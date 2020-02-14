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 Політика України
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 "Деякі зауважили, що підтримують, з деякими ще будемо працювати", - Загороднюк про переговори щодо приєднання до Програми розширених можливостей НАТО

Україна продовжує переговори з НАТО про приєднання до програми Партнерства розширених можливостей, яка може відкрити для ЗСУ нові шляхи до оволодіння стандартами альянсу.

Про це у Брюсселі на зустрічі з журналістами за підсумками візиту до штаб-квартири НАТО заявив міністр оборони України Андрій Загороднюк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Статус партнера з розширеними можливостями – це було центральне питання в усіх наших перемовинах. Ми подали заявку на програму ЕОР (Enhanced Opportunity Partners). Цю заявку ми подавали ще у 2016 році, і місяць тому ще раз її підтвердили. Це була перша зустріч після такого підтвердження, тому ми говорили про шлях до цього статусу, про ймовірні перешкоди і про те, якими є очікування від країн-партнерів", - розповів Загороднюк.

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За його словами, на багатосторонніх зустрічах значна кількість країн НАТО заявили, що підтримують таку участь України.

"Деякі зауважили, що підтримують з урахуванням впровадження реформ, з деякими ще будемо працювати", - додав міністр оборони.

Він нагадав, що в EOP є низка переваг, вигідних для України, адже ця програма може значно підвищити інтенсивність реформ та спростити шлях до поставлених цілей у досягненні взаємосумісності з військовими підрозділами країн-членів НАТО.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175675
 
   
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это. як стоять на паперти, хто кинет милостыньку, а хто-то пожадничает
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Загороднюк стоїть на перехресті. Голосує. Ніхто не зупиняє, але з проїжджиж автомобілів йому дружньо кивають. Може фейсом не вийшов, чи костюм не той, чи мешти жмуть. Що ж не так? Бажання їхати є, а не їдеться.
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