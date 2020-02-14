 ДБР має розслідувати інформацію про зустріч Зеленського і Патрушева в Омані - ці факти тягнуть на державну зраду, - "ЄС"

Як повідомляє пресслужба партії, про це на своїй сторінці в мережі Facebook написала народна депутатка з фракції "Європейська Солідарність" Ірина Фріз, передає Цензор.НЕТ.

"У разі підтвердження викладених журналістами фактів щодо президента Зеленського та керівника його Офісу Єрмака має бути відкрито кримінальне провадження за статтею 111 ККУ "державна зрада", – переконана Фріз.

"Програма "Схеми" сьогодні оприлюднила матеріал щодо ймовірної таємної зустрічі в Султанаті Оман пана Зеленського з головою Ради безпеки країни-агресора (Російської Федерації), екскерівником ФСБ РФ Патрушевим Миколою Платоновичем. Її матеріали вказують на ймовірність вчинення найвищою посадовою особою України кримінального злочину проти національної безпеки, що передбачений статтею 111 ККУ "державна зрада". Водночас, за даними медіа, Державним бюро розслідування відкрито провадження за фактом ймовірної державної зради під час спроби надати законності проросійській автономії окупованих територій Донецької та Луганської областей", – зазначає Фріз.

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"Відповідно до цього, з урахуванням факту наявності у проваджені ДБР відповідної справи вимагаю долучення матеріалів, що викладені в сюжеті програми "Схеми", до зареєстрованого провадження. У випадку підтвердження фактів, що викладені у сюжеті, вимагаю негайного порушення кримінальної справи за статтею 111 ККУ щодо Президента України Володимира Зеленського та керівника Офісу Президента Андрія Єрмака", – наголошує Фріз.

Нардепка Вікторія Сюмар заявила, що інформація, яку оприлюднили журналісти програми "Схеми" про таємні переговори президента Зеленського із секретарем Ради безпеки Російської Федерації Патрушевим, занадто серйозна і приховати її не вдасться.

"Патрушев – це не просто рядовий секретар РНБО. Він – це КДБ. Все життя. Як і Путін. Патрушев очолив ФСБ Росії влітку 1999 року, а вже в грудні 1999 в Москві підірвали будинки, звинуватили чеченців, розв’язали "маленьку війну" і зробили Путіна Президентом", – нагадала Сюмар про роль ймовірного візаві Зеленського на таємних переговорах в Омані. "Саме тому в Росії часом називають Патрушева ледь не куратором Путіна по лінії КДБ. Його впливи – колосальні. І він точно найпотужніший силовик РФ", – пише Сюмар. "Утаємничені переговори під соусом чи то "приватного візиту" за версією ОПУ, чи то робочого, але чомусь з поверненням на літаку, яким користувався Патрушев, цілком тягнуть на державну зраду", – припускає Вікторія Сюмар. "У темі Оману вже було багато брехні. Але щось мені підказує, що деякі спецслужби знають правду. І приховати її не вдасться. Надто в серйозні ігри грає Патрушев. Геополітичні. І вони не подобаються іншим Гравцям. Про всяк випадок – в останньому реченні не про Зеленського", – підсумовує Вікторія Сюмар можливі наслідки скандалу.

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Народна депутатка з фракції "Європейська Солідарність", голова комітету з питань інтеграції України в ЄС Іванна Климпуш-Цинцадзе зазначила, що "розслідування" Схем "шокує".

"Хоч журналісти не стверджують, що Зеленський зустрічався в Омані з колишнім головним ФСБівцем Росії, а нині очільником Радбезу РФ Патрушевим, але цей висновок напрошується сам собою. Як так сталося, що Президент України полетів до Києва літаком, яким до Оману прилетів Патрушев? Невже на весь Оман не знайшлося іншого літака? Чому Президент воюючої держави не побоявся сісти у літак, яким перед цим, видається, скористався державний діяч країни-агресора, ще й одразу після того, як Іран збив наш пасажирський боїнг? Може, тому, що перед цим Президент домовився про щось із Патрушевим, і переліт його літаком – теж частина тих домовленостей? Про воду в Крим? Про вибори на Донбасі? Про призначення Єрмака? Про нові точки розведення? Це серйозні питання, і просто вийти на брифінг з черговими неправдами замало. Хоча сумніваюся, що Зеленський і його ОПУ зроблять бодай це. За нашими спинами відбулося щось дуже небезпечне? Повторюю: простого пояснення вже замало. Але на що більше можемо розраховувати в умовах, коли в парламентсько-президентській країні не ВРУ, а Президент має цілковиту владу?" - резюмувала Климпуш-Цинцадзе.

У четвер, 13 лютого програма "Схеми" повідомила, що секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев прибув в Оман того ж дня, коли звідти вилетів президент України Володимир Зеленський. За даними журналістів "Схем", Зеленський скористався для повернення в Україну тим самим літаком, на якому Патрушев прибув до Оману з Москви.

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак назвав розслідування "Схем" "неправдою від початку і до кінця". "Завтра будь-хто може випустити такий сюжет про будь-кого, в якому єдиним свідченням буде "як стверджують наші джерела" і абсолютно маніпулятивні фрази під драматичну музику", - припустив він.

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Нагадаємо, в Оман президент Володимир Зеленський разом із родиною полетів 5 січня. Як повідомили в ОП, візит є офіційним, однак президент скористався послугами рейсового літака, витративши власні кошти.

Детальніше читайте в статті Юрія Бутусова "Ще ніхто не виправляв провал у комунікації новою брехнею".