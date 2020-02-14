 "Україна - це місце, де мають "одружитися" китайський і європейський капітали", - Кулеба

Про це повідомив віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба на зустрічі з представниками Харківського офісу Європейської Бізнес Асоціації, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Маємо 43% зовнішньої торгівлі з ЄС. Це феноменальний результат за останні роки. Але діалектично в нас розвиваються відносини з Китаєм. Немає ні політичного діалогу з Китайською Народною Республікою, ні короваю з хлібом… Але при цьому бізнес буяє яскравим квітом. І за останній рік вперше в історії Китай став торговельним партнером України №1 як окрема країна", - зазначив Кулеба.
За його словами, це сталося без будь-якої підтримки з боку держави, тобто бізнес сам домовився.
"Тому моя думка, що Україна – це місце, де мають "одружитися" китайський і європейський капітали", - наголосив віцепрем'єр.
Кулеба пояснив, що, маючи зону вільної торгівлі з ЄС і європейські стандарти, "ми отримуємо конкурентну перевагу для ведення бізнес-операцій з подальшим експортом або залученням європейського капіталу сюди, де він може в ліберальнішому середовищі, ніж у самому ЄС, будувати бізнес з Китаєм".
мало ли - вышвырнуть табачников, это же постараться как надо. как будто специально гадят
"Украина - это место, где должны "жениться" китайский и европейский капиталы", - Кулеба
это СВАТЫ!!!!!
на каждую хитрую харю найдется пулфхулкрзефлрйъ-0 и-нй ън5йзлд5(комментатор арестован. Баканов)
місцем ???
И был потоп. И взял Ной каждой твари по паре. Даже двух динозавров взял. А они оба мальчиками оказались! Так они и вымерли… Хотя очень старались…
а кстати есть картинка - в "ковчег" заходят типо звери и львы... но оба льва с гривами. кто-кто высрал - мда, трудновато будет...
😁
(я видел видео где Патрушев, российский, высрал, тряся мешком: вот тут детонаторы, но не покажу, так как это тайна..... после взрывов ватников то)
И вообще, украинцы делятся на хохлов, козаков и на экзиль, которая послала всех на х***!
😁
🤣
"лавина инвестиций "вчера устами посла Германии уже накрыла в Украине некоторых с головой бл*дь!
У них там только одно на уме. Только одно!
іДЕЮ ПРО уКРАЇНУ ЯК "ЧОРНУ пОДАТКОВУ ДІРУ" ВИНОШУВАВ ЩЕ дІМОН кОРЧИНСЬКИЙ..
пРОБЛЕМА ОДНА.. ЧИ ПОГОДИТЬСЯ НА ЦЕ єВРОПА..
маючи зону вільної торгівлі з ЄС
пАЦАНИ.. НЕ БУТДЬТЕ ТАКИМИ ХИТРОЖОПИМИ..єВРОПА ВАС ПОШЛЕ НА..УЙ "З РОЗГОНУ"...
Даже стало интересно, какие товары мы поставляем в Китай, и когда торговый баланс с Китаем станет профицитным для нас.
Об этом в Facebook сообщил торговый представитель Украины Тарас Качка.
"Мы также завершили согласование протокола по мясу птицы (а следовательно свою цель открыть товар до конца этого года я не оставляю).
Отрицательное сальдо 2019г. более 10 млрд.дол., На Китай приходится 4,5 млрд. И это без учета частных посылок.
Украина ето родина....