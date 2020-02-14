 "Україна - це місце, де мають "одружитися" китайський і європейський капітали", - Кулеба

Про це повідомив віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба на зустрічі з представниками Харківського офісу Європейської Бізнес Асоціації, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Маємо 43% зовнішньої торгівлі з ЄС. Це феноменальний результат за останні роки. Але діалектично в нас розвиваються відносини з Китаєм. Немає ні політичного діалогу з Китайською Народною Республікою, ні короваю з хлібом… Але при цьому бізнес буяє яскравим квітом. І за останній рік вперше в історії Китай став торговельним партнером України №1 як окрема країна", - зазначив Кулеба.

За його словами, це сталося без будь-якої підтримки з боку держави, тобто бізнес сам домовився.

"Тому моя думка, що Україна – це місце, де мають "одружитися" китайський і європейський капітали", - наголосив віцепрем'єр.

Кулеба пояснив, що, маючи зону вільної торгівлі з ЄС і європейські стандарти, "ми отримуємо конкурентну перевагу для ведення бізнес-операцій з подальшим експортом або залученням європейського капіталу сюди, де він може в ліберальнішому середовищі, ніж у самому ЄС, будувати бізнес з Китаєм".

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