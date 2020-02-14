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 Політика України, Економіка
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Все про:Китай (411) торгівля (245) Євросоюз (2812) Кулеба Дмитро (218)

 "Україна - це місце, де мають "одружитися" китайський і європейський капітали", - Кулеба

У зовнішній торгівлі України на країни ЄС припадає 43%, при цьому стрімко і без будь-якої державної підтримки зростає торгівля з Китаєм.

Про це повідомив віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба на зустрічі з представниками Харківського офісу Європейської Бізнес Асоціації, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Маємо 43% зовнішньої торгівлі з ЄС. Це феноменальний результат за останні роки. Але діалектично в нас розвиваються відносини з Китаєм. Немає ні політичного діалогу з Китайською Народною Республікою, ні короваю з хлібом… Але при цьому бізнес буяє яскравим квітом. І за останній рік вперше в історії Китай став торговельним партнером України №1 як окрема країна", - зазначив Кулеба.

За його словами, це сталося без будь-якої підтримки з боку держави, тобто бізнес сам домовився.

"Тому моя думка, що Україна – це місце, де мають "одружитися" китайський і європейський капітали", - наголосив віцепрем'єр.

Кулеба пояснив, що, маючи зону вільної торгівлі з ЄС і європейські стандарти, "ми отримуємо конкурентну перевагу для ведення бізнес-операцій з подальшим експортом або залученням європейського капіталу сюди, де він може в ліберальнішому середовищі, ніж у самому ЄС, будувати бізнес з Китаєм".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польщі і Румунії теж всі говорили забути про вступ у НАТО, - Кулеба

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175676
 
 
 Топ коментарі
 
Вас послушать так и последние инвесторы сбегут из этого дурдома, с инвест нянями и прочим...
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43% внешней торговли благодаря прошлой власти. Вы то тут каким боком? Глядя на вашу бородатую няню и дбр портнова ни один здравомыслящий не побежит сюда ничего вкладывать.
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а ким ви себе бачите в європейсько - китайському бізнесі ?
місцем ???
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Вас послушать так и последние инвесторы сбегут из этого дурдома, с инвест нянями и прочим...
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Зря Вы так! Они вон даже книгу написать успели
"Украина - это место, где должны "жениться" китайский и европейский капиталы", - Кулеба - Цензор.НЕТ 1424
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Зеленський робить помилку, найбільші капітали в США, тому потрібно працювати з США а не женити ЄС та Китай в Україні!
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кажется что если ничего бы они не делали, то было бы круто.
мало ли - вышвырнуть табачников, это же постараться как надо. как будто специально гадят
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Кто то хитрый начал это давненько, помните мультик « сказочная Русь», потом сериалы эти про скотов, потом слуга народа. Так что не нужно их считать идиотами, там все детально продумано.
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неееее
"Украина - это место, где должны "жениться" китайский и европейский капиталы", - Кулеба

это СВАТЫ!!!!! "Україна - це місце, де мають "одружитися" китайський і європейський капітали", - Кулеба - Цензор.НЕТ 188
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оно то так, но даже Б*гдан настолько тупое чмо что трудно представить как оно было у Бени адвокатом то.
на каждую хитрую харю найдется пулфхулкрзефлрйъ-0 и-нй ън5йзлд5(комментатор арестован. Баканов)
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Инвесторы прям таки ждут, когда их активы какой-нибудь решала из Кислодрищенского районного суда перепишет в пользу "уважаемых людей"...))
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43% внешней торговли благодаря прошлой власти. Вы то тут каким боком? Глядя на вашу бородатую няню и дбр портнова ни один здравомыслящий не побежит сюда ничего вкладывать.
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а ким ви себе бачите в європейсько - китайському бізнесі ?
місцем ???
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чет вспомнилось
И был потоп. И взял Ной каждой твари по паре. Даже двух динозавров взял. А они оба мальчиками оказались! Так они и вымерли… Хотя очень старались…
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ахахаха, о б*же, не слыхал еще.
а кстати есть картинка - в "ковчег" заходят типо звери и львы... но оба льва с гривами. кто-кто высрал - мда, трудновато будет...
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А наречена на весіллі буде Владімір Ляксандрович? Як романтично - ніч втройом.
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Интересно а какое соотношение импорта и экспорта с ЕС и Китаем.
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Там большая цифра, Кулебе в голову не влезет...
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Страну превратили в сумасшедший дом.
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Теперь хотят превратить в "дом свиданий"...
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толерантность превыше всего, слово капитал оно мужского рода, так же, как слова трус и долг, а еще можно обещать, шо не значит жениться "Украина - это место, где должны "жениться" китайский и европейский капиталы", - Кулеба - Цензор.НЕТ 6894
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Там, де постійні розводи - ніхто женитись не буде. "Украина - это место, где должны "жениться" китайский и европейский капиталы", - Кулеба - Цензор.НЕТ 9694ЗІ А няні свічку триматимуть? "Украина - это место, где должны "жениться" китайский и европейский капиталы", - Кулеба - Цензор.НЕТ 3654
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А украинцы будут за этой непотребщиной наблюдать . Тьфу Бордель какой-то.
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Українці стоятимуть раком на проданій 73% ідіотів землі.
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а смысл? "Жениться" будут европейцы и китайцы
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существование местного населения в этой схеме не предусмотрено
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Кулеба будет леди делать, или это прерогатива Ярёменко ?
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Взорвать домА вестимо.
(я видел видео где Патрушев, российский, высрал, тряся мешком: вот тут детонаторы, но не покажу, так как это тайна..... после взрывов ватников то)
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Патрушеву сейчас некогда - он гепе зубы лечит.....
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Продовжуйте тим же курсом, щоб і остання пенсіонерка, яка за вас голосувала, й називала розумними, зрозуміла, які ви віслюки
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пенсионерка которая голосовала за этих ослов, ничего понять не сможет, у нее понималка отсутствует в принципе
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От коли будуть новини, що на Україно-Китайському кордоні відкрили новий пункт пропуску, тоді й одружуй! "Украина - это место, где должны "жениться" китайский и европейский капиталы", - Кулеба - Цензор.НЕТ 4092 А зара вони самі розберуться: чи варто взагалі сюди заходить.
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с нашими судами , тут и сожительствовать ни кто не будет
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З часом, кожен з них, за публічне паплюження Нашої Держави заплатять.
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Китайці все заповнять своїм дешевим фуфлом. Промисловості України буде гаплик.
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уже заповнили, з допомогою цитруса, розетки і інших гіпермаркетів. Тому промисловості гаплик. І тому інвестиції, навіть ті, які є - не допомагають, і які будуть - не допоможуть. Окрім інвестицій потрібен розум. Не будемо тикати пальцями в тих, у кого його нема. То й так видно. Хоча, і армія левів під керівництвом ішака все одно, що армія віслюків.
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В контексте сегодняшнего дня - это выглядит, скорее, как угроза.
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*****, мне это напоминает о сексе на троих - хохлушка и немец с китайцем в одной кровати...
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А чего "хохлушка", не гансы и узкоглазые например? Ты кацап?
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Украиночка не ездит "секс-арбайтершей" в РФ и не руководит заседаниями Госдумы РФ, выпив стакан водяры!
И вообще, украинцы делятся на хохлов, козаков и на экзиль, которая послала всех на х***!
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а Украинцы будут обслуживать капитал за копейки.
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Жениться! Плодиться! Народжувати єврокитайчиків або китаєвропейців.... Що за маячня?!?! Суцільне телешоу "ДурДом"
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У китайцев и немцев хватает ума и денег на презерватив!
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Украинцы денег платить не будут. Они будут их по-лу-чать! Это же все чрезвычайно просто!!

😁
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Получать за услуги по интим-обслуживанию европейских и китайских капиталистов??? "Україна - це місце, де мають "одружитися" китайський і європейський капітали", - Кулеба - Цензор.НЕТ 1124
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Слуги народа и прочие народные паразиты отечественного разлива, похоже решили устроить конкурс на лучшую заметку для популярного журнала «Ярбух фюр психоаналитик унд психопатологик».

🤣
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еще один сказочник-факир

"лавина инвестиций "вчера устами посла Германии уже накрыла в Украине некоторых с головой бл*дь!
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Ну и Хто Кого Будит Трахать, - Та не Женится Нужно , - А Партнерские Отношения налаживать Нормальные по Писанию и Равноправные и не Радужные.
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Жіночка без маски за молодою нА ЄВРОПЕЙСЬКО-КИТАЙСЬКОМУ ВЕСІЛЛІ В УКРАЇНІ - Василевька-Смагун
"Україна - це місце, де мають "одружитися" китайський і європейський капітали", - Кулеба - Цензор.НЕТ 1181
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конечно..завалили прилавки магазинов дешевой китайской хренью всякой. половина из которой вредна, а то и опасна для здоровья, и радуются... "Україна - це місце, де мають "одружитися" китайський і європейський капітали", - Кулеба - Цензор.НЕТ 849
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Я не знаю,в правительстве действительно все такие тупые или исполняют предписания *****.Китай уже и так экономически захватил все восточные земли кацапии до Урала а наши полуумки хотят сдать всю Украину китаяйчатам что наглухо нам закроет двери в ЕС за что погибла Небесная Сотняи по сей день погибают на востоке Украины.
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сОРОСЯТА В уРЯДІ за визначенням ПРАЦЮЮТЬ НЕ НА хУ№ЛА.
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Свого часу Лука уклав з китайцями угоду за якою мав виділити шмат землі під виробництво . Але зрозумівши що китайці привезуть свою рабсилу , яка на порядки продуктивніша за колишню совдепівську, зумів якось викрутитися. Ці клоуни з кварталу захистом інтересів України перейматися не будуть.
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Опять одной жопой на двух стульях?
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Это всё в излюбленной теме кв95 -- Украина = публичный дом...
У них там только одно на уме. Только одно!
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Кулеба пояснив, що, маючи зону вільної торгівлі з ЄС і європейські стандарти, "ми отримуємо конкурентну перевагу для ведення бізнес-операцій з подальшим експортом або залученням європейського капіталу сюди, де він може в ліберальнішому середовищі, ніж у самому ЄС, будувати бізнес з Китаєм".

іДЕЮ ПРО уКРАЇНУ ЯК "ЧОРНУ пОДАТКОВУ ДІРУ" ВИНОШУВАВ ЩЕ дІМОН кОРЧИНСЬКИЙ..

пРОБЛЕМА ОДНА.. ЧИ ПОГОДИТЬСЯ НА ЦЕ єВРОПА.. "Україна - це місце, де мають "одружитися" китайський і європейський капітали", - Кулеба - Цензор.НЕТ 690

маючи зону вільної торгівлі з ЄС "Україна - це місце, де мають "одружитися" китайський і європейський капітали", - Кулеба - Цензор.НЕТ 6545



пАЦАНИ.. НЕ БУТДЬТЕ ТАКИМИ ХИТРОЖОПИМИ..єВРОПА ВАС ПОШЛЕ НА..УЙ "З РОЗГОНУ"...
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Вывод: чем меньше власть вмешивается, тем страна лучше развивается!
Даже стало интересно, какие товары мы поставляем в Китай, и когда торговый баланс с Китаем станет профицитным для нас.
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Украинская делегация во время встречи с Генеральной таможенной администрацией КНР подписала два протокола по экспорту рапсового шрота и меда.

Об этом в Facebook сообщил торговый представитель Украины Тарас Качка.

"Мы также завершили согласование протокола по мясу птицы (а следовательно свою цель открыть товар до конца этого года я не оставляю). "Україна - це місце, де мають "одружитися" китайський і європейський капітали", - Кулеба - Цензор.НЕТ 4008
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Это отлично! Но ситуацию не спасает.
Отрицательное сальдо 2019г. более 10 млрд.дол., На Китай приходится 4,5 млрд. И это без учета частных посылок.
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Гаманці українських чиновників це те місце де зникають гроші американських, китайських і європейських інвесторів, за податки українців не кажу бо вони зникають у мить коли українець платить їх податковій...
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Все дебилы и уроды Украины собрались в партии слуг народа начиная от Осла Оманского и кончая всякой шушарой типа юзика и вышевысказываемого.
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А ребеночек от этого брака родится зеленым...дефективным....
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У Украины есть беда! Количество разводов превышает количество свадьб!
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"Украина - это место, где должны "жениться" китайский и европейский капиталы" - в Украине уже почти всё украдено, осталась только земля. Каломойский, Пинчук, Ахметов и Фирташ хотят европейцев и китайцев обворовать.
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Он решил что "бизнес должен".... А что ты сделал для того чтоб они тут "женились"? 20% НДС? 50%+ на фонд заработной платы? Акциз, ндс, пф, на ввоз автомобилей и оборудования? Дороги с ямами по колено???? Суды, которые по щелчку пальца тебя лишают права собственности? Смотри внимательно - это не китайцы с европецами в очереди стоят чтоб начать бизнес в Украине?
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И будут жить долго и счастливо на расподаже Украины вывозя ресурсы на переработку в свои страны.Они прийдут не жениться а удовлетворять свои естественные надобности.Еще один зеленный придурок кому бы отдаться бо эти проститутки зеленные больше не чего не умеют. Где народовладдя?
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Украина - ето не место, торчек вонючий...
Украина ето родина....
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от мне интерсно тока у меня есть такое желание, всю ету зеленую мразоту, не имеющию никакого отношения к Украине, за горло подержать?
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А єврєйскій капітал де буде на цьому весіллю?
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Что то у него с головой. Украина это страна где аферисты его зеленой банды собираются разворовать землю. Эта афера скоро будет во всех мировых учебниках по аферам на первых страницах. В том числе в Европейских и Китайских учебниках. Дай Бог чтобы в учебниках она была в качестве неудавшихся афер.
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Да , у Китая бабок куры не клюют , но допускал их бизнес в массовом порядке в Украину нельзя. Даже для того что бы построить километр дороги , китайцы везут своих рабочих .
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Да еперный ты театр--жену свою замуж отдай спереди европейцам сзади китайцам.Зае*али зеленые полудурки Украину подставлять
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... ну-ну, а не кажется уважаемому бабложеру, что скоро будет в Украине: мертвые с косами стоят и кругом тишина
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Только вот из Украины очень херовая свекровь.
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Вот пока дебилы будут во власти крутить экономикой.НИКОГДА украинский капитал не состоится ...и мы,по примеру Германии,Японии и Кореи никогда не сможем начать инвестировать сами себя,то есть отечественный бизнес не будет заинтересован вкладываться в свою экономику,а банкиры под невысокий процент дать старт таким программам.Вечно будем искать "дядю " на стороне...Долой дебилов из власти и экномики!!!
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Дорогая Кулеба, если бы между Украиной и Китаем не было Расии....
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ну, избиратели зеленого "Sesame Street" недоразуменья, "женитесь" с ним сколько влезит. А я посмотрю со стороны. 20 лет платил исправно налоги а теперь - нахрен оно мне надо содержать 75 % дармоедов?
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