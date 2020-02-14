 До Одеси прибув контейнеровоз із Китаю, екіпаж якого хворів на ГРВІ. ФОТО

Про це повідомляє видання "Думська", передає Цензор.НЕТ.
Повідомляється, що медики, які перевірили стан моряків, заявили, що в них була звичайна ГРВІ і хворі вже одужали. Однак у зв'язку із загрозою поширення коронавірусу в кожному порту команду все одно перевіряли.
За даними видання, в екіпажі Ural є один українець.
27 січня контейнеровоз побував в одному з портів Шрі-Ланки, де з'ясувалося, що в шести членів команди висока температура. 29 січня компанія CMA CGM заявила про те, що команда здорова.
совпадение? ( а что тут думать??)
нам ще цього бракувало.
привеземо чуму транзитом з китаю в європу.
ТОЧНО ???
ОМГ, мабуть
чьорну ікру для змучєних та зубожілих привезлибудуть знімати "Обітєль Зла -73"