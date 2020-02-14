 Убивство Шеремета: розгляд апеляцій захисту Дугарь і Кузьменко. ТЕКСТОВА ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із залу суду.

11:38 Суд удаляется в совещательную комнату, чтобы принять решение.

Адвокат Коломиец тем временем зачитывает армейский контракт Яны Дугарь, согласно которому в выходные дни военные могут отлучаться с места службы, если они в ППД, и так далее.

11:32 Нардеп от "ЕС" Яна Зинкевич, которая также хочет взять Яну Дугарь на поруки, говорит о том, что в ВР было инициировано создание специальной следственной комиссии по делу Шеремета, поскольку есть много признаков фальсификации. Скоро комиссия заработает. добавляет она.

Следующим говорит депутат от "ЕС" Михаил Бондарь.

Он говорит, что ему также ранее отдавали на поруки ветеранов, и они придерживаются своих обязательств. Готов поручиться за Яну Дугарь и Дмитрий Корчинский.

11:26 Судья переходит к опросу желающих взять Яну Дугарь на поруки. Все подтверждают свою готовность. Экс-нардеп Корчинская говорит о том, что за 5 лет взяла на поруки 68 военных, ветеранов и волонтеров, что 11 из них уже оправдал Верховный суд, и что ни один из 68 не нарушал свои обязательства перед судом.

11:15 Касательно брака Дугарь с гражданином Ирана, прокурор внезапно говорит о "некоторых признаках фиктивности" брака - но, по его мнению, Дугарь это все равно может помочь спрятаться за рубежом.

Кроме того, прокурор говорит о "связях в уголовном мире" - это знакомство Яны Дугарь с Инной и Владом Грищенко.

Напомним, Влад Грищенко сейчас в СИЗО, Инна Грищенко - под домашним арестом. По делу Шеремета они не проходят.

11:12 Дугарь "скрывала снаряжение сапёра, мобильные телефоны и книги по взрывному делу", добавляет Зузак.

Свидетели, говорившие об алиби Дугарь, "действительно были опрошены", соглашается Зузак - но, по его мнению, эти показания должны быть проверены.

Обращает Зузак внимание и на некоторые противоречия в показаниях свидетелей - так, медсестра говорила, что медперсонал работал посменно. Некоторые раненные, в то же время, говорили, что видели Дугарь каждый день - и это настораживает прокурора.

11:08 "Опровержения экспертизы на данный момент нет, и оснований не верить проводившим ее экспертам также нет", - подчеркивает Зузак.

Далее он говорит о том, что подозреваемый Антоненко просил спрятать макет МОН-50. "Для чего музыканту корпус мины? Этот вопрос остается без его ответа", - отмечает прокурор.

11:05 После этого слово берет прокурор Зузак. Он говорит о том, что подозрение обосновано, а эксперты привлеченные к делу были аттестованы. Рецензию специалистов на проведенные следствием экспертизы, поданную адвокатами Дугарь, прокурор считает ненадлежащим доказательством.

11:00 Во Львове, где заочно учится Яна Дугарь, добавляет адвокат Коломиец, следователи начали допрашивать преподавателей - выясняют, не прогуливала ли она пары. Поступила на реабилитолога Дугарь в 2018 году.

Также Виталий Коломиец просит суд рассмотреть возможность передачи Яны Дугарь на поруки людям, которые посещают все заседания и неизменно подают соответствующие документы.

Судья спрашивает Яну, когда она сделала тату на руках. Она отвечает, что в 14-15 году.

10:54 Прокурор Зузак считает, что Яна Дугарь находясь на свободе "может влиять на свидетелей или других подозреваемых" - поскольку, по мнению обвинения, речь идёт об организованной преступной группе.

Однако защита продолжаент настаивать, что с Юлией Кузьменко Яна Дугарь познакомилась в 2019 году, а с еще одним фигурантом дела. музыкантом Андреем Антоненко, не знакома до сих пор.

10:50 Адвокат также просит суд обратить внимание на одну из страниц дела, где Дугарь и разведчица по ряду признаков по мнению экспертов не совпадают. Зато совпадают по таким признакам, как, к примеру, "умеренные движения плечами", "тяжесть походки". Фигурирует там и "заметно развернутая наружу постановка ступней", однако сравнивают видео при этом с видео, на котором Дугарь стоит за прилавком магазина.

Ранее считалось, что на этом видео вообще не Яна Дугарь - поскольку следствие неверно указало даты, утверждая, что видео в магазине было снято в дни, когда Яны не было в стране.

10:45 Защита: Рост разведчицы на видео так и не был установлен следствием за 3,5 года. Мы сопоставили 2 видео - разведчицы и людей, которые идут закладывать взрывчатку. Рост последних следствием установлен. Выходит, что девушка, которая якобы следила за Шереметом, ростом до 165 см. Но обвинение не знает ни этого, ни роста Дугарь - эти базовые показатели так и не заинтересовали их.

10:40 Также адвокат упоминает о браке Дугарь с гражданином Ирана, который не подтверждает риски, озвученные обвинением - зато нивелирует утверждения обвинения об ультранационалистических взглядах Дугарь. В то же время, в Иран она ни разу не выезжала.

10:34 Среди рисков, которые упоминает сторона обвинения - наличие у Яны Дугарь загранпаспорта. Также прокурор говорит о том, что Яна Дугарь ранее самовольно оставляла место службы - однако никаких документов подтверждающих такие действия, которые для военных являются подсудными, в материалах дела нет. Что касается выходных и праздничных дней - во время нахождения в ППД, а не в зоне АТО, Яна Дугарь имела полное право быть не в части в нерабочее время.

10:29 Свидетели под присягой подтверждали, что видели Дугарь в госпитале, раненные военные предоставляли документы, подтверждающие их пребывание в госпитале в конкретные дни, объясняли, почему каждый из них запомнил именно Яну Дугарь и при каких обстоятельствах.

10:27 Основным доказательством против Яны остается так называемая экспертиза походки. Среди экспертов, проводивших ее, есть и эксперт 2 уровня, не имевший права проводить подобную экспертизу, потому что это в компетенции экспертов 3-4 уровня, а Бирч, не аккредитован как эксперт в Украине.

10:23 По мнению защиты, стороной обвинения не доказано, что в период перед убийством Дугарь могла следить за Шереметом и его автомобилем, поскольку она в эти дни неотрывно находилась на службе. Апеллянт уверен, что стороной обвинения не учтены и позитивные характеристики Дугарь, государственные награды и так далее.

10:21 Отводов у сторон процесса нет. Судья зачитывает решение Печерского суда и жалобу защиты Дугарь, согласно которой не ясно, как эксперты пришли к выводу, что на видео именно Яна Дугарь, поскольку их заключения противоречивы. Также ряд свидетелей подтвердил, что Яна Дугарь имеет алиби - находилась на службе в мобильном госпитале в момент убийства Шеремета.

10:14 Заседание по Яне Дугарь уже началось.

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

4 лютого 2020 року Печерський суд продовжив арешт Кузьменко на 2 місяці. 5 лютого Печерський суд продовжив арешт Антоненку на 2 місяці. Цього ж дня суд ухвалив рішення залишити Дугарь під нічним домашнім арештом за місцем служби.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.