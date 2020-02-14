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 Політика України, Події
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Все про:кордон (1375) ОБСЄ (2425) Донбас (15285) Цимбалюк Євген (5)

 Від вересня 2019 року ОБСЄ нарахувала понад 340 військових, які потрапили на Донбас через російські пункти пропуску, - Цимбалюк

Від 17 вересня 2019-го до 28 січня 2020 року через російські пункти пропуску "Гуково" і "Донецьк", де присутні спостерігачі ОБСЄ, на окуповану територію Донбасу пройшла 341 особа у військовій формі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк на засіданні Постійної ради ОБСЄ.

"Попри обмежений мандат, невеликий розмір та значні обмеження, місія продовжує надавати корисну інформацію, демонструючи підтримку Росією її збройних формувань на Донбасі. Протягом звітного періоду було зафіксовано 341 перетин кордону людьми у військовій формі одягу з Російської Федерації в Україну та назад", - заявив Цимбалюк у відповідь на доповідь глави місії спостерігачів ОБСЄ на двох російських пунктах пропуску Дьордя Варги.

Крім того, спостерігачі місії зафіксували 29 автомобілів швидкої допомоги та вісім авто ритуальних служб, які перетинали неконтрольовану урядом України ділянку кордону в обох напрямках - у тому числі транспортний засіб з російськими номерними знаками та табличкою "Груз-200". Також протягом цього періоду на Донбас надійшли 12 так званих "гуманітарних конвоїв", направлених Росією з порушенням суверенітету та територіальної цілісності України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія забороняє спостерігачам ОБСЄ на своїх пунктах "Гуково" і "Донецьк" користуватися біноклями і безпілотниками

"Я нагадаю, що ці дані були зібрані лише з двох пунктів пропуску на загальній ділянці у 409 км українсько-російського державного кордону, який зараз контролюється з обох боків російською владою. Саме тому Російська Федерація, одна із 57 країн-учасниць ОБСЄ, заперечує з 2014 року проти розширення географічного охоплення місії", - зазначив Цимбалюк.

Він наголосив, що в поєднанні з фактами, встановленими СММ ОБСЄ в Україні в тимчасово окупованих районах Донбасу, висновки спостерігачів на двох російських пунктах пропуску "засвідчують військове вторгнення РФ на суверенну територію України".

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Раніше Цимбалюк вказав на те, що Росія забороняє представникам ОБСЄ на пунктах пропуску "Гуково" і "Донецьк" використовувати будь-які інструменти спостереження, включно з біноклями та безпілотниками. І так само "рекомендує" не говорити з людьми, які перетинають українсько-російський кордон.

Як повідомлялося, місія спостерігачів ОБСЄ на російських пунктах пропуску "Гуково" і "Донецьк" є окремою від СММ ОБСЄ в Україні спостережною місією. Вона виконує свою діяльність з 29 липня 2014 року згідно з рішенням Постійної ради ОБСЄ, доповідаючи про ситуацію на цих двох пунктах та про пересування через кордон.

Місія у складі двох десятків осіб розташована лише на невеличкій ділянці українсько-російського державного кордону, 409 км якого зараз із обох боків контролює Росія.

Україна, США, ЄС виступають за розширення мандату цієї місії ОБСЄ на всі пропускні пункти вздовж тимчасово окупованої ділянки кордону, а також за покращення її забезпечення технічними засобами. Однак це блокується Росією, яка використовує принцип консенсусу в ОБСЄ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175666
 
 
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Зелины повстанцы мигрируют, пока он отпускает на волю убийц украинских детей.
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зебло считает что нужно любить каждого сепара, ватника и терорриста, если у него в паспорте написано украинец
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Посчитали дебилов в форме и с табличкой " Я наёмник " . А за тонированные стёкла заглянуть не могут и те , кто в гражданке , ну конечно - же все мирные . Вершина айсберга .
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Судя по тому как видит ОБСЕ, то это что им позволили видеть.
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в комісії ОБСЄ в Донбасі 43 москаля з фєдєрастії Від вересня 2019 року ОБСЄ нарахувала понад 340 військових, які потрапили на Донбас через російські пункти пропуску, - Цимбалюк - Цензор.НЕТ 2027і нема жодного українця
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ХТО ще має сумніви що фєдєрастичні фашисти пукіна ОКУПУВАЛИ 30%УКРАЇНСЬКОГО Донбасу Від вересня 2019 року ОБСЄ нарахувала понад 340 військових, які потрапили на Донбас через російські пункти пропуску, - Цимбалюк - Цензор.НЕТ 4913 і там на 2хмісцевих бандитів один "інструктор" з фєдєрастії.. САМЕ тому ЩОРІЧНО змінюється по 4-5тис федєрастичних бандитів та вивозять в фєдєрастію по 800-1200 трупов "мишибратьєф"
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в комісії ОБСЄ в Донбасі 43 москаля з фєдєрастії Від вересня 2019 року ОБСЄ нарахувала понад 340 військових, які потрапили на Донбас через російські пункти пропуску, - Цимбалюк - Цензор.НЕТ 5412і нема жодного українця
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