 До Одеси прибув контейнеровоз із Китаю, екіпаж якого хворів на ГРВІ. ФОТО

Про це повідомляє видання "Думська", передає Цензор.НЕТ.

Повідомляється, що медики, які перевірили стан моряків, заявили, що в них була звичайна ГРВІ і хворі вже одужали. Однак у зв'язку із загрозою поширення коронавірусу в кожному порту команду все одно перевіряли.

За даними видання, в екіпажі Ural є один українець.

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27 січня контейнеровоз побував в одному з портів Шрі-Ланки, де з'ясувалося, що в шести членів команди висока температура. 29 січня компанія CMA CGM заявила про те, що команда здорова.