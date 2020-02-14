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 Понад 1,7 тис. медиків у Китаї заразилися коронавірусом, шість із них померли

Понад 1,7 тис. медичних працівників у Китаї заразилися новим коронавірусом, шість із них померли.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС, про це в п'ятницю на пресконференції повідомив заступник голови Державного комітету з питань гігієни та охорони здоров'я КНР Цзен Ісинь.

"Станом на 24:00 (19:00 мск) 11 лютого набуло діагностовано 1716 випадків захворювання серед медичних працівників, шість із них трагічно померли", - сказав він.

Цзен Ісинь також зазначив, що кількість хворих серед медперсоналу зростає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Майже 1400 осіб померли від коронавірусу COVID-19 у Китаї, кількість інфікованих сягнула 63,8 тис.

Нагадаємо, спалах захворювання, що викликається новим коронавірусом, був зафіксований у китайському місті Ухань у кінці грудня минулого року. За останніми даними, число жертв вірусу в Китаї становить 1380 осіб, видужали понад 6,7 тис., інфіковано понад 63,8 тис.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175691
 
 
 Топ коментарі
 
Это всё чтоб маски покупали,да ЗЕленераты ?!
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Если эта зараза доберется до Украины - таких масштабов нехватки медперсонала не знала ни одна страна! Неужели кто то думает, что за "достойную" зарплату найдутся желающие рискнуть жизнью? Конечно, будут и те, кто будет делать эту работу не ради денег, но это будет редким исключением...
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З такими темпами навіть в Китаї скоро не буде кому надавати медичну допомогу населенню . І це при тому рівні матеріального забезпечення лікувальних закладів і засобів індивідуального захисту медперсоналу, які на декілька порядків вищі ніж в Україні. А що тоді очікувати в Україні?????
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Это всё чтоб маски покупали,да ЗЕленераты ?!
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З такими темпами навіть в Китаї скоро не буде кому надавати медичну допомогу населенню . І це при тому рівні матеріального забезпечення лікувальних закладів і засобів індивідуального захисту медперсоналу, які на декілька порядків вищі ніж в Україні. А що тоді очікувати в Україні?????
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А тут і дивитися нічого. У ФБ є сайт Міжнародне радіо Китаю. І там є дуже багато інформації з питання спалаху коронавірусу і організації та забезпечення протиепідемічних заходів . А що можна побачити сьогодні в лікарнях України? - По одному-два комплекту протичумних костюмів 60-років, десятку марлевих пов'язок і все. Один день роботи з хворим і увесь медичний персонал, який контактував з хворим слід вже відправляти в карантин.
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Врачи которые имеют дело с этим вирусом переболеют все. Это один из рисков професии врача.

Те кто вылечился представляют особую ценность, так как с иммунитетом и могут более эффективно оказывать помощь заболевшим.
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Та нікому буде просто надавати медичну допомогу і здійснювати протиепідемічні заходи, якщо всі медики захворіють. Просто не буде кому. Все.
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Ну пока что всё выглядит несколько иначе. В большинстве случаев болезнь протекает легко. Часто вообще без симптомов. Большой инкубационный период. То есть все сразу не заболеют, а это дело растянется на месяцы. Часть будет болеть, часть уже излечится, а часть даже не заметит.
Главная опасность данного вируса - невероятная заразность. Сам по смертности бывали и похуже варианты.
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Шановний. Я за своє життя бачив не один спалах інфекційних захворювань і добре знаю що це таке організація протиепідемічних заходів та лікування хворих і контактних. І повірте мені це дуже не проста справа припинити спалах та його поширення
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В отличии, что сделано в Китае, вирус оказался самым качественным. Остальным, если доберется до нас вирус, то только придется молится, медицины у нас нет. Как бог даст, вот и все.
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Если эта зараза доберется до Украины - таких масштабов нехватки медперсонала не знала ни одна страна! Неужели кто то думает, что за "достойную" зарплату найдутся желающие рискнуть жизнью? Конечно, будут и те, кто будет делать эту работу не ради денег, но это будет редким исключением...
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Що? Знову волонтери? Ще не всіх пересадили?
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Та ні, на цей раз світ спасатимуть 73%-кові. Вони вже знають як і чим. Дубілет, наприклад, з супутника визначить кількість хворих і за допомогою електронного перепису виявить осередки зараження. Брагар запропонує пересаджувати собачі органи хворим пацієнтам, так як після розрахунку з облгазами, собакам вони вже будуть непотрібні. Яременко відмінить всі "табу" а Ківа буде слідкувати за дотриманням цього...
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медики! т.е. люди понимающие что, где , когда может произойти...
а не хрен знает кто... "если согласятся на карантин" ...." у них померяли температуру"... "экипаж с ОРВИ..."
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Мде. А теперь в Украину привезут этих недовольных из Китая и пиши пропало.
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