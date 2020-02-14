 Ворог за добу шість разів обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, втрат немає, - штаб ОС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

За даними штабу, противник вів вогонь по позиціях ЗСУ із забороненого Мінськими домовленостями міномета калібру 82 мм, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив чотири обстріли по позиціях ЗСУ, а саме:

- поблизу Лебединського - з ручного протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета та іншої стрілецької зброї;

- неподалік населеного пункту Березове - зі стрілецької зброї;

- у районі Славного - з автоматичного станкового гранатомета і великокаліберного кулемета;

- поблизу Новомихайлівки - з ручного протитанкового гранатомета і великокаліберного кулемета.

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Два ворожі обстріли було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

- неподалік Новолуганського - з автоматичного станкового гранатомета і стрілецької зброї;

- поряд з Новотошківським - з міномета калібру 82 мм противник випустив 6 мін.

"Учора, 13 лютого, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед українських захисників не було", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що від початку поточної доби російські окупаційні війська двічі обстріляли захисників Новолуганського, застосувавши 82-мм міномет, ручний протитанковий гранатомет, великокаліберний кулемет та іншу стрілецьку зброю.

"За поточну добу втрат немає", - додали в пресцентрі ОС.