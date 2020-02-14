 65-річну працівницю комунальної служби у Львові збили два автомобілі, потерпіла загинула на місці, - поліція

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

Як попередньо встановили правоохоронці, на 65-річну жінку, працівницю одного зі львівських комунальних підприємств, здійснили наїзд два автомобілі - "Фольксваген", яким керував 71-річний житель Львова і "Пежо", за кермом якого перебував 38-річний киянин.

Від травм жінка померла на місці події.

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Поліцейські встановлюють обставини дорожньо-транспортної пригоди, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.