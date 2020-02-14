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Все про:педофіл (93) прокуратура (2071) Донецька область (2367)

 Педофіла, який ґвалтував школярок, засудили до 14 років ув'язнення, - прокуратура Донецької області

У Донецькій області до 14 років ув'язнення засуджено чоловіка, який розбещував і ґвалтував неповнолітніх дівчат.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба прокуратури Донецької області.

Донецьким апеляційним судом залишено без змін вирок Орджонікідзевського районного суду м. Маріуполя, яким місцевого мешканця визнано винним у скоєнні низки злочинів, передбачених ч. 4 ст. 152, ч. 1, 2 ст. 156 (зґвалтування та розбещення неповнолітніх) КК України.

"Судом встановлено, що у березні та квітні 2017 року 46-річний зловмисник, неодноразово судимий за тяжкі злочини проти статевої свободи осіб, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, підстерігав у під’їздах багатоповерхівок дівчат шкільного віку та, погрожуючи ножем, вчиняв з ними розпусні дії. Молодшій з п’яти жертв насильника було 10 років.

Згідно з висновками судово-психіатричної експертизи, обвинувачений, який 18 років провів за гратами за аналогічні злочини, страждає на психічний розлад - педофілію. Отже, незважаючи на заперечення насильником своєї провини, суд визнав докази прокуратури Донецької області щодо його винуватості належними та допустимими", - сказано в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У 2019 році в Україні зареєстровано 148 зґвалтувань неповнолітніх, - Офіс генпрокурора

За результатом закритого судового розгляду, педофіла засуджено до 14 років позбавлення волі. Стороною захисту на вказаний вирок подано апеляційну скаргу, у задоволенні якої наразі відмовлено.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175690
 
 
 Топ коментарі
 
Кацапи яких завезли на територію виморених Голодомором українських земель, так і лишились людожерами та дикунами!
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а не в донецкой области: Осужденный за убийство сестры Ноздровской освобожден/ Суд в Киеве освободил из СИЗО убийцу 2-летнего ребенка. / Суд отпустил под домашний арест обвиняемого в убийстве журналиста Сергиенко Мельника /Суд обвиняемых в теракте у Дворца спорта в Харькове отпустил под личное обязательство. /Обвиняемый в смерти 10 украинских воинов Бутрименко освобожден из-под стражи/ Убийца 29 украинцев Кирсанов вышел на свободу /Подозреваемого в организации убийства Сармата Сигиду выпустили под домашний арест /Мариупольский суд отпустил домой террористов "ДНР" Джумаева и Костенюка.
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Все как зевещал сцарь путин!
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осталось окончательно вывести весь хлорофилл
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его можно было и не сажать. яйца отрезать привселюдно на площади и отпустит.
ну еще пару рук отрубить, так на всякий случай!
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Він цих дітей яйцями зґвалтував? або у тебе якийсь власний досвід?))
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Кацапи яких завезли на територію виморених Голодомором українських земель, так і лишились людожерами та дикунами!
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как быть с этим - Анатолій Юрійович Онопрієнко?
его кто завез?
преступники всех мастей есть везде
суровая правда
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есть такое, но этот изверг народився 25 липня 1959 року у селі Ласки Житомирської області

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%80%D1%96%D1%94%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Яка різниця, де він народився. Головне яка в нього матір.
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Особливо та, що нагуляла хлопчика. Такі зазвичай знущаються з дитини, б'ють невинного, принижують, ображають. Аргумент у них один, як під кальку -- "я его одна воспитьіваю". Потім хлопчик виростає і викладає накопичену з дитинства кривду на інших жінках.
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а не в донецкой области: Осужденный за убийство сестры Ноздровской освобожден/ Суд в Киеве освободил из СИЗО убийцу 2-летнего ребенка. / Суд отпустил под домашний арест обвиняемого в убийстве журналиста Сергиенко Мельника /Суд обвиняемых в теракте у Дворца спорта в Харькове отпустил под личное обязательство. /Обвиняемый в смерти 10 украинских воинов Бутрименко освобожден из-под стражи/ Убийца 29 украинцев Кирсанов вышел на свободу /Подозреваемого в организации убийства Сармата Сигиду выпустили под домашний арест /Мариупольский суд отпустил домой террористов "ДНР" Джумаева и Костенюка.
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только химическую кастрацию иначе ни, что не поменяется но наши депутаты не приняли этот закон , по тому ,что там половина извращенцев
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Как же прокацапленные хохлы будут без промосковского бородатого педофилыча?
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как быть с этим - Анатолій Юрійович Онопрієнко?
его кто завез?
преступники всех мастей есть везде
суровая правда
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Сказал бы шо он православный.
Ведь в "Метком Зовете" написано и не такое Педофіла, який ґвалтував школярок, засудили до 14 років ув'язнення, - прокуратура Донецької області - Цензор.НЕТ 4510
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И что это за педофилическая эпидемия началась за последние 2-3 года в Украине.Возможно на этот вопрос надо посмотреть и из другой стороны.Возможно 14-16 летние кобиты которые своей комплекцией смахивают на 20-ти летних сами провоцируют на секс а за тем занимаются вымогательтвом а если это не проходит то сдают ментам?Возможно я и не прав но и этот вопрос нельзя скидать со счетов.
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Ага, а потом провоцируют несчастных жертв, сидевших за педофилию...
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Я никого не оправдываю,я просто делаю акцент на том что и этот вариант нельзя не рассматривать.К примеру на трссе между г.Чоп и переходом ,,Тиса,, работают девчата старшей которой не будет и 17-и и об этом знают как близживущие так и камионщики так и менты патрулирующие этот участок дороги.И если кто с ними не расчитается то у него есть все шансы стать педофилом.
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Что ж, придётся любителям чирлидерш спать со своими жёнами. Да, это жестоко но такова "селяви"...
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Зроби собі вагіну і ціцьки і будеш провокувати збоченців у під'їздах і вимагати грошенят на які купиш цукерок з коричневою начинкою, для розуму...
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Зробити йому за державний кошт вагіну і на 15 років у зону відробляти послуги хірургів у стилі подвійного проникнення...
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То, что делают со страной отчасти тоже можно назвать "страдание психическим расстройством".
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