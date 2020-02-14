 "Вирішили, що я якийсь космонавт", - Дубілет пояснив деталі ідеї проведення перепису на окупованих територіях України за допомогою супутника

Про це він повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Давайте я розповім, як було насправді. Під час інтерв’ю журналіст спитав в мене щодо зустрічі з представниками ООН, яку ми проводили нещодавно у Києві. Я розповів, що ми обговорювали результати нашої оцінки чисельності населення. Потім ми перейшли до теми підрахунку населення на окупованих територіях. Представники ООН розповіли, що у них є досвід такої оцінки на територіях Афганістану та деяких інших гарячих точках через супутник, і що вони можуть допомогти нам безкоштовно з цим проєктом", - йдеться в повідомленні.



За його словами, в уряді вирішили, що треба вивчити, наскільки це можливо.



"Після цього інтернетом розійшлася новина із заголовком "Дубілет хоче підрахувати українців через супутник". Причому у мережі люди постили лише заголовок, без контексту вище. Частина почали писати, що ми хочемо витратити на це якісь шалені бюджети, частина просто вирішила, що я якийсь космонавт. Ех, іноді не вистачає мені досвіду, щоб не говорити те, що може розійтись неправильними заголовками", - додав він.

Нагадаємо, раніше Дубілет повідомив, що в уряді обговорюють можливість проведення перепису населення на окупованих Росією територіях Донбасу і Криму за допомогою супутника.

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