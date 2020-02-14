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 Політика України, Суспільство, Здоров'я
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Все про:Китай (411) евакуація (176) Зоряна Скалецька (70) COVID-19 (17)

 Евакуація українців з Китаю запланована на 18 лютого, після прильоту всіх ізолюють на 14 днів, - Скалецька

Українці авіарейсом з Уханя прибудуть в Україну 18 лютого, їх відразу помістять у лікарню на 14-денну ізоляцію.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомила міністерка охорони здоров'я України Зоряна Скалецька в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1".

"З нашими громадянами в Ухані МЗС комунікує, має чат, де спілкуються. Мінінфраструктури відповідає за доставку і авіаборт. Оперативний штаб в уряді вирішує виділення коштів, ухвалення алгоритму. Затримки немає. Має місце планомірна процедура ухвалення рішень, щоб забезпечити прибуття в Україну і дати можливість всім почуватися в безпеці. Ми ухвалені рішення узгодили з усіма міністерствами. У вівторок буде відправлено літак і в середу громадяни України будуть на території України", - сказала Скалецька.

Також вона зазначила, що в Україну прибудуть тільки ті громадяни, які не мають симптомів коронавірусу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Триває пошук місця для розміщення", - ЦГЗ про підготовку до евакуації 53 українців з Китаю

"Спочатку китайська влада перевірить, чи здорові вони, а потім їх випустять. Українська бригада лікарів на борту також їх перевірить, а потім залишиться з ними в ізоляції. Ізоляція - щонайменше 14 днів", - додала міністерка.

За її словами, наразі аналізуються чотири медичні установи, з яких оберуть одну для розміщення українців.

"Українські громадяни з борта в автобус і до цього приміщення. Якщо хтось із них буде мати симптоми, відразу буде доставлений у лікарню", - заявила Скалецька.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175664
 
 
 Топ коментарі
 
Надеюсь зеля будет их лично встречать...
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Украинцы в Китае:
- Ой, забирити нас отсюда, мы уже устали ждать и боимся
Украинцы по приезду в Украину:
- Ой, а схули это мы должны сидеть на карантине, это ограничение свободы гражданина, покажите твари, где это прописано в конституции и УПК. Не написано? Отож. Ну мы пошли)))
Евакуація українців з Китаю запланована на 18 лютого, після прильоту всіх ізолюють на 14 днів, - Скалецька - Цензор.НЕТ 2418
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Та пісець.. Давайте на червень чи на липень перенесемо цю адскі складну операцію ??
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Не хвилюйтеся. Коронавірус уже на повну гуляє Україною.
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Украинцы в Китае:
- Ой, забирити нас отсюда, мы уже устали ждать и боимся
Украинцы по приезду в Украину:
- Ой, а ***** это мы должны сидеть на карантине, это ограничение свободы гражданина, покажите твари, где это прописано в конституции и УПК. Не написано? Отож. Ну мы пошли)))

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Скалецькій

якщо ти не дура і не купила диплом юриста :

Стаття 29. Карантин
№ 5460-VI від 16.10.2012}
№ 5460-VI від 16.10.2012}
Рішення про встановлення карантину, а також про його відміну негайно доводиться до відома населення відповідної території через засоби масової інформації.


інакше пасажири мають всі права 'розповзтися',вважаючи себе неінфікованими.
(тести гарантії не дають)
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У рішенні про встановлення карантину зазначаються обставини, що призвели до цього, визначаються межі території карантину, затверджуються необхідні профілактичні, протиепідемічні та інші заходи, їх виконавці та терміни проведення, встановлюються тимчасові обмеження прав фізичних і юридичних осіб та додаткові обов'язки, що покладаються на них. Карантин встановлюється на період, необхідний для ліквідації епідемії чи спалаху особливо небезпечної інфекційної хвороби. На цей період можуть змінюватися режими роботи підприємств, установ, організацій, вноситися інші необхідні зміни щодо умов їх виробничої та іншої діяльності.
До відміни карантину його територію можуть залишити особи, які пред'явили довідку, що дає право на виїзд за межі території карантину. Евакуація українців з Китаю запланована на 18 лютого, після прильоту всіх ізолюють на 14 днів, - Скалецька - Цензор.НЕТ 7559

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1645-14
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Именно. Минздраву логично было бы начать с установления частичного карантина.
А не переливать из пустого в порожнее.
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Никто из Китая выпускать больных коронавирусом никуда не будет! Там проверки каждые 100 метров. Только будет температура - тебя сразу в больничку. И не важно больной или здоровый.
Проверки везде - из твоего дома выйдешь ,метро , супермаркет , почта , больница .....
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пару недель назад на складах мобрезерва списали из - за поражения грибком защитные маски и продали их в Казахстан - верной дорогой идут зебильные твари .
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Надеюсь зеля будет их лично встречать...
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Учитывая, что Зеля предпочитает встречаться
только с мразями , то вряд ли. Разве что прилетит лично коронавирус.
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Оперативность зебильного правительства даже упоротых зебилов поразила?))
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ну у неё, юля, и заточка Евакуація українців з Китаю запланована на 18 лютого, після прильоту всіх ізолюють на 14 днів, - Скалецька - Цензор.НЕТ 9916 коронавирус испугается и убежит Евакуація українців з Китаю запланована на 18 лютого, після прильоту всіх ізолюють на 14 днів, - Скалецька - Цензор.НЕТ 7020
Евакуація українців з Китаю запланована на 18 лютого, після прильоту всіх ізолюють на 14 днів, - Скалецька - Цензор.НЕТ 990
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Та пісець.. Давайте на червень чи на липень перенесемо цю адскі складну операцію ??
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13.02.2020.
За добу у Китаї від коронавірусу Covid-19 загинула рекордна від початку епідемії кількість людей - 254.
Про це повідомляє Associated Press.
Також повідомляється про різкий стрибок захворювання на коронавірус - за добу було зафіксовано 15152 нових випадки інфікування. Такі цифри були зафіксовані після того, як в провінції Хубей, яка є епіцентром вірусу, використовували новий метод діагностики хворих, що дозволяє прискорити процес виявлення коронавірусу.
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Сделайте хоть нормальный карантин! Не пускай те этих людей в массы и постарайтесь не заразить персонал, бездари!
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Коли при Петрі евакуювали українців з Непалу після землетрусу, Шкіряк теж довго тужився.
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Тогда Шкиряк на экскурсию с тёлками летал и по дороге пострадавших зацепил.
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А літак? А автобус?
Медики працюють в спеціальних одноразових протичумних костюмах, які потім спалюють.
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Скалецька напевне ГАРАНТуЄ що водії і пілоти будуть весь час спеціальних костюмах і напевно кабіні пілота встановлено спеціальний окремий біотуалет Евакуація українців з Китаю запланована на 18 лютого, після прильоту всіх ізолюють на 14 днів, - Скалецька - Цензор.НЕТ 8912
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бо без цього у літаку відбудеться порушення режиму карантину
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Да куда уже спешить?!
Такое впечатление что этой "гениальной" операцией руководит зорян непальский - все помнят тот цирк на дроте?!))
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Йдеться не про постраждалих при стихійному лихові, а про особливо небезпечну інфекцію
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Стан системи охорони здоров'я, а також системи протиепідемічного захисту в Україні, нагадує стан армії часів януковоща! Цей стан близькой до нульового! Тому, не дай боже, щоб цей короновірус прилетів до України. Евакуація українців з Китаю запланована на 18 лютого, після прильоту всіх ізолюють на 14 днів, - Скалецька - Цензор.НЕТ 2309
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Это точно, что обычные граждане соображают лучше чем министры!
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Эвакуировать можно кораблем, а потом за километр от берега оставить на карантин!
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решение о котором до сих пор не принято, и которым похоже никто не занимается...
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цікава тактика у держави..... , тепер уже 18-го. а яка ще держава так опікується про своїх???
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зеленая влада слепа и не хочет использовать достижения прошлого, есть еще в неньке люди, имеющие опыт эвакуации людей из горячих точек - стоит только попросить, и братья зорян и шкиряк катмандийские всегда придут на помощь людям, попавшим в беду
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Вы что Ждете , когда все Вымрут и лететь не нужно из за Надобности.
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все страны запретили полеты а Украйина летает
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"всех изолируют на 14 дней" - когда ВОЗ сообщило, что инкубационный период до 24 дней, но
Зегенератов ещё не отпустило.
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не забудем, про экипажи самолётов.
Их тоже на карантин.
Веселуха.
Мяукающие (МАУ) - точно ногами-руками упрутся никуда не лететь.
Прикажут ВС ВСУ - те, могут внезапно лечь в профилакторий или на ВЛК. Оно им надо?
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остроумно. Ты сам бы полетел на месте экипажей?
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Завезуть заразу в Україну із зони карантину в Китаї. Це не просто непрофесіоналізм, це злочин.
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