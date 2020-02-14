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 Політика України, Суспільство
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Все про:Денісова (422) Крим (8763) Росія (26452) політв'язні (1122) кримські татари (1509) Москалькова (161)

 Місцеперебування двох затриманих кримських татар досі невідоме, - Денісова звернулася до Москалькової

Поки що невідомо місцезнаходження двох затриманих кримських татар Теймура Абдуллаєва і Узеіра Абдуллаєва.

Про це повідомила Уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова, передає Цензор.НЕТ.

"Місцеперебування незаконно утримуваних кримських татар Теймура Абдуллаєва та Узеіра Абдуллаєва, які раніше перебували "ФКУ СИЗО 2 ГУФСИН России по Ростовской области", досі невідоме", - зазначила вона.

Денісова повідомила, що ув'язнених українців 10 лютого 2020 року вивезли з пенітенціарної установи на території Ростовської області.

"Звертаюся до Уповноваженого з прав людини Тетяни Москалькової терміново вжити заходів для встановлення місцеперебування громадян України, адже адвокату та рідним не повідомили куди саме етапують наших співгромадян", - зазначила омбудсмен.

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Як повідомлялося, фігурант "справи Хізб ут-Тахрір" (перша сімферопольська група) Теймур Абдуллаєв отримав 16 років і 6 місяців позбавлення волі, плюс 1 рік 4 місяці адміністративного нагляду, його брат Узеір Абдуллаєв - 12 років і 6 місяців позбавлення волі. Вирок обом політв'язням був залишений в силі після розгляду апеляційної скарги у Верховному суді РФ, який лише на пів року зменшив терміни кожному з них.

Місцеперебування двох затриманих кримських татар досі невідоме, - Денісова звернулася до Москалькової 01
Місцеперебування двох затриманих кримських татар досі невідоме, - Денісова звернулася до Москалькової 02
Місцеперебування двох затриманих кримських татар досі невідоме, - Денісова звернулася до Москалькової 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175678
 
 
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Пенисову раз Москалькова опустила - кортеж чуть не наехал на ногу, да еще демонстративно не ответили на вопли Пенисовой, хотя та стояла и ныла в Рашке возле зоны. И оно о5 "обращается". Замечательная работа - кричишь чет там и бабло получаешь(не зарабатываешь, а получаешь)
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ищут пожарные, ищет мылыцыя, ищут прохожие в нашей столице....
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