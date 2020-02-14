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 Політика України
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Все про:Зеленський (4503) Гончаренко (249) НАЗК (696) Оман (40)

 НАЗК розпочало перевірку за невнесення Зеленським у свою декларацію витрат на поїздку в Оман, - Гончаренко

Нардеп від "Євросолідарності" Олексій Гончаренко заявив, що Національне агентство з питань запобігання корупції почало перевірку з приводу невнесення президентом України Володимиром Зеленським у свою декларацію витрат на поїздку в Оман на початку 2020 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Гончаренко, посилаючись на відповідь Нацагентства на його депутатське звернення.

"Національне агентство на підставі пункту 1 частини першої статті 12 закону України "Про запобігання корупції" направило запити до відповідних органів з метою витребування документів, необхідних для проведення контролю своєчасності надання повідомлення про суттєві зміни в майновому стані президентом України Зеленським В.О.", - йдеться у відповіді НАЗК Гончаренку.

Згідно з документом, після обробки запитаних документів Нацагентством, "за наявності підстав буде вжито заходів, передбачених законом України "Про запобігання корупції".

Читайте на "Цензор.НЕТ": ДБР має розслідувати інформацію про зустріч Зеленського і Патрушева в Омані - ці факти тягнуть на державну зраду, - "ЄС"

Гончаренко зазначив в Facebook: "НАЗК розпочало перевірку, чому Зеленський не вніс до декларації витрати на поїздку в Оман. Раніше (нині ексглава Офісу президента Андрій, - ред.) Богдан повідомив, що ця поїздка була неофіційною і не являла собою державний візит. Але в декларації президента на його майновому стані відпустка ніяк не відобразилася. Що ж будемо чекати новин".

Нагадаємо, в Оман президент Володимир Зеленський разом з родиною полетів 5 січня. Як повідомили в ОП, візит є офіційним, однак президент скористався послугами рейсового літака, витративши власні кошти.

Детальніше читайте в статті Юрія Бутусова "Ще ніхто не виправляв провал у комунікації новою брехнею".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175700
 
 
 Топ коментарі
 
Наркоша еще не понял куда он влип)))
Краще б бринчал своим карандашем по клавишам на корпоративах...
А теперь судьба ОВОЩА для него не избежна...
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Які витрати по поїздці? Патрушев все оплатив. Навіть видав аванс.
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и ключи от квартиры (в Ростове) где деньги лежат....
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это не оман, это скорее всего венесула. математичка ашиплась )
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да какая разница? зато в венесуэле кокс хороший НАПК начало проверку по невнесению Зеленским в свою декларацию расходов на поездку в Оман, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 8016
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откуда ей знать где Оман ? я вас умоляю )))) она то и зарплату свою посчитать не может ))))
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Спорим, я знаю кого вона підтримала на виборах. НАЗК розпочало перевірку за невнесення Зеленським у свою декларацію витрат на поїздку в Оман, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 7742
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даже спорить не буду! ))))
за 4000 баксов зарплаты... ну хоть в обещаниях )))) конечно же галабародька ))))))
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Наркоша еще не понял куда он влип)))
Краще б бринчал своим карандашем по клавишам на корпоративах...
А теперь судьба ОВОЩА для него не избежна...
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Если успеет добежать до самалета...
Народ нынче ЗЛОЙ...а стволов на руках шо в СОМАЛИ!)))
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Да... очень злой. Ты чего не в суде? Там сейчас безнивинных-патритов-подрывников судят)
Я так понял что кузьменко очень харит тот факт, что дугарь сидит дома. Если дугарь посадить так же как кузьменко, эта женская ревность пропадёт и всё будет уже хорошо. НАПК начало проверку по невнесению Зеленским в свою декларацию расходов на поездку в Оман, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 6347
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Ээээ... как бы срок подачи декларации за 2020 год ещё не наступил.... НАПК начало проверку по невнесению Зеленским в свою декларацию расходы на поездку в Оман, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 4529
Лёша не рви пуканы своим сородичам-дебилам они так скоро все переведутся)
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Чем вас зебилов кормят что вы такие тупые??
Есть Закон...и он гласит следующее....

В соответствии со ст.52 закона "О предотвращении коррупции", субъект декларирования - лицо, уполномоченное на выполнение функций государства или местного самоуправления - в случае существенного изменения имущественного состояния обязан задекларировать изменения в течение 10 дней и внести данные в Единый госреестр деклараций.
"В случае существенного изменения в имущественном состоянии субъекта декларирования, а именно получения дохода, приобретение имущества или осуществления расхода на сумму, превышающую 50 прожиточных минимумов... указанный субъект в десятидневный срок с момента получения дохода, приобретение имущества или осуществления расхода обязан сообщить об этом Национальное агентство", говорится в законе.
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Так чем же вас все таки кормят?? Степень идиотизма зебилов не имеет границ....
В законе четко указано...

осуществления расхода на сумму, превышающую 50 прожиточных минимумов



Сколько это надеюсь сам посчитать сможешь...??
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Посадят. Как пить дать посадят. С коррупцией у нас строго!
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У бубочки сейчас задачка задачек. Он не понимает какие еще реальные данные есть у "Схем" и у тех, кто им подсказал копать именно в этом направлении. То, что это была лишь затравка с целью посмотреть на реакцию Моники и окружения - сомнений практически нет. Вовочка тупо не знает что врать дальше. Самое интересное нас ждет впереди в следующих частях этого "Марлезонского балета"
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опа! началось.......
не прошло и года, как зеленая команда вляпалась в дерьмо! таких быстрых результатов еще не показывал никто из всех возможных паперэндыкив!
реально - "сделали всех!" ))
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Мы только тогда забьем гвоздь в крышку российского гроба, когда наш президент, политики и чиновники будут любить Украину, украинский язык, уважать украинский народ, так же сильно,- как всё это ненавидит российский политикум.
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этот губошлеп похож на Моську из басни Крылова. Сам -то как удачно пристроился...И до него дойдет очередь.
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И шо, Вовочка от стыда подаст в отставку?
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Порошенко, в своё время, совершил роковую, на мой взгляд, кадровую ошибку: он протащил Югика в Генпрокуроры. Казалось бы, оступившись, не следует повторять подобного, при работе с кадрами. Однако! Урок- не пошел впрок. Результат: когда я вижу харю этого беса- Лёшика, я уже настроен против любого его утверждения! Не знаю- как могут быть иные впечатления?!
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Дело не в Лешике,а в том что он тыкает зебила в собственножопно наваленную кучу мордой.
Кому это понравится?
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А кто-то иной не смог бы проделать подобное? Та запросто! Однако... рупором таки служит Лёшик. К моему огромному сожалению.
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Кто бы это не делал он станет объектом лютой ненависти.
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Отож, зебобікам залишилось тільки дригати ніжками. НАЗК розпочало перевірку за невнесення Зеленським у свою декларацію витрат на поїздку в Оман, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 8411
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давно пора назначить леху главным ассенизатором краины - ему так идут креативные царския резиновые гинекологические перчатки и нереально красивый скипетр в виде вантуза
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Мені цікаво, коли ж до них дійде?
Бо коли ЗЕлена гнида жартував про повію-Україну, вони казали, що то жарти, і то я не розумію гумору.
Коли всю передвиборчу кампанію він проїздив на машині Коломойського, і з охороною Коломойського, коли його пика не сходила з екранів каналів Коломойського, вони казали, що то просто дружній дарунок.
Коли він тікав від призиву, вони казали, що він просто не бачив ті чотири повістки.
Коли він має спільний бізнес у Росії із росіянами, вони казали: а Ліпєцкая фабрика?!!
Коли його Міністр Оборони літає на Новий рік до тещі у Подмосковьє, вони казали, що кохання не має кордонів.
Коли замість професіоналів у владу прийшли Юзіки і привели своїх кумів, братів, сватів, вони казали, що це ж його команда.
Коли його голова СБУ цілувався з Медведчуком, вони казали, що це ж реальна політика і не можна засмучувати Медведчука.
Коли він відпустив свідка по Боїнгу і вбивць Майдану, вони волали "Наші хлопці!"
Коли у Газпрома не зрослося із Північним потоком, а він підписав жалюгідний контракт на транзит газу (вдвічі менший, ніж при попередній владі), вони казали, краще хоч щось.
Коли його люди закидують вудочки про відміну закону про мову, автономію Донбасу, воду в Крим, вони казали - мову на хліб не намажеш!
А зараз, коли зрозуміло, що в Омані він не просто шикарно відпочивав за бюджетний кошт, а тер якісь невідомі нам тьорки із головою ФСБ Росії Патрушевим, вони кажуть, що то "совпадєніє", і Патрушев просто в барбершоп прилітав.

НАЗК розпочало перевірку за невнесення Зеленським у свою декларацію витрат на поїздку в Оман, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 6062

І от мені цікаво: коли настане прозріння? І чи настане взагалі?
Бо у мене таке враження, що коли він приведе нас від НАТО та ЄС до Тайожного союзу, а в Києві розквартируть якийсь чеченський полк, мудрий український виборець скоріше нагодує своєю дочкою голодну кацапську солдатню, ніж визнає, що помилявся.
Serhii Marchenko
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Долго ПЕС будет гавкать, Украина всё-таки в состоянии войны.
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А не мог, как предыдущий?, по поддельным документам слетать на отдых. НАЗК розпочало перевірку за невнесення Зеленським у свою декларацію витрат на поїздку в Оман, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 3418
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Во время войны провокаторы долго не живут.
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Порохнявые ПЕСы, как за вас топять Овощные подстилки!
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"... Но в декларации президента на его имущественном состоянии отпуск никак не отобразился".
От же мудило соевое! На моём имущественном состоянии тоже никак не отразилась поездка в другой город на автобусе!
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ШУТКИ В СТОРОНУ ,ЗЕКЛОУНА НАДО КОНКРЕТНО БРАТЬ ЗА ЗЕЛЕНЫЕ ЯЙЦА
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Не трожьте бубочку!
В Омане он не отдыхал, а работал над документами!
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Ох и достанется тому НАПК от Мендель! Страшно даже представить.
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