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 Суспільство
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Все про:армія (2680) Міноборони (3138) призов (186) Поліщук Олександр (2)

 Планів щодо відмови від призову поки немає, - заступник міністра оборони Поліщук

У Міністерстві оборони України не мають наміру відмовлятися від призову громадян на строкову військову службу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив заступник міністра оборони Олександр Поліщук у п'ятницю на засіданні комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

"У нас поки немає планів щодо відмови від призову", - сказав він.

Він додав, що зараз у Міноборони спробують провести експеримент, предметом якого стане надання можливості охочим призовникам служити в лавах Збройних сил України з 18 років.

При цьому в поточному році, попри законодавчі норми, призов на строкову службу до армії здійснюватиметься на добровільній основі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Призов до армії до 20 років буде добровільним. З вулиць і клубів хлопців більше не забиратимуть, - Загороднюк. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175702
 
 
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Пора уже возвращать в украинскую армию такое понятие как стройбах. Шоб на халяву строить дома зеленым хазяям Планов по отказу от призыва пока нет, - замминистра обороны Полищук - Цензор.НЕТ 454
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дурнив нема - ни отменять призыв, ни брать путевку в армию
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А зараз для 73% -них, які не відчули війни, прозвучить пісня Status Quo "In The Army Now".
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пройдитесь по бюллетеням для голосования - там каждого второго, голосовавшего за клована, смело можно приглашать в военкомат...
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Проект контрактная армия накрылся медным тазиком.
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Планов по отказу от призыва пока нет..

Как это нет???? **** зеленая ведь клялась, что сразу отменит призыв??? Сбрехал, как всегда?
Планів щодо відмови від призову поки немає, - заступник міністра оборони Поліщук - Цензор.НЕТ 891
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давайте, Патрушев уже Зелёную краску для газонов выслал ...
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Агрохолдингам передайте: халява заканчивается и скоро свои "огороды" им придется самим защищать.
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