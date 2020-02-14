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Все про:перепис населення (58) супутник (32) Дмитро Дубілет (98)

 "Вирішили, що я якийсь космонавт", - Дубілет пояснив деталі ідеї проведення перепису на окупованих територіях України за допомогою супутника

Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет пояснив, що уряд лише вивчає можливість проведення перепису на територіях окупованих Донбасу і Криму.

Про це він повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Давайте я розповім, як було насправді. Під час інтерв’ю журналіст спитав в мене щодо зустрічі з представниками ООН, яку ми проводили нещодавно у Києві. Я розповів, що ми обговорювали результати нашої оцінки чисельності населення. Потім ми перейшли до теми підрахунку населення на окупованих територіях. Представники ООН розповіли, що у них є досвід такої оцінки на територіях Афганістану та деяких інших гарячих точках через супутник, і що вони можуть допомогти нам безкоштовно з цим проєктом", - йдеться в повідомленні.

За його словами, в уряді вирішили, що треба вивчити, наскільки це можливо.

"Після цього інтернетом розійшлася новина із заголовком "Дубілет хоче підрахувати українців через супутник". Причому у мережі люди постили лише заголовок, без контексту вище. Частина почали писати, що ми хочемо витратити на це якісь шалені бюджети, частина просто вирішила, що я якийсь космонавт. Ех, іноді не вистачає мені досвіду, щоб не говорити те, що може розійтись неправильними заголовками", - додав він.

Нагадаємо, раніше Дубілет повідомив, що в уряді обговорюють можливість проведення перепису населення на окупованих Росією територіях Донбасу і Криму за допомогою супутника.

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Вирішили, що я якийсь космонавт, - Дубілет пояснив деталі ідеї проведення перепису на окупованих територіях України за допомогою супутника 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175684
 
   
 Топ коментарі
 
Зашквар - Шок - Отмазка - Зашквар - Шок - Отмазка - ... - какая интересная жисть у Слуг Народа!
"Решили, что я какой-то космонавт", - Дубилет объяснил детали идеи проведения переписи на оккупированных территориях Украины с помощью спутника - Цензор.НЕТ 1725
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Дима-Космонавт - сам кликуху себе придумал.
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Расслабься. Никто тебя космонавтом не считает. Считают идиотом.
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надо перестать думать шо тьі касманавт
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яКИЙ ТАМ ПОРОШОК ********** ОДНОЧАСНО чЕРНОВЕЦЬКИЙ І дУБІЛЄТ?
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Дубилету надо быть осторожнее, ЗеКодло его может сильно подставить ...
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Эх, иногда не хватает мне опыта - Не, дело тут не в опыте...
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Зашквар - Шок - Отмазка - Зашквар - Шок - Отмазка - ... - какая интересная жисть у Слуг Народа!

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Расслабься. Никто тебя космонавтом не считает. Считают идиотом.
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та он просто не с той луны свалился и рухнул не на тот дуб, делов то
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он просто в космический корабль не влазит, а так - то тоже в параллельной реальности "Вирішили, що я якийсь космонавт", - Дубілет пояснив деталі ідеї проведення перепису на окупованих територіях України за допомогою супутника - Цензор.НЕТ 4887
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Был вначале февраля в Донецке.Полупустые улицы,угрюмые морды и гробовая тишина...
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А чему им там радоваться ? Город в оккупации
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Как это чему радоваться? Не надо мову учить
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Йому патєрпєвший видно щось трішки відсипав, зі своїх запасів?
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космонавт у нас один - леня-космос
а ты - наркоман
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Космонавт - то Льоня Черновецький, а це - так, пародія)))))
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Але вони використовують ту ж саму доріжку. "Вирішили, що я якийсь космонавт", - Дубілет пояснив деталі ідеї проведення перепису на окупованих територіях України за допомогою супутника - Цензор.НЕТ 7138
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Да, для взлета у них одна и та же ВПП. Белая такая, прямая. Вдохнут глубоко и полетят...
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От біда: піпл не хоче вірити в схему "помножив на населення України 0,888 - бабло поклав у кишеню".
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О ! Про "шалені бюджети" .До цього вони в дубілєтовсько-фьодоровських розпилах були "в міру шалені",чи "так собі,шалуни" ?
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Совести у них нет!
Конечно, ты не космонавт, ты младший клоун, помощник главного клоуна!
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Порохожопые весело запрыгали на взрывающихся пердаках)
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Ты забыл указать, что "взрывающиеся пердаки" принадлежат вам, зеленожопым. "Решили, что я какой-то космонавт", - Дубилет объяснил детали идеи проведения переписи на оккупированных территориях Украины с помощью спутника - Цензор.НЕТ 3264
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Видишь. Я сказал то что, я сказал. А пердак рвётся у тебя) "Вирішили, що я якийсь космонавт", - Дубілет пояснив деталі ідеї проведення перепису на окупованих територіях України за допомогою супутника - Цензор.НЕТ 9256
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Посмотри на флажки! Нас разделяют километры... Поэтому спешу тебя огорчить, рвет именно твою "голову". Ты это, прими меры, а то сгоришь на работе. "Вирішили, що я якийсь космонавт", - Дубілет пояснив деталі ідеї проведення перепису на окупованих територіях України за допомогою супутника - Цензор.НЕТ 9765
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горящие зеленые анусы это прекрасно "Вирішили, що я якийсь космонавт", - Дубілет пояснив деталі ідеї проведення перепису на окупованих територіях України за допомогою супутника - Цензор.НЕТ 3513
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Короче: опять/снова «не правильно» поняли СН........☹️
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"Министр Кабинета министров"?
ето как патрон обоймы патронов.....

я б с него мультик слепил - де еще такого персонажа ушатого смешного найдешь?
короче - надежды нет.
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если тока никому не говорить, шо ето министр, то може и не заметят... "Вирішили, що я якийсь космонавт", - Дубілет пояснив деталі ідеї проведення перепису на окупованих територіях України за допомогою супутника - Цензор.НЕТ 3991
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так він же про себе голосно нагадує ще і таким чином, що так і кортить вигукнути - санітарів йому !
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Ксения - без шуток, от пугают иногда новости из Украины.....
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та які жарти...
мене знаєте, що найбільш дратує - зниклі полум'яні борці з баригою.
зараз би спитати в декого - як їм при Зелі, зрада ніде в дупу не підпирає ? так ні одної зеленої особини тут не бачу, поховались, ручки свої вмили.
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а сегодня уже Valentin's Day, a
еще и моей дочки ДР, пол ночи с ней провисели на проводе
поздравяю всех с етим праздником любви!
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І вам вітання "Вирішили, що я якийсь космонавт", - Дубілет пояснив деталі ідеї проведення перепису на окупованих територіях України за допомогою супутника - Цензор.НЕТ 7396
Доньку з Днем Народження ! Всіх гараздів !

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а теперь серьезно, понимаю о ком вы - но скучать то вроде и не о ком..
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Почетное звание космонавта, навеки закреплено за Черновецким.
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Да перепись при помощи Лунохода , по териконам , то же идея.
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мысли у Буратино были, правда маленькие-маленькие, коротенькие-коротенькие, пустяковые-пустяковые.У буратины-дубилета мысль всего одна-перепись.
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перепись населения будет проведена со спутника в жестком рентгеновском диапазоне длин волн..... при этом коренные жители дамбаса и оккупанты будут переизлучать каждый в своей части спектра.....
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это не вы, случайно, Басурину тексты пишете? что-то подобное я от него уже слышал про микроволновки.
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аааа! а я уже было подумал, что какой-то большой куй....., раз с заглавной буквы написано....
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вообще-то, это нужно физику в пятом классе учить.....
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Чего обижаться на человека с фантазией, ну такой он.
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Когда собаке нефиг делать, она яйца лижет. Так и тут...
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Министр кабинета министров..... Мастер спорта по всем видам спорта лять
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Нет, просто завхоз. Был уже один такой в правительстве Азарова. Последним покинул здание Кабмина, видать "концы" прятал.
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Да ты и есть космонавт. У нас был мер-космонавт, теперь министр-космонавт)
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Усі ці космонавти користуються однією і тією ж реактивною тягою основаною на продуктах коксо-хімічної промисловості.
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Недокосмонавт,вот кацапсая космонавтка так космонавтка она даже видела невооруженнім глазом как бандеровцы стреляют по безоружному народу.Может ее пригласить для переписи на окупированых териториях если наш крендель такой слепой. "Вирішили, що я якийсь космонавт", - Дубілет пояснив деталі ідеї проведення перепису на окупованих територіях України за допомогою супутника - Цензор.НЕТ 4823
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Эх, иногда не хватает мне опыта, чтобы не говорить то, что может разойтись с неправильными заголовками Источник: https://censor.net.ua/n3175684

Та не досвіду тобі невистачає, а мізків, щоб спочатку думати, а вже потім щось патякати! Але ти не ображайся: у моновладі таких, як ти відсотків 90-95. Так шо "ти не один! "Г+Г" "Вирішили, що я якийсь космонавт", - Дубілет пояснив деталі ідеї проведення перепису на окупованих територіях України за допомогою супутника - Цензор.НЕТ 8316
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И какой же дебил придумал перепись во время войны и массовом покидании Украины заробитчанами.На эту весну как минимум 3-5 миллионов покинут страну чтобы прокормить свои семьи при таком ,,успешном,, росте экономики страны.
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Ребята, вы обсирались и лажали СТОЛЬКО РАЗ, что вас уже кроме как талпайопов, никто не воспринимает.
Не удивляйтесь.
Все началось с факта избрания клоуна на высший гос. пост - это уже было лажей.
А дальше потекло рекой.
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порівняємо умови дослідження
Афганістан
Пересічна густота населення в Афганістані - 20 осіб на 1 км². Населення в країні розміщене дуже нерівномірно: в долинах річок, оазисах, біля великих міст густота населення перевищує 200 осіб на 1 км², в горах Гіндукушу і пустелях вона зменшується до 1 особи на 1 км²

Візьмемо Донецьку область
Донецька область є найбільш густонаселеним регіоном України. У 2014 р. на 1 км² її території в середньому припадало 164 особи, що більш ніж удвічі більше ніж в середньому по Україні (75,3 особи)

--------
Якщо в Афганістані є якась локальна концентрація, а в інших місцях можна як телят "по головах рахувати", то в тій же Донецькій області такий метод буде зовсім не ефективний. Багато населених пунктів з невизначеними межами і можуть займати великі території. До того ж, в таких "розмитих" населених пунктах неоднорідна концентрація населення. Рахувати кількість будинків певного типу (приватний сектор, багатопверхівки) теж не вихід, на сьогодні багато порожніх.
В таких умовах "рахувати по головах" все одно що бджіл на пасіці, де є порожні вулики, а які і наскільки невідомо.
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Ну зачем волку жилетка? Всеравно в кустах порвет. Больше никаких проблем в стране нет чем гадать о предстоящей переписи населения Донбасса. Собак и котов еще перепишите, будем знать резервы платы за газ.
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Я вообще не понимаю всей этой мышиной возни с переписью населения. По-моему есть законы, есть порядок проведения этой переписи если она уж так крайне необходима (лично я думаю что в данное время это не самое важное в стране). Зачем изобретать велосипед с квадратными колесами непонятно. Точность той переписи что они онлайн организовали крайне низкая и не может отвечать действительности. Такое впечатление создается что идет имитация активности. Результат все равно нулевой. Заняться что ли больше нечем.
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Зачем их вообще считать? Я их за людей не считаю. Вот когда будет перепись скота, тогда да. И то, через тепловизор прицела посчитать.
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Боже тебя храни!
Даже самые упоротые зебилы не могли так решить.
Наоборот, все убедились, что ты долблдятел!
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мегі от цікаво вони що ЗМАГАЮТЬСЯ в тому хто більший маразм вистелить за день???? А переможця якось преміюють???????????????

І головне коли буде фінал і суперкубок????
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А це все насправді ? Зебіли , козли - понавибірали ...
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Делай свое дело. Большинство судит по результатам
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