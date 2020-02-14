 "Вирішили, що я якийсь космонавт", - Дубілет пояснив деталі ідеї проведення перепису на окупованих територіях України за допомогою супутника

Про це він повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
"Давайте я розповім, як було насправді. Під час інтерв’ю журналіст спитав в мене щодо зустрічі з представниками ООН, яку ми проводили нещодавно у Києві. Я розповів, що ми обговорювали результати нашої оцінки чисельності населення. Потім ми перейшли до теми підрахунку населення на окупованих територіях. Представники ООН розповіли, що у них є досвід такої оцінки на територіях Афганістану та деяких інших гарячих точках через супутник, і що вони можуть допомогти нам безкоштовно з цим проєктом", - йдеться в повідомленні.
За його словами, в уряді вирішили, що треба вивчити, наскільки це можливо.
"Після цього інтернетом розійшлася новина із заголовком "Дубілет хоче підрахувати українців через супутник". Причому у мережі люди постили лише заголовок, без контексту вище. Частина почали писати, що ми хочемо витратити на це якісь шалені бюджети, частина просто вирішила, що я якийсь космонавт. Ех, іноді не вистачає мені досвіду, щоб не говорити те, що може розійтись неправильними заголовками", - додав він.
Нагадаємо, раніше Дубілет повідомив, що в уряді обговорюють можливість проведення перепису населення на окупованих Росією територіях Донбасу і Криму за допомогою супутника.
а ты - наркоман
Конечно, ты не космонавт, ты младший клоун, помощник главного клоуна!
ето как патрон обоймы патронов.....
я б с него мультик слепил - де еще такого персонажа ушатого смешного найдешь?
короче - надежды нет.
мене знаєте, що найбільш дратує - зниклі полум'яні борці з баригою.
зараз би спитати в декого - як їм при Зелі, зрада ніде в дупу не підпирає ? так ні одної зеленої особини тут не бачу, поховались, ручки свої вмили.
еще и моей дочки ДР, пол ночи с ней провисели на проводе
поздравяю всех с етим праздником любви!
Доньку з Днем Народження ! Всіх гараздів !
Та не досвіду тобі невистачає, а мізків, щоб спочатку думати, а вже потім щось патякати! Але ти не ображайся: у моновладі таких, як ти відсотків 90-95. Так шо "ти не один! "Г+Г"
Не удивляйтесь.
Все началось с факта избрания клоуна на высший гос. пост - это уже было лажей.
А дальше потекло рекой.
Афганістан
Пересічна густота населення в Афганістані - 20 осіб на 1 км². Населення в країні розміщене дуже нерівномірно: в долинах річок, оазисах, біля великих міст густота населення перевищує 200 осіб на 1 км², в горах Гіндукушу і пустелях вона зменшується до 1 особи на 1 км²
Візьмемо Донецьку область
Донецька область є найбільш густонаселеним регіоном України. У 2014 р. на 1 км² її території в середньому припадало 164 особи, що більш ніж удвічі більше ніж в середньому по Україні (75,3 особи)
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Якщо в Афганістані є якась локальна концентрація, а в інших місцях можна як телят "по головах рахувати", то в тій же Донецькій області такий метод буде зовсім не ефективний. Багато населених пунктів з невизначеними межами і можуть займати великі території. До того ж, в таких "розмитих" населених пунктах неоднорідна концентрація населення. Рахувати кількість будинків певного типу (приватний сектор, багатопверхівки) теж не вихід, на сьогодні багато порожніх.
В таких умовах "рахувати по головах" все одно що бджіл на пасіці, де є порожні вулики, а які і наскільки невідомо.
Даже самые упоротые зебилы не могли так решить.
Наоборот, все убедились, что ты долблдятел!
І головне коли буде фінал і суперкубок????