 Педофіла, який ґвалтував школярок, засудили до 14 років ув'язнення, - прокуратура Донецької області

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба прокуратури Донецької області.

Донецьким апеляційним судом залишено без змін вирок Орджонікідзевського районного суду м. Маріуполя, яким місцевого мешканця визнано винним у скоєнні низки злочинів, передбачених ч. 4 ст. 152, ч. 1, 2 ст. 156 (зґвалтування та розбещення неповнолітніх) КК України.

"Судом встановлено, що у березні та квітні 2017 року 46-річний зловмисник, неодноразово судимий за тяжкі злочини проти статевої свободи осіб, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, підстерігав у під’їздах багатоповерхівок дівчат шкільного віку та, погрожуючи ножем, вчиняв з ними розпусні дії. Молодшій з п’яти жертв насильника було 10 років.

Згідно з висновками судово-психіатричної експертизи, обвинувачений, який 18 років провів за гратами за аналогічні злочини, страждає на психічний розлад - педофілію. Отже, незважаючи на заперечення насильником своєї провини, суд визнав докази прокуратури Донецької області щодо його винуватості належними та допустимими", - сказано в повідомленні.

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За результатом закритого судового розгляду, педофіла засуджено до 14 років позбавлення волі. Стороною захисту на вказаний вирок подано апеляційну скаргу, у задоволенні якої наразі відмовлено.