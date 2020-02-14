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Все про:церква (407) Томос (235) ПЦУ (528)

 Румунська церква погодилася з наданням Томосу ПЦУ

Румунська православна церква вважає законним надання автокефалії Православної церкви України.

Про це повідомило в п'ятницю грецьке агентство церковних новин "Ромфеа", передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Згідно з публікацією, Синод Румунської церкви дійшов висновку, що він "від початку згоден з наданням автокефалії, але між Вселенським та Московським патріархатами має бути досягнуто консенсусу". З цієї причини Румунська церква вирішила направити делегатів на всеправославну зустріч з українського питання в Аммані, яка відбудеться наприкінці лютого з ініціативи Єрусалимського патріарха Феофіла.

"Участь Румунської церкви виправдана тим фактом, що всі автокефальні церкви несуть відповідальність за спільну роботу для збереження єдності та євхаристійного спілкування, як того вимагає Святе Євангеліє Христове", - йдеться в заяві Синоду.

Також читайте: США привітали Православну церкву України з першою річницею отримання Томосу про автокефалію

Синод у Бухаресті водночас вирішив, що Румунська церква братиме участь у всеправославному процесі через єпископів, а не через свого патріарха Даниїла.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175694
 
   
 Топ коментарі
 
канонической право требует признания Православной Церкви Украины для получения статуса "общепризнанной", или "равной среди равных"..
этот статус "общепризнанной" то, чего боится РПЦ как черт ладана!
следствием такого международного признания, есть то что митрополит Онуфрий (УПЦ МП) теперь самозванный старикашка и жалкий сектант, а митрополит Епифаний (ПЦУ) - глава и руководитель общепризнанной Церкви..
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Зря Моржовская секта разозлила старика Варфаломея!)))
Со временем в непризнантах останется только их секта...
Тихой сапой все сделает Константинополь...
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Между Румынией и Москвой лежит Молдова,
а это немаловажный фактор. Румыны выдали
молдаванам паспорта, а те на последних выборах
проголосовали за Москву. Вот в чем причина.
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что все 100% выдали и все 100% проголосовали?
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Скаже, що в них МАНДАТ від Сталіна на церкву в Росії, який крутіше за Томос Варфоломія
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Сам ты православный... они - цыганины...
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Уяви собі, православні... І говорять румуни мовою, що споріднена з мовою церков половини світу - "вульгаризованою латиною"... Вони потомки романізованих даків(слов"ян) та колоністів-римлян...
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вот ведь интересный феномен: румыны сохранили за собой имя, производное от Рима, хотя римлянами не являюся... ведь, как ни крути, наследниками Рима являются современные итальнцы. Ничего не напоминает? Кацапы, узурпировав название Руси, так и не стали русичами, хотя заявляют о своей рускасти. А наследниками Руси являются современные украинцы (за исключеикм менделей, зеленских, шифирей всяких - это особый вечногонимый феномен приживалок)... интереснре наблюдение, не правда ли...
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..итальянский и румынский языки, что руцке и украинский....римская империя большая и сильная была...)
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та знаю... я ведь ирландец, в Ромунии родился...
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И цыгане, и гагаузы, и, даже трудно себе представит, тюркоязычные якуты, тоже православные.
Более того румыны до недавнего прошлого службу правили на церковно-славянском языке.
А истинно верующие любители швейцарских часов сидят в кремле и под кремлем на паперти
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На что ещё во внутренних делах Украины требуется согласие Румынии? Или Венгрии.
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Якщо так, тоді - що робить РПЦ в Україні? Румунська церква погодилася з наданням Томосу ПЦУ - Цензор.НЕТ 7328
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Докладываю: осуществляет подрывную деятельность в тылу врага.
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канонической право требует признания Православной Церкви Украины для получения статуса "общепризнанной", или "равной среди равных"..
этот статус "общепризнанной" то, чего боится РПЦ как черт ладана!
следствием такого международного признания, есть то что митрополит Онуфрий (УПЦ МП) теперь самозванный старикашка и жалкий сектант, а митрополит Епифаний (ПЦУ) - глава и руководитель общепризнанной Церкви..
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Тарапапааааам! Гундяйман ты наш православный, шо скажешь?
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Скажет что не даст больше бабла и румыны сразу осознают свою греховную позицию по автокефалии Украинской Церкви ПЦУ.
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Зря Моржовская секта разозлила старика Варфаломея!)))
Со временем в непризнантах останется только их секта...
Тихой сапой все сделает Константинополь...
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без публичного обрезания шкурки гундяя триумфа не будет...
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Томос це питання більш геополітичне, ніж релігійне.Тому +.
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Как могут не признавать Метрополию? Румунська церква погодилася з наданням Томосу ПЦУ - Цензор.НЕТ 2058
Это не их собачье дело, кому Патриархат предоставил Метрополию!
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Фанар, такой же патриархат, как и все остальные, причем с самым маленьким приходом в православном мире. Варфоломей не имеет никаких особых привилегий, включая единоличную выдачу томоса.
А так, новость о том, что Румынская церковь согласится с предоставлением автокефалии, когда между Вселенским и Московским патриархатами будет достигнут консенсус". при этом румынский патриарх, самоустранился от решения данного вопроса, поручив это епископам.Источник: https://censor.net.ua/n3175694
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...Варфоломей и его команда выдержали все каноны церковные прежде чем Томос выдать. Поэтому и Гундяй со подельники локти все искусали, изгрызли себе от бессилия...но ПЦУ быть, а рпц самосвятская, пусть хоть усрется от люти Румунська церква погодилася з наданням Томосу ПЦУ - Цензор.НЕТ 1350 ...дело времени...
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На Моржовии одиноко зарудал старик Кирюха...
Ограбили! Подонки...Коня увели из под носа
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Примем к Сведению . А Мы возращаем Историческую Справедливость
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Румынская православная церковь считает законным предоставление автокефалии Православной церкви Украины. Источник: https://censor.net.ua/n3175694\\\\\\\\\\\

т.е. нафиг Боб, если "поп считает"?
а че они напрямую не спросили Шефа своего то? клоуны в платьях
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Главное, таким свинособакам, как ты, легитимность ни к чему. Да?
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"Лахтинський батрак" "зебанутим" буть не може... Хіба що того методичка вимагатиме...
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андрофаги-мокшани думають кого ж з'їсти на вечерю? Румунська церква погодилася з наданням Томосу ПЦУ - Цензор.НЕТ 8619
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Почему никто не комментирует вот эту ложку дегтя: Синод Румынской церкви пришел к выводу, что он "изначально согласен с предоставлением автокефалии, но между Вселенским и Московским патриархатами должен быть достигнут консенсус".
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МП претендует на свои исключительные права по вопросу православия в Украине.

Синод Румынской церкви он УЖЕ отказал МП в этом праве.
Дорогу осилит идущий.
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Кому должен ? Гундяй со своими попами отдел чека,они к вере вообще ни какого отношения не имеют!
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Пороху удалось невероятное - выхлопотать/вымолить/добиться для Украины Томоса и способствовать созданию в Украине национальной независимой Церкви..
Мы все сейчас смотрим в "окно Овертона", и наблюдаем закат и увядание роли РПЦ и "рускавага мира" на украинской земле, в украинской истории и в украинском коллективном мировоззрении..
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ЗЕня все вернет в зад...
Такого АЛЕНЯ как он...Москва ждала 28 лет!!!
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член свой в свою дупу поверніть, а не Україну. В нетрах ютубі (Одеська Хунта) знайшов Розповідь одного діда, Який розказал побаченне в росії з 2014 р, як планували касаби в Україні проводити військові навчання Румунська церква погодилася з наданням Томосу ПЦУ - Цензор.НЕТ 613
https://www.youtube.com/watch?v=DCUkDQsiqGA
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"Согласно публикации, Синод Румынской церкви пришел к выводу, что он "изначально согласен с предоставлением автокефалии, но между Вселенским и Московским патриархатами должен быть достигнут консенсус"

ЭТО КАК?
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Это очень просто - МП претендует на свои исключительные права по вопросу православия в Украине.
Синод Румынской церкви он УЖЕ отказал МП в этом праве.
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ПЦУ офіційно у списку автокефальних церков: єпископи МП втратили титули !!.Православна церква України офіційно стала 15 церквою у списку автокефальних церков. Відтепер титули єпископів московського патріархату в Україні не визнаватимуть. . https://uploads.disquscdn.com/images/c1455e56b8bb8bd35251eac21ba7a5f70bb3c54ff93d67cf86c541d40a63f913.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/07f86767e8953751d492377493502fa5b011288b940fbd350af87513da17370d.jpg . https://uploads.disquscdn.com/images/76341f1a2fd06887397c81cf08d5545efbe37e1524806a6141ff9dad105edf97.jpg
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Отак і відбудеться визнання ПЦУ.
Занадто велика церква, щоб її не визнавати, не зважаючи на козні московитів.
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Новость о том, что Румынская церковь согласится с предоставлением автокефалии, "когда между Вселенским и Московским патриархатами будет достигнут консенсус". при этом румынский патриарх, самоустранился от решения данного вопроса, поручив это епископам.
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Русская история до Петра 1 - СПЛОШНАЯ ПАНАХИДА ,

а после Петра 1 - одно УГОЛОВНОЕ ДЕЛО !.

. Тутчев Ф И . https://uploads.disquscdn.com/images/34c13d581a5ae97903c7267e0a1921dddabcf5708a500e95825e8027d31b4315.jpg .
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От цікаво, чому коменти проти ПЦУ строчать виключно рюсскаязичні?)))
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чтобы боярские врачеватели "чьетко" поняли траекторию своего движения.
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Шамансько-ординська зграя кацапських гундяєв повинна бути зліквідована, назавжди.
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правильно Афкикан писАть..руцкеизычные..
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