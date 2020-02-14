 Велике фото і багато "прихованої" інформації: глава Мінцифри Федоров показав, який вигляд може мати електронний паспорт

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
"Ви знаєте, що ми працюємо над створенням електронного паспорта. Можливість отримати в мобільний додаток цифровий документ матимуть власники закордонного паспорта та ID-картки.
За допомогою паспорта в смартфоні у нас з вами буде можливість пересуватися країною на потягах та літаках, ідентифікувати особистість у державних установах, отримувати посилки тощо", - написав він.
Федоров зазначив, що як і на водійських посвідченнях, діятиме QR-код для перевірки дійсності документа.
"Всією командою разом з нашим другом та ментором з технологій, Олегом Горохівським, ми довго обговорювали дизайн паспорта. Що потрібно виносити на лицьовий бік, що сховати в розгорнуте відображення за натиском (там буде схована вся-вся інформація: строк дійсності, стать, громадянство та інше).
Нам здається, що найголовніші дані паспорта: фото, ПІБ, номер документа. Все інше можна сховати. Тому, на відміну від водійських посвідчень, ми збільшили фото (вбили ідею його збільшення за натиском)", - повідомив міністр.
Також Федоров запропонував українцям ознайомитися з варіантами, зазначивши, що його команда виступає за простоту.
Нагадаємо, що можливість отримати в мобільний додаток цифровий документ матимуть власники закордонного паспорта та ID-карти.
============
Угадайте с одного раза, применив закон о "ДЕЗИНФОРМАЦИИ" и тем событиям, которые происходят сейчас.
===========
обычное нейролингвистическое кодирование человека, что бы он перестал думать.
Но дело даже не в этом. После событий 2014 года мне пришлось свои аккаунты в соцсетях поудалять. А теперь эти уроды по всей видимости будут убеждать меня в том, что пользоваться новым приложением стильно, модно, молодежно? А как можно быть уверенным в том, что эти базы не уйдут прямиком к кацапам? Меня напрягает тот факт, что на меня прицепят маячок и будут отслеживать все мои телодвижения. Я сильно против этого. Мне не нужен шпион в телефоне.
Я их постоянно с церковью трансфигурации путаю...))
може вернуть те 3 листочка в паспортине?
- на оккупированой территории не был
- да дидов убили
- нет глаза не карие
там шо днк зашита между 2-3 страницей?
а если нет к чему фанфары?
Документы в смартфоне - это позавчерашний день!
Она не работает в "ручном режиме"! И 99% властьимущих и служащих не смогут занимать руководящие посты и избираться.
Ну, чтобы врах не воспользовался...))
Тупиковый прогресс, по сути.
Владельцы многих сайтов не питают к блокировщикам рекламы теплых чувств. Adblock Plus вызывает особенное раздражение у создателей разного рода интернет-ресурсов, живущих за счет рекламы, поскольку этот блокировщик очень распространен. На создателей Adblock Plus не раз жаловались в судебном порядке, но каждый раз проекту удавалось отстаивать свои интересы в суде.
Иск немецкого медиахолдинга Axel Springer к Adblock Plus был отклонен судом Кёльна, пишет VentureBeat. При этом издательский дом обратился в суд с требованием запретить практически любые инструменты блокировки рекламы. Плюс ко всему, руководство Axel Springer выступило резко против манифеста Adblock Plus по поводу приемлемой рекламы.
Холдинг требовал запретить любые инструменты для блокировки рекламы, которые использовали белые списки. Интересно, что представители команды Adblock Plus сами себя сравнили с Суперменом или Бэтменом, заявив, что проект служит во благо, защищая права пользователей.
Интересно, что суд по этому делу стал решающим, поскольку борьба издателей с блокировщиками рекламы вышла на международный уровень. Ранее иски подавались только локальными предприятиями. Текущий процесс стал прецедентным, поскольку суд признал право любого пользователя на блокировку рекламы при помощи различных программных инструментов.
_"При этом издательский дом обратился в суд с требованием запретить практически любые инструменты блокировки рекламы" - Вот здесь уже они просто ****** до предела! Они пытались отобрать у людей право решать, хотят они видеть вашу ****** рекламу на своём экране или не хотят!
_Вот куда движется мир.