 65-річну працівницю комунальної служби у Львові збили два автомобілі, потерпіла загинула на місці, - поліція

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.
Як попередньо встановили правоохоронці, на 65-річну жінку, працівницю одного зі львівських комунальних підприємств, здійснили наїзд два автомобілі - "Фольксваген", яким керував 71-річний житель Львова і "Пежо", за кермом якого перебував 38-річний киянин.
Від травм жінка померла на місці події.
Поліцейські встановлюють обставини дорожньо-транспортної пригоди, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
А ведь, в такой праздничный день св. Валентина из них могла бы получится прекрасная пара и по возрасту друг другу подходят, и за комуналку платить менше по супсидии...
Второй был контрольным...
😎
Зеленский, тварь, быстро собрал пресс-конференцию и объяснил людям, подготовьте людей к этому. Объясни что со мной происходит, что какой то бог отдает приказы стрелять или насиловать, и только Александр слышит и поэтому не подчиняется, это называется Мессия.