Крымский канал, или Кремль применит силу. Секретарь российского Совбеза Николай Патрушев провел выездное совещание в Крыму. Чиновник отметил катастрофическое состояние водоснабжения полуострова и обвинил «недружественную» Украину в попытках дестабилизировать обстановку в регионе.
И если темой поставок воды озаботился Патрушев, значит вопрос обсуждали на самом высоком уровне в Кремле. И это имеет принципиальное значение. Из слов Патрушева можно сделать два основных вывода. Во-первых, российские власти провалили задачу по обеспечению Крыма водой. После того как Киев перекрыл канал, республиканские «власти» и московские кураторы сделали хорошую мину при плохой игре: мол, Россия не оставит крымчан в беде, найдет выход. Казенный оптимизм быстро иссяк. В конце первого года аннексии «спикер» Владимир Константинов обвинил власти Украины в «водоморе», потребовал провести международное разбирательство и заставить Киев открыть канал.
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Ага, за рахунок України. Єврощурі не міняються.
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Ниочем, пустая бумажка от евробюрократов.
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Дійсно, бо нема тут ніякого вікна можливостей В разрешении конфликта на Донбассе открылось окно возможностей, которым надо воспользоваться, - заявление Мюнхенской конференции - Цензор.НЕТ 8441
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... горячая точка возникла вследствие катастрофического просчета - засуньте себе свой бред в свои хитросделанные пердаки , медвечук работает , нефтяные вышки отрабатывает
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"Конфликт в Украине и вокруг нее - это трагедия для всех, кто пострадал от насилия. Эта горячая точка возникла вследствие катастрофического просчета и остается постоянной угрозой безопасности и стабильности в евроатлантическом регионе", - говорится в заявлении. Источник: https://censor.net.ua/n3175720
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А чий прорахунок?
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ШАГ 10: Новый диалог между евроатлантическими структурами о построении взаимной безопасности.

Вот тут содержится ответ.
Поэтому у меня вопрос: прежде чем вести новые диалог не нужно ли компенсировать страдания жертвам старого?
Как то не по европейски.
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Це їх цікавить і тому прямої відповіді щодо прорахунку нема. Треба їм чесно говорити, що їхній прорахунок був у наполяганні заключити Будапештський меморандум.
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Гораздо шире прорахунок.
Смысл в том что пока они не ответили за свой старый прорахунок не имеет смысла им строить новые концепции или системы евроатлантической безопасности.
Потому что это закон природы такой.
Нет ответственности нет правильных выводов,что приводит к бесконечному повторению одних и тех же ошибок.
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Размазывание трусливых соплей. Не называть мордор агрессором - повторение мюнхенского сговора 1938 г.
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Лущее так, мюнхерские ыныссативы:
1. Аграничить зону распросранения мардовскава людоеда мехесрань мудянским балотам.
2. Перевести питание иго с чилавечины на мастосраных ватрушек.
3. Опамц и калякамц мардовских людоедов на мастосраном.

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По пункту второму есть замечание.
Пока мардовский людоед питается украинцами и сирийцами у мюнхенской конференции возражений нет,права человечины не нарушены.
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"...Там шпиёнки с крепким телом: Ты их в дверь - они в окно!(с)
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Не випускайте Клоуна з країни, бо він, ****, в те вікно з головою пригне, і буде звіздец незалежній Україні.
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Ключове в цій заяві: Конфлікт в Україні!!! Не збройна агресія та окупація Криму та Сходу України підерацієй! Довибирались! Побачимо що заявить віслюк у відповідь!!!
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что за конфликт в Украине?

не знаем такого. знаем об оккупации обосРахой украинской территории, знаем об аннексии Крыма, о подлой агрессии на Донбассе, знаем о гибридной рашистской войне и недоимперском реваншизме азиопской паРаши.

ни о каких конфликтах в Украине ничего не слыхали. короче, еврошлюхи, идите в жопу.
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"Очко возможностей" - для нынешней власти. У вирішенні конфлікту на Донбасі відкрилося вікно можливостей, яким треба скористатися, - заява Мюнхенської конференції - Цензор.НЕТ 3323
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Пока у руля государства не стан истинно украинский патриот - толку не будет. Все эти собрания политиков и соплежуйство ничего не решают. Уважают требовательные государства, а не просящих с протянутой рукой.
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Очередная озабоченность от европроституток
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та там не вікно там двері причому протяг такий, що здує Україну на ХЕР!!!!!!!!!!
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"Конфликт в Украине и вокруг нее - это трагедия для всех, кто пострадал от насилия. Эта горячая точка возникла вследствие совместных трудов фашистско- рашистского пошиба в лице Меркель и расейского оккупанта Украины, при поддержке французских тварей-жабоедов ,и если о мире в Украине говорят фрицы- мира в Украине не будет
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КАКОЙ ПРОСЧЁТ ЕВРОПЕЙСКИЕ ИДИЁТЫ - ЭТО ПАРАША НАПАЛА НА УКРАИНУ !
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Просчета никакого нет.
Они еще 30 лет назад знали что раша нападет на Украину жаждуя реванша и поэтому забрали у нее ядерное оружие.
Кабы чего не вышло.
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Певно те,що Україна вчинила спротив,українці пішли воювати за свою країну,а не тихенько здалися .Так би пару неділь пообеспокоювались і далі б з пуйлом бабало робили.А так ,начеб то і не етично убивцею і загарбником справи мати.Але ж дуже хочеться
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В УКРАЇНІ НЕ КОНФЛІКТ А АГРЕСІЯ МОСКВИ ПРОТИ УКРАЇНИ!!! ЗАПАМ'ЯТАЙТЕ УЧАСНИКИ МЮНХЕНСЬКОГО ДОГВОРНЯКУ.
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Советы Мюнхена давно и всем известны. Как показала практика - они заканчиваются Нюрнбергом.
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"Конфликт в Украине и вокруг нее - это трагедия для всех, кто пострадал от насилия. Эта горячая точка возникла вследствие катастрофического просчета и остается постоянной угрозой безопасности и стабильности в евроатлантическом регионе" Хто зрозумів, перекладіть людською мовою. Будь ласка
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Мюнхен -це ніби про пиво але стійкий сморід договорняка!
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Основна мета всього того бла-бла -поможет уменьшить напряжение между Россией и Западом Источник: https://censor.net.ua/n3175720
Тобто здати Україну з вигодами для себе.Одні вже Польщу ділили.Чим закінчилось всі знають.
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Советская россия и Польша поделили между собой УНР.
Это плохо.
А раздел Польши это обычное дело в результате катастрафического просчета польских политиков.
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Ні,бо ще у 1244-му князь Київський володів сьогоднішнім польським Любліном.
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Кубань-це Україна,а Волинь з Галичем-Мала Русь,бо Мала Русь і Велика Русь виникли задовго до того, як у 1330-х князь іменував себе князем усієї Малої Русі чи королем Ляхії та Малої Русі. Терміни здобули визнання не тільки в церковних, а й у політичних колах, хоча у наукових публікаціях була також поширена назва Україна,бо УКРи -це і є скорочена назва Унії Київської Русі з 1067-го року.,а Руси с Кия (русския)для москалів були чужинцями до 18-го століття,аж поки Ti москалі не самоназвалися "русския",аби завоювати Русь.
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А гебняві свої пакши потирають та ригочуть, во як на мюнхенській зраді вони попрацювали!!!! а зейло тупий сибірський валенок, що з нього узяти!!!! Сдає падло Україну...
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Кто авторы плана и какова его цель
Инициатива предложена Группой лидеров по вопросам евроатлантической безопасности (Euro-Atlantic Security Leadership Group). В нее входят председатели трех крупных международных организаций и форумов, а также глава Российского совета по международным делам:

экс-министр обороны Великобритании Дес Браун (от Европейской сети лидеров, European Leadership Network - это крупнейший общеевропейский аналитический центр по вопросам безопасности);
председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер;
экс-сенатор США Сэм Нанн и бывший министр энергетики США, американский физик-ядерщик Эрнест Мониз (от Инициативы по ядерной угрозе, Nuclear Threat Initiative);
бывший глава МИД РФ Игорь Иванов (от Российского совета по международным делам)
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Вот идут они своей группой рядами и колоннами на...!
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Угрозу "угрозу безопасности на евроатлантическом пространстве" создает не война в Украине, а существование государства, которое на сегодняшний день называется "Российская Федерация".
Пока этот ******** Золотой Орды не будет развален на три-четыре десятка мелких государств, мира в Европе не будет. А вот что будет - так это возможность третьей мировой войны!
При этом РФ надо разваливать так, чтобы нефтяные скважины были в одном государстве, газовые скважины - в другом, алмазные копи - в третьем, угольные шахты - в четвертом, а Кремль - в пятом.
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Признаюсь, я иногда испытываю злорадство, видя, как запоребрик показал средний толстый палец прогрессивному мировому человечеству, посадив "бубочку" в президенты.
Прогрессивное мировое человечество очень любить проводить демократические выборы в странах, где 73% населения составляет не крепкий средний класс, а половозрелые олухи (именуемые в Украине ЗЕбобиками).
"Вы хотите демократии?" - веселились запоребриком, - "так нате вам "бубочку"". Обратите внимание, что "бубочка" создан в точности под копирку популярного "демократического" кандидата: он небольшого росточка, молодой, улыбчивый, фотогеничный, постоянно сидит в соц. сетях и обещает именно то, что лохторат хочет от него услышать.
Но если подобный песонаж в роли президента развитой сраны не нанесет особого урона, то для Украины последствия будут катастрофическими.
Заметьте, прогрессивное мировое человечество, что запоребрик поступил с вами сердобольно, ведь они могли вместо "бубочки" мышь говорящую представить, борющуюся с олигархами и посылающую на три буквы МВФ - и эти 73% лохтората мышь бы выбрали.
И что бы тогда стали делать?
Проводить "трехсторонние" встречи с мышью? У вирішенні конфлікту на Донбасі відкрилося вікно можливостей, яким треба скористатися, - заява Мюнхенської конференції - Цензор.НЕТ 584
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Відколи це вікно відкрилось? Після поїздки в Оман?
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" В разрешении конфликта на Донбассе открылось окно возможностей"
а ранее это окно было наглухо закрыто задом Пети.
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