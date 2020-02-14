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 65-річну працівницю комунальної служби у Львові збили два автомобілі, потерпіла загинула на місці, - поліція

Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 14 лютого, близько 7:25 на вулиці Липинського.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

Як попередньо встановили правоохоронці, на 65-річну жінку, працівницю одного зі львівських комунальних підприємств, здійснили наїзд два автомобілі - "Фольксваген", яким керував 71-річний житель Львова і "Пежо", за кермом якого перебував 38-річний киянин.

Від травм жінка померла на місці події.

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Поліцейські встановлюють обставини дорожньо-транспортної пригоди, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175698
 
 
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Это он сегодня, по случаю праздника управлял двумя Фольцами. Обычно он ездит на четырьёх.
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Как предварительно установили правоохранители, на 65-летнюю женщину, работницу одного из львовских коммунальных предприятий, совершили наезд два автомобиля - "Фольксваген", которым управлял 71-летний



А ведь, в такой праздничный день св. Валентина из них могла бы получится прекрасная пара и по возрасту друг другу подходят, и за комуналку платить менше по супсидии... 65-річну працівницю комунальної служби у Львові збили два автомобілі, потерпіла загинула на місці, - поліція - Цензор.НЕТ 5053
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они соревновались что ли, кто первый ее собьет?
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После первого удара потерпевшую могло отбросить на встречку.
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Заказуха-100%%..
Второй был контрольным...
😎
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убейте Зеленского, люди, убейте Зеленского. Зеленский всё знает про Александра из Борисполя, это конец света, Зеленский молчит потому что президенты под прикрытием магов, госохраны... остальные люди в зоне риска. Каждый человек может в любой момент выйти и начать стрелять и убивать, или насиловать.

Зеленский, тварь, быстро собрал пресс-конференцию и объяснил людям, подготовьте людей к этому. Объясни что со мной происходит, что какой то бог отдает приказы стрелять или насиловать, и только Александр слышит и поэтому не подчиняется, это называется Мессия.
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Ну вот. У педролюба окончательно крыша поехала. А ведь был примерной дякулой.
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