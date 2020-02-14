 Якщо в нас усе буде нормально з МВФ, буде шок і демонстрації під НБУ, оскільки люди отримуватимуть за депозитами у валюті до 1%, а в гривні - нижче 10%, - заступник голови Нацбанку Чурій

"Минулого року був шок через те, що гривня зросла, і це був шок для всіх. Цього року.., якщо в нас усе буде нормально з МВФ, буде ще один шок - будуть демонстрації під Національним банком, оскільки люди отримуватимуть за своїми заощадженнями: за депозитами у валюті - до 1%, а у гривні - нижче 10%", - сказав він на зустрічі з представниками Європейської бізнес асоціації, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Чурій також зазначив, що при цьому зниження ставок за депозитами позитивно позначиться на українській економіці загалом.
ИЛИ И В ЭТОТ РАЗ ДУМАЛ ,,ПРОСКОЧУ"????? 😂😅😂
Ничего не пропускал - были связи на уровне директора отделения банка, потому дал себя уговорить, благоаря этим связям собственно по деньгам не потерял - даже несколько тысяч уе получил процентами, только время и нервы.
А с МВФ нас " вот-вот-сейчас-скоро" нас уже пол года кормят.
А это плохо. Для Бени. И соответственно для 73% народа, который выбрал Беню.
Есть страны которые предоставляют ВНЖ если купишь недвигу, но там надо сразу без ипотеки и на большую сумму, от 500 тыс.Евро.
Не у всех. У меня небыло!
Я еще знаю 100 человек, которые радуются укреплению украинской денежной единицы.
В местном mBank вроде как самая выгодная ставка в PLN 1.5%.
Чтоб получать среднюю пенсию, которая примерно 1500zl, нужно вложить 1,200,000zl на депозит: за год натечёт 18к, что как раз 1.5к в месяц.
За эти деньги можно купить 2 шикарных квартиры или 3 вполне достойных, хоть и не в самом центре. И сдавать их, имея с этого не менее 6000zl в месяц. Ну или получать в 4 раза меньше с процентов по депозиту.
1.500 zl это около 9000 грн. Не так уж много.
А 1.2млн злотых - почти 7.2 - 7.5млн гривен, что уже ой как прилично.
Звичайно для банків 1% в валюті і 10% в грн.ставки ну дуже вигідні, навіть інфляцію не покривають в повній мірі!!!
Тільки от питання, а хто користається тими 60 млрд.грн.Віддали на позики? Так позика іде під 30% річних!
Відповідь проста, зарплати і премії в банках несказанні, неосяжні, як в очільника Укрпошти 1 800 000 грн.!
Народ бідує, буржуазія жирує!
Добре -депозити будуть меньше 10%...
А коли тоді буде адекватне зниження кредитних % ?
https://bankchart.com.ua/personal/consumercredit
гривна упала, так как цены выросли в $$
а вот наличный доллар искуственно опустили, чтобы обирать заробитчан
а кредиты в грн давай под 15.