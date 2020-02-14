 "Політичне рішення має ключове значення": опубліковано підготовлену за участю РФ заяву Мюнхенської конференції з "12 кроками до миру на Донбасі"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві Мюнхенської конференції з безпеки (MSC), оприлюдненій 14 лютого.

У документі наголошується, що політичне рішення має ключове значення для припинення збройного конфлікту на Донбасі, поліпшення перспектив конструктивного діалогу між Україною і Росією, включно з питаннями Криму, і поліпшення євроатлантичної безпеки в цілому.

Вирішення невідкладних проблем щодо безпеки, гуманітарних, економічних та політичних питань, переконані автори заяви, також допоможе зменшити напругу між Росією і Заходом і сприятиме побудові стійкої архітектури взаємної безпеки в євроатлантичному регіоні, включаючи посилену співпрацю зі зменшення ядерної загрози.

Останні події, йдеться в документі, відкрили шлях до прогресу. У заяві згадано про взаємне звільнення в'язнів і угоду про визначення додаткових пунктів розведення сил; згадані жовтнева домовленість про вибори в Донецьку і Луганську і надання спеціального статусу цих регіонів після виборів у разі підтвердження з боку ОБСЄ, що вибори пройшли справедливо і вільно; саміт у Парижі в нормандському форматі.

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У 2020 році планується наступна зустріч у нормандському форматі, триватиме робота в Тристоронній контактній групі й інші дипломатичні обміни. Все це дає можливість рухатися вперед до завершення війни, яка за останні шість років забрала життя понад 13 000 осіб, завдала поранення понад 25 000, а 2,5 млн людей вигнала зі своїх домівок.

"Вікном можливостей, яке відкрилося, треба скористатися", - йдеться в заяві.

У документі наголошується, що в його розробці брали участь троє українських експертів: Василь Філіпчук, Олександр Чалий і Олексій Семеній. Їхня роль в цій роботі в документі не уточнюється.

Водночас, як повідомляє "УП", хоча до участі в розробці документа і залучали окремих українських експертів, формуванням пропозиції займалися три міжнародні організації у співпраці з Російською радою з міжнародних справ.

Документ уникає згадок про напад Росії на Україну і стверджує, що "конфлікт в і навколо України" став наслідком "катастрофічних прорахунків", і як реакцію на нього пропонують кроки для "завершення конфлікту на Донбасі і створення перспектив для конструктивного діалогу, в тому числі щодо Криму".

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Автори документа пропонують такі 12 кроків:

Відновлення роботи Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню на Донбасі за участі українських та російських військових Створення "нормандського формату" на рівні військових Відкриття доступу для СММ до всієї території Східної України (про Крим не згадується) та нових пунктів пропуску через лінію дотику Вирішення питання безвісти зниклих Запуск програми розмінування Запуск програми відновлення Донбасу із залученням міжнародних донорів, при цьому Росія може стати однією зі сторін, що з доброї волі інвестують у відбудову регіону. Відновлення торгівлі між Україною та Росією на принципах ЗВТ. Поступове зняття санкцій з Росії(у документі має назву "зміна санкційного режиму") із розробкою відповідного плану (зараз, як відомо, передбачається що санкції мають бути зняті лише в разі повного виконання "Мінська"); із контексту випливає, що йдеться про послаблення тиску на РФ щодо деокупації Донбасу Пошук та деактивація небезпечних джерел радіації у зоні конфлікту на Донбас Діалог у державах НАТО щодо взаємної безпеки, "для подолання речей, які розділяють" (у документі прямо не уточнюється, про що йдеться і чи має Росія бути частиною такого діалогу) Визначення пріоритетних сфер зближення між ЄС та Росієюіз розвитком людських та економічних зв’язків. Запуск всеукраїнського загальнонаціонального діалогу щодо визначення нової ідентичності України, який врахує погляд сусідів України, включаючи Росію. Зазначається, що предметами цього діалогу мають стати питання історії, національної пам’яті, мови, ідентичності та меншин.

Як повідомлялося, 56-та Мюнхенська конференція з питань безпеки проходитиме 14-16 лютого. Вона буде присвячена темам конфліктів і роззброєння, питанням клімату та охорони здоров’я. Основним профілем конференції є, втім, кризовий менеджмент, а криз, які потребують обговорення, наразі 27.

За словами багаторічного голови конференції Вольфганга Ішингера, "Україна залишається важливим пунктом європейської безпекової політики".