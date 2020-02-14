 "Політичне рішення має ключове значення": опубліковано підготовлену за участю РФ заяву Мюнхенської конференції з "12 кроками до миру на Донбасі"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві Мюнхенської конференції з безпеки (MSC), оприлюдненій 14 лютого.
У документі наголошується, що політичне рішення має ключове значення для припинення збройного конфлікту на Донбасі, поліпшення перспектив конструктивного діалогу між Україною і Росією, включно з питаннями Криму, і поліпшення євроатлантичної безпеки в цілому.
Вирішення невідкладних проблем щодо безпеки, гуманітарних, економічних та політичних питань, переконані автори заяви, також допоможе зменшити напругу між Росією і Заходом і сприятиме побудові стійкої архітектури взаємної безпеки в євроатлантичному регіоні, включаючи посилену співпрацю зі зменшення ядерної загрози.
Останні події, йдеться в документі, відкрили шлях до прогресу. У заяві згадано про взаємне звільнення в'язнів і угоду про визначення додаткових пунктів розведення сил; згадані жовтнева домовленість про вибори в Донецьку і Луганську і надання спеціального статусу цих регіонів після виборів у разі підтвердження з боку ОБСЄ, що вибори пройшли справедливо і вільно; саміт у Парижі в нормандському форматі.
У 2020 році планується наступна зустріч у нормандському форматі, триватиме робота в Тристоронній контактній групі й інші дипломатичні обміни. Все це дає можливість рухатися вперед до завершення війни, яка за останні шість років забрала життя понад 13 000 осіб, завдала поранення понад 25 000, а 2,5 млн людей вигнала зі своїх домівок.
"Вікном можливостей, яке відкрилося, треба скористатися", - йдеться в заяві.
У документі наголошується, що в його розробці брали участь троє українських експертів: Василь Філіпчук, Олександр Чалий і Олексій Семеній. Їхня роль в цій роботі в документі не уточнюється.
Водночас, як повідомляє "УП", хоча до участі в розробці документа і залучали окремих українських експертів, формуванням пропозиції займалися три міжнародні організації у співпраці з Російською радою з міжнародних справ.
Документ уникає згадок про напад Росії на Україну і стверджує, що "конфлікт в і навколо України" став наслідком "катастрофічних прорахунків", і як реакцію на нього пропонують кроки для "завершення конфлікту на Донбасі і створення перспектив для конструктивного діалогу, в тому числі щодо Криму".
Автори документа пропонують такі 12 кроків:
- Відновлення роботи Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню на Донбасі за участі українських та російських військових
- Створення "нормандського формату" на рівні військових
- Відкриття доступу для СММ до всієї території Східної України (про Крим не згадується) та нових пунктів пропуску через лінію дотику
- Вирішення питання безвісти зниклих
- Запуск програми розмінування
- Запуск програми відновлення Донбасу із залученням міжнародних донорів, при цьому Росія може стати однією зі сторін, що з доброї волі інвестують у відбудову регіону.
- Відновлення торгівлі між Україною та Росією на принципах ЗВТ.
- Поступове зняття санкцій з Росії(у документі має назву "зміна санкційного режиму") із розробкою відповідного плану (зараз, як відомо, передбачається що санкції мають бути зняті лише в разі повного виконання "Мінська"); із контексту випливає, що йдеться про послаблення тиску на РФ щодо деокупації Донбасу
- Пошук та деактивація небезпечних джерел радіації у зоні конфлікту на Донбас
- Діалог у державах НАТО щодо взаємної безпеки, "для подолання речей, які розділяють" (у документі прямо не уточнюється, про що йдеться і чи має Росія бути частиною такого діалогу)
- Визначення пріоритетних сфер зближення між ЄС та Росієюіз розвитком людських та економічних зв’язків.
- Запуск всеукраїнського загальнонаціонального діалогу щодо визначення нової ідентичності України, який врахує погляд сусідів України, включаючи Росію. Зазначається, що предметами цього діалогу мають стати питання історії, національної пам’яті, мови, ідентичності та меншин.
Як повідомлялося, 56-та Мюнхенська конференція з питань безпеки проходитиме 14-16 лютого. Вона буде присвячена темам конфліктів і роззброєння, питанням клімату та охорони здоров’я. Основним профілем конференції є, втім, кризовий менеджмент, а криз, які потребують обговорення, наразі 27.
За словами багаторічного голови конференції Вольфганга Ішингера, "Україна залишається важливим пунктом європейської безпекової політики".
Кто просчитался, можно вообще поконкретнее? Какое окно открылось ? Кто сдается?
Автора этого шедевра можно узнать?
Через несколько часов в Мюнхене официально откроется очередная конференция по безопасности. Посвящена она будет возвращению лидерских позиций западному образу всего: мышления, ценностей, политического устройства и проч.
Первое официальное заявление сегодня было посвящено Украине. Организаторы, аналитические центры, чиновники подписали «Двенадцать шагов усиления безопасности в Украине и евроатлантическом регионе». Утром этот план, назовем его «Мюнхенской инициативой», был опубликован. Источник: https://securityconference.org/news/meldung/zwoelf-schritte-zu-groesserer-sicherheit-in-der-ukraine-und-der-euro-atlantischen-region/
ШАГ 1: Восстановление СЦКК (эта инициатива необходима для более активной реализации плана по прекращению огня. Как известно, РФ покинула комиссию несколько лет назад)
ШАГ 2: Переговоры о боевых действиях на уровне N4 (предлагается расширить темы переговоров в нормандском формате и включить туда тему боевых действий и, логично, их прекращения)
ШАГ 3: Расширение свободы передвижения (предлагается увеличить количество пунктов пропуска)
ШАГ 4: Поиск пропавших без вести
ШАГ 5: Планирование и реализация инициативы по разминированию
ШАГ 6: Реконструкция Донбасса (изучение экономического потенциала, создание донорского фонда с участием ЕС, западных компаний. К фонду предложено присоединиться РФ)
ШАГ 7: Создание зоны свободной торговли (как возможность восстановления Донбасса предлагается создать там ЗСТ с, соответственно, иным налогообложением).
ШАГ 8: Поддержка дорожной карты по санкциям (весьма любопытный пункт. Если стороны соглашаются на «Мюнхенскую инициативу», то выполнение закрепленных в ней пунктов может стать основанием для пересмотра санкций против РФ)
ШАГ 9: Устранение радиационной опасности (вывоз радиоактивных, отравляющих экологию Донбасса, веществ. Сейчас на Донбассе более 1200 таких источников заражения экологии)
ШАГ 10: Новый диалог между евроатлантическими структурами о построении взаимной безопасности (как я понял, это как раз один из планов по возвращению влияния Запада - активная работа по обеспечению безопасности в регионе между МИДами)
ШАГ 11: Поддержка и определение областей взаимодействие между ЕС и Россией (РФ пытаются вернуть в семью цивилизованных стран. Предлагают ей активнее сотрудничать в гуманитарной сфере: например, наука и исследования, трансграничное и региональное сотрудничество, сотрудничество в области изменения климата и окружающей среды. Но упоминание «Минского соглашения» сохранено)
ШАГ 12: Новый национальный диалог о личности (Процитирую этот пункт полностью. «Новый инклюзивный национальный диалог по всей Украине
желателен и может быть запущен как можно скорее. Этот диалог должен включать лиц, формирующих общественное мнение, ведущих ученых и международно признанных экспертов. Следует приложить усилия для взаимодействия Украины со своими соседями, особенно Польшей, Венгрией и Россией. Этот диалог должен касаться темы истории и национальной памяти, языка, идентичности и опыта меньшинств. Это должно включать терпимость и уважение к этническим и религиозным меньшинствам - как в семье так и в более широком контексте - для достижения более широкой инклюзивности и социального единения»)
Уголовная ответственность за препятствие проезду лугандонцев по безвизу в Европу...
Идите в сраку!
Хорошо что не в результате стихийного бедствия.
Теперь хотелось бы подробнее.
Какого именно "катастрофического просчета"?
Кто именно допустил этот просчет?
Была ли это ошибка,халатное отношение или злой умысел?
От ответов на этот вопрос зависят компенсации тем кто пострадал от этого просчета,поэтому это важно на самом деле.
5 января, пресс служба президента Украины сообщила, что Владимир Зеленский, после отдыха на горнолыжном курорте, планирует пробыть в госрезиденции Синегора как минимум до 9 января : "Не исключено, что глава государства продлит отдых до 10, 11 или 12 января".
Однако, по информации издания, после консультаций в Буковеле со своим шефом, олигархом Игорем Коломойским, в эти дни Владимир Зеленский собирался инкогнито посетить оффшорную юрисдикцию Оман. В поездке его сопровождал близкий друг и помощник, теневой министр МИД, Андрей Ермак. Султанат находится в черном списке ЕС и финансовых служб США, являясь тихой гаванью для хранения капиталов топ коррупционеров всего мира.
Именно туда, на подставные счета, должны быть перечислены несколько миллиардов долларов, для принятия условий Москвы, по урегулированию кризиса в Донбассе, снятия антироссийских санкций, формального признания Крыма российским, и возобновления подачи днепровской воды уже этой весной, о чем свидетельствует начало ремонтных работ на объектах СКК в Крыму.
Так же, 8-9 января, в Турции, планировалась тайная встреча президентов России и Украины, при посредничестве Виктора Медведчука, куда Владимир Путин должен был прибыть на открытие газопровода "Турецкий поток". Для перелета Зеленского, кум президента России предоставил свой самолет.
Уже очевидно, какую то часть этих планов сорвала катастрофа украинского Боинга компании МАУ в Иране. Это не первый случай, когда капитуляцию Украины перед Путиным срывает форс-мажор.
И если темой поставок воды озаботился Патрушев, значит вопрос обсуждали на самом высоком уровне в Кремле. И это имеет принципиальное значение. Из слов Патрушева можно сделать два основных вывода. Во-первых, российские власти провалили задачу по обеспечению Крыма водой. После того как Киев перекрыл канал, республиканские «власти» и московские кураторы сделали хорошую мину при плохой игре: мол, Россия не оставит крымчан в беде, найдет выход. Казенный оптимизм быстро иссяк. В конце первого года аннексии «спикер» Владимир Константинов обвинил власти Украины в «водоморе», потребовал провести международное разбирательство и заставить Киев открыть канал.
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А чий прорахунок?
Вот тут содержится ответ.
Поэтому у меня вопрос: прежде чем вести новые диалог не нужно ли компенсировать страдания жертвам старого?
Как то не по европейски.
Смысл в том что пока они не ответили за свой старый прорахунок не имеет смысла им строить новые концепции или системы евроатлантической безопасности.
Потому что это закон природы такой.
Нет ответственности нет правильных выводов,что приводит к бесконечному повторению одних и тех же ошибок.
1. Аграничить зону распросранения мардовскава людоеда мехесрань мудянским балотам.
2. Перевести питание иго с чилавечины на мастосраных ватрушек.
3. Опамц и калякамц мардовских людоедов на мастосраном.
Пока мардовский людоед питается украинцами и сирийцами у мюнхенской конференции возражений нет,права человечины не нарушены.
не знаем такого. знаем об оккупации обосРахой украинской территории, знаем об аннексии Крыма, о подлой агрессии на Донбассе, знаем о гибридной рашистской войне и недоимперском реваншизме азиопской паРаши.
ни о каких конфликтах в Украине ничего не слыхали. короче, еврошлюхи, идите в жопу.
Они еще 30 лет назад знали что раша нападет на Украину жаждуя реванша и поэтому забрали у нее ядерное оружие.
Кабы чего не вышло.
Тобто здати Україну з вигодами для себе.Одні вже Польщу ділили.Чим закінчилось всі знають.
Это плохо.
А раздел Польши это обычное дело в результате катастрафического просчета польских политиков.
Инициатива предложена Группой лидеров по вопросам евроатлантической безопасности (Euro-Atlantic Security Leadership Group). В нее входят председатели трех крупных международных организаций и форумов, а также глава Российского совета по международным делам:
экс-министр обороны Великобритании Дес Браун (от Европейской сети лидеров, European Leadership Network - это крупнейший общеевропейский аналитический центр по вопросам безопасности);
председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер;
экс-сенатор США Сэм Нанн и бывший министр энергетики США, американский физик-ядерщик Эрнест Мониз (от Инициативы по ядерной угрозе, Nuclear Threat Initiative);
бывший глава МИД РФ Игорь Иванов (от Российского совета по международным делам)
Пока этот ******** Золотой Орды не будет развален на три-четыре десятка мелких государств, мира в Европе не будет. А вот что будет - так это возможность третьей мировой войны!
При этом РФ надо разваливать так, чтобы нефтяные скважины были в одном государстве, газовые скважины - в другом, алмазные копи - в третьем, угольные шахты - в четвертом, а Кремль - в пятом.
Прогрессивное мировое человечество очень любить проводить демократические выборы в странах, где 73% населения составляет не крепкий средний класс, а половозрелые олухи (именуемые в Украине ЗЕбобиками).
"Вы хотите демократии?" - веселились запоребриком, - "так нате вам "бубочку"". Обратите внимание, что "бубочка" создан в точности под копирку популярного "демократического" кандидата: он небольшого росточка, молодой, улыбчивый, фотогеничный, постоянно сидит в соц. сетях и обещает именно то, что лохторат хочет от него услышать.
Но если подобный песонаж в роли президента развитой сраны не нанесет особого урона, то для Украины последствия будут катастрофическими.
Заметьте, прогрессивное мировое человечество, что запоребрик поступил с вами сердобольно, ведь они могли вместо "бубочки" мышь говорящую представить, борющуюся с олигархами и посылающую на три буквы МВФ - и эти 73% лохтората мышь бы выбрали.
И что бы тогда стали делать?
Проводить "трехсторонние" встречи с мышью?
а ранее это окно было наглухо закрыто задом Пети.
Signatories Co-Conveners Des Browne Vice Chair, Nuclear Threat Initiative; Chair of the Board of Trustees and Directors of the European Leadership Network; and former Secretary of State for Defence, United Kingdom Ambassador (Botschafter) Professor Wolfgang Ischinger Chairman (Vorsitzender), Munich Security Conference Foundation, Germany Igor Ivanov Former Minister of Foreign Affairs, Russia Ernest J. Moniz Co-Chair and CEO, Nuclear Threat Initiative; and former U.S. Secretary of Energy, United States Sam Nunn Co-Chair, Nuclear Threat Initiative; and former U.S. Senator, United States Participants Ambassador Brooke Anderson Former Chief of Staff, National Security Council, United States Steve Andreasen National Security Consultant, Nuclear Threat Initiative; and former Director for Defense Policy and Arms Control, National Security Council, United States Oksana Antonenko Member of European Leadership Network Contact Group on Russia-West Relations, United Kingdom Robert Berls Senior Advisor for Russia and Eurasia, Nuclear Threat Initiative; and former Special Assistant for Russia/NIS Programs to the Secretary of Energy, United States Kathryne Bomberger Director-General, International Commission on Missing Persons, United States Philip Mark Breedlove General (Ret), United States Air Force; former Commander, U.S. European Command, and 17th Supreme Allied Commander Europe at NATO, United States William J. Burns President, Carnegie Endowment for International Peace, United States E. Buzhinskiy Chairman of PIR Center Executive Board; Vice-President of the Russian International Affairs Council; and Lt-General (Ret), Russia General (Ret) Vincenzo Camporini Vice President, Istituto Affari Internazionali, Italy Hikmet Cetin Former Minister of Foreign Affairs, Turkey Oleksandr Chalyi Extraordinary and Plenipotentiary Ambassador of Ukraine; and President Grant Thornton Ukraine, Ukraine James F. Collins Ambassador (Ret), Senior Fellow, Russia and Eurasia Program, Carnegie Endowment for International Peace, United States James Cowan CEO, HALO Trust, United Kingdom Admiral Giampaolo Di Paola Former Chief of Defence; former Chairman of NATO's Military Committee; former Minister of Defence, Italy Ambassador Rolf Ekéus Diplomat and Chairman Emeritus of the Stockholm International Peace Research Institute, Sweden Vasyl Filipchuk Ukrainian Diplomat; former Political and EU Director of the Ministry of Foreign Affairs of Ukraine; and Senior Adviser at the International Center for Policy Studies in Kiev, Ukraine Dr. Sabine Fischer Senior Fellow, German Institute for International and Security Affairs/SWP, Berlin, Germany Air Marshal Sir Chris Harper KBE United Kingdom Alexander Hug Former Principal Deputy Chief Monitor of the OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine, Switzerland Ian Kearns CEO, The Oracle Partnership, United Kingdom Bert ******** Former Minister of Foreign Affairs, Netherlands Andrey Kortunov Director General of the Russian International Affairs Council, Russia Mark Melamed Senior Director, Global Nuclear Policy Program, Nuclear Threat Initiative, United States Tom Meredith Advisor, HALO Trust, United Kingdom Ferdinando Nelli Feroci President, Istituto Affari Internazionali, Italy Professor Roland Paris University Research Chair in International Security and Governance, University of Ottawa, Canada Paul Quilès Former Defence Minister; and Chairman of IDN (Initiatives for Nuclear Disarmament), France Bruno Racine Chairman, Fondation pour la recherche stratégique, France Leon Ratz Senior Program Officer, Materials Risk Management, Nuclear Threat Initiative, United States Joan Rohlfing President and Chief Operating Officer, Nuclear Threat Initiative, United States Matthew Rojansky Director of the Wilson Center's Kennan Institute, United States Lynn Rusten Vice President, Global Nuclear Policy Program, Nuclear Threat Initiative, United States Sir John Scarlett Former Chief of the British Secret Intelligence Service & ViceChairman Royal United Services Institute, United Kingdom Oleksiy Semeniy National Security and Defense Council, Ukraine James Stavridis Admiral (Ret), United States Navy; former Supreme Allied Commander Europe at NATO (2009-2013); and Dean, The Fletcher School of Law and Diplomacy, Tufts University (2013-2018), United States Stefano Stefanini Former Italian Permanent Representative to NATO; European Leadership Network Executive Board; Atlantic Council Nonresident Senior Fellow; and Project Associates Brussels Director, Italy Adam Thomson Director, European Leadership Network, United Kingdom Ivan Timofeev Director of Programs at the Russian International Affairs Council, Russia Nathalie Tocci Director, Istituto Affari Internazionali; and Special Advisor, HR/VP, Italy General (Ret) Dr. Erich Vad Lecturer at the Universities of Munich and Salzburg, Germany Marcin Zaborowski Former Executive Director, Polish Institute of International Af
Signatories Co-Conveners Des Browne Vice Chair, Nuclear Threat Initiative; Chair of the Board of Trustees and Directors of the European Leadership Network; and former Secretary of State for Defence, United Kingdom Ambassador (Botschafter) Professor Wolfgang Ischinger Chairman (Vorsitzender), Munich Security Conference Foundation, Germany Igor Ivanov Former Minister of Foreign Affairs, Russia Ernest J. Moniz Co-Chair and CEO, Nuclear Threat Initiative; and former U.S. Secretary of Energy, United States Sam Nunn Co-Chair, Nuclear Threat Initiative; and former U.S. Senator, United States Participants Ambassador Brooke Anderson Former Chief of Staff, National Security Council, United States Steve Andreasen National Security Consultant, Nuclear Threat Initiative; and former Director for Defense Policy and Arms Control, National Security Council, United States Oksana Antonenko Member of European Leadership Network Contact Group on Russia-West Relations, United Kingdom Robert Berls Senior Advisor for Russia and Eurasia, Nuclear Threat Initiative; and former Special Assistant for Russia/NIS Programs to the Secretary of Energy, United States Kathryne Bomberger Director-General, International Commission on Missing Persons, United States Philip Mark Breedlove General (Ret), United States Air Force; former Commander, U.S. European Command, and 17th Supreme Allied Commander Europe at NATO, United States William J. Burns President, Carnegie Endowment for International Peace, United States E. Buzhinskiy Chairman of PIR Center Executive Board; Vice-President of the Russian International Affairs Council; and Lt-General (Ret), Russia General (Ret) Vincenzo Camporini Vice President, Istituto Affari Internazionali, Italy Hikmet Cetin Former Minister of Foreign Affairs, Turkey Oleksandr Chalyi Extraordinary and Plenipotentiary Ambassador of Ukraine; and President Grant Thornton Ukraine, Ukraine James F. Collins Ambassador (Ret), Senior Fellow, Russia and Eurasia Program, Carnegie Endowment for International Peace, United States James Cowan CEO, HALO Trust, United Kingdom Admiral Giampaolo Di Paola Former Chief of Defence; former Chairman of NATO's Military Committee; former Minister of Defence, Italy Ambassador Rolf Ekéus Diplomat and Chairman Emeritus of the Stockholm International Peace Research Institute, Sweden Vasyl Filipchuk Ukrainian Diplomat; former Political and EU Director of the Ministry of Foreign Affairs of Ukraine; and Senior Adviser at the International Center for Policy Studies in Kiev, Ukraine Dr. Sabine Fischer Senior Fellow, German Institute for International and Security Affairs/SWP, Berlin, Germany Air Marshal Sir Chris Harper KBE United Kingdom Alexander Hug Former Principal Deputy Chief Monitor of the OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine, Switzerland Ian Kearns CEO, The Oracle Partnership, United Kingdom Bert ******** Former Minister of Foreign Affairs, Netherlands Andrey Kortunov Director General of the Russian International Affairs Council, Russia Mark Melamed Senior Director, Global Nuclear Policy Program, Nuclear Threat Initiative, United States Tom Meredith Advisor, HALO Trust, United Kingdom Ferdinando Nelli Feroci President, Istituto Affari Internazionali, Italy Professor Roland Paris University Research Chair in International Security and Governance, University of Ottawa, Canada Paul Quilès Former Defence Minister; and Chairman of IDN (Initiatives for Nuclear Disarmament), France Bruno Racine Chairman, Fondation pour la recherche stratégique, France Leon Ratz Senior Program Officer, Materials Risk Management, Nuclear Threat Initiative, United States Joan Rohlfing President and Chief Operating Officer, Nuclear Threat Initiative, United States Matthew Rojansky Director of the Wilson Center's Kennan Institute, United States Lynn Rusten Vice President, Global Nuclear Policy Program, Nuclear Threat Initiative, United States Sir John Scarlett Former Chief of the British Secret Intelligence Service & ViceChairman Royal United Services Institute, United Kingdom Oleksiy Semeniy National Security and Defense Council, Ukraine James Stavridis Admiral (Ret), United States Navy; former Supreme Allied Commander Europe at NATO (2009-2013); and Dean, The Fletcher School of Law and Diplomacy, Tufts University (2013-2018), United States Stefano Stefanini Former Italian Permanent Representative to NATO; European Leadership Network Executive Board; Atlantic Council Nonresident Senior Fellow; and Project Associates Brussels Director, Italy Adam Thomson Director, European Leadership Network, United Kingdom Ivan Timofeev Director of Programs at the Russian International Affairs Council, Russia Nathalie Tocci Director, Istituto Affari Internazionali; and Special Advisor, HR/VP, Italy General (Ret) Dr. Erich Vad Lecturer at the Universities of Munich and Salzburg, Germany Marcin Zaborowski Former Executive Director, Polish Institute of International Af
Зє дятли зробили свою справу...
В любом случае Украине предлагается только прекращение военного шантажа в обмен на усиление политической зависимости от Кремля и дальнейшего закрепления украины в орбите РФ...Запад "умыл руки",а нынешняя команда руководства страны "идёт в ногу" по сдаче Украины в обмен на "обмен" пару сотен тех,кого держат в застенках а ОРДЛО.
Ни при одном президенте, Украину ещё так не мокали...