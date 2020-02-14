 Евакуація українців з Китаю запланована на 18 лютого, після прильоту всіх ізолюють на 14 днів, - Скалецька

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомила міністерка охорони здоров'я України Зоряна Скалецька в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1".

"З нашими громадянами в Ухані МЗС комунікує, має чат, де спілкуються. Мінінфраструктури відповідає за доставку і авіаборт. Оперативний штаб в уряді вирішує виділення коштів, ухвалення алгоритму. Затримки немає. Має місце планомірна процедура ухвалення рішень, щоб забезпечити прибуття в Україну і дати можливість всім почуватися в безпеці. Ми ухвалені рішення узгодили з усіма міністерствами. У вівторок буде відправлено літак і в середу громадяни України будуть на території України", - сказала Скалецька.

Також вона зазначила, що в Україну прибудуть тільки ті громадяни, які не мають симптомів коронавірусу.

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"Спочатку китайська влада перевірить, чи здорові вони, а потім їх випустять. Українська бригада лікарів на борту також їх перевірить, а потім залишиться з ними в ізоляції. Ізоляція - щонайменше 14 днів", - додала міністерка.

За її словами, наразі аналізуються чотири медичні установи, з яких оберуть одну для розміщення українців.

"Українські громадяни з борта в автобус і до цього приміщення. Якщо хтось із них буде мати симптоми, відразу буде доставлений у лікарню", - заявила Скалецька.