 Російські куратори в ОРДЛО почали відбирати найманців "Л/ДНР" для участі в параді 9 травня в Москві, - ІС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє група "Інформаційний спротив".
У частинах і підрозділах окупаційного угрупування стартував відбір особового складу, який братиме участь у параді з нагоди "75-ї річниці Великої Перемоги".
Безпосередню участь у цих заходах, починаючи з етапу вивчення "особистих справ" потенційних кандидатів, беруть органи військової контррозвідки "МДБ ДНР і ЛНР".
Гепа, кстати, в декабре в мацквабад ездил. С чуркобесом тадеевым. И тоже с патрушевым встречался
підказка-Запитання
А чому Порошенко вільно пересувався іспанією,Мальдівами БЕЗ ОХОРОНИ ,чому не відчував загрози у той час,коли був отруєний Литвтненко ,потім Скрипалі?
А може він "красиво розвів лохів-українців" "на патріотизм"?
Это не договор, и никакой юридической силы не имеет.
По этому РФ " ложила" на эту бумагу.
Вспоминайте Бисмарка и Аденауэра о договорах с Россией.
на территории Украины.
Чим ще раз доведуть ГНИЛІСТЬ ЄВРОПИ...
Думаю ,така Європа Україні НА,,УЙ НЕ ПОТРІБНА.
Чи головне для соєвих ідіотів - це когось оббрехати та в кущі втікти?