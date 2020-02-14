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Все про:День Перемоги (247) Москва (750) парад (179)

 Російські куратори в ОРДЛО почали відбирати найманців "Л/ДНР" для участі в параді 9 травня в Москві, - ІС

Російські куратори проводять відбір серед учасників незаконних збройних формувань на Донбасі. Відібраних бойовиків відправлять до столиці РФ для участі в параді до Дня Перемоги.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє група "Інформаційний спротив".

У частинах і підрозділах окупаційного угрупування стартував відбір особового складу, який братиме участь у параді з нагоди "75-ї річниці Великої Перемоги".

Безпосередню участь у цих заходах, починаючи з етапу вивчення "особистих справ" потенційних кандидатів, беруть органи військової контррозвідки "МДБ ДНР і ЛНР".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мені потрібно це уточнити", - Пєсков про те, чи запрошуватимуть Зеленського в Москву на парад з нагоди 75-річчя Перемоги

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175670
 
 
 Топ коментарі
 
Ну, так среди приглашенных будет Янелох Оманский Сцыкливый. Так, что все логичео
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Якщо Зєлєнскій поїде на цей парад, то буде зашквар ще той. Це буде автоматичне визнання ним ОРДЛО.
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А чувачОк с ксивой презЕдента будет махать им ручкой с трибуны мавзолея....
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Ну, так среди приглашенных будет Янелох Оманский Сцыкливый. Так, что все логичео
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Зєйло буде стояти на трибуні *******, чи маршируватиме у військовій формі апалченця перед путєном.?
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А чим воно гірше курощупів та мийників машин? Вдіне військову форму і промарширує... в останню путь... Сподіваюсь Російські куратори в ОРДЛО почали відбирати найманців "Л/ДНР" для участі в параді 9 травня в Москві, - ІС - Цензор.НЕТ 8525
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Думаю в первом ряду беременный шоколадный со знаменем фабрики маршировать будет).
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не маршировать, а верхом на тебе, *******!
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Якщо Зєлєнскій поїде на цей парад, то буде зашквар ще той. Це буде автоматичне визнання ним ОРДЛО.
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Не якщо, а коли. Мокші Янелоха вирішили опустити на весь світ, а він і не проти, бо так і сценарії написано
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Тут вже зашквар на зашкварі, одним більше, одним менше - "какая разніца".
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А чувачОк с ксивой презЕдента будет махать им ручкой с трибуны мавзолея....
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ухильників до ухильників в законі тягне один до одного
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..а как же..воины-пабьедители.. Российские кураторы в ОРДЛО начали отбирать наемников "Л/ДНР" для участия в параде 9 мая в Москве, - ИС - Цензор.НЕТ 3437 в колонны построят и торжественным маршем честь кукле ленину и живому *уйлу еще пока. отдавать будут..гордость - до конца жизни -участник парада пабьеды.. Российские кураторы в ОРДЛО начали отбирать наемников "Л/ДНР" для участия в параде 9 мая в Москве, - ИС - Цензор.НЕТ 3087 ..
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в них проблеми наявності "русских" з словянськими обличчями
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Не хочу никого огорчать, но судя по всему, Сурков никуда не уходит. Его отставку не приняли. Болтовня Ермака с Козаком - просто болтовня, а его опровержения встречи клоуна с Патрушевым - бред. Добро пожаловать в старую-новую реальность.
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ясно... а меры? Меры какие предлагаешь? Заклеймить зеленую срань позором? Выразить свое неудовольстаие? Меры какие? Он насобирал столько с мая, что в нормальной стране народ потребовал бы ответы... веселье в Турции, красные трусы в Одессе, Оман - не много ли выходных у преза suffering country? "Янелох", "баканову позвоню", его назначения, мендельвошка, богдан, ермак, заигрывания с ******, отвод войск, сдача территорий... да разве все перечислишь... так вот, меры какие?
Гепа, кстати, в декабре в мацквабад ездил. С чуркобесом тадеевым. И тоже с патрушевым встречался
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Я понимаю, что происходит. Не понимаю только, что делать. Проблема в народе, который превратился в скот. Как вернуть его обратно в человеческое состояние я не знаю.
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здравствуйте! а во главе колоны кураторы должны поставить борца за права жителей ордло СИВУХУ!
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Он со своим плоскостопием не сможет держать строй, но попробовать должен...
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Этож надо всю Красную площадь прошагать, Сивуха столько не пройдет без передышки. Ему надо где-то посередине диван поставить и столик с халявной пиццей, так сказать пит-стоп.
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у бубочьки галабародьки будет возможность поприветствовать лично и пожать руки каждому Російські куратори в ОРДЛО почали відбирати найманців "Л/ДНР" для участі в параді 9 травня в Москві, - ІС - Цензор.НЕТ 6521
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не рано ли ... до того времени часть этих уродов может отправиться к проотцам
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У шизанутый очередной приступ победобесия: "В московском детсаду родителям предложили фотосессию с *ранеными* детьми ко Дню Победы."Російські куратори в ОРДЛО почали відбирати найманців "Л/ДНР" для участі в параді 9 травня в Москві, - ІС - Цензор.НЕТ 6428
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Рабинович уже съездил и записался. Зеля пока в раздумиях.
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Жопоблок пойдёт отдельной коробкой, впереди шуфрич в красных труселях одетых по уставу, спереди желтое пятно, сзади коричневое...
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В Мюнхене Зеленскому надо поставить вопрос,о Будапештском Меморандуме. Почему об этом постоянно умалчивают. Или может это кому то выгодно с бывших Украинских политиков. А это единственный способ урегулировать мир на Донбассе и вернуть Крым. Заставить рашостан отстраивать Донбасс, а не ложить этот непосильный груз на плечи Украинского Народа. Да наконец то за счет рашки вернуть Украинцам военный сбор. К стати когда его отменят? И куда он уходит.
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А Чому Порошенко не підіймав це питання,не здогадуєтесь ?
підказка-Запитання
А чому Порошенко вільно пересувався іспанією,Мальдівами БЕЗ ОХОРОНИ ,чому не відчував загрози у той час,коли був отруєний Литвтненко ,потім Скрипалі?

А може він "красиво розвів лохів-українців" "на патріотизм"?
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Порох и сейчас спокойно передвигается, а зеля в бронежилете, клятый Порох...
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Красіво 73%-х лохів розвів саме Зєлєнскій, своїм блохбастєром "Слуга наріду". І зараз продовжує це робити.
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Слово " меморандум" переводится как " Памятная записка" .

Это не договор, и никакой юридической силы не имеет.
По этому РФ " ложила" на эту бумагу.
Вспоминайте Бисмарка и Аденауэра о договорах с Россией.
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Ну если какой то лох подписал эту "памятную записку" так пускай ответит. И тут на канале Украина показывали Павлоград и какая угроза надвигается на Украину, заканчивается срок ракет и ракетного топлива на химзаводе. Так вот там была сказана неправда, о том, что как будтобы США не дали деньги на утилизацию. Деньги были даны. Они просто были добросовестно украдены чучмой и романовым(директор ПМЗ, котоорый должен был строите котельную для вымывания ракетного топлива). После того как чучму было переизбрано, этот самый романов лег на дурку, но так как все прокатило и никто с него ничего не спросил, он вернулся к своей богатой жизни. Я работала на то время на заводе и получала з/плату мукой, крупой... Да были еще такие, очень не плохие кухонные комбайны Мрия, и стиральные машины Малютка. Но им это было не выгодно и они их прекратили выпускать, Это же для народа. Была построена онко больница, готовность 90%. Где она непане чучма. Розграбили повынимали окна с дорого металла, не пластиковые. Вот кто ездит на Минские переговоры.
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А будущий президент США Обама строго курировал утилизацию ракет
на территории Украины.
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Франція,Німеччина участю своїх президентів чи навіть делегацій на параді визнають НЕПРИЧЕТНІСТЬ ХУ№ла до окупації Донбасу..

Чим ще раз доведуть ГНИЛІСТЬ ЄВРОПИ...
Думаю ,така Європа Україні НА,,УЙ НЕ ПОТРІБНА.
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Отож. Для багатьох так не дійшло та не доходить, що вже були одні "брацья навек-адын норот"...Шукають нових... Про себе і Україну в Україні треба думати.
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Ти "багато думав"... Хто верещав, рік тому, що при "ЗЕко-манді" пенсіонери будуть їсти ложками чорну і червону ікру, "з золота", і у "золото" срать?! Я?!!! Чи "бостууга"?...
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Соєве брехло, то надай скан таких слів мною написаних!
Чи головне для соєвих ідіотів - це когось оббрехати та в кущі втікти?
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Якийсь ти зовсім упоротий . Навідайся до психіатра , бо запустиш то до кінця днів палата №6 гарантована .
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А це "характерна реакція", як для психіатрії - людина з брехні сміється, а на правду - ображається... (Особливо останнє стосується розумово обмежених, бо вони не здатні аргументовано заперечить - мізків не вистачає...). Бачиш, як "підскочив" і "роз"єрепенився"?... Наче йому по голому паху кропивою стьобнули...
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Та у вас тут вся країна "упорота" і лише вас декілька десятків, російською мовою "невменяемых", ідіотів - це еліта України!
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А ти людей спитайся тут, на форумі... І вони тобі саме це нагадають... Ви ж, троллі, верещали про "Вальцмана", "офшори", "Мальдіви", "баригу"? А ми, від вас, доказів не вимагали, тільки сміялися, казали - прийде час - все відкриється... Відкрилося? Так... Тепер, стосовно Портнова, вашого "духовного гуру", у Панамі, кримінальна справа розслідується, за брехню, під присягою...
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Я жив у "епоху бідності", при "баризі", що "розікрав Україну і армію", тому не мав грошей, щоб купить праску, за допомогою якої зміг-би "випрасувать шнурки" і бігти тобі "скани" шукать... Я, тепер, дію точно за твоїм прикладом... Це ж ти п"ять років діяв за принципом Геббельса - "Кидайте більше бруду - що-небудь, та пристане...". Я тобі рік тому, написав - "ми, навчені вами, перейдемо в критикуючу опозицію, і "відбиваться" будете ви... А ви, на відміну від нас, "відбиваться" не навчені... Так що, тримайтеся...". А тепер попробуй на своїй шкурі, що значить - "відбиваться"... Так нам легше було - скільки ви лайна не лили, а успіхи у України , були... А зараз лайно ллє, на вас, САМ ваш БОХ!!! А ми тільки "фіксуємо" ваші і його "просери"...
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А, вважай, як хочеш... Мені - однаково... Тепер "відмиваться" будеш ти... А я лише буду "зловтішаться", бачачи, як руйнується та "зелена твердиня", якій ти "співав дифірамби"... Та, час від часу, "втикать" тобі "шпички в зад...", і спостерігать, як тебе "кошмарить"...
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Так де скан, брехлива потвора, де я тут за Зеленського агітував хоч коли небудь?
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Зеленского с Ермаком отберите-очень просют!
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Саме головне - після прибуття в Москву усіх "героїв Новороссії" розмістить у казармі, на верхніх поверхах", щоб не змогли вилізти, і поставить навкруг казарми озброєне очеплення... У їдальню - під конвоєм... Бо у Москві, "випадково", може буть "сплеск" квартирних крадіжок і грабежів з убивствами... І так - до самої посадки в поїзд на Донбас. А перед від"їздом перевірить наявніть постільної білизни і лампочок в казармі... "Звичка - друга натура...".
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И водки им не наливать, а то передерутся и загадят все окресности...
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А патєрпєвший буде нести фото матароли на палочці?
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Шизанутых отбирают еще более шизанутые
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Интересно кто из "высоких" гостей в этом случае поедет 9 мая в Москву. Это будет означать "де факто" признание этих псевдо республик, и опустит " высоких" гостей ниже плинтуса.
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Методы не поменялись, там всегда продумывают все наперед, в отличии от наших соглашателей и миротворцев...
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шо то одно с другим не вяжеца, еще в 2015 гаду гелетейка обицял провести парад пэрэмоги у севастополи, а воз и ныне там и виновыты в этом кыйивские бюрократы
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У Гелетейки есть имение в Англии. Ему парад в Крыму уже не надо.
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Нехай ще викопають "гіві" і "матаролу" провезуть на лафєтє хероев Російські куратори в ОРДЛО почали відбирати найманців "Л/ДНР" для участі в параді 9 травня в Москві, - ІС - Цензор.НЕТ 2531
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або понесуть на палці ....нарисованими
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Президент України не повине приймати участь в цьому параді ще й з цієї причини. Я про ПрезИдента України
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Головнокомандуючий ЗСУ прийматиме парад перемоги ОРДЛО з кремлівської трибуни ? Нехай їде з сивухою в ОРДЛО і там приймає в бронежилеті . Бажано щоб більше до Києва обидва не поверталися .
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Зе на цьому "параді победобесія" буде стояти між ходакоським і безлером, десь під трибуною це як раз його "рівень" спілкування, а поряд з ху*лом мабуть буде Ермак у формі генерала ФСБ.
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