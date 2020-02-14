 МОЗ розробить стратегію "Здоров'я нації", розраховану до 2030 року, - Скалецька

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомила міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька в ефірі програми "Право на владу".
"Міністерство охорони здоров'я збирає робочу групу, всіх наших експертів, науковців академічних - готувати національну стратегію-2030 "Здоров'я нації",- сказала Скалецька.
Окрім того, вона заявила, що кошти, виділені на закупівлі ліків, ефективніше використовуватимуться на рахунках ДП "Медичні закупівлі".
"Рішення про передачу (частини закупівель ліків та лікарських засобів, - ред.) було політично підтримано. ДП "Медичні закупівлі" отримає статус центральної закупівельної організації та спеціальні можливості виходити на закупівлі з виробниками за кордон, мати довготривалі контракти", - пояснила очільниця МОЗ.
За її словами, зараз в Україні є 27 млрд грн дебіторської заборгованості, частина з цих коштів - гроші на закупівлю ліків.
На думку Скалецької, ці кошти могли б ефективніше використовуватися на рахунках ДП "Медичні закупівлі".
чем закончится новая стратегия страшно даже представить, хотя наметки понятны народная медицина и подорожник!!
и ПЛАНОВ ГРОМАДЬЙО...
ДАЙОШЬ СТРАТЕГИЮ на 50..100....150 років !!!
А щодо скорочення лікарняних ліжок і перепрофілізації сільських лікарень в лікарські амбулаторії, то ця політика проводилася урядом Азарова ще з 2008 року і задовго до Супрун . Тема досить широка . І в двох реченнях вам як нелікарю мені пояснювати довго
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кошти з них на проект"сімейна медицина" перенаправила власне Супрун(Уряд Порошенко-Гройсмана)
так..це реалізується план закриття цих СТАЦІОНАРІВ з 1 квітня 2020 року...
Супрун радить зміцнювати імунітет прогулянками на віжому повітрі і часником...
Так припекло ?
МОЗ розробить стратегію "Здоров'я нації", розраховану до 2030 року
проблема в іншому - є купа інших варіантів заразитись..
приходить медик,що весь день проходив у абсолютно захищеному костюмі додому..
А вдома жінка повернулася з маршрутки і забула помити руки.\Варіант руки помила,але перед цим торкнулась руками клчмки вхідних дверей...
Привет Вам мои дорогие пациенты - онкобольные, дети, ВИЧ-инфицированные и т.д., хорошего Вам здоровья, настроения, держитесь...
централізована(у києві),одна організація дозволяє чіткіше організувати дерибан..
На думку Скалецької, ці кошти могли б ефективніше використовуватися на рахунках ДП "Медичні закупівлі"
цЕ НЕ ГРОШІ.це борг ,ї..анута ЮРИСТКА !
\Министр соцполитики СОКОЛОВСКАЯ ЮЛИЯ
( в декабре 2019 получила 217 тысяч гривен)
Взяли бы готовую, успешную систему! Например японскую. У них она и страховая и качественная.