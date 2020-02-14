EN|RU|UK
Теми дня: Рынок земли Записи Гончарука Коронавирус из Китая Убийство Шеремета Обмен пленными Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Обирай свідомо
 Політика України
  8556  218
Все про:Зеленський (4503) Патрушев (14) Оман (40) Мендель (56)

 Зеленський і Патрушев ніколи не зустрічалися і не говорили, - Мендель

Президент України Володимир Зеленський ніколи не зустрічався і не говорив з колишнім главою ФСБ, секретарем Ради безпеки РФ Миколою Патрушевим.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написала речниця президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель, передає Цензор.НЕТ.

"Складно спростувати, що хтось лікує зуби, у когось є брати, хтось літає до Москви, хтось з чиновників РФ літає до Оману, хтось із сучасних політиків знав когось із політиків до приходу у владу і ще й десь працював. Складно і зіставити ці несумісні факти, дійшовши висновку, що Президент домовлявся за спинами суспільства з російським чиновником. Єдине, що було не складно у сюжеті програми "Схеми", - це заперечити факт зустрічі Президента та представника РФ Патрушева, адже вони справді ніколи не зустрічалися і не говорили. Для себе зауважу, що "тема зубів" в українській журналістиці надто часто підводить авторів", - заявила Мендель.

Читайте також: Зеленський повернувся з Оману літаком, яким в Оман прилетів секретар Радбезу РФ Патрушев, - "Схеми". ВIДЕО

Зеленський і Патрушев ніколи не зустрічалися і не говорили, - Мендель 01

У четвер, 13 лютого програма "Схеми" повідомила, що секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев прибув в Оман того ж дня, коли звідти вилетів президент України Володимир Зеленський. За даними журналістів "Схем", Зеленський скористався для повернення в Україну тим самим літаком, на якому Патрушев прибув до Оману з Москви.

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак назвав розслідування "Схем" "неправдою від початку і до кінця". "Завтра будь-хто може випустити такий сюжет про будь-кого, в якому єдиним свідченням буде "як стверджують наші джерела" і абсолютно маніпулятивні фрази під драматичну музику", - припустив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Візит Зеленського в Оман був приватним, - відповідь Офісу Президента депутату від "ЄС" Ар'єву. ДОКУМЕНТ

Нагадаємо, в Оман президент Володимир Зеленський разом із родиною полетів 5 січня. Як повідомили в ОП, візит є офіційним, однак президент скористався послугами рейсового літака, витративши власні кошти.

Детальніше читайте в статті Юрія Бутусова "Ще ніхто не виправляв провал у комунікації новою брехнею".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175679
 
 
 Топ коментарі
 
Это та Мендель, которая утверждала что Зе полетело в Оман на рейсовом самолёте? Тогда, да, верю!!!
 показати весь коментар
 
Какие ваши доказательства?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
 
Пока что общего в заявлениях стороны зе - ноль упоминаний про самолет.
 показати весь коментар
 
 
А теперь замените в новости "Зеленский" на "Порошенко" и представьте какой дикий визг бы подняли зебилы пару лет назад .
 показати весь коментар
 
 
А в літаку були тільки стюардеси, Патрушева викинули.
 показати весь коментар
 
 
Як тільки Гаранта шкварять, Мендель тут як тут. Мабуть свічку тримала Зеленський і Патрушев ніколи не зустрічалися і не говорили, - Мендель - Цензор.НЕТ 8397
 показати весь коментар
 
 
НЕВЕРЮ!!! Где доказательства?! Фото, видео?!!! Обычный п...жь!!!!! Из жизни понял одно - кто громче кричит "держи вора", тот и вор!!!
 показати весь коментар
 
І ця нікчема нещадно глузувала та знущалася на іншими президентами! Бумеранг.
Патрушев не зуби а мозги вставляв Хочуну.
Да, колектив 95 кварталу, дуже образився не Зе - він їм не привіз магнітики з Оману.
 показати весь коментар
 
 
С Оману он привез нам всем ЗРАДУ и папку с теми компроматами, которые на него насобирала Кремлядская охранка за время его членограйства на мокшанских корпоративах.
 показати весь коментар
 
Мендель ,потом амеры скажут правду . а пока помолчи . Петя тоже созванивался с Путлером . но это не афишировали .
 показати весь коментар
 
Легко зашкваритися,важко відмитися.
 показати весь коментар
 
Пендель, кредит ТВОЕГО доверия у мало-мальски необдолбанной публики - ниже уровня канализации в Крвом РогЕ! Поди к Зюзику, пусть он те "зубы полечит" тем, чем твой членограй на роялях шпилит!
 показати весь коментар
 
шмендель забыла, что вчера брехала, дрянь
 показати весь коментар
 
Явилась-не запылилась. Спикерша решила поспикать.
Только никто не слушает.
 показати весь коментар
 
Шо там это %уйло говорило про тех, кто "зашкварился"?)
 показати весь коментар
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору