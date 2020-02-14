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Все про:Китай (411) смерть (3831) COVID-19 (17)

 Майже 1400 осіб померли від коронавірусу COVID-19 у Китаї, кількість інфікованих сягнула 63,8 тис.

Від коронавірусу нового типу в Китаї померли вже 1380 осіб, кількість підтверджених випадків захворювання інфекцією зросла до 63 851 особи.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомляє АР із посиланням на Національну комісію охорони здоров'я Китаю.

Станом на п'ятницю, 14 лютого, в Китаї загинула ще 121 особа та виявлено 5090 нових випадків зараження коронавірусом COVID-19.

Таким чином, нині в Китаї зареєстровано 63 851 випадок зараження коронавірусом, 1380 осіб померли.

Кількість зареєстрованих випадків підскочила після того, як у найбільш постраждалій від спалаху вірусу провінції змінили метод підрахунку. Відтепер у провінції Хубей зараховують випадки, що ґрунтуються на діагнозі лікаря до підтвердження лабораторними дослідженнями. Із 5090 нових випадків 3095 підпадають під цю категорію.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Евакуація українців з Китаю запланована на 18 лютого, після прильоту всіх ізолюють на 14 днів, - Скалецька

При цьому китайська влада повідомила, що 6723 особи вилікувалися і були виписані з лікарень.

Раніше повідомлялося про 1367 загиблих і 52 526 підтверджених випадків зараження COVID-19.

Як повідомлялося, крім КНР, випадки захворювання коронавірусом COVID-19 зафіксували в 27 країнах. Інкубаційний період коронавірусу в середньому становить від 2 до 12 діб і протікає безсимптомно.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175668
 
 
 Топ коментарі
 
у нас кацапский вирус хуже и коварнее всякого короновируса.Нам здесь надо вакцину вырабатывать в первую очередь
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С таким фейсом никакой короновирус не страшен. Он просто испугается и убежит:
Почти 1400 человек скончались от коронавируса COVID-19 в Китае, число инфицированных достигло 63,8 тыс. - Цензор.НЕТ 3608
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Ситуація з спалахом коронавірусу погіршується в Китаї у геометричній прогресії. І лише з вікон на Банковій лунає пісня у виконанні пріпєздєнта Вовкі Тєрпіли на роялі - Хорошо живет на свете Янелох..
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Зря вы так......они работают в мыле......создают министерство марлевых повязок.....ищут срочно нового министра......просчитывают тариф на траспортировку марли....вопчем все кипит!
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Ну, сейчас министерство марлевых повязок, завтра -министерство эвакуаций и карантина, а послезавтра - министерство крематорной промышленности...
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у нас кацапский вирус хуже и коварнее всякого короновируса.Нам здесь надо вакцину вырабатывать в первую очередь
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С таким фейсом никакой короновирус не страшен. Он просто испугается и убежит:
Почти 1400 человек скончались от коронавируса COVID-19 в Китае, число инфицированных достигло 63,8 тыс. - Цензор.НЕТ 3608
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Фотография примечательная, у Скалецкой - зоб?
Ей бы функцию щитовидки проверить...
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Ситуація з спалахом коронавірусу погіршується в Китаї у геометричній прогресії. І лише з вікон на Банковій лунає пісня у виконанні *********** Вовкі Тєрпіли на роялі - Хорошо живет на свете Янелох..
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Косооким камунякам довіряти,що комунякам савейським...
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Они просто хотят продавать маски ..((с)зеленое стадо)
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Усе, пандемия отменяется, китайцы научились лечить больных заливанием в них крови уже переболевших вирусом людей
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це не лікування.. вони залишаються інфікованими..Імунітету на цей вірус поки що не існує...
ЦЕ "симптоматичне лікування".
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_Я об этом думал: можно ли выделить антитела от победно переболевших, размножить и использовать для лечения? Ответа не знаю, не специалист.
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так они и делали сыворотку, толлько вирус мутировал, и стало еще хуже
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В Україні страшніша пандемія-73% ..Правда, останнім часом дехто самотужки вилікувався,но відсоток дуже незначний...
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скорее под 95% ибо кто не за зе, тот за пороха, кто не за пороха тот за жопоблок
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Думаю,це важливо...
якщо користуватись статистичними законами,вірус вже почав розмножуватись у Москві....

тобто СТАТИСТИЧНО найімовірніший шлях початку інфікування України -поїзд "Москва-Львів".
якщо це вже не сталось (
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за той самий час у КНР від інших причин померло 536 794 людини, а народилося 1 034 786.. Майже 1400 осіб померли від коронавірусу COVID-19 у Китаї, кількість інфікованих сягнула 63,8 тис. - Цензор.НЕТ 4751
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розумникам типу Василевстької-Смагун,котрі розповідають про "маркетинговий хід виробників масок"...

то чому у Китаї така паніка аж до невідновлення виробництва?
китайці там ДУРНІШІ від наших форумних мудреців ? Майже 1400 осіб померли від коронавірусу COVID-19 у Китаї, кількість інфікованих сягнула 63,8 тис. - Цензор.НЕТ 185
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щось знають хитрі китайці..але не кажуть..
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Китай не каже лише одне - цей вірус штучного виробництва лабораторії в Ухані...
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на кацапии он молятся, кругами ходят и ноют гнусавыми голосами - последнее и убийсвенное для той болячки, когда они все то же самое будут делать на карачках....
китайцы - бараны, та и все - вакцыну какую ищут - туповье туповьем... - на колени и по кругу.....
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_Уже окончательно ясно, что между реальностью и статистикой от кетайской компартии столько же общего, как между метеорами и метеоризмом.
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а я довіряю цій статистиці(за винятком кількості смертей в Ухані).
Проблема лише у тому,що інфікованих у десяток раз більше,ніж "виявлених інфікованих"...Більшість БЕЗ СИПТОМІВ не звертались..Ось у чому СТРАШНА проблема даної ПАНДЕМІЇ.
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Брешут конечно китайцы -- все гораздо хуже . Крематории работают на полную мощность -- людей сгоняют с оружием как фашисты в концлагеря а наши недоумки все раскачиваются Майже 1400 осіб померли від коронавірусу COVID-19 у Китаї, кількість інфікованих сягнула 63,8 тис. - Цензор.НЕТ 1484
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На цілий Китай це ще дуже мало.Були й страшніші болячки, як ***** чи іспанка, наприклад. В Україні - то руській вірус, то ішачий вірус. То набагато страшніше - ціла країна надно - і ніякого карантину, ніяких ліків. І звичайним грипом більше народу хворіє. Тут або є якийсь другий фактор, або знову на грошах щось зав'язано.
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