 Велике фото і багато "прихованої" інформації: глава Мінцифри Федоров показав, який вигляд може мати електронний паспорт

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Ви знаєте, що ми працюємо над створенням електронного паспорта. Можливість отримати в мобільний додаток цифровий документ матимуть власники закордонного паспорта та ID-картки.



За допомогою паспорта в смартфоні у нас з вами буде можливість пересуватися країною на потягах та літаках, ідентифікувати особистість у державних установах, отримувати посилки тощо", - написав він.



Федоров зазначив, що як і на водійських посвідченнях, діятиме QR-код для перевірки дійсності документа.

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"Всією командою разом з нашим другом та ментором з технологій, Олегом Горохівським, ми довго обговорювали дизайн паспорта. Що потрібно виносити на лицьовий бік, що сховати в розгорнуте відображення за натиском (там буде схована вся-вся інформація: строк дійсності, стать, громадянство та інше).



Нам здається, що найголовніші дані паспорта: фото, ПІБ, номер документа. Все інше можна сховати. Тому, на відміну від водійських посвідчень, ми збільшили фото (вбили ідею його збільшення за натиском)", - повідомив міністр.

Також Федоров запропонував українцям ознайомитися з варіантами, зазначивши, що його команда виступає за простоту.



Фото: Федоров /Facebook

Нагадаємо, що можливість отримати в мобільний додаток цифровий документ матимуть власники закордонного паспорта та ID-карти.