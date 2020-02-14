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 Суспільство, Здоров'я
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Все про:охорона здоров'я (176) Мінздоров'я (1134) Зоряна Скалецька (70)

 МОЗ розробить стратегію "Здоров'я нації", розраховану до 2030 року, - Скалецька

МОЗ збирає робочу групу для розробки національної стратегії охорони здоров'я, яка буде розрахована до 2030 року.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомила міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька в ефірі програми "Право на владу".

"Міністерство охорони здоров'я збирає робочу групу, всіх наших експертів, науковців академічних - готувати національну стратегію-2030 "Здоров'я нації",- сказала Скалецька.

Окрім того, вона заявила, що кошти, виділені на закупівлі ліків, ефективніше використовуватимуться на рахунках ДП "Медичні закупівлі".

"Рішення про передачу (частини закупівель ліків та лікарських засобів, - ред.) було політично підтримано. ДП "Медичні закупівлі" отримає статус центральної закупівельної організації та спеціальні можливості виходити на закупівлі з виробниками за кордон, мати довготривалі контракти", - пояснила очільниця МОЗ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Евакуація українців з Китаю запланована на 18 лютого, після прильоту всіх ізолюють на 14 днів, - Скалецька

За її словами, зараз в Україні є 27 млрд грн дебіторської заборгованості, частина з цих коштів - гроші на закупівлю ліків.

На думку Скалецької, ці кошти могли б ефективніше використовуватися на рахунках ДП "Медичні закупівлі".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175672
 
 
 Топ коментарі
 
пані, з'їздіть якусь в районну лікарню..у Боярку наприклад.."вата - тільки для скорої"..здоровье нации..мля..
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Одну стратегию уже внедрили, что привело к закрытию больниц бегству врачей и официальному заявлению властей что конституцию в разрезе медицины они выполнять не будут!

чем закончится новая стратегия страшно даже представить, хотя наметки понятны народная медицина и подорожник!!
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Каррочє Скліффасовскій - Слуги урода вирішили додерибанити бабло, яке ще там залишилося. А то час йде, онуки ростуть,а бабла вже починає на всіх слуг не вистачати
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Не все доживут до конца плана стратегии... О блин, да это же часть стратегии...
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И ведь не только лишь все.... смогут быть здоровенькими на сегодняшний день, а после реформы только лишь не все.
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некоторые не доживут до окончания разработки плана стратегии с какими темпами эта дунька работает, почти год сидит в кресле и только теперь ее осенила идея и то не факт что ее голову осенила
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пані, з'їздіть якусь в районну лікарню..у Боярку наприклад.."вата - тільки для скорої"..здоровье нации..мля..
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Одну стратегию уже внедрили, что привело к закрытию больниц бегству врачей и официальному заявлению властей что конституцию в разрезе медицины они выполнять не будут!

чем закончится новая стратегия страшно даже представить, хотя наметки понятны народная медицина и подорожник!!
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Народная медицина и подорожник - это не худший вариант. И прикормить толкового врача на аварийные ситуации, чтобы не кормить весь МОЗ.
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согласен подорожник это цель современной медицины зачем нам МРТ, подорожник вот лечение от всех болезней проверенное столетиями, как мы все до сих пор этого не понимали!!
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МОЗ розробить стратегію "Здоров'я нації", розраховану до 2030 року, - Скалецька

и ПЛАНОВ ГРОМАДЬЙО... МОЗ розробить стратегію "Здоров'я нації", розраховану до 2030 року, - Скалецька - Цензор.НЕТ 6178

ДАЙОШЬ СТРАТЕГИЮ на 50..100....150 років !!! МОЗ розробить стратегію "Здоров'я нації", розраховану до 2030 року, - Скалецька - Цензор.НЕТ 7166
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Вопрос только - какой нации ? Что-то у меня возникают подозрения, что нация это та, которую Моисей по пустыне водил, и вот довел до Украины...
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Каррочє Скліффасовскій - Слуги урода вирішили додерибанити бабло, яке ще там залишилося. А то час йде, онуки ростуть,а бабла вже починає на всіх слуг не вистачати
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Пригадується , як минулого року дехто тут аж піною покривалися коли обливали брудом Уляну Супрун. І як її лише не обзивали, як її лише не проклинали. І що тепер ми маємо в сухому залишку, коли медицину передали до рук клоунів , невігласів та звичайних злодіїв, головною метою яких є лише розкрадання державних коштів та знищення системи охорони здоров'я населення . Цікаво тепер буде почути від всіх тих "обливальників" їхню думку про сьогоднішній стан медицини в країні та її перспективи.
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скок новых больниц открыли при Супрун? а скок старых больниц закрыли при Супрун?! то что счас у власти люди которые занимаются тем же чем занималась Супрун не значит что Супрун была хорошо это просто значит что уничтожение медицины продолжается, просто потому что денег на всех не хватает!!
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Погугли тему і ти сам побачиш скільки закладів охорони здоров'я почали працювати при Супрун. Але питання навіть не в цьому - Слугами урода зменшено фінансування лікарень до 60% від потреб, зачиняються інфекційні, протитуберкульзні, шкірвенерологічні заклади, припинено будь яке будівництво нових і реконструкція існуючих закладів. І так далі , і так далі, і так далі ... В найближчій перспективі виклик швидкої обійдеться тобі в 2000 гривень , а мама з місячною дитиною буде очікувати прийом в сімейного лікаря поруч з хворим на туберкульоз.
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зачем гуглить?! есть официальная статистика о количестве закрытых больниц начиная с 2015 года!! или ты официальным данным ниверишь? думаешь типа открывали больницы втихаря чтобы никто не узнал кроме ГУГЛА?!
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Цікаво, а де можна знайти цю "офіційну статистику" ?
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Це інформація виданням вирвана з загального контексту і з певною зрозумілою метою. Щоб перевірити об'єктивність видання досить подивитися на його реакцію на сьогоднішні проблеми в медицині. І все тоді стане зрозумілим.
А щодо скорочення лікарняних ліжок і перепрофілізації сільських лікарень в лікарські амбулаторії, то ця політика проводилася урядом Азарова ще з 2008 року і задовго до Супрун . Тема досить широка . І в двох реченнях вам як нелікарю мені пояснювати довго
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короче цель реформы которую начала Супрун одна "сократить расходы на медицину", а что делать больным то кого это волнует коме самих больных! СПАСЕНИЕ УТОПАЮЩИХ ДЕЛО РУК САМИХ УТОПАЮЩИХ!!
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Та не просто "скоротити видатки на медицину", а перекрити шляхи розкрадання бюджетних коштів при закупівлі медикаментів . Що в свою чергу викликало шалений супротив фармакологічні мафії на чолі з Богатирьовою та іншими
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насчет перекрыть поттоки разворовования это сами слова супрунихи а лично я ей не верю! потому что если разворовование перекрыли то денег должно быть больше а их почему то меньше! так что кто то врет и кто лично я хорошо знаю!!
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Смішний ти якийсь . У ФБ є викладено фото переписки заступника міністра Семивласенка з головою комітету ВР по охороні здоров'я Радуцьким. Так там слуги урола прямим текстом пишуть про наміри розпилу бабла так щоб ще і їхнім внукам вистачило .
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а мне какая разница про их распил бабла, каким каком распил новых отменяет распил старых? обое рябое что старые что новые!! что супрун гавно что скалецкая гавно мне не интересно выяснять какое гавно более вонючее!!
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Ти мені чимось нагадуєш совєтского партізана, який до цього часу продовжує пускати під укіс ешалони з фашистами, хоча війна вже давно закінчилася в 1945 році - А какая разница? 😁
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зачиняються інфекційні, протитуберкульзні, шкірвенерологічні заклади

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кошти з них на проект"сімейна медицина" перенаправила власне Супрун(Уряд Порошенко-Гройсмана)
так..це реалізується план закриття цих СТАЦІОНАРІВ з 1 квітня 2020 року...
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мама з місячною дитиною буде очікувати прийом в сімейного лікаря поруч з хворим на туберкульоз.

Супрун радить зміцнювати імунітет прогулянками на віжому повітрі і часником... МОЗ розробить стратегію "Здоров'я нації", розраховану до 2030 року, - Скалецька - Цензор.НЕТ 6988
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До речі, рішенням слуг урода зачиняються також психоневрологічні лікувальні заклади. Так що , вітаю - лікуватися будеш тепер в домашніх умовах
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я бачу,дехто вже дуже зацікавлений долею саме подібних закладів..
Так припекло ? МОЗ розробить стратегію "Здоров'я нації", розраховану до 2030 року, - Скалецька - Цензор.НЕТ 296
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А де гарантія, що ти будеш своєчасно приймати ліки під лікарським контролем? - Жодних гарантій.
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только куда они побегут все?на запад,там достанут,все в Израиль?не все иудеи,остается раша,но там неизвестно что завтра будет
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ТРЕБА БУДЕ ЩОСЬ ПОДІБНЕ "НАВАЯТИ" ДЛЯ мозу :

МОЗ розробить стратегію "Здоров'я нації", розраховану до 2030 року
МОЗ розробить стратегію "Здоров'я нації", розраховану до 2030 року, - Скалецька - Цензор.НЕТ 9331
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МОЗ розробить стратегію "Здоров'я нації", розраховану до 2030 року

МОЗ розробить стратегію "Здоров'я нації", розраховану до 2030 року, - Скалецька - Цензор.НЕТ 2248
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Pavlo Dudra, спасибо, сохранил, сегодня склею нечто похожее из тепличной пленки и строительного скотча.
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ЦЕ РЕАЛЬНО ДОПОМАГАЄ..
проблема в іншому - є купа інших варіантів заразитись..
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Нужно уменьшить пространство вариантов для вируса.
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Ситуація..
приходить медик,що весь день проходив у абсолютно захищеному костюмі додому..

А вдома жінка повернулася з маршрутки і забула помити руки.\Варіант руки помила,але перед цим торкнулась руками клчмки вхідних дверей...
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лучше бы она квартиру разработала купить себе в 2030! это не министр, а теоретик!так и будут СУКИ что то придумывать весь свой срок!
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думаю, шо в результате цей стратеги к 2030 году здоровье нации резко улучшиться, а количество населения резко меньшится, так как во всем должен соблюдаться паритет
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Ну в общем стратегия заключается в организации очередной прокладки по дерибасу бюджетных бабок. Блестяще. Рая Богатырева, приготовиться!

Привет Вам мои дорогие пациенты - онкобольные, дети, ВИЧ-инфицированные и т.д., хорошего Вам здоровья, настроения, держитесь...
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КОЖНА вЛАДА НАМАГАЄТЬСЯ "ОРГАНІЗУВАТИ" ФІНАНСОВІ ПОТОКИ "ПІД СЕБЕ"...
централізована(у києві),одна організація дозволяє чіткіше організувати дерибан..
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За її словами, зараз в Україні є 27 млрд грн дебіторської заборгованості, частина з цих коштів - гроші на закупівлю ліків.


На думку Скалецької, ці кошти могли б ефективніше використовуватися на рахунках ДП "Медичні закупівлі"

цЕ НЕ ГРОШІ.це борг ,ї..анута ЮРИСТКА ! МОЗ розробить стратегію "Здоров'я нації", розраховану до 2030 року, - Скалецька - Цензор.НЕТ 446
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Ваша Стратегия работать Не Будит , - Когда 90% пенсионеров получают Ниже прожиточного Минимума. Не пыжтесь Понапрасно , а то уже с Рота бульбы одни Вылетают.
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ето проблема самих работающих -они не откладивают на старость..

\Министр соцполитики СОКОЛОВСКАЯ ЮЛИЯ
( в декабре 2019 получила 217 тысяч гривен)
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Блин, они наверное уже грыжу заработали на потугах.
Взяли бы готовую, успешную систему! Например японскую. У них она и страховая и качественная.
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бездельники и тунеядцы ,первым делом начинают разработку стратегии , и опосля работают не на"здоровье нации" ,а на собственный карман через стратегию
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