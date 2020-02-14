 Румунська церква погодилася з наданням Томосу ПЦУ

Про це повідомило в п'ятницю грецьке агентство церковних новин "Ромфеа", передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Згідно з публікацією, Синод Румунської церкви дійшов висновку, що він "від початку згоден з наданням автокефалії, але між Вселенським та Московським патріархатами має бути досягнуто консенсусу". З цієї причини Румунська церква вирішила направити делегатів на всеправославну зустріч з українського питання в Аммані, яка відбудеться наприкінці лютого з ініціативи Єрусалимського патріарха Феофіла.
"Участь Румунської церкви виправдана тим фактом, що всі автокефальні церкви несуть відповідальність за спільну роботу для збереження єдності та євхаристійного спілкування, як того вимагає Святе Євангеліє Христове", - йдеться в заяві Синоду.
Синод у Бухаресті водночас вирішив, що Румунська церква братиме участь у всеправославному процесі через єпископів, а не через свого патріарха Даниїла.
а это немаловажный фактор. Румыны выдали
молдаванам паспорта, а те на последних выборах
проголосовали за Москву. Вот в чем причина.
Более того румыны до недавнего прошлого службу правили на церковно-славянском языке.
А истинно верующие любители швейцарских часов сидят в кремле и под кремлем на паперти
этот статус "общепризнанной" то, чего боится РПЦ как черт ладана!
следствием такого международного признания, есть то что митрополит Онуфрий (УПЦ МП) теперь самозванный старикашка и жалкий сектант, а митрополит Епифаний (ПЦУ) - глава и руководитель общепризнанной Церкви..
Со временем в непризнантах останется только их секта...
Тихой сапой все сделает Константинополь...
Это не их собачье дело, кому Патриархат предоставил Метрополию!
А так, новость о том, что Румынская церковь согласится с предоставлением автокефалии, когда между Вселенским и Московским патриархатами будет достигнут консенсус". при этом румынский патриарх, самоустранился от решения данного вопроса, поручив это епископам.Источник: https://censor.net.ua/n3175694
Ограбили! Подонки...Коня увели из под носа
т.е. нафиг Боб, если "поп считает"?
а че они напрямую не спросили Шефа своего то? клоуны в платьях
Синод Румынской церкви он УЖЕ отказал МП в этом праве.
Дорогу осилит идущий.
Мы все сейчас смотрим в "окно Овертона", и наблюдаем закат и увядание роли РПЦ и "рускавага мира" на украинской земле, в украинской истории и в украинском коллективном мировоззрении..
Такого АЛЕНЯ как он...Москва ждала 28 лет!!!
https://www.youtube.com/watch?v=DCUkDQsiqGA
ЭТО КАК?
Синод Румынской церкви он УЖЕ отказал МП в этом праве.
Занадто велика церква, щоб її не визнавати, не зважаючи на козні московитів.
Русская история до Петра 1 - СПЛОШНАЯ ПАНАХИДА ,
а после Петра 1 - одно УГОЛОВНОЕ ДЕЛО !.
. Тутчев Ф И . https://uploads.disquscdn.com/images/34c13d581a5ae97903c7267e0a1921dddabcf5708a500e95825e8027d31b4315.jpg .
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https://uaua.top/19808/
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https://www.youtube.com/watch?v=2LS_I5aKw4I
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-- обезательно к ПРОСМОТРУ !!
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