EN|RU|UK
Теми дня: Рынок земли Записи Гончарука Коронавирус из Китая Убийство Шеремета Обмен пленными Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Обирай свідомо
 Політика України, Суспільство
  6121  43
Все про:паспорт (450) електронні документи (53) Федоров Михайло (41)

 Велике фото і багато "прихованої" інформації: глава Мінцифри Федоров показав, який вигляд може мати електронний паспорт

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров продемонстрував варіанти інтерфейсу електронного паспорта громадянина України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Ви знаєте, що ми працюємо над створенням електронного паспорта. Можливість отримати в мобільний додаток цифровий документ матимуть власники закордонного паспорта та ID-картки.

За допомогою паспорта в смартфоні у нас з вами буде можливість пересуватися країною на потягах та літаках, ідентифікувати особистість у державних установах, отримувати посилки тощо", - написав він.

Федоров зазначив, що як і на водійських посвідченнях, діятиме QR-код для перевірки дійсності документа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Армія в смартфоні: Загороднюк анонсував впровадження електронних військових квитків

"Всією командою разом з нашим другом та ментором з технологій, Олегом Горохівським, ми довго обговорювали дизайн паспорта. Що потрібно виносити на лицьовий бік, що сховати в розгорнуте відображення за натиском (там буде схована вся-вся інформація: строк дійсності, стать, громадянство та інше).

Нам здається, що найголовніші дані паспорта: фото, ПІБ, номер документа. Все інше можна сховати. Тому, на відміну від водійських посвідчень, ми збільшили фото (вбили ідею його збільшення за натиском)", - повідомив міністр.

Також Федоров запропонував українцям ознайомитися з варіантами, зазначивши, що його команда виступає за простоту.

Велике фото і багато прихованої інформації: глава Мінцифри Федоров показав, який вигляд може мати електронний паспорт 01
Фото: Федоров /Facebook

Нагадаємо, що можливість отримати в мобільний додаток цифровий документ матимуть власники закордонного паспорта та ID-карти.

Велике фото і багато прихованої інформації: глава Мінцифри Федоров показав, який вигляд може мати електронний паспорт 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175665
 
 
 Топ коментарі
 
Зачем приложению ДІЯ верификация через банк и абсолютный доступ ко всему смартфону, включая GPS, контактам, соцсетям, аккаунтам, почте?
============
Угадайте с одного раза, применив закон о "ДЕЗИНФОРМАЦИИ" и тем событиям, которые происходят сейчас.
 показати весь коментар
 
Сейчас вам расскажут про то, что "законопослушному гражданину скрывать нечего")))
 показати весь коментар
 
И ещё: отмена банковская тайна, точнее зебобики обошли Конституцию Украины, пренебрегли конституционными правами граждан Украины, Подозреваю, что пароли ко всем аккаунтам и почте перекачиваются на сервер в РФ или Авакову.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Зачем приложению ДІЯ верификация через банк и абсолютный доступ ко всему смартфону, включая GPS, контактам, соцсетям, аккаунтам, почте?
============
Угадайте с одного раза, применив закон о "ДЕЗИНФОРМАЦИИ" и тем событиям, которые происходят сейчас.
 показати весь коментар
 
 
Сейчас вам расскажут про то, что "законопослушному гражданину скрывать нечего")))
 показати весь коментар
 
 
вся идеология зелёных коммунистов основана на "нечего скрывать!", "какая разница!" и "хуже не будет!"
===========
обычное нейролингвистическое кодирование человека, что бы он перестал думать.
 показати весь коментар
 
 
Щось я пропустив, вперше почув про міністерство трансформації. ****, вони скоро зроблять міністерство глюків *********** ЗЮ
 показати весь коментар
 
 
Ты действительно много пропустил. Дубилет хвастался, что почти 300 человек из этого министерства (он называет его Минцифры) удалось разместить в старом здании кабмина. Себе в заслугу он поставил то, что не пришлось арендовать новые здания. Видимо, варианты "не создавать новое министерство" и "не нанимать 300 человек" не рассматривались...
Но дело даже не в этом. После событий 2014 года мне пришлось свои аккаунты в соцсетях поудалять. А теперь эти уроды по всей видимости будут убеждать меня в том, что пользоваться новым приложением стильно, модно, молодежно? А как можно быть уверенным в том, что эти базы не уйдут прямиком к кацапам? Меня напрягает тот факт, что на меня прицепят маячок и будут отслеживать все мои телодвижения. Я сильно против этого. Мне не нужен шпион в телефоне.
 показати весь коментар
 
 
Но власть - у них. И им персональный шпик за каждым гражданином - нужен.
 показати весь коментар
 
 


Я их постоянно с церковью трансфигурации путаю...))
 показати весь коментар
 
Отмажутся гораздо проще: Скажут, что абсолютно все приложения Андроид, требуют доступ к контактам, переписке и фото. И хотя это не так (сам разработчик устанавливает необходимую потребность в доступе к тем или иным данным/функциям андроида), но рядовому пиплу (коих 73%) такое объяснение проканает, они помнят что приложения вечно требуют то-то, то-то а функциональность приложения с его запросами они никогда не увязывали
 показати весь коментар
 
 
И ещё: отмена банковская тайна, точнее зебобики обошли Конституцию Украины, пренебрегли конституционными правами граждан Украины, Подозреваю, что пароли ко всем аккаунтам и почте перекачиваются на сервер в РФ или Авакову.
 показати весь коментар
 
 
скоро приложение поломают и можна будет там мутить, что хочешь офлайн Велике фото і багато "прихованої" інформації: глава Мінцифри Федоров показав, який вигляд може мати електронний паспорт - Цензор.НЕТ 5965
 показати весь коментар
 
 
Не встановлюй додаток ДІЯ ходи з паспортом
 показати весь коментар
 
много скрытой иформации? - читай - ты под колпаком...
 показати весь коментар
 
 
_Ну конечно же тотальный контроль над овцами волки продвигают под соусом "это всё исключительно ради вашего блага".
 показати весь коментар
 
 
подозреваю, что в недалёком будущем взорвут пару-тройку жилых домов, что бы рыбки гуппи сами просили диктатуры. Сейчас сценарий идет как в РФ, только по наезженной колее и намного быстрее: война уже есть, за пол года приняты законы, которые в РФ принимали 19 лет. Осталось про рынок земли и про дезинформацию принять
 показати весь коментар
 
 
казлам делать нечего как тока влезть в чужую жизнь...
може вернуть те 3 листочка в паспортине?
- на оккупированой территории не был
- да дидов убили
- нет глаза не карие
 показати весь коментар
 
 
Причём это делает антинародная и антиукраинская - слуги путлера - власть.
 показати весь коментар
 
 
Спростили задачу аферистам та шахраям
 показати весь коментар
 
 
"Казки дідуся Панаса"... Де ті "зчитуючі пристрої"?!!! Їх нема!!! Вже писав, тиждень тому - поїхав на рибалку, на берег Дніпра. На західному березі - Білорусь. Підходить прикордонний наряд. Показав паспорт - карточку. "Де живеш?" Сказав... "А де це написано?"... "Так у карточці закодовано...". Вони на мене дивляться, "як баран на нові ворота...".
 показати весь коментар
 
 
Так ведь никто не говорит за ваши удобства... Властям нужен контроль за вашими перемещениями, перепиской, страницами в соцсетях и т.п.
 показати весь коментар
 
 
_Удобства они допилят, конечно. Чтобы овцы сами, по собственному желанию радостно одевали на себя ошейник.
 показати весь коментар
 
 
шо за такая стасть стремление к биопаспортам?
там шо днк зашита между 2-3 страницей?
а если нет к чему фанфары?



 показати весь коментар
 
 
Гражданин зелёной страны никогда не узнает что о нём написано в его же паспорте.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Точно так же скулили маргиналы, как и сейчас соевые придурки, в 90-х, когда вводили ИНН. Один в один, видать, методички их архивов подняли.
 показати весь коментар
 
Против ИНН топила РПЦ (ГБ). Порох, томосом, как раз и боролся с этой сектой. Это шмарклям "какая разница"?
 показати весь коментар
 
 
А давайте внедрять сразу китайскую "Систему социального кредита".
Документы в смартфоне - это позавчерашний день!
 показати весь коментар
 
 
В стране воров и взяточников систему социального кредита?
Она не работает в "ручном режиме"! И 99% властьимущих и служащих не смогут занимать руководящие посты и избираться.
 показати весь коментар
 
 
Федоров, ты нам покажи самого себя для начала. Нам интересно глянуть на тебя "вживую", если это еще возможно.
 показати весь коментар
 
 
Не-не, для госклерков, силовиков, уважаемых людей и прочей шоблы вся информация будет закрыта.
Ну, чтобы врах не воспользовался...))
 показати весь коментар
 
_Тянут в оруэлловскую антиутопию, суки. Будет государство контролировать граждан-винтиков, а не граждане, народ - государство. И такая тенденция в целом во всём мире... Просто раньше технических средств не было, а теперь открываются широчайшие возможности. И большинство хомячков сами же жизнерадостно оденут на себя строгий ошейник... Тьфу!
 показати весь коментар
 
 
Целое министерство сидит и рисует паспорта. Чтобы получить неограниченный контроль над выборами, рейтингами, доступу к телефону, звонкам, банковским счетам. Манипулировать страной. А взломать базу данных - то и без страны остаться можно.
Тупиковый прогресс, по сути.
 показати весь коментар
 
 
Развитие этой темы это наверное единственное умное что делает власть зебилов. Когдана прод паспорт уже выкатят? Надоело макулатуру таскать за собой.
 показати весь коментар
 
Еще можно ввести уголовную ответственность за нахождение на улице без смартфона... А за его несанкционированное выключение - штраф в пару тысяч необлагаемых минимумов...))
 показати весь коментар
 
 
_За уклонение от просмотра рекламы, заявлений Неизвестных Мудрых Отцов. За задёрнутые шторы... Обитаемый Осиров!
 показати весь коментар
 
 
Блокирование рекламы - это законно. Adblock Plus выиграл дело против международного медиахолдинга Axel Springer
Владельцы многих сайтов не питают к блокировщикам рекламы теплых чувств. Adblock Plus вызывает особенное раздражение у создателей разного рода интернет-ресурсов, живущих за счет рекламы, поскольку этот блокировщик очень распространен. На создателей Adblock Plus не раз жаловались в судебном порядке, но каждый раз проекту удавалось отстаивать свои интересы в суде.
Иск немецкого медиахолдинга Axel Springer к Adblock Plus был отклонен судом Кёльна, пишет VentureBeat. При этом издательский дом обратился в суд с требованием запретить практически любые инструменты блокировки рекламы. Плюс ко всему, руководство Axel Springer выступило резко против манифеста Adblock Plus по поводу приемлемой рекламы.
Холдинг требовал запретить любые инструменты для блокировки рекламы, которые использовали белые списки. Интересно, что представители команды Adblock Plus сами себя сравнили с Суперменом или Бэтменом, заявив, что проект служит во благо, защищая права пользователей.
Интересно, что суд по этому делу стал решающим, поскольку борьба издателей с блокировщиками рекламы вышла на международный уровень. Ранее иски подавались только локальными предприятиями. Текущий процесс стал прецедентным, поскольку суд признал право любого пользователя на блокировку рекламы при помощи различных программных инструментов.

_"При этом издательский дом обратился в суд с требованием запретить практически любые инструменты блокировки рекламы" - Вот здесь уже они просто ****** до предела! Они пытались отобрать у людей право решать, хотят они видеть вашу ****** рекламу на своём экране или не хотят!

_Вот куда движется мир.
 показати весь коментар
 
 
А один прекрасный сайт (😀) упорно совершенствуется в нелёгком деле обхода блокировщиков рекламы. И рекламы уже столько напихано, что смарты с 4 Гб ОП зависают...)
 показати весь коментар
 
В стране, где основная масса бедные и смартфон видели только по телевизору, эти кретины все переводят на смартфоны. Может сначала всем жителям раздать эти самые смартфоны?
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору