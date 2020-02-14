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Все про:МВС (1605) водії (304) патрульна поліція (980) Білошицький Олексій (27)

 Патрульні перевіряють, як водії поступаються дорогою швидкій та рятувальникам, - МВС

Протягом двох тижнів, а за необхідності й більше, триватимуть спільні профілактичні відпрацювання патрульної поліції, швидкої допомоги та ДСНС. Патрульні перевірятимуть, як водії пропускають авто зі спецсигналами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

"Такі заходи ми проводимо для того, щоб нагадати водіям про важливість давати дорогу спецтранспорту й актуальність цієї проблеми. Адже існують непоодинокі випадки, коли водії ігнорують маячки і звукові сирени та свідомо не пропускають оперативні автомобілі. Але не треба забувати, що спецтранспорт спішить на виклик, бо хтось потребує негайної допомоги, а втрачений час може коштувати комусь життя", - наголосив заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Нерідко ситуації, коли водії не надають перевагу спецтранспорту, який спішить на виклик, завершуються ДТП. На жаль, навіть із фатальними наслідками.

Патрульні перевіряють, як водії пропускають авто зі спецсигналами. На жаль, не всі дотримуються важливого правила. За декілька годин патрульні вже виписали 64 адмінматеріали на водіїв, які не надавали дорогу та не забезпечували безперешкодний проїзд спецтранспорту.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175692
 
 
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За данный вид нарушения штраф поднять до 10000 тыс гривен.
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Когда в тачке рубит музончик, килоВаттный, то не только спецтранспорт можно проииппать, честно говоря. А таких водил- всё более и более, к сожалению.
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Провокация взятки нельзя, а нарушения можно? Это же неправомерное использование спецсигналов не, тоже штраф. Но у нас как всегда одним закон, другим не обязательно на законы обращать внимание.
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Вот абы ляпнуть. Где вы вычитали про неправомерное использование спецсигналов? Скорые по городу достаточно интенсивно ездят на вызовы. Пристроился за скорой и окучивай дегенератов, которые не уступают дорогу.
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А чому це не робити кожний день і невиписувати штрафи порушникам?
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а что проверять, ставь видеорегистратор и вперёд записывать прокурорские и судейские машины (а также их отпрысков)
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