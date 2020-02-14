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Все про:Одеса (2359) порт (202) ГРВІ (98)

 До Одеси прибув контейнеровоз із Китаю, екіпаж якого хворів на ГРВІ. ФОТО

До Одеси 13 лютого прибув контейнеровоз, екіпаж якого хворів на ГРВІ. На початку січня контейнеровоз вийшов із Китаю, де зафіксовано спалах коронавірусу.

Про це повідомляє видання "Думська", передає Цензор.НЕТ.

До Одеси прибув контейнеровоз із Китаю, екіпаж якого хворів на ГРВІ 01

Повідомляється, що медики, які перевірили стан моряків, заявили, що в них була звичайна ГРВІ і хворі вже одужали. Однак у зв'язку із загрозою поширення коронавірусу в кожному порту команду все одно перевіряли.

До Одеси прибув контейнеровоз із Китаю, екіпаж якого хворів на ГРВІ 02

За даними видання, в екіпажі Ural є один українець.

До Одеси прибув контейнеровоз із Китаю, екіпаж якого хворів на ГРВІ 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Коронавірусу на борту судна, яке іде з Китаю в Одесу, бути не може, - МОЗ

27 січня контейнеровоз побував в одному з портів Шрі-Ланки, де з'ясувалося, що в шести членів команди висока температура. 29 січня компанія CMA CGM заявила про те, що команда здорова.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175685
 
 
 Топ коментарі
 
ОРВИ ???? это точно???
совпадение? ( а что тут думать??)
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У меня такое впечатление, что наши специально нарываются!
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ОРВИ ???? это точно???
совпадение? ( а что тут думать??)
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Вот и до Украины добрался корабль смерти.
В Одессу прибыл контейнеровоз из Китая, экипаж которого болел ОРВИ - Цензор.НЕТ 61
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Він давно вже тут ЗЕшвартований, до пірса ОП.
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Тестов всего 30 их берегут, так что орз
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А приступом апендицита ніхто не страждав з членів екіпажа цього судна?
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У меня такое впечатление, что наши специально нарываются!
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всю країну на карантин
нам ще цього бракувало.
привеземо чуму транзитом з китаю в європу.
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Кому то очень нетерпится торговать с Китаем
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Это судно в Европейские порты зашло ещё перед Одессой, и неоднократно. И заходят им подобные в десятки раз чаще - Украина медвежий угол, где океанский контейнеровоз экзотика. Поэтому и переполох. Им тут делать особо нечего - в основном оставляют для нас ящики в Каире или Пирее, а оттуда мелкими фидерами сюда, которые только по Средиземному морю ходят. Ваше высказывание - сродни предложению женить европейский и китайский капиталы в Украине, чесслово. Где в коммуникации Китая и Европы Украина вообще?
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Пенсионеры вымрут, оооочень удобно.
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ОРВИ болел, а коронавирусом не болел ?
ТОЧНО ???
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главное, шобы вообще не подхватили местный свыновырус, а то в цем случа 50% товара исчезнет у слепом оффшори
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здоровая железяка-9200 20футовых кон-ров берет на борт, беда в том что наших офицеров уже подминают, раньше был только рядовой плавсостав, сейчас много мастеров и механиков ходят филипинцев, наша морская школа в совке была одной из лучших в мире, кому это все мешало...
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Это настолько жёсткий и конкурентный рынок, что мешало ЧМП всем. А когда внешнему врагу способствуют внутренние воры - это ж песня! Теоретически Украине в отсутствии своей промышленности флот не нужен, конечно. Но если он уже есть - можно было лет 10-15 пободаться на рынке - демпингуй, добивай его (всё равно умрёт) - заработали бы неплохо. А может, чем чёрт не шутит, что-то бы и осталось - какая-то маленькая ниша. Но нет, 10 лет это долго ждать, и делиться надо - сейчас, сразу, по цене металлолома, но себе, себе, в одну харю!! Боже, какая мерзость. Уму не постижимо.
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На японском круизном лайнере каждый день находят новых заболевших, хотя уже столько времени прошло.
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Как раз вовремя! Зебубе срочно нужна если не война, то эпидемия!
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Ей, мудрий наріде, та у нього на правому борті трохи вище ватерлінії ЗНАЧЬОК АМБРЕЛЛИ!!!!
ОМГ, мабуть чьорну ікру для змучєних та зубожілих привезли будуть знімати "Обітєль Зла -73"
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Вот што запрєт "сватов" с людьмі дєлаєт!
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У Амбрелы не такой. Хорош свистеть-то.
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Ваше позитивное мышление не может не радовать. До Одеси прибув контейнеровоз із Китаю, екіпаж якого хворів на ГРВІ - Цензор.НЕТ 2234
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Смерти не существует,есть переход в другой волшебный мир без денег .
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из за этого кронавируса бедный кораблик пошёл синими пятнами и поржавел снизу...
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