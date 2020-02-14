 Евакуація українців з Китаю запланована на 18 лютого, після прильоту всіх ізолюють на 14 днів, - Скалецька

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомила міністерка охорони здоров'я України Зоряна Скалецька в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1".
"З нашими громадянами в Ухані МЗС комунікує, має чат, де спілкуються. Мінінфраструктури відповідає за доставку і авіаборт. Оперативний штаб в уряді вирішує виділення коштів, ухвалення алгоритму. Затримки немає. Має місце планомірна процедура ухвалення рішень, щоб забезпечити прибуття в Україну і дати можливість всім почуватися в безпеці. Ми ухвалені рішення узгодили з усіма міністерствами. У вівторок буде відправлено літак і в середу громадяни України будуть на території України", - сказала Скалецька.
Також вона зазначила, що в Україну прибудуть тільки ті громадяни, які не мають симптомів коронавірусу.
"Спочатку китайська влада перевірить, чи здорові вони, а потім їх випустять. Українська бригада лікарів на борту також їх перевірить, а потім залишиться з ними в ізоляції. Ізоляція - щонайменше 14 днів", - додала міністерка.
За її словами, наразі аналізуються чотири медичні установи, з яких оберуть одну для розміщення українців.
"Українські громадяни з борта в автобус і до цього приміщення. Якщо хтось із них буде мати симптоми, відразу буде доставлений у лікарню", - заявила Скалецька.
- Ой, забирити нас отсюда, мы уже устали ждать и боимся
Украинцы по приезду в Украину:
- Ой, а ***** это мы должны сидеть на карантине, это ограничение свободы гражданина, покажите твари, где это прописано в конституции и УПК. Не написано? Отож. Ну мы пошли)))
якщо ти не дура і не купила диплом юриста :
Стаття 29. Карантин
№ 5460-VI від 16.10.2012}
№ 5460-VI від 16.10.2012}
Рішення про встановлення карантину, а також про його відміну негайно доводиться до відома населення відповідної території через засоби масової інформації.
інакше пасажири мають всі права 'розповзтися',вважаючи себе неінфікованими.
(тести гарантії не дають)
До відміни карантину його територію можуть залишити особи, які пред'явили довідку, що дає право на виїзд за межі території карантину.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1645-14
А не переливать из пустого в порожнее.
Проверки везде - из твоего дома выйдешь ,метро , супермаркет , почта , больница .....
только с мразями , то вряд ли. Разве что прилетит лично коронавирус.
https://patrioty.org.ua/society/staie-vse-hirshe-hromadiany-ukrainy-v-okhoplenii-koronavirusom-ukhani-zapysaly-terminove-zvernennia-video-315486.html
За добу у Китаї від коронавірусу Covid-19 загинула рекордна від початку епідемії кількість людей - 254.
Про це повідомляє Associated Press.
Також повідомляється про різкий стрибок захворювання на коронавірус - за добу було зафіксовано 15152 нових випадки інфікування. Такі цифри були зафіксовані після того, як в провінції Хубей, яка є епіцентром вірусу, використовували новий метод діагностики хворих, що дозволяє прискорити процес виявлення коронавірусу.
Медики працюють в спеціальних одноразових протичумних костюмах, які потім спалюють.
Такое впечатление что этой "гениальной" операцией руководит зорян непальский - все помнят тот цирк на дроте?!))
Зегенератов ещё не отпустило.
Их тоже на карантин.
Веселуха.
Мяукающие (МАУ) - точно ногами-руками упрутся никуда не лететь.
Прикажут ВС ВСУ - те, могут внезапно лечь в профилакторий или на ВЛК. Оно им надо?