 Майже 1400 осіб померли від коронавірусу COVID-19 у Китаї, кількість інфікованих сягнула 63,8 тис.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомляє АР із посиланням на Національну комісію охорони здоров'я Китаю.
Станом на п'ятницю, 14 лютого, в Китаї загинула ще 121 особа та виявлено 5090 нових випадків зараження коронавірусом COVID-19.
Таким чином, нині в Китаї зареєстровано 63 851 випадок зараження коронавірусом, 1380 осіб померли.
Кількість зареєстрованих випадків підскочила після того, як у найбільш постраждалій від спалаху вірусу провінції змінили метод підрахунку. Відтепер у провінції Хубей зараховують випадки, що ґрунтуються на діагнозі лікаря до підтвердження лабораторними дослідженнями. Із 5090 нових випадків 3095 підпадають під цю категорію.
При цьому китайська влада повідомила, що 6723 особи вилікувалися і були виписані з лікарень.
Раніше повідомлялося про 1367 загиблих і 52 526 підтверджених випадків зараження COVID-19.
Як повідомлялося, крім КНР, випадки захворювання коронавірусом COVID-19 зафіксували в 27 країнах. Інкубаційний період коронавірусу в середньому становить від 2 до 12 діб і протікає безсимптомно.
Ей бы функцию щитовидки проверить...
ЦЕ "симптоматичне лікування".
якщо користуватись статистичними законами,вірус вже почав розмножуватись у Москві....
тобто СТАТИСТИЧНО найімовірніший шлях початку інфікування України -поїзд "Москва-Львів".
якщо це вже не сталось (
то чому у Китаї така паніка аж до невідновлення виробництва?
китайці там ДУРНІШІ від наших форумних мудреців ?
китайцы - бараны, та и все - вакцыну какую ищут - туповье туповьем... - на колени и по кругу.....
Проблема лише у тому,що інфікованих у десяток раз більше,ніж "виявлених інфікованих"...Більшість БЕЗ СИПТОМІВ не звертались..Ось у чому СТРАШНА проблема даної ПАНДЕМІЇ.