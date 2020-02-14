 Педофіла, який ґвалтував школярок, засудили до 14 років ув'язнення, - прокуратура Донецької області

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба прокуратури Донецької області.
Донецьким апеляційним судом залишено без змін вирок Орджонікідзевського районного суду м. Маріуполя, яким місцевого мешканця визнано винним у скоєнні низки злочинів, передбачених ч. 4 ст. 152, ч. 1, 2 ст. 156 (зґвалтування та розбещення неповнолітніх) КК України.
"Судом встановлено, що у березні та квітні 2017 року 46-річний зловмисник, неодноразово судимий за тяжкі злочини проти статевої свободи осіб, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, підстерігав у під’їздах багатоповерхівок дівчат шкільного віку та, погрожуючи ножем, вчиняв з ними розпусні дії. Молодшій з п’яти жертв насильника було 10 років.
Згідно з висновками судово-психіатричної експертизи, обвинувачений, який 18 років провів за гратами за аналогічні злочини, страждає на психічний розлад - педофілію. Отже, незважаючи на заперечення насильником своєї провини, суд визнав докази прокуратури Донецької області щодо його винуватості належними та допустимими", - сказано в повідомленні.
За результатом закритого судового розгляду, педофіла засуджено до 14 років позбавлення волі. Стороною захисту на вказаний вирок подано апеляційну скаргу, у задоволенні якої наразі відмовлено.
ну еще пару рук отрубить, так на всякий случай!
его кто завез?
преступники всех мастей есть везде
суровая правда
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%80%D1%96%D1%94%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
его кто завез?
преступники всех мастей есть везде
суровая правда
Ведь в "Метком Зовете" написано и не такое