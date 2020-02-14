 ДБР почало розслідування за інформацією про крадіжку, скоєну поліцейськими під час обшуку офісу, в якому працюють сліпі

За інформацією, поширеною в ЗМІ 13 лютого 2020 року, нібито посадові особи Головного управління Національної поліції в Одеській області під час проведення обшуку скоїли крадіжку майна підприємства, йдеться в повідомленні ДБР, передає Цензор.НЕТ.
Проводиться комплекс першочергових слідчих дій.
У разі доведення провини правоохоронцям загрожує покарання у вигляді арешту на строк від 3 до 6 місяців або обмеженням волі на строк до 5 років або позбавленням волі на той самий строк.
Нагадаємо, в мережі "Інтернет" з'явилося відео, на якому зафіксовано особи, під час обшуку в приміщенні одного з одеських підприємств розкладають по кишенях чужі речі, коментуючи свої дії нецензурними словами. У коментарях до відео в соціальних мережах пишуть, що ці троє - слідчі, які проводять обшук у комерційній структурі, яка працює з товариством сліпих.
Viktor
@Pasichnik84
Одесские менты теперь на весь мир известны благодаря соцсетям!
Спасибо, у...ы за ваш «вклад в развитие страны» и международный авторитет!
Вы уже звезды и в Германии - с...ть вещи у слепых - вы совсем о...., ублюдки?
Даже животные такого себе не позволяют!
Брали только то, в чем испытывали острую нужду, ничего лишнего не прихватили.
Простить и поощрить!
Гарри Гаррисон, великий провидец...)