 Російські куратори в ОРДЛО почали відбирати найманців "Л/ДНР" для участі в параді 9 травня в Москві, - ІС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє група "Інформаційний спротив".

У частинах і підрозділах окупаційного угрупування стартував відбір особового складу, який братиме участь у параді з нагоди "75-ї річниці Великої Перемоги".

Безпосередню участь у цих заходах, починаючи з етапу вивчення "особистих справ" потенційних кандидатів, беруть органи військової контррозвідки "МДБ ДНР і ЛНР".

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