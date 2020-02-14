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 Суспільство
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Матеріали за темою:
Все про:обшук (865) пограбування (435) Одеса (2359) Нацполіція (8994) Правоохоронні органи (795) ДБР (872)

 ДБР почало розслідування за інформацією про крадіжку, скоєну поліцейськими під час обшуку офісу, в якому працюють сліпі

Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Миколаєві, почали досудове розслідування за фактом вчинення крадіжки (ч. 2 ст. 185 Кримінального кодексу України).

За інформацією, поширеною в ЗМІ 13 лютого 2020 року, нібито посадові особи Головного управління Національної поліції в Одеській області під час проведення обшуку скоїли крадіжку майна підприємства, йдеться в повідомленні ДБР, передає Цензор.НЕТ.

Проводиться комплекс першочергових слідчих дій.

У разі доведення провини правоохоронцям загрожує покарання у вигляді арешту на строк від 3 до 6 місяців або обмеженням волі на строк до 5 років або позбавленням волі на той самий строк.

Нагадаємо, в мережі "Інтернет" з'явилося відео, на якому зафіксовано особи, під час обшуку в приміщенні одного з одеських підприємств розкладають по кишенях чужі речі, коментуючи свої дії нецензурними словами. У коментарях до відео в соціальних мережах пишуть, що ці троє - слідчі, які проводять обшук у комерційній структурі, яка працює з товариством сліпих.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175706
 
 
 Топ коментарі
 
Кадры лучшего во Вселенной министра МВД.


Viktor
@Pasichnik84

Одесские менты теперь на весь мир известны благодаря соцсетям!
Спасибо, у...ы за ваш «вклад в развитие страны» и международный авторитет!
Вы уже звезды и в Германии - с...ть вещи у слепых - вы совсем о...., ублюдки?
Даже животные такого себе не позволяют!
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Валки позорные !! Быдло одноклеточное в погонах !! Позорище на весь мир !!!
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так то слепые то - полицаи, не видели, шо брали, а слепые им не пидсказали
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Кадры лучшего во Вселенной министра МВД.


Viktor
@Pasichnik84

Одесские менты теперь на весь мир известны благодаря соцсетям!
Спасибо, у...ы за ваш «вклад в развитие страны» и международный авторитет!
Вы уже звезды и в Германии - с...ть вещи у слепых - вы совсем о...., ублюдки?
Даже животные такого себе не позволяют!
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Какое еще ГБР??? Какое расследование??? Есть видео, там все видно и слышно, что еще расследовать? 15 минут на написание бумажек и через 30 минут дело в суд.
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ээээ неееет... это - дело государственной важности! Его еще раскрывать и раскрывать... федерал бьюро оф инвестигейшн ********... вот они, яйца... осталось тока лизать, и есть чем заняться
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А видео суд может и не признать доказательством...((
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Какие доказательства? Аудио разговоры Трубы, Минтстров, Ермака и т.д. сказали, что это не доказательство, так что, скажут, что наложили звук на видео и досвидос. Единственное, это общественная реакция заставит привлечь мелких шавок для показухи.
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у нас на предприятии при таком шмоне за каждым полицаем ходило по 2 сотрудника чтобы не спи...ли ничего - обыск за час закончился безрезультатно - неинтересно им стало *работать*)
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Валки позорные !! Быдло одноклеточное в погонах !! Позорище на весь мир !!!
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Дык они честные и порядочные люди.
Брали только то, в чем испытывали острую нужду, ничего лишнего не прихватили.
Простить и поощрить!
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Ганьба на увесь світ. Навіть гієнові собаки у Африці помагають полювати старим та калікам, а в нас їх обкрадають ті, хто має боротися із злочинністю.
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Міністра у відставку і все начальство одеської поліції. Та й президента за ними
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" дети бывших старшин да майоров до бедовых вершин поднялись"...
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"Работа представляется мне стольже легкой, как похищение креноджа у слепого."
Гарри Гаррисон, великий провидец...)
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Они с нелегальным бизьнесом слепых боролись, **** прикопались!
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В случае доказательства вины, правоохранителям грозит наказание в виде ареста на срок от 3 до 6Источник: https://censor.net.ua/n3175706...Какие ещё нужны доказательства?Всё на видео видно
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А что там в Харькове, где меткие ковбои влепили две пули в спину пассажира субару? Жив тот бедолага?
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Меня теперь очень интересует, чем провинился этот офис со слепыми, что у них там обыск нужно было проводить?
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