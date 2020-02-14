 Патрульні перевіряють, як водії поступаються дорогою швидкій та рятувальникам, - МВС

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

"Такі заходи ми проводимо для того, щоб нагадати водіям про важливість давати дорогу спецтранспорту й актуальність цієї проблеми. Адже існують непоодинокі випадки, коли водії ігнорують маячки і звукові сирени та свідомо не пропускають оперативні автомобілі. Але не треба забувати, що спецтранспорт спішить на виклик, бо хтось потребує негайної допомоги, а втрачений час може коштувати комусь життя", - наголосив заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Нерідко ситуації, коли водії не надають перевагу спецтранспорту, який спішить на виклик, завершуються ДТП. На жаль, навіть із фатальними наслідками.

Патрульні перевіряють, як водії пропускають авто зі спецсигналами. На жаль, не всі дотримуються важливого правила. За декілька годин патрульні вже виписали 64 адмінматеріали на водіїв, які не надавали дорогу та не забезпечували безперешкодний проїзд спецтранспорту.

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