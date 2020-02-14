 Понад 1,7 тис. медиків у Китаї заразилися коронавірусом, шість із них померли

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС, про це в п'ятницю на пресконференції повідомив заступник голови Державного комітету з питань гігієни та охорони здоров'я КНР Цзен Ісинь.
"Станом на 24:00 (19:00 мск) 11 лютого набуло діагностовано 1716 випадків захворювання серед медичних працівників, шість із них трагічно померли", - сказав він.
Цзен Ісинь також зазначив, що кількість хворих серед медперсоналу зростає.
Нагадаємо, спалах захворювання, що викликається новим коронавірусом, був зафіксований у китайському місті Ухань у кінці грудня минулого року. За останніми даними, число жертв вірусу в Китаї становить 1380 осіб, видужали понад 6,7 тис., інфіковано понад 63,8 тис.
Те кто вылечился представляют особую ценность, так как с иммунитетом и могут более эффективно оказывать помощь заболевшим.
Главная опасность данного вируса - невероятная заразность. Сам по смертности бывали и похуже варианты.
а не хрен знает кто... "если согласятся на карантин" ...." у них померяли температуру"... "экипаж с ОРВИ..."