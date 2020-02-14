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 Політика України
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Все про:ВР (7088) законопроект (935) Поліщук (10) військова поліція (3)

 Законопроєкт про військову поліцію буде подано в Раду до кінця наступного тижня, - заступник міністра оборони Поліщук

Проєкт закону про створення в Україні військової поліції, що розробляється в Міністерстві оборони країни, буде подано до Верховної Ради до 22 лютого 2020 року.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив заступник глави оборонного відомства Олександр Поліщук на засіданні комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Верховної Ради.

"Ми усвідомлюємо, що запізнюємося з підготовкою цього законопроєкту, але водночас ми вважаємо, що він надійде вчасно, до кінця наступного тижня", - заявив Поліщук.

На уточнювальне запитання від депутатки Ірини Верещук ("Слуга народу") про те, чи відбудеться внесення законопроєкту до 22 лютого 2020 року, заступник міністра відповів ствердно. Він зазначив, що нині з приводу функцій і повноважень військової поліції ведуться дискусії.

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"Є деяка дискусія щодо того, якою має бути військова поліція: чи має бути в неї функція слідства чи ні? Це те питання, яке ми на горизонтальному рівні допрацьовуємо з нашими колегами з інших міністерств", - додав Поліщук.

Раніше глава Військової служби правопорядку підполковник Володимир Потапов заявив, що законопроєкт про створення військової поліції в системі Міністерства оборони має потрапити в Раду до 31 березня 2020 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175709
 
   
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Гдеж на вас всех то предпринимателей набрать ,чтобы содержать.
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какая к е...м военная полиция? тока гринпис, другие форматы украине не нужны!
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Нацгвардия и военная полиция, наш карлик русского карлика переплюнуть хочет?
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у нас в стране только охраняют и торгуют... кто же преступники? может те кто на роботу ходит?
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Военная полиция ? Это скоро так продажные слуги - холуи кремля Иуды ЗЕбилы - капитулянты назовут кровавых нелюдей бандитов - коллаборантов из народной милиции в оккупированной кремлём кацапской резервации " лугандонии" ( временно оккупированная проклятой вражеской паРашей часть Украинского Донбасса)....
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