 НАЗК розпочало перевірку за невнесення Зеленським у свою декларацію витрат на поїздку в Оман, - Гончаренко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Гончаренко, посилаючись на відповідь Нацагентства на його депутатське звернення.
"Національне агентство на підставі пункту 1 частини першої статті 12 закону України "Про запобігання корупції" направило запити до відповідних органів з метою витребування документів, необхідних для проведення контролю своєчасності надання повідомлення про суттєві зміни в майновому стані президентом України Зеленським В.О.", - йдеться у відповіді НАЗК Гончаренку.
Згідно з документом, після обробки запитаних документів Нацагентством, "за наявності підстав буде вжито заходів, передбачених законом України "Про запобігання корупції".
Гончаренко зазначив в Facebook: "НАЗК розпочало перевірку, чому Зеленський не вніс до декларації витрати на поїздку в Оман. Раніше (нині ексглава Офісу президента Андрій, - ред.) Богдан повідомив, що ця поїздка була неофіційною і не являла собою державний візит. Але в декларації президента на його майновому стані відпустка ніяк не відобразилася. Що ж будемо чекати новин".
Нагадаємо, в Оман президент Володимир Зеленський разом з родиною полетів 5 січня. Як повідомили в ОП, візит є офіційним, однак президент скористався послугами рейсового літака, витративши власні кошти.
Детальніше читайте в статті Юрія Бутусова "Ще ніхто не виправляв провал у комунікації новою брехнею".
за 4000 баксов зарплаты... ну хоть в обещаниях )))) конечно же галабародька ))))))
Краще б бринчал своим карандашем по клавишам на корпоративах...
А теперь судьба ОВОЩА для него не избежна...
Народ нынче ЗЛОЙ...а стволов на руках шо в СОМАЛИ!)))
Я так понял что кузьменко очень харит тот факт, что дугарь сидит дома. Если дугарь посадить так же как кузьменко, эта женская ревность пропадёт и всё будет уже хорошо.
Лёша не рви пуканы своим сородичам-дебилам они так скоро все переведутся)
Есть Закон...и он гласит следующее....
В соответствии со ст.52 закона "О предотвращении коррупции", субъект декларирования - лицо, уполномоченное на выполнение функций государства или местного самоуправления - в случае существенного изменения имущественного состояния обязан задекларировать изменения в течение 10 дней и внести данные в Единый госреестр деклараций.
"В случае существенного изменения в имущественном состоянии субъекта декларирования, а именно получения дохода, приобретение имущества или осуществления расхода на сумму, превышающую 50 прожиточных минимумов... указанный субъект в десятидневный срок с момента получения дохода, приобретение имущества или осуществления расхода обязан сообщить об этом Национальное агентство", говорится в законе.
https://www.destination2.co.uk/search/hotel/muscat-15?id=9f5da3a7-6575-4a82-a84f-1b0c506394a7
В законе четко указано...
осуществления расхода на сумму, превышающую 50 прожиточных минимумов
Сколько это надеюсь сам посчитать сможешь...??
Зебилы одобряют.
не прошло и года, как зеленая команда вляпалась в дерьмо! таких быстрых результатов еще не показывал никто из всех возможных паперэндыкив!
реально - "сделали всех!" ))
Кому это понравится?
Бо коли ЗЕлена гнида жартував про повію-Україну, вони казали, що то жарти, і то я не розумію гумору.
Коли всю передвиборчу кампанію він проїздив на машині Коломойського, і з охороною Коломойського, коли його пика не сходила з екранів каналів Коломойського, вони казали, що то просто дружній дарунок.
Коли він тікав від призиву, вони казали, що він просто не бачив ті чотири повістки.
Коли він має спільний бізнес у Росії із росіянами, вони казали: а Ліпєцкая фабрика?!!
Коли його Міністр Оборони літає на Новий рік до тещі у Подмосковьє, вони казали, що кохання не має кордонів.
Коли замість професіоналів у владу прийшли Юзіки і привели своїх кумів, братів, сватів, вони казали, що це ж його команда.
Коли його голова СБУ цілувався з Медведчуком, вони казали, що це ж реальна політика і не можна засмучувати Медведчука.
Коли він відпустив свідка по Боїнгу і вбивць Майдану, вони волали "Наші хлопці!"
Коли у Газпрома не зрослося із Північним потоком, а він підписав жалюгідний контракт на транзит газу (вдвічі менший, ніж при попередній владі), вони казали, краще хоч щось.
Коли його люди закидують вудочки про відміну закону про мову, автономію Донбасу, воду в Крим, вони казали - мову на хліб не намажеш!
А зараз, коли зрозуміло, що в Омані він не просто шикарно відпочивав за бюджетний кошт, а тер якісь невідомі нам тьорки із головою ФСБ Росії Патрушевим, вони кажуть, що то "совпадєніє", і Патрушев просто в барбершоп прилітав.
І от мені цікаво: коли настане прозріння? І чи настане взагалі?
Бо у мене таке враження, що коли він приведе нас від НАТО та ЄС до Тайожного союзу, а в Києві розквартируть якийсь чеченський полк, мудрий український виборець скоріше нагодує своєю дочкою голодну кацапську солдатню, ніж визнає, що помилявся.
Serhii Marchenko
От же мудило соевое! На моём имущественном состоянии тоже никак не отразилась поездка в другой город на автобусе!
В Омане он не отдыхал, а работал над документами!